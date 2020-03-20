 Коронавірус б'є і по здоров'ю людей, і по політичному здоров'ю країн та ЄС загалом, - Кулеба

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.
"Тобто коронавірус у Європі, по-перше, б'є по фізичному здоров'ю людей, а по-друге, по політичному здоров'ю країн і Євросоюзу загалом. Я вже приблизно розумію горизонти нової реальності, в якій ми опинимося, коли це закінчиться. Зараз поки важко спрогнозувати, коли саме це закінчиться, пандемія буде взята під контроль і кількість нових випадків буде мінімальною і з часом зійде нанівець", - зазначив він.
За словами Кулеби, страх перед коронавірусом змусив кожну країну самостійно ухвалювати рішення про закриття кордонів.
"Першопричиною того, що відбувається, є страх. Страх породжує протекціонізм, протекціонізм руйнує солідарність. Це те, що ми зараз будемо бачити, що буде розгортатися на наших очах", - зазначив він.
Кулеба наголосив, що у зв'язку зі сформованою ситуацією будуть створені унікальні можливості для побудови нових альянсів, проте водночас існує ризик гальмування процесів, пов'язаних з розширенням ЄС.
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А те що у старому анекдоті - один одного по писку,і посильніше.Маю надію що вас таки менше стане.
Президент, Уряд, Парламент мають ВРЕШТІ мобілізувати всі фінансові, матеріальні і енергетичні, інтелектуальні ресурси на порятунок населення!
Ще раз наголошую і закликаю...
На період подолання пандемії НЕОБХІДНО:
-ввести обов'язковість карантину для 100% всіх, хто в'їжджає в Україну із-за кордону ( і це слід було здійснити ще в січні)...
- відійти від РИНКОВИХ методів управління економікою і "заморозити" ціни на всі товари та послуги! Курс валюти адміністративно встановити та тримати на одному рівні, не допускаючи її коливань!
-різко зменшити фінансування всіх статей бюджету, не пов'язаних з боротьбою з ворогом і пандемією
-заборонити репатріацію прибутків в офшори, любий витік валюти за кордон, окрім як платежі за критичний імпорт - за озброєння , медпрепарати, медобладнання і енергоресурси.
- заборонити любі транзакції через офшори, а саму торгівлю через інших (не офшорних) посередників звести до мінімуму. Домовитися з іноземними кредиторами про "заморожування" виплат боргів держави за іноземними запозиченнями на період пандемії...
- заборонити нарахування та виплати зарплат у всіх формах власності .... всім ( окрім працюючих в іноземних фірмах, та тих хто зарплату отримує із-за кордону) вище розміру двох мінімумів, всім категоріям працюючих , управлінців, політиків..., окрім тієї частини медперсоналу, яка задіяна в боротьбі з пандемією та бійцям ЗСУ, що знаходяться на фронті... , інакше слід вважати це мародерством під час лиха ( наприклад, Разумков за лютий отримав з/п в 92 тис.грн. не кажучи про мільйони коболєвих-вітренків і керівників Укрпошти...)
- заборонити нарахування та виплати пенсій ВСІМ категоріям пенсіонерів вище розміру двох мінімальних з/п. (І це пропоную я, "урізання" розміру пенсії якому підпаде під цю ж вимогу)
-заборонити нарахування та виплату дивідендів, процентів, роялті всім, в кого вони вищі 2-х мінімальних зарплат...
- на період подолання пандемії ввести смертну кару за мародерство, згвалтування, крадіжки, рекет, викрадання та торгівлю людьми і їх органами, закупівлю товарів та послуг за завищеними цінами для потреб оборони та охорони здоров'я, за зраду батьківщині, за сепаратизм, за вивіз за кордон індивідуальних та колективних засобів медичного захисту, оголюючи внутрішній ринок
-відмінити статтю ККУ про покарання за "перевищення необхідної самооборони" всім, окрім правоохоронців при виконанні службових обов'язків....
Про всі інші необхідні заходи, в т.ч. в інших сферах взаємин, я вже неодноразово писав,... та й не ставлю собі за мету в цьому дописі... Бо як досвід показує- нинішня влада глуха до думок пересічних...
всех! (Сегодня палатка закрыта -КЫРЫНТЫН !!! На рынок с 10.00 пускают по 10 человек???
Думаете, если что-либо изменится, "оно" будет думать "отчего и почему?"Та ні-і-і....Думати вони не можуть(треба мізки мати).
Нынешняя власть показала, что она достойна тех лозунгов, с которыми и пришла после выборов, а именно: «По приколу» и «Хуже не будет».
Первый лозунг является производной от старинного «Метода тыка». То есть, они действуют с умным видом, но совершенно не представляя последствий, к которым эти действия приведут.
Сегодня мы увидели, как можно устроить коллапс всего, на ровном месте.
«Умники» закрыли метро, чтобы туда не собирались люди и люди собрались в наземном транспорте, люто штурмуя его в час пик. Утром стало известно, что на заседании Кабмина, вопрос о метро поднимался, но Премьер в категорической форме отверг такую возможность.
Но к вечеру понял, что еще пару дней таких тренировок - и за ним придут те, кого он вынудил ездить, как селедки в бочке по маршруткам и троллейбусам.
Это - не фигура слова. Просто представьте, что в результате таких необдуманных действий, люди заразятся вирусом. Они точно будут знать, при каких обстоятельствах это случилось и соответственно - кому говорить спасибо, если все закончится плачевно.
В общем, непреклонный и крутой премьер, к вечеру решил включить заднюю, пока не поздно, и насколько известно, ведется обсуждение того, как вернуть работу метро, сохраняя нужную степень безопасности.
А ведь люди ломятся в метро и маршрутки не из-за того, что им хочется покататься и сыграть в «гусарскую рулетку» с вирусом, а потому, что они вынуждены это делать. В первую очередь - вынуждены ехать к месту своей работы.
Скажем так, наша власть предприняла достаточно жесткие ограничительные меры, просто копируя это у тех, у кого эпидемия приняла широкие масштабы, но даже в Китае, во время пика инфекции, метро работало. По крайней мере, я лично видел видео того, как (к сожалению), стало плохо человеку прямо в вагоне метро.
Но власть почему-то копирует только часть из комплекса мероприятий, которые применяются в разных странах.
Запрещать - дело нехитрое, а вот делать запрет эффективным и действенным, надо знать как делать.
Прежде всего, вместе с ограничениями передвижений надо сделать так, чтобы у людей не возникало необходимости переться на работу.
Это значит, что надо установить категории лиц, которые не должны лишаться возможности передвижения. В том числе, это касается лиц, которые поддерживают работоспособность инфраструктуры и систем жизнеобеспечения, и так далее. И вот им надо организовать бесплатный транспорт к месту работы и обратно.
А большая часть людей должна находиться дома, потому что у нее должна быть уверенность, что временно лишившись работы, они не окажутся без средств к существованию.
Информацию о том, как этот вопрос решается в разных странах, собрал вместе один из наших коллег и мы предлагаем его подборку в виде цитаты.
«Президент Франции Макрон сообщил, что в стране будет приостановлено начисление счетов за ЖКХ, воду, электричество и газ. Кроме этого приостанавливается сбор платы за квартиры.
Минифин Великобритании снижает налоги и увеличивает выдачу кредитов малому бизнесу. Рассматривается возможность снижения НДС, как ответ на коронавирус…»
Не правда ли, это совсем не похоже на наше «закрыть метро, и хоть ты тресни»?
Но продолжим.
«…Президент США Трамп заявил о намерении освободить американцев от налогов на зарплату до конца года. Власти также на три месяца отсрочат выплату налогов для малого и среднего бизнеса.
В Дании дадут отсрочку плательщикам по уплате НДС из-за коронавируса.
Австралия примет пакет мер, направленный на спасение бизнеса от последствий коронавируса в виде налоговых льгот для инвестиций, поддержки малого и среднего бизнеса и льгот для пенсионеров.
Италия ввела налоговые льготы для бизнеса и дополнительную помощь гражданам, которые временно остаются без работы. Увеличен фонд для кредитования малого и среднего бизнеса. Власть компенсирует убытки компаниям, которые потеряли более 25% прибыли.
Китай срочно ввел налоговые льготы из-за коронавируса. Не будут облагаться индивидуальным подоходным налогом медицинские принадлежности и препараты. От НДС освобождаются логистические и курьерские компании, обеспечивающие доставку гражданам жизненно необходимых товаров. Налоговые льготы также ждут предприятия в области транспорта, туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса, которые из-за коронавируса несут значительные убытки.Кроме того, поощрительные премии будут выдаваться медикам».
Но тут важно вот что. В этих полярных случаях действия правительств носят сознательный и вменяемых характер. Чьи меры окажутся более эффективными - увидим, но в любом случае, они основаны на определенной концепции, которая и воплощается в жизнь.
У нас - другой случай. Нет никакой собственной концепции, и нет понимания происходящего.
Будь это иначе, запретительные меры были бы обеспечены противовесом, указанным выше. И ведь это не чудачества правительств, а понимание того, что если не разработать и не ввести в действие механизм компенсаций, то любые ограничения будут бесполезными. Люди все равно найдут, как ехать на работу и цель карантина будет нарушена.
Но если при такой бестолковой и даже преступной организации процесса, еще и начать штрафовать, то тогда можно получить не только горящие шины.
А бестолковость - буквально во всем. Судя по описаниям того, как действуют медики в плане тестирования лиц с подозрением на вирус, они используют какие-то дремучие даже не технологии, а инструкции и методы.
Так, из Южной Кореи сообщают, что тестирование там доступно на любой бензоколонке.
Результат теста известен в течение 15 минут и на месте.
У нас же- это занимает трое суток и с образцами могут носиться на расстояние в сотни километров от места забора.
Все это напоминает старый анекдот, как совковый врач удивил коллег на международном симпозиуме тем, что совковые ученые научились удалять зубы через задний проход. Но с учетом того, что министр (новый) здравоохранения успокаивает публику тем, что умрут только пенсионеры, и главное, что после этого он продолжает сидеть на своем кресле, то старый анекдот покажется просто цветочками!
И заметим. К ситуации с вирусом просто приковано всеобщее внимание, поэтому мы знаем, что и как они делают, но примерно в том же ключе делается и все остальное, через то же место, что и зубы в анекдоте, а именно, без малейшего представления о том, какие последствия будут от их действий. И это уже второе такое правительство подряд. А это значит, что других просто не будет. Только такое. И будет это до тех пор, пока нам это не надоест.
«Линия обороны»