 Коронавірус б'є і по здоров'ю людей, і по політичному здоров'ю країн та ЄС загалом, - Кулеба

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.

"Тобто коронавірус у Європі, по-перше, б'є по фізичному здоров'ю людей, а по-друге, по політичному здоров'ю країн і Євросоюзу загалом. Я вже приблизно розумію горизонти нової реальності, в якій ми опинимося, коли це закінчиться. Зараз поки важко спрогнозувати, коли саме це закінчиться, пандемія буде взята під контроль і кількість нових випадків буде мінімальною і з часом зійде нанівець", - зазначив він.

За словами Кулеби, страх перед коронавірусом змусив кожну країну самостійно ухвалювати рішення про закриття кордонів.

"Першопричиною того, що відбувається, є страх. Страх породжує протекціонізм, протекціонізм руйнує солідарність. Це те, що ми зараз будемо бачити, що буде розгортатися на наших очах", - зазначив він.

Кулеба наголосив, що у зв'язку зі сформованою ситуацією будуть створені унікальні можливості для побудови нових альянсів, проте водночас існує ризик гальмування процесів, пов'язаних з розширенням ЄС.

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