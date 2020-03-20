 Стратегічного запасу масок для лікарень Києва вистачить на 7-10 днів, - перший заступник голови КМДА Поворозник

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
"Ситуація з вивозом з України десятків тонн масок, що була раніше, зараз дається взнаки. Ми якихось важелів впливу точно не маємо. Єдине – зараз ми знайшли декілька виробників, які переналаштують виробництво і забезпечать якусь частину міста масками. Насамперед тих, хто контактує з великою кількістю людей. Просто на все це потрібен час. Поки що в нас немає такої кількості масок, щоби ми їх відправили в аптечну мережу.
У нас є стратегічні запаси, лікарні ми, звичайно, забезпечимо. Але цього запасу достатньо, грубо кажучи, на сім-десять днів. Їх потрібно постійно поповнювати", - повідомив Поворозник.
Раніше повідомлялося, що в КМДА ухвалили рішення про введення надзвичайної ситуації в столиці. Документи зараз проходять юридичні процедури.
кровивирусе
Я не предлагал "жарить" маску утюгом. Простую маску достаточно нагреть до 100 градусов (в утюгах - это первая ступень терморегулятора).
Ну и рассказал бы мне, тёмному, из чего сделана "пластина фильтра" в продвинутых масках. Возможно, она выдерживает 100 градусов. Просвети.
Покажите маску которая может отфильтровать такого жучка.
Мне вот, млеать, аж печет...
Киевская больница БСМП. Общалась с ними активно перед выборами.
Поголовно, почти все, были - "абы не Порох".
Но тут грянул коронавирус.
И что?
И больница бросилась к... Порошенко.
"Фонд Порошенко" профинансирует восстановление 10 аппаратов ИВЛ для этой больницы.
Суки, почему не к Зеленскому побежали за помощью???!!!
@13Hellis_13
Барига ніколи реально не займалось благочинністю. Самі лише понти.