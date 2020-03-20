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 Київські новини, Суспільство
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Все про:карантин (455) КМДА (805) Київ (7482) маска (25) Поворозник (48) COVID-19 (1343) коронавірус (105)

 Стратегічного запасу масок для лікарень Києва вистачить на 7-10 днів, - перший заступник голови КМДА Поворозник

У Києві запасу медичних масок може вистачити на 7-10 днів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

"Ситуація з вивозом з України десятків тонн масок, що була раніше, зараз дається взнаки. Ми якихось важелів впливу точно не маємо. Єдине – зараз ми знайшли декілька виробників, які переналаштують виробництво і забезпечать якусь частину міста масками. Насамперед тих, хто контактує з великою кількістю людей. Просто на все це потрібен час. Поки що в нас немає такої кількості масок, щоби ми їх відправили в аптечну мережу.

У нас є стратегічні запаси, лікарні ми, звичайно, забезпечимо. Але цього запасу достатньо, грубо кажучи, на сім-десять днів. Їх потрібно постійно поповнювати", - повідомив Поворозник.

Також дивіться: Сьогодні військовий вантажний літак вилітає в Китай за тестами на COVID-19, масками і медобладнанням, - "слуга народу" Мотовиловець. ФОТО

Раніше повідомлялося, що в КМДА ухвалили рішення про введення надзвичайної ситуації в столиці. Документи зараз проходять юридичні процедури.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182963
 
 
 Топ коментарі
 
усе готово беспрецедентно, говорили они...
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Скажем за это большое спасибо морадеру радуцкому...и огромное спасибо морадеру главзебилу...
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Кто и когда понесет наказание за вывоз масок ?1. Придурок на самокате 2. Барыги от власти . 3. СНБО . ?
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усе готово беспрецедентно, говорили они...
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паровозник у тебя писец что на вокзалах творится ! хера молчишь !
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Скажем за это большое спасибо морадеру радуцкому...и огромное спасибо морадеру главзебилу...
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Если мед персонал заболевает, то это пи@да рулю.
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А що по областним ...- про периферію мовчу..., повна зЄсрака
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Кто и когда понесет наказание за вывоз масок ?1. Придурок на самокате 2. Барыги от власти . 3. СНБО . ?
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Скажут что виноват Порох, вот увидите.
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Вот на фига ты сюда пороха приплела?Скучно там,на зелёном континенте?
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не только ,все начиная с Чучмы лапы приложили к нашему благосостоянию
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там выручку не успевают считать, уже евро-наличку чюмаданами перевозят, не мешайте людям работать, не засирайте им мозги какими то масками и прочей сранью, люди в кабмине очень заняты.
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Дивно,а чому не можна маску використовувати багато разів? Пройшовся праскою - і вона як нова! Чому ні?
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ну ты же машинные фильтры автогеном не греешь ,хотя попробовать можешь Стратегічного запасу масок для лікарень Києва вистачить на 7-10 днів, - перший заступник голови КМДА Поворозник - Цензор.НЕТ 9239
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ну тогда почитай из чего в маске пластина фильтр ,и глупые вопросы с утюгом отпадут сами собой
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Большинство масок - это просто несколько слоёв ткани. Как известно, ткань не боится нагрева до 150...200 градусов. (При 100 градусах погибает всё живое).
Я не предлагал "жарить" маску утюгом. Простую маску достаточно нагреть до 100 градусов (в утюгах - это первая ступень терморегулятора).
Ну и рассказал бы мне, тёмному, из чего сделана "пластина фильтра" в продвинутых масках. Возможно, она выдерживает 100 градусов. Просвети.
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ну ты достал ... маски являются одноразовыми и производятся из нетканых синтетических материалов (спанбонда)....маска, как правило, состоит из фильтрующего слоя, который располагается между двумя внешними слоями (трёхслойные маски), а также гибкой алюминиевой вставки, обеспечивающей прилегание маски по форме носа Может содержать дополнительные элементы в зависимости от назначения, например дополнительный внутренний слой из гидрофобного материала и экран для защиты от попадания биологических жидкостей (четырёхслойные маски) или специальную плёнку для защиты от запотевания очков.
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Покупайте теперь у немцев , которым недавно продали 2 млн шт этих масок .. Стратегического запаса масок для больниц Киева хватит на 7-10 дней, - первый замглавы КГГА Поворозник - Цензор.НЕТ 856 . Ох и идиоты ,, кошмар просто
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Нехай спочатку, свої у китайцiв виклянчують з "радуцькою накруткою"
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Зверніться до Радунського, він перепродасть ті 618 тон що він продав в китай.. підар!
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А заставить маланского урода рАДУЦКОГО вернуть в Госрезерв то, на чем нагрели руки, нет политической воли? Или достать из офшора отправленное уже проблематично? Так КТО МАРОДЕР???
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Вирус имеет размеры менее 150 нанометров.
Покажите маску которая может отфильтровать такого жучка.
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Маска не фильтрует вирусы. Он уменьшает вероятность вдыхания зараженной влаги из воздуха.
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Да и хорошо, что бы зараженный был тоже в маске и не брызгал слюной.
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Я тоже так сначала думал. По любому респиратор с минимальной защитой задержит вирус. Вот обычная медицинская маска - нет.
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Почему-то ЗЕбилы кинулись просить помощи не у своего клоуна-наркомана, а у "барыги". Как жыж так?

Мне вот, млеать, аж печет...
Киевская больница БСМП. Общалась с ними активно перед выборами.
Поголовно, почти все, были - "абы не Порох".
Но тут грянул коронавирус.
И что?
И больница бросилась к... Порошенко.
"Фонд Порошенко" профинансирует восстановление 10 аппаратов ИВЛ для этой больницы.
Суки, почему не к Зеленскому побежали за помощью???!!!
@13Hellis_13
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Не сміши......
Барига ніколи реально не займалось благочинністю. Самі лише понти.
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Какой стратегический запас масок ? Вы же его продали в Китай и Германию, ещё в феврале.
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