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 МЗС: За кордоном від коронавірусу лікуються 13 українців, перебувають на карантині 38. ІНФОГРАФІКА

За кордоном від інфікування коронавірусом лікуються 13 українців, ще 38 громадян перебувають на карантині.

Про це йдеться в оперативній інформації Міністерства закордонних справ, що стосується коронавірусу станом на 23:00 19 березня, передає Цензор.НЕТ.

Четверо громадян України проходять лікування в Німеччині, четверо - в Домініканській Республіці, двоє - в Італії, двоє - у Польщі та один - в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Також 38 українців перебувають на карантині: 16 - у Бразилії, 7 – у Німеччини, 3 - в ОАЕ, 2 - у США, 2 - у Молдові, 2 - у Великій Британії, 2 - у В'єтнамі, по одному - в Румунії, на Кубі, в Китаї та Австралії. 23 тис. 955 українців повернулися в Україну.

МЗС: За кордоном від коронавірусу лікуються 13 українців, перебувають на карантині 38 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ще одна українка померла від коронавірусу в Італії, - представник діаспори Городецький

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182962
 
 
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При совке был лозунг :"Догоним и перегоним", неужели совковость возращается? Иначе для чего эти цифры? Ведь когда вУкраине этот показатель увеличится они статут абсурдными. Лучше подготовте прогноз повышения пенсий выжившим пенсионерам, ведь новый министр четко обозначил надежду на уменьшение нагрузки на ПФУ.
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Министерство статистики, а не иностранных дел...
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Это всё звиздешь, только моя семья здесь 5 человек и мы все на карантине до 1 апреля , бо у мамкиного мужа кроновирус нашли.
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Лєнка, я так і знала, що ти малолітнє тупе створіння. То сракомийка твоя мамка, а не ти?
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С чего ты взяла шо я баба ?Мать у меня тут медсестра, сестра парикмахер,брат учится на прапорщика в Витербо а перед этим закончил универ в Трэнто , с нами живет наша бабка 27 года рождения а я сварщик здесь и мне 40 лет и свою семью с Украины я ещё не вытащил ,все мы кроме братана живем в одной хате и купили ещё соседнюю.С сракомоек тут начинали многие но это до первой купленной тобой машины.
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