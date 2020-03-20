 Ще одна українка померла від коронавірусу в Італії, - представник діаспори Городецький

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив голова Християнського товариства українців в Італії Олесь Городецький.
"Повідомляють наші співвітчизники, сьогодні, 19 березня, в містечку Романо ді Ломбардія, в провінції Бергамо, від коронавірусу померла ще одна громадянка України, Галина, з Львівської області", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, це вже друга підтверджена смерть українців від коронавірусу в Італії. Раніше МЗС підтвердив інформацію про смерть українки від коронавірусу в Італії.
Радиостанцию 'Сельдь Иваси'."
(C) Владимир Друк.
Президент, Уряд, Парламент мають ВРЕШТІ мобілізувати всі фінансові, матеріальні і енергетичні, інтелектуальні ресурси на порятунок населення!
Ще раз наголошую і закликаю...
На період подолання пандемії НЕОБХІДНО:
-ввести обов'язковість карантину для 100% всіх, хто в'їжджає в Україну із-за кордону ( і це слід було здійснити ще в січні)...
- відійти від РИНКОВИХ методів управління економікою і "заморозити" ціни на всі товари та послуги! Курс валюти адміністративно встановити та тримати на одному рівні, не допускаючи її коливань!
-різко зменшити фінансування всіх статей бюджету, не пов'язаних з боротьбою з ворогом і пандемією
-заборонити репатріацію прибутків в офшори, любий витік валюти за кордон, окрім як платежі за критичний імпорт - за озброєння , медпрепарати, медобладнання і енергоресурси.
- заборонити любі транзакції через офшори, а саму торгівлю через інших (не офшорних) посередників звести до мінімуму. Домовитися з іноземними кредиторами про "заморожування" виплат боргів держави за іноземними запозиченнями на період пандемії...
- заборонити нарахування та виплати зарплат у всіх формах власності .... всім ( окрім працюючих в іноземних фірмах, та тих хто зарплату отримує із-за кордону) вище розміру двох мінімумів, всім категоріям працюючих , управлінців, політиків..., окрім тієї частини медперсоналу, яка задіяна в боротьбі з пандемією та бійцям ЗСУ, що знаходяться на фронті... , інакше слід вважати це мародерством під час лиха ( наприклад, Разумков за лютий отримав з/п в 92 тис.грн. не кажучи про мільйони коболєвих-вітренків і керівників Укрпошти...)
- заборонити нарахування та виплати пенсій ВСІМ категоріям пенсіонерів вище розміру двох мінімальних з/п. (І це пропоную я, "урізання" розміру пенсії якому підпаде під цю ж вимогу)
-заборонити нарахування та виплату дивідендів, процентів, роялті всім, в кого вони вищі 2-х мінімальних зарплат...
- на період подолання пандемії ввести смертну кару за мародерство, згвалтування, крадіжки, рекет, викрадання та торгівлю людьми і їх органами, закупівлю товарів та послуг за завищеними цінами для потреб оборони та охорони здоров'я, за зраду батьківщині, за сепаратизм, за вивіз за кордон індивідуальних та колективних засобів медичного захисту, оголюючи внутрішній ринок
-відмінити статтю ККУ про покарання за "перевищення необхідної самооборони" всім, окрім правоохоронців при виконанні службових обов'язків....
Про всі інші необхідні заходи, в т.ч. в інших сферах взаємин, я вже неодноразово писав,... та й не ставлю собі за мету в цьому дописі... Бо як досвід показує- нинішня влада глуха до думок пересічних...
любвікоронавірусу всє возрасти покорни