 Ще одна українка померла від коронавірусу в Італії, - представник діаспори Городецький

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив голова Християнського товариства українців в Італії Олесь Городецький.

"Повідомляють наші співвітчизники, сьогодні, 19 березня, в містечку Романо ді Ломбардія, в провінції Бергамо, від коронавірусу померла ще одна громадянка України, Галина, з Львівської області", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, це вже друга підтверджена смерть українців від коронавірусу в Італії. Раніше МЗС підтвердив інформацію про смерть українки від коронавірусу в Італії.

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