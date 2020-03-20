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 Політика України
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Все про:Угорщина (541) перемовини (1455) Кулеба Дмитро (266) Сійярто (77)

 Переговори із Сійярто відбудуться в режимі телеконференції: попри коронавірус ми все-таки просуваємо деякі політичні питання, - Кулеба

Переговори міністрів закордонних справ України та Угорщини Дмитра Кулеби і Петера Сійярто, заплановані на 26 березня, відбудуться в режимі телеконференції, повідомив глава українського МЗС.

"І другий трек - попри те, що всі візити скасовані - ми все-таки просуваємо деякі політичні питання в телефонному режимі з міністрами закордонних справ інших країн. Наприклад, сьогодні (в середу. - Ред.) домовилися з главою МЗС Угорщини Петером Сійярто , що 26 березня, коли я мав відвідати Будапешт для проведення засідання двосторонньої комісії, ми з ним проведемо телеконференцію, тому що життя не зупиняється", - сказав він в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Кулеба також зазначив, що одним з "позитивних" наслідків коронавірусу буде те, що люди, нарешті, зрозуміють, що не обов'язково фізично зустрічатися. "Можна більшість дискусій проводити в режимі телеконференцій", - додав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182959
 
 
 Топ коментарі
 
под корону решили с ещё одной стороны принять, от венгров Переговоры с Сийярто состоятся в режиме телеконференции: несмотря на коронавирус мы все-таки продвигаем некоторые политические вопросы, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4733
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недавно этот сеярто с лошадью делали завление..
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самое время разбираться с йоббиками по языковым проблемам...
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недавно этот сеярто с лошадью делали завление..
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под корону решили с ещё одной стороны принять, от венгров
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самое время разбираться с ********* по языковым проблемам...
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Слухай, чувачок, а нафіга вам взагалі цей форум? При Сталіні ніяких форумів не було.
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Чи ти не любиш виключно україномовних дописувачів але це важкий трафунок, чувачок. Я ще і львів'янин до цього-це щоб тебе зовсім скрутило, Василій)
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Сидить Додік і думає-забанити чи ні?)))) ти з Донецька чи Луганська сам?
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пока зеленую шоблу не выбросим из охфиса, до тех пор движения Украины в сторону нато не будет. так шо переговоры кулебы - бессмыслены.
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і диво дивне на твоїх змінах -всі адекватні в бані і ціла купа номерних на гілках) чому так?
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Пісця цих переговорів усе Закарпаття примусово змусять вчити мадярську говірку.
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