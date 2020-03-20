 Переговори із Сійярто відбудуться в режимі телеконференції: попри коронавірус ми все-таки просуваємо деякі політичні питання, - Кулеба

"І другий трек - попри те, що всі візити скасовані - ми все-таки просуваємо деякі політичні питання в телефонному режимі з міністрами закордонних справ інших країн. Наприклад, сьогодні (в середу. - Ред.) домовилися з главою МЗС Угорщини Петером Сійярто , що 26 березня, коли я мав відвідати Будапешт для проведення засідання двосторонньої комісії, ми з ним проведемо телеконференцію, тому що життя не зупиняється", - сказав він в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Кулеба також зазначив, що одним з "позитивних" наслідків коронавірусу буде те, що люди, нарешті, зрозуміють, що не обов'язково фізично зустрічатися. "Можна більшість дискусій проводити в режимі телеконференцій", - додав він.