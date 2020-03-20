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Все про:Київ (7482) пропаганда (1365) Росія (26731) СБУ (5413)

 Киянин в інтернеті просував ідеї "русского мира", - СБУ

Служба безпеки України блокувала в Києві діяльність пропагандиста, який поширював через інтернет сепаратистські заклики та ідеї так званого "русского мира".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними слідства, мешканець столиці встановив зв'язок із проросійським громадським рухом, який використовується спецслужбами РФ для ведення інформаційної війни проти нашої держави. За завданням кураторів він розміщував у мережі інтернет матеріали із закликами до повалення конституційного ладу в Україні.

За проведену роботу агітатор отримував кошти на банківські картки фінансових установ РФ.

За результатами процесуальних заходів правоохоронці виявили матеріали, що підтверджують зв’язок інтернет-пропагандиста з проросійськими громадськими об’єднаннями, банківськими установами РФ, а також журналістське посвідчення одного з російських видань.

Наразі слідчі органів державної безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.

Також читайте: Громадянин РФ намагався вступити на службу в спецпідрозділ Нацгвардії України, - контррозвідка СБУ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182956
 
   
 Топ коментарі
 
странно.. сивоха с зеленским в открытую продвигает - а сбу спит
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Єврей, який хоче жити у Ізраїлі - живе у Ізраїлі. Ірландець, що хоче жити у США, живе у США. І тільки хворі на всю голову узкоязичні, які "хатят Расію", туди, курво, не їдуть.
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И что? Ермак, Сивохо, Рабинович, Бойко и т.д. и т. п. тоже за руцький мир. И где наше "доблестное" СБУ?
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странно.. сивоха с зеленским в открытую продвигает - а сбу спит
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Что значит "блокировали"? Почему свонособака еще не подвешенна за ватную жопу?!
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Шо вы говорите? А как же Сцывохо, который в открытую продвигает русский мир?
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И что? Ермак, Сивохо, Рабинович, Бойко и т.д. и т. п. тоже за руцький мир. И где наше "доблестное" СБУ?
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Єврей, який хоче жити у Ізраїлі - живе у Ізраїлі. Ірландець, що хоче жити у США, живе у США. І тільки хворі на всю голову узкоязичні, які "хатят Расію", туди, курво, не їдуть.
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как насчет ермака, сивохи, ссаныча, далее весь список ВР, сн и прчих опзж ?
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тут власть в откритую, а фСБУ шукайє фріков десь в шпаринках
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Нужно пополнять такими наш обменный фонд.
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Да тут криворожанин всю Украину скоро сдаст
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ой! так рєально мона заработать! Йа тоже так хочу!!!
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та ше й матіріали дають - самому нє нать напрягацца!!!
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сідішь под проксі с дінамічєскім айпі - і таньгу загрєбайєш
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тю в интернете..тут по телику не стесняясь мертвечук и его банда безнаказано за русский мир топтит и все ок. а тут какого то алкаша споймали и пиарятся))
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Вишліть цього гнилого русшовініста в рассеюшку, щоб не смрдів тут нам лаптями і прілими портянками. Тим більше що є нагода відправити за гроші рашки = Россия готовит эвакуацию своих граждан из Украины, - посольство
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Ми, українці більше не добра Нація, ми тепер зла Нація! Ніякої толерантності до ворогів України!...
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А цю сучу заразу коли за сраку візьмуть .. Киевлянин в интернете продвигал идеи "русского мира", - СБУ - Цензор.НЕТ 9002
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.
..Киевлянин в интернете продвигал идеи "русского мира", - СБУ - Цензор.НЕТ 1921....
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Голова СБУ Баканов вже особисто виїхав на затримання того, шо праворуч...

Киевлянин в интернете продвигал идеи "русского мира", - СБУ - Цензор.НЕТ 5133
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А коли ЦИХ ВОРОЖЕНЬКІВ зебільна влада закриє чи знешкодить?! Думаю ніколи, а навпаки буде сприяти їм поширювати руський мір в Україні. ПАТРІОТИ прийдеться ВАМ ЗАКРИВАТИ І ТИХ І ІНШИХ. І, ГОЛОВНЕ, НЕ ДАТИ ЇМ ОБСЕРВУВАТИСЯ В МОСКОВІЇ, А НЕХАЙ ТУТ НА ДОВІЧНЕ ОБСЕРВУВАТИ, ПОСАДИТИ І ЩОБ ВІШКОДОВУВАЛИ ЗБИТКИ. А МОЖЕ ТОГО .... ЩОБ ПОВІТРЯ НЕ ПСУВАЛИ.
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размещал в сети Интернет материалы с призывами к свержению конституционного строя в Украине. /Иван Петрович Сидоров с чувством глубокого удовлетворения констатирует что комментаторы под флажком Израиля-военного союзника Путина- разжигать гражданскую войну в Украине перестали. Как это они делали до избрания Зеленского: пару сот виселец на Крещатики. / «А во вторник( украинцев) уже снимут со столбов?»/ «Барыг необходимо мочить!»/ устроить в Украине « бессрочную общенациональную забастовку на транспорте, в энергетике, в топливодобыче, в нефтехимии, в коммунальном хозяйстве, в банковской системе, в СМИ »/ Только огонь судов Линча может избавить Украину от скверны кривдосудия , олигархата , беспредела мажоров . Выхода больше нет . Они там на верху другого языка , кроме языка насилия не понимают .
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ЗЕ можна пропагувати рюсській мір з Єрмаком и компані- бо їх вповноважив " мудрий нарід"
Ще ж Порох зрадник і марадьоро!
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Та в Київ панаехало з динири "біженців", які іще довго будуть пакостити Україні, за лапотні **********.
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А ну-ка ГОЛОС,защитничек "мирного неба" столицы Мордора!
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Мышебратья и здесь гадят Киянин в інтернеті просував ідеї "русского мира", - СБУ - Цензор.НЕТ 7913 )) "Из содержания этих агиток можно сделать вывод, что российскими оккупационными силами была предпринята очередная попытка деморализовать население, проживающее в граничащих с линией разграничения районах, а также посеять среди них панику. Пророссийскими военными пропагандистами традиционно были использованы «грязные» методы ведения войны, а именно, «вброс» провокационной информации с целью усилить напряжение в обществе. Впрочем, в этот раз они зашли слишком далеко. В то время, когда весь цивилизованный мир борется с глобальной пандемией и ее последствиями, когда умерли тысячи людей и сотни тысяч борются с болезнью, российские оккупанты цинично пользуются сложившейся ситуацией в своих целях."
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Пешкой пришлось пожертвовать : пешка - изначально , фигура не долгоживущая ... Крупные фигуры все "свои"- друзья , соратники , однокурсники , кумовья ... Этим много можно объяснить...
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Ахереть , какой интерес у лубянских ****** платить бабосы за пропаганду того, шо Мертвечук и его лохотрат делает на шару ?!
Тем более свергать власть нероб и неумеек . Власть комика-митрофанушки с политическим кругозором как у черепахи , но не тортиллы !
Крёмлёвскому окурку как раз такая власть как бальзам на душу !
И чем дольше Фофка и Ко. протянет у власти , тем Мордору лучше ...

Отсюда вывод - Баканов реальных врагов ловить не умеет и не знает как , но знает хорошо то, шо дела и в квартале -- пиарить своего друга деццтва .
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Зебільне СБУ АУ АУ ВИ ЩЕ Є ЧИ ВИ ВЖЕ ФІЛІАЛ ФСБ! ТРЕБА ЯК В ТУРЕЧЧИНІ ТІЛЬКИ ЗАІКУНУВСЯ І НА ОБСЕРВАЦІЮ ТАК РОКІВ НА 10. ЗЕБІЛИ СЛАБО, ЧИ ЦЕ СВОЇ?!
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А коли ЦИХ ВОРОЖЕНЬКІВ зебільна влада закриє чи знешкодить?! Думаю ніколи, а навпаки буде сприяти їм поширювати руський мір в Україні. ПАТРІОТИ прийдеться ВАМ ЗАКРИВАТИ І ТИХ І ІНШИХ. І, ГОЛОВНЕ, НЕ ДАТИ ЇМ ОБСЕРВУВАТИСЯ В МОСКОВІЇ, А НЕХАЙ ТУТ НА ДОВІЧНЕ ОБСЕРВУВАТИ, ПОСАДИТИ І ЩОБ ВІШКОДОВУВАЛИ ЗБИТКИ. А МОЖЕ ТОГО .... ЩОБ ПОВІТРЯ НЕ ПСУВАЛИ.
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щось пригадалося...Був собі, колись, такий славко галан. І плюнув на Папу. А потім з барткою на голові, та нье не ходив - возльєжал)) Так, були славетні часи. Але в СБУ того не викладають, певно...
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Инетерсно за что? Если за продвижение идей русского мира, то сажайте уже и зежиденыша , ермака, сивуху, медведчука, бойко и многих-многих других персонажей из сн и опзж.
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112-й, зик, нювсуан вот где биоматериал всех мастей дизу гонит, а СБУ нихя не куе не меле.
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