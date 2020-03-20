 Киянин в інтернеті просував ідеї "русского мира", - СБУ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
За даними слідства, мешканець столиці встановив зв'язок із проросійським громадським рухом, який використовується спецслужбами РФ для ведення інформаційної війни проти нашої держави. За завданням кураторів він розміщував у мережі інтернет матеріали із закликами до повалення конституційного ладу в Україні.
За проведену роботу агітатор отримував кошти на банківські картки фінансових установ РФ.
За результатами процесуальних заходів правоохоронці виявили матеріали, що підтверджують зв’язок інтернет-пропагандиста з проросійськими громадськими об’єднаннями, банківськими установами РФ, а також журналістське посвідчення одного з російських видань.
Наразі слідчі органів державної безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України.
Тривають слідчі дії.
.
.
......
***** One end ***** Two.
Ще ж Порох зрадник і марадьоро!
Тем более свергать власть нероб и неумеек . Власть комика-митрофанушки с политическим кругозором как у черепахи , но не тортиллы !
Крёмлёвскому окурку как раз такая власть как бальзам на душу !
И чем дольше Фофка и Ко. протянет у власти , тем Мордору лучше ...
Отсюда вывод - Баканов реальных врагов ловить не умеет и не знает как , но знает хорошо то, шо дела и в квартале -- пиарить своего друга деццтва .