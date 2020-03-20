 За пів року контррозвідка СБУ запобігла привласненню понад 742 млн грн у сфері оборонного замовлення. ІНФОГРАФІКА

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт СБУ.

"За пів року контррозвідка Служби безпеки України попередила привласнення понад 742 млн гривень бюджетних коштів на виконанні державного оборонного замовлення. Також блоковано схеми розкрадань у сфері військово-технічного співробітництва і експортного контролю на понад 700 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

Слідчі зареєстрували 4 кримінальні провадження за ст. 364 Кримінального кодексу України – за фактами зловживань під час використання державних грошей в оборонно-промисловому комплексі посадовцями деяких силових структур та держпідприємств.

Також контррозвідники СБУ запобігли незаконному вивезенню за межі України товарів військового призначення та подвійного використання на суму понад 647 млн гривень. За фактами нелегального переправлення вказаних товарів розпочато 28 кримінальних проваджень за ст. 333 Кримінального кодексу України.

Через виявлені порушення у сфері експортного контролю накладено штрафних санкцій на суму понад 137 млн гривень. За відповідними матеріалами СБУ судами вже винесено 13 вироків.

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