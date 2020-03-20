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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:карантин (455) допомога (1011) Червоний Хрест (164) гуманітарна допомога (254) Кулеба Дмитро (266) ЄІБанк (6) COVID-19 (1343) коронавірус (105)

 Зараз відбувається наймасштабніша в історії України зовнішньополітична операція: пошук допомоги в боротьбі з коронавірусом триває на всіх рівнях, - Кулеба

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) готовий перенаправити певні кошти, які виділяються на програми в Україні, на заходи з подолання коронавірусу, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Я сьогодні (в середу. - Ред.) розмовляв з Європейським інвестиційним банком, який готовий перенаправити певні кошти, які виділяються на програми в Україні, на заходи з подолання коронавірусу", - сказав він в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Крім того, Кулеба повідомив про зустріч з главою місії Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні Флоранс Жилет, в ході якої обговорив питання про те, яку допомогу МКЧХ може надати Україні в перешкоді поширенню коронавірусу.

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"Ми готові щось отримувати як гуманітарну допомогу, щось закуповувати, але цей пошук йде по всіх рівнях, по міжнародних організаціях, бізнес-контактах", - зазначив міністр.

За його словами, вся система МЗС України зараз працює над двома фундаментальними завданнями: поверненням українців з інших країн і пошуком гуманітарної допомоги та здійсненням закупівель.

"Ми маємо розуміти, що зараз відбувається наймасштабніша в історії України зовнішньополітична операція, яка називається "повернення і відновлення". Нічого подібного в історії України ніколи не відбувалося. 2014-й був більш драматичний, тому що почалася війна, безумовно. Але обсяг роботи зараз ще більше. Зараз одночасно у всіх точках світу все вибухнуло і вимагає пожежогасіння. Скрізь максимальна напруга. Я сприймаю це як ефективний краш-тест. Я переконаний, що ми його пройдемо, але за нагоди перевіримо здатність деяких колег до роботи в таких умовах", - підкреслив глава МЗС.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182954
 
 
 Топ коментарі
 
имитация бурной деятельности - так точнее))
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"Подайте - не минайте..." бо слоуги все просралі.
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Як казав ЗЄшмаркля, готові приймати з усіх сторін як порноактриси.
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имитация бурной деятельности - так точнее))
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и да, кулеба об этом еще месяц не узнает, но примерно со среды 18 марта - в мире стало всё успокаиваться.. паника и т.д... Рынки восстанавливаются, побесились и хватит)
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кулєба, зараз відбувається наймаштабніша профанація, внаслідок якої наша держава може понести дуже великі втрати.
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Як казав ЗЄшмаркля, готові приймати з усіх сторін як порноактриси.
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Вы вывозили маски в январе 2020 г. сотнями тонн в Китай и в ЕС. А сейчас вы бегаете с протянутой рукой? Кто же вам подаст. Вы же требовали оплату наличными, чтобы не сильно в банках светится.
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Шо *** ? Бубочка і зебіли вже приймають з любої сторони ? Чи ще ні ?
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Та ви ж довбні зелені готові до цього були ще в лютому! Згадай Гончарука та Скалецьку!
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А до цього,що ви робили--піарились і балаболили? Ви ******,а не керівникі.
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Вашингтонский Öбком



Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом.
Это всё психоз! 50 грамм водки и на трактор!
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Повний наймаштабніший коронавірусний писець кулебояко-мізка Сейчас происходит самая масштабная в истории Украины внешнеполитическая операция: поиск помощи в борьбе с коронавирусом идет по всем уровням, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8433
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Бараны. Январь и февраль полность просрали, в марте совершенно бесконтрольно завезли в страну десятки тысяч предположительно заражённых людей, а теперь кинулись клянчить по миру - спасите нас.
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У Шустера Билецкий задал ему вопрос, что болезнь дала власти почти 2 месяца форы (правда он увязал его с масками) и что было сделано.Так оно гордо ответило "вот сегодня задержали контрабанду.." и то после того, как за пару дней ввели запрет на экспорт.
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С мультфильма: у тебя арбалет на предохранителе? - да - вот этого я и боюсь!
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Де,тих неймовірних довбодятлів з цеглоїдними харями знаходять
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Зебобіки, де поділися гроші, що вам залишив Гройся?
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Чим довше при владі буде це зелене кодло, тим більше українців загине - зебілів у тому числі.
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Каломойский гроші нехай поверне, вкрадені через ПриватБанк! А це 5.5 млрд.дол... і не треба буде ходити з протягнутою рукою по світу...
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А Шмаркля за 5,5 млрд не відповідає,на рахунки ківарталу,тільки трох більше 40 млн поступило.Виходить беня шмарклю кинув?
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Коломойский согласен только ларек покрасить и ни ни больше
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Скажіть йому хтось, що націоналізація - то був лише початок погромів.
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На багато більше країні шкодить зелений ословірус.
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Пожар можно загасить только он начинался, с очага не давая ему разгореться, а когда пылает можно только отвернуться от клавиш пианино имитировать пожаротушение по пионерски.
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Это похоже на бред сивой кобылы! они завозят тысячи людей без карантина, а потом бегают просят помощь!
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"Украина напоминает на актрису их немецких фильмов для взрослых. Т.е. готова принять в любом количестве с любой стороны" Зеленский (с)
Что клован, дошутился? Теперь не до шуток, да Бубочка?
Сейчас происходит самая масштабная в истории Украины внешнеполитическая операция: поиск помощи в борьбе с коронавирусом идет по всем уровням, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8370
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Так, як би ненароком, війна відсувається на другий, третій план. Вони зараз, втихаря, підпишуть капітуляцію, встановлять Саваківську мусорську хунту, а після пандемії вже очнемося зовсім в іншій державі.
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«Идеальный подданный тоталитарного режима - это не убеждённый нацист или убеждённый коммунист, а человек, для которого более не существует отличия между фактом и фикцией, между истиной и ложью» Ханна Ариендт «Истоки тоталитаризма». см. "Закон" - https://maidanfire.blogspot.com/2019/03/blog-post.html

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За пів року проср.ти всі гроші. В останню хвилину, свідомо, зірвати позику МВФ, помінявши кабмін. Два місяці влаштовувати шоу, розпродавати всі засоби захисту, замість підготовки до епідемії. Завезти силу силенну потенційно інфікованих, без перевірки і карантину. І тепер "героїчно вирішувати" свідомо створену ними ж проблему
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Напомни хоть одну проблему,которую наша влада решила.Мне кажется,что она только их собирает .
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все залежить від мети так званої "нашої влади"? Цілком логічним, може бути, що саме це і було їхнім завданням?
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А 17 лярдов зеленской заначки зажали на случай дёру на растов?
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Верните награбленное; всё равно сдохнете...
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Вся безсистемність дій Зеленського вкладається в чітку систему ліквідації незалежності України.
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А забезпечити аптеки України звичайним аптечним спиртом, це завдання якого масштабу для "водочної країни"?
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а что там на встрече с бизнесменами? хоть чтото перечислили?
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Підскажіть хтось цьому «дєятєлю», щоб він не «крутив вумне» лице- таке враження, що він таємно сцить.
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Не зрозумів. В чому масштабність ?В тому,що перенапрявлять гроші з військових,науково-освітніх ,медичних,реформаторських проектів на... А до речі,кому,куди,на що напрявляться гроші ?
Масштабність-це коли з початком епідемії за три місяці з країни вивозять (тільки офіційно) більше 900 тонн масок.
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Вам оставили страну с профицитом бюджета и стабильным ростом ВВП. Вы за десять месяцев угробили все ! Дауны зеленые.
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кулеба наторговался водой ? радуцкий масками ?
что теперь ?
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Попрошайничество, это не то чем обычно гордятся. Адекватные люди.
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5 лет Зебил кривлялся со сцены, что Порох таскается по миру с "протянутой рукой" и просит "подачки" у ЕС и МВФ....
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Это не обнадеживает, а ПУГАЕТ, учитывая КАК вы занимались до сих пор внешней политикой! Зараз відбувається наймасштабніша в історії України зовнішньополітична операція: пошук допомоги в боротьбі з коронавірусом триває на всіх рівнях, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5073
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Згідно сценарію, клоуни викликають сюди місію МВФ задля того, аби його послати? )))
Цікаво чия це була геніальна ідея у 2013-му році?
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Я ось читаю, що робить наша влада для американців. А в Україні без змін-постійно шукає допомоги! До ваших ідіотів не діоходить, що це починає виглядати не дуже гарно!? Величезна країна в центрі Європи! У вас потоп? Пожежі? Смерчі? Війна! -це зрозуміло. І що влада робить для воїнів на передовій? Чому вони не кричать про війну!?!? «Пастрєлівают»!?!? Чому вам повинні допопомагати!? Ваш чувак прикупив самий дорогий маєток в світі!!! Ідіть в дупу!
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Тварюка брехлива, хто дбав, той подбав.

Нажаль, коли всі країни готувалися до боротьби з епідемією, дехто тащився від свого преЗЕденства і фотографувався з непересічно мудрою дівчиною в халатику, уряд дерибанив портфелі, призначаючи вату на керівні посади, а очільники країни (серед яких немає ні одного українця) активно здавали Україну і притискали патріотів...
В постах я намагався звернути увагу читачів на те, що в країні нічого не робиться і що треба робити, враховуючи досвід інших країн. Але Цензор мене забанив (мабуть щоб не сіяв паніки). А ситуація трагічна. В країні немає захисних засобів ані системи поводження з хворими (НОРМАЛЬНОЇ, НЕ НА ВІДЧИПНОГО!), лікарі безпрецедентно наражені, НЕМА ТЕСТІВ!!!
Маленька фірма моєї знайомої протягом 3 днів замовила і отримала 500000 масок, а Кличко здобув 32000 і 100000 обіцяв на наступному тижні.
Питання: чи ця зелена шелупонь така тупа? Чому жирні падлюки типу Мертветчука, Кало-мойского, Ахметова і інші паразити на тілі укр. народу не забезпечують країну, коли їхня маріонетка нічого не робить? Чому за дозвіл випускати антисептичні засоби треба дати хабаря 100000 грн, а завезти засоби захисту неможливо, бо за "прискорену" сертифікацію треба дати не менше? Зедебіли, Ви ж перемогли корупцію!Відповідь напрошується сама собою. Це запланований геноцид українського народу. І не тявкайте зелеботи, що я панікую. Ви побачите невдовзі, що вас чекає найближчим часом, яка страшна кара, за тупість і вибір придурка своїм очільником. Дай Боже, щоб цього не сталося.
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