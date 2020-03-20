 Зараз відбувається наймасштабніша в історії України зовнішньополітична операція: пошук допомоги в боротьбі з коронавірусом триває на всіх рівнях, - Кулеба

"Я сьогодні (в середу. - Ред.) розмовляв з Європейським інвестиційним банком, який готовий перенаправити певні кошти, які виділяються на програми в Україні, на заходи з подолання коронавірусу", - сказав він в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
Крім того, Кулеба повідомив про зустріч з главою місії Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні Флоранс Жилет, в ході якої обговорив питання про те, яку допомогу МКЧХ може надати Україні в перешкоді поширенню коронавірусу.
"Ми готові щось отримувати як гуманітарну допомогу, щось закуповувати, але цей пошук йде по всіх рівнях, по міжнародних організаціях, бізнес-контактах", - зазначив міністр.
За його словами, вся система МЗС України зараз працює над двома фундаментальними завданнями: поверненням українців з інших країн і пошуком гуманітарної допомоги та здійсненням закупівель.
"Ми маємо розуміти, що зараз відбувається наймасштабніша в історії України зовнішньополітична операція, яка називається "повернення і відновлення". Нічого подібного в історії України ніколи не відбувалося. 2014-й був більш драматичний, тому що почалася війна, безумовно. Але обсяг роботи зараз ще більше. Зараз одночасно у всіх точках світу все вибухнуло і вимагає пожежогасіння. Скрізь максимальна напруга. Я сприймаю це як ефективний краш-тест. Я переконаний, що ми його пройдемо, але за нагоди перевіримо здатність деяких колег до роботи в таких умовах", - підкреслив глава МЗС.
Вашингтонский Öбком
Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом.
Это всё психоз! 50 грамм водки и на трактор!
ояко-мізка
Что клован, дошутился? Теперь не до шуток, да Бубочка?
Масштабність-це коли з початком епідемії за три місяці з країни вивозять (тільки офіційно) більше 900 тонн масок.
что теперь ?
Цікаво чия це була геніальна ідея у 2013-му році?
Нажаль, коли всі країни готувалися до боротьби з епідемією, дехто тащився від свого преЗЕденства і фотографувався з непересічно мудрою дівчиною в халатику, уряд дерибанив портфелі, призначаючи вату на керівні посади, а очільники країни (серед яких немає ні одного українця) активно здавали Україну і притискали патріотів...
В постах я намагався звернути увагу читачів на те, що в країні нічого не робиться і що треба робити, враховуючи досвід інших країн. Але Цензор мене забанив (мабуть щоб не сіяв паніки). А ситуація трагічна. В країні немає захисних засобів ані системи поводження з хворими (НОРМАЛЬНОЇ, НЕ НА ВІДЧИПНОГО!), лікарі безпрецедентно наражені, НЕМА ТЕСТІВ!!!
Маленька фірма моєї знайомої протягом 3 днів замовила і отримала 500000 масок, а Кличко здобув 32000 і 100000 обіцяв на наступному тижні.
Питання: чи ця зелена шелупонь така тупа? Чому жирні падлюки типу Мертветчука, Кало-мойского, Ахметова і інші паразити на тілі укр. народу не забезпечують країну, коли їхня маріонетка нічого не робить? Чому за дозвіл випускати антисептичні засоби треба дати хабаря 100000 грн, а завезти засоби захисту неможливо, бо за "прискорену" сертифікацію треба дати не менше? Зедебіли, Ви ж перемогли корупцію!Відповідь напрошується сама собою. Це запланований геноцид українського народу. І не тявкайте зелеботи, що я панікую. Ви побачите невдовзі, що вас чекає найближчим часом, яка страшна кара, за тупість і вибір придурка своїм очільником. Дай Боже, щоб цього не сталося.