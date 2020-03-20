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 Суспільство, Здоров'я
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 На ранок 20 березня в Україні підтверджено 26 випадків COVID-19, три з них - летальні, за добу надійшло 56 підозр, - МОЗ

В Україні зафіксовано 26 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства охорони здоров'я у Facebook.

Станом на 10:00 20 березня в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 летальні.

Так, коронавірусна хвороба зафіксована:

Чернівецька область - 15 випадків (1 летальний)
Житомирська область - 2 випадки (1 летальний)
Київська область - 2 випадки
Донецька область - 1 випадок
Дніпропетровська область - 2 випадки
Івано-Франківська область - 1 випадок (летальний)
м. Київ - 3 випадки

У МОЗ повідомили, що дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

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Упродовж 19 березня до Центру громадського здоров’я надійшло 56 підозр на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 316 повідомлень про підозру на COVID-19.

Станом на ранок 20 березня 2020 року у світі зареєстровано 244 523 випадки захворювання на COVID-19, з них 10 030 закінчилися смертю, водночас 86 031 особа одужала; за межами Китаю зафіксовано 163 324 випадки.

"МОЗ закликає: за перших симптомів респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю. Залишайтеся вдома! Самоізоляція - найдієвіший спосіб убезпечити себе від інфікування", - зазначено в повідомленні.

На ранок 20 березня в Україні підтверджено 26 випадків COVID-19, три з них - летальні, за добу надійшло 56 підозр, - МОЗ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182952
 
 
 Топ коментарі
 
От закапывает труп Эрики.
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Ещё не всех сосвозили совсего мира воткогда будет полная коробочка тогда и нагуляеся по полной....
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а где наш великий и ужасный? камменты о себе в фейсбуке читает?
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вон там ещё из Польши понаехало "здоровых" с 36,6.
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Огласите список по всем "популярным" болезням, пожалуйста...
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Ещё не всех сосвозили совсего мира воткогда будет полная коробочка тогда и нагуляеся по полной....
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исходя из времени инкубационного периода , призов надо ждать к сожалению уже с понедельника ...
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а где наш великий и ужасный? камменты о себе в фейсбуке читает?
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та последний, по этому поводу, по-моему, сильно не рефлексировал......
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что меня всегда страшно харило - так это перевод этого марша
https://youtu.be/7askkTVQKkY?t=11
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Ковід переможно шагає по країні!!! Кращеб з Зелайна почав,з Банкової На утро 20 марта в Украине подтверждены 26 случаев COVID-19, три из них - летальные, за сутки поступило 56 подозрений, - Минздрав - Цензор.НЕТ 3628 На утро 20 марта в Украине подтверждены 26 случаев COVID-19, три из них - летальные, за сутки поступило 56 подозрений, - Минздрав - Цензор.НЕТ 3628
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похоже сам кличко в нокаут отправляет короношухер
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Треба влаштувати шлешмоб: Прив'яжи бабцю до ліжка!

Бачила в новинах чергу на автобус в Миколаєві. Стоять одні пенсіонери, а самі швидкі лізуть без черги. Бабця років 80 лізе без черги бо її треба прошвирнутись по пенсіонерським тусовкам.
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Дебилы, вы еще больше инфицированных запустите через границу
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И какой это получается процент смертности? А то Влада говорила как и при обычном гриппе
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А в Беларуси тысячи "понаехавших" сидят по пансионатам под охраной МВД на карантине, и у них, поэтому, инфицирование не вырвется наружу.
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Огласите весь список по всем заразам пажалуста. Все познается в сравнении. Как на базаре.
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На утро 20 марта в Украине подтверждены 26 случаев COVID-19

за сутки поступило 56 подозрений!!!
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Тестов больше нет!!! вот сколько было тестов, столько и объявили.
******! В Украине уже недели 3 полным ходом болеют на короновирус
Ставят диагноз грипп.



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козлы !!!!
больше ничего не могу сказать
неужели нельзя нашить марлевых повязок
а китайцы за десять дней построили больницу на 1000 человек
а вы не можете организовать пошив масок
их надо было изготовить месяц назад
одни министерства по несколько сот человек
все на пошив масок и уборку улиц отправить
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