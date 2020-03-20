 На ранок 20 березня в Україні підтверджено 26 випадків COVID-19, три з них - летальні, за добу надійшло 56 підозр, - МОЗ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства охорони здоров'я у Facebook.
Станом на 10:00 20 березня в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 летальні.
Так, коронавірусна хвороба зафіксована:
Чернівецька область - 15 випадків (1 летальний)
Житомирська область - 2 випадки (1 летальний)
Київська область - 2 випадки
Донецька область - 1 випадок
Дніпропетровська область - 2 випадки
Івано-Франківська область - 1 випадок (летальний)
м. Київ - 3 випадки
У МОЗ повідомили, що дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
Упродовж 19 березня до Центру громадського здоров’я надійшло 56 підозр на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 316 повідомлень про підозру на COVID-19.
Станом на ранок 20 березня 2020 року у світі зареєстровано 244 523 випадки захворювання на COVID-19, з них 10 030 закінчилися смертю, водночас 86 031 особа одужала; за межами Китаю зафіксовано 163 324 випадки.
"МОЗ закликає: за перших симптомів респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю. Залишайтеся вдома! Самоізоляція - найдієвіший спосіб убезпечити себе від інфікування", - зазначено в повідомленні.
https://youtu.be/PvMffWH-w3o?t=15
https://youtu.be/7askkTVQKkY?t=11
Бачила в новинах чергу на автобус в Миколаєві. Стоять одні пенсіонери, а самі швидкі лізуть без черги. Бабця років 80 лізе без черги бо її треба прошвирнутись по пенсіонерським тусовкам.
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за сутки поступило 56 подозрений!!!
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Тестов больше нет!!! вот сколько было тестов, столько и объявили.
******! В Украине уже недели 3 полным ходом болеют на короновирус
Ставят диагноз грипп.
больше ничего не могу сказать
неужели нельзя нашить марлевых повязок
а китайцы за десять дней построили больницу на 1000 человек
а вы не можете организовать пошив масок
их надо было изготовить месяц назад
одни министерства по несколько сот человек
все на пошив масок и уборку улиц отправить