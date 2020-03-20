 "Той, хто покладе такий план президенту на стіл, відверто його підставляє", - "слуга народу" Лерос про реалізацію Мінських угод за планом Єрмака-Козака

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
Відповідаючи на запитання, чи можна досягти миру на Донбасі шляхом реалізації Мінських угод за планом Єрмака-Козака, нардеп наголосив, що Україна не має сліпо жити за планом, написаним у Кремлі.
"Зроблю відсилку до війни між Фінляндією і Радянським Союзом, коли 170-мільйонний агресор обіцяв за тиждень захопити 3-мільйонну Фінляндію, якщо вони не дозволять розмістити на своїй території військову базу і не віддадуть частину своїх територій. Тоді фінський головнокомандувач Маннергейм чітко заявив, що шансів встояти немає, і все, що їм залишається робити, - це змусити Радянський Союз заплатити високу ціну за агресію і триматися, розраховуючи на допомогу союзників. Фіни відмовилися від умов Сталіна, бо розуміли, що єдина його мета - захопити всю країну, так само, як Сталін захопив балтійські країни. У героїчній війні, за допомогою хитрості, винахідливості й патріотизму, вони змогли дати серйозну відсіч Сталіну", - зазначив Лерос.
Нардеп зауважив, що обіцяна допомога союзників так і не прийшла, що дуже схоже на нашу ситуацію.
"Нову угоду із Союзом було підписано не з найкращими умовами, але вони зберегли країну, вони відстояли свої національні інтереси", - зазначив він.
Лерос додав, що історія нас вчить тому, що нам потрібно боротися за країну і не втратити національну ідентичність.
"Мир ціною здачі національних інтересів і легалізації терористів на українській землі, як, наприклад, амністії убивць, які разом з військовими армії РФ вбивали українців, вважаю неприйнятним. Той, хто покладе такий план Президенту на стіл, відверто його підставляє", - підсумував він.
Повний текст інтерв'ю з нардепом від фракції "Слуга народу" Гео Леросом читайте тут.
Нагадаємо, 11 березня в Мінську були підписані домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО, а Росія в статусі гаранта-спостерігача опинилася нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.
и делает вид что не понимает - что это приказ от вислюка был ермаку, а не "кто-то подставляет бубАчку"
зелена чума прийшла, щоб знищити Україну як державу
Как можно подставить то, что само подставилось полезши в президенты.
Зєлю геть. Дострокові. Українці вчергове обрали собі російського шпигуна в лідери
С чьих ты слов повторяешь, что Порошенко вор и мародёр - Бени? Тогда ты - прихвостень олигархов.
олігофреніволігархів?
Зєля виявивсь таким сами російським шпигуном. Українцям не залишили вибора.
Надеюсь ты Юлю процитируешь, чтобы мы тоже знали - что она влила, а теперь не вливает про предательство и мародёрство.
Пєцю і Зєлю на нари! Разом з їхніми продажними тролями
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:7bf9pV-k-YwJ:https://strana.ua/news/237503-kto-takoj-heo-leros-kotoryj-podralsja-v-rade-s-buzhanskim.html+&cd=2&hl=ru&ct=clnk&gl=by
Кто такой Гео Лерос
Гео Лерос - украинский режиссер, арт-куратор, автор множества муралов. В июне этого года был назначен внештатным советником президента Владимира Зеленского.
Лерос окончил факультет международного права в Академии адвокатуры Украины. Он является основателем арт-проекта Art United Us и общественной организации "Сити-Арт". Был волонтером благотворительного фонда "Сестры победы".
В рамках проекта City-Art и Art United Us Лерос создал около 70 муралов в Украине, некоторые работы признаны лучшими в мире. Был куратором проекта "More than us" Министерства информационной политики, в рамках которого привез художников, которые нарисовали 8 муралов. Для этого из государственного бюджета было выделено 3.6 млн гривен, но оказалось, что зарубежные художники рисовали их бесплатно. После коррупционного скандала обещал отчитаться перед обществом, но не сделал этого. Автор первой украинской книги про уличное искусство Kyiv Street Art.
Глумился бы и дальше в своем квартале где-нидь на отшибе.
Так нет захотелось в центр и наверх.. Теперь сверху глумится и дурня включает.
Предателя и врага Украины нормальный президент должен бы был приказать арестовать,а это что попало.
..
****!
Как можно было выбрать эту мразь, этого дауна...
Как можно его называть президентом...
Это мразь, без принципов, и веры в свой народ..
Это гнида приспособлена как и все слуги Зе..
Горите в аду ********..
№22/089002-еп
Відкрите звернення до Президента України у зв'язку з відмовою української влади від захисту суверенітету і територіальної цілісності України в умовах російської агресії
Автор (ініціатор): Веселова Наталія Василівна
Дата оприлюднення: 16 березня 2020
Підписуємо!!!
Результатом хвилі масових кривавих бунтів, що прокотилася таборами Сибіру та Середньої Азії підняті мужніми українськими націоналістами, стало пом'якшення режиму, повного припинення терору карних злочинців проти політичних в'язнів, міжнародний розголос, а також пробудження людської гідності у стероризованої режимом боягузливих жалюгідних кацапів - "ЗЕКІВ". І все це сталося тільки завдяки українським патріотам ..... слов'ян українців для яких Гордість, Гідність і Свобода це святе завжди і всюди, навіть в неволі.
МЫ С МОИМ СТРОГИМ ШЕФОМ, С СТАРШИМ КОЛЛЕГОЙ )(УЙЛОМ НА 100% ОБЕЩАЕМ ВАМ, ОЧЕНЬ СКОРУЮ КАПИТУЛЯЦИЮ УКРАИНЫ НА МИЛОСТЬ (ЕЁ ЛЮТОГО КРОВАВОГО ВРАГА ОККУПАНТА КРЫМА И ДОНБАССА, ПРОКЛЯТОЙ ВРАЖЕСКОЙ) ПА рАШИ. И КРОВАВУЮ ЛИКВИДАЦИЮ ОБЩИХ ВРАГОВ НАШИХ НАРОДОВ.