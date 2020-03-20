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 Політика України
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Все про:Мінськ (546) Єрмак Андрій (159) Лерос Гео (17)

 "Той, хто покладе такий план президенту на стіл, відверто його підставляє", - "слуга народу" Лерос про реалізацію Мінських угод за планом Єрмака-Козака

Нардеп від фракції "Слуга народу" вважає неприйнятним мир ціною здачі національних інтересів і легалізації терористів на українській землі, як, наприклад, амністії убивць, які разом з військовими армії РФ вбивали українців.

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання, чи можна досягти миру на Донбасі шляхом реалізації Мінських угод за планом Єрмака-Козака, нардеп наголосив, що Україна не має сліпо жити за планом, написаним у Кремлі.

"Зроблю відсилку до війни між Фінляндією і Радянським Союзом, коли 170-мільйонний агресор обіцяв за тиждень захопити 3-мільйонну Фінляндію, якщо вони не дозволять розмістити на своїй території військову базу і не віддадуть частину своїх територій. Тоді фінський головнокомандувач Маннергейм чітко заявив, що шансів встояти немає, і все, що їм залишається робити, - це змусити Радянський Союз заплатити високу ціну за агресію і триматися, розраховуючи на допомогу союзників. Фіни відмовилися від умов Сталіна, бо розуміли, що єдина його мета - захопити всю країну, так само, як Сталін захопив балтійські країни. У героїчній війні, за допомогою хитрості, винахідливості й патріотизму, вони змогли дати серйозну відсіч Сталіну", - зазначив Лерос.

Нардеп зауважив, що обіцяна допомога союзників так і не прийшла, що дуже схоже на нашу ситуацію.

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"Нову угоду із Союзом було підписано не з найкращими умовами, але вони зберегли країну, вони відстояли свої національні інтереси", - зазначив він.

Лерос додав, що історія нас вчить тому, що нам потрібно боротися за країну і не втратити національну ідентичність.

"Мир ціною здачі національних інтересів і легалізації терористів на українській землі, як, наприклад, амністії убивць, які разом з військовими армії РФ вбивали українців, вважаю неприйнятним. Той, хто покладе такий план Президенту на стіл, відверто його підставляє", - підсумував він.

Повний текст інтерв'ю з нардепом від фракції "Слуга народу" Гео Леросом читайте тут.

Нагадаємо, 11 березня в Мінську були підписані домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО, а Росія в статусі гаранта-спостерігача опинилася нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

Також читайте: Заяви Сивохо - це загравання з агресором і дискредитація президента, - "слуга народу" Лерос

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182950
 
   
 Топ коментарі
 
О, а єслі би на єво мєсте бил би какой-то дурачок?
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Ніякий це не план Єрмака-Козака. Це план Зеленського. Він мріє бачити Україну регіоном РФ. От він і працює в цьому напрямку.
Зєлю геть. Дострокові. Українці вчергове обрали собі російського шпигуна в лідери
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О, а єслі би на єво мєсте бил би какой-то дурачок?
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ну точно - лерус проплатил свой пиар на Цензоре.. типа он "не вина-вата!"... а сам потом проголосовал за венедиктову.. "Тот, кто положит такой план президенту на стол, откровенно его подставляет", - "слуга народа" Лерос о реализации Минских соглашений по плану Ермака-Козака - Цензор.НЕТ 1466

и делает вид что не понимает - что это приказ от вислюка был ермаку, а не "кто-то подставляет бубАчку"
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все вже погоджено заздалегідь, не треба з бубочки робити "доброго царя"
зелена чума прийшла, щоб знищити Україну як державу
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Навіть гірше. У ворога є якась суб'єктність - тобто з ним є сенс вести діалог. Зелені маріонетки цього позбавлені.
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а зейло, настільки тупе, що читати не вміє? чи не розуміє змісту прочитаного? "Тот, кто положит такой план президенту на стол, откровенно его подставляет", - "слуга народа" Лерос о реализации Минских соглашений по плану Ермака-Козака - Цензор.НЕТ 8765
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А тот кто голосовал за тупаря, который не может понять, что ему положили на стол тот не идиот?
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ДА Я НЕ ЛОХ МНЕ 42 ГОДА Я ВАМ НЕ ЛОХ Я ПРОСТО ПРЕДАТЕЛЬ ВАШЕЙ СТРАНЫ (ВАШЕ ДЗЕПА)
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как можно подставить виртуальную пустышку ?
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ПРАВИЛЬНО.
Как можно подставить то, что само подставилось полезши в президенты.
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Ніякий це не план Єрмака-Козака. Це план Зеленського. Він мріє бачити Україну регіоном РФ. От він і працює в цьому напрямку.
Зєлю геть. Дострокові. Українці вчергове обрали собі російського шпигуна в лідери
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Не на трон, а в тимчасові лідери. І ось тут питання. Я б за Юлю, но вона не обереться на дострокових, бо олігархи налили на неї стільки брехливого бруду, що люди, які думають телевізором, її не оберуть. Олена Зеркаль була б непоганим презом. Ця пані рашкованів розкладала, як пас'янс в західних структурах.
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Які тимчасові ? ...Під час епідемії ще перевибори ? Пару лярдів та в карантині -вибори провести ?
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Нам треба спочатку напрацювати нормального, узгодженого кандидата на дострокові. Який би влаштував демократичну, проукраїнську більшість. А потім вже йти на дострокові. Сьогодні консенсусу в українському суспільству нема: хто, якщо не Зе?
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Юля это та, которая ради личных амбиций всё сделала, чтобы Ющенко сменил убийца-Янукович, а Порошенко - Моника?
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Порохоботе! На Юлю олігархи налили стільки брехливого бруду, що Юля не обереться сьогодні, бо в неї антирейтинг майже такий, як і у мародера Порошенка.
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Малоросс, так это олигархи обливали Ющенко и Порошенко, а не Юля?
С чьих ты слов повторяешь, что Порошенко вор и мародёр - Бени? Тогда ты - прихвостень олигархов.
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Росіянине! Був би ти не цапом, то ти б був людиною. А так йди заробляти краще на йух "Той, хто покладе такий план президенту на стіл, відверто його підставляє", - "слуга народу" Лерос про реалізацію Мінських угод за планом Єрмака-Козака - Цензор.НЕТ 2691 "Той, хто покладе такий план президенту на стіл, відверто його підставляє", - "слуга народу" Лерос про реалізацію Мінських угод за планом Єрмака-Козака - Цензор.НЕТ 4951
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якби це шоколядне лайно не попхалося у президенти вдруге, Юля мала б всі шанси стати президентом... а так маємо те , що маємо..і в цьому провина порохосрані не менша, а навіть більша
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Юля і так виграла ці вибори, Зєля і Пєця сфальшували результат, бо вони є одна шобла:
"Той, хто покладе такий план президенту на стіл, відверто його підставляє", - "слуга народу" Лерос про реалізацію Мінських угод за планом Єрмака-Козака - Цензор.НЕТ 8840
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Ти настільки тупий йуледрочер, що навіть "сфальшовані" офіційні цифри неправильно намалював
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В тому,що 73,22% українських виборців виявилися інфантильними ідіотами,приколістами або відвертими ворогами української незалежності винні вони самі,а ні які ні зелі,бені,порошенки чи юлі.
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і юля авжеж не представник побажанок олігофренів олігархів?
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точно..но вера в хорошего царя у многих..
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Так ты же Иуда за него и голосовал,будь тогда любезен выйди на майдан и прокричи зелю геть . А то вы суки ждёте пока это сделает кто то другой а потом их же и называете порохобота и.
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Зєлю привів Пєця. Люди так зненавиділи цього мародера і зрадника, що ладні були проголосувати за кота в мішку Зєлю, аби не російський шпигун Порошенко.
Зєля виявивсь таким сами російським шпигуном. Українцям не залишили вибора.
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Ти росіянин і українофоб, тобі не зрозуміти нашої болі
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Малоросс, расскажи - что Порошенко украл и смародёрил? Как он предал Украину?
Надеюсь ты Юлю процитируешь, чтобы мы тоже знали - что она влила, а теперь не вливает про предательство и мародёрство.
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Як буде цапською "паляниця", тамбовець?
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Малоросс, как на украинском перечислить - Что Порошенко украл и смародёрил, а также - как он предал Украину?
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Ваня, іди нах. Ти топив тут за зєлю, аж всикався, а тепер бач, сталося не так як гадалося... Але ж вам говорили, кричали, шо хєрня буде з цим клоуном, а ви не вірили. Довбні та телепні.
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Була надія, що Зєля не російський шпигу, як Пєця. А виявилось, що вони обої - шпигуни.
Пєцю і Зєлю на нари! Разом з їхніми продажними тролями
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е таке формулювання - бевзі "Той, хто покладе такий план президенту на стіл, відверто його підставляє", - "слуга народу" Лерос про реалізацію Мінських угод за планом Єрмака-Козака - Цензор.НЕТ 3057 до мон стада саме те "Той, хто покладе такий план президенту на стіл, відверто його підставляє", - "слуга народу" Лерос про реалізацію Мінських угод за планом Єрмака-Козака - Цензор.НЕТ 3512
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Ты тут дураком не прикидывался,Люды зненавидилы пороха потому что так сказали по телевизору,и такие долбо...бы как ты разносили фейки про Липецк,офшоры и вальцман. А мудрый нарид выбрал гавно а насрал вам в штаны как обычно порох. **** мляти тупорылые как уж ищут на пороха грязь и до сих пор не нашли а вы все не угомонитесь .
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Ще одне продажне вилізло. Хто завів Україну на перше місце в Європі по корупції, дірявий гетьман?
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так поведай мне патриот- волна сектор вч "Той, хто покладе такий план президенту на стіл, відверто його підставляє", - "слуга народу" Лерос про реалізацію Мінських угод за планом Єрмака-Козака - Цензор.НЕТ 7278
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Ты ж гавно продажное топил за Юльку,потом за зелю сейчас против зели. Скажи ка Иуда при каком президенте создали Набу,антикорупционный суд,гбр,восстановили армию,создали церковь,безвиз, ассоциация с ЕС? А этими фейками про коррупцию,свинарчуков и т д можеш подтереть свой продажный зад. Почему Пиз..ун ты не посадили свинарчуков? Да потому что оказывается на него ничего нет а использовали таких дурачков как ты что бы разнести фейки и многие другие.
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Чому російський шпигун Пєця не сидить за корупцію? А тому, що його спільник і також російський шпигун Зєля Пєцю прикриває. Вони тільки удають суперництво. Але чомусь Зєля так і не зробив аудит Пєціної діяльності. Чому не зробив?
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Ваня,в комедии "Бриллиантовая рука" киногерой Папанова про подобных тебе сказал безсмертную фразу:"Если человек идиот,то это надолго".
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самое главное .что план одобряет папа Зеленского . "Той, хто покладе такий план президенту на стіл, відверто його підставляє", - "слуга народу" Лерос про реалізацію Мінських угод за планом Єрмака-Козака - Цензор.НЕТ 6559
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Я,розумію,що ти порядний й непаскуда...Але,чи знайдуться,ще такі
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Хочет легализовать марихуану и эвтаназию. Кто такой Гео Лерос, который подрался в Раде с Бужанским

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:7bf9pV-k-YwJ:https://strana.ua/news/237503-kto-takoj-heo-leros-kotoryj-podralsja-v-rade-s-buzhanskim.html+&cd=2&hl=ru&ct=clnk&gl=by

Кто такой Гео Лерос
Гео Лерос - украинский режиссер, арт-куратор, автор множества муралов. В июне этого года был назначен внештатным советником президента Владимира Зеленского.
Лерос окончил факультет международного права в Академии адвокатуры Украины. Он является основателем арт-проекта Art United Us и общественной организации "Сити-Арт". Был волонтером благотворительного фонда "Сестры победы".
В рамках проекта City-Art и Art United Us Лерос создал около 70 муралов в Украине, некоторые работы признаны лучшими в мире. Был куратором проекта "More than us" Министерства информационной политики, в рамках которого привез художников, которые нарисовали 8 муралов. Для этого из государственного бюджета было выделено 3.6 млн гривен, но оказалось, что зарубежные художники рисовали их бесплатно. После коррупционного скандала обещал отчитаться перед обществом, но не сделал этого. Автор первой украинской книги про уличное искусство Kyiv Street Art.
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Як ви бачите, це не біографія. Тому правильно писати на Гео Лерос, "Гео" "Лерос".
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Нарід, ви точно вірите, що Шмакля була не в курсі?
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А у преЗе свои мозги есть ?
Глумился бы и дальше в своем квартале где-нидь на отшибе.
Так нет захотелось в центр и наверх.. Теперь сверху глумится и дурня включает.
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Досить відбілювати Зєшмарклю! Він же своїм сфінктером що в нього під носом говорив: прєкратіть стрєлять, гдєта пасрєдінє, мир в очах х...ла і т.д. Відмотати назад не вдасться!
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"Тот, кто положит такой план Президенту на стол, откровенно его подставляет"
Предателя и врага Украины нормальный президент должен бы был приказать арестовать,а это что попало.
..
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Зеленський сам себе підставляє... Всі ж знають що Єрмак це посібник російських окупантів...
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ха ха ха . это Лерус уклониста Зелю сравнил с Маннергеймом ? прошедшим Руско-Японскую . Первую Мировую и гражданскую войну в Финляндии . да Карл даже какашки за своим конем не доверил бы Зеле убирать "Тот, кто положит такой план президенту на стол, откровенно его подставляет", - "слуга народа" Лерос о реализации Минских соглашений по плану Ермака-Козака - Цензор.НЕТ 4465
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на кого это рассчитано? клоун все прекрасно понимает он сам дает указание он сам исполняет хотелки олигархов, встречается с ними, и он никому ничего не должен забыли?он малорос по жизни и это из него никакх не выбьеш и неперевоспитаеш
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А что теперь можно вот так просто войти в кабинет и положить на стол?!
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Судячи зі всього, не тільки на стіл, на преЗЕдента також. Але не всім.
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Каждый день встаю с утра, открываю глаза, и думаю, не сдохла эта падла Зе...
****!
Как можно было выбрать эту мразь, этого дауна...
Как можно его называть президентом...
Это мразь, без принципов, и веры в свой народ..
Это гнида приспособлена как и все слуги Зе..

Горите в аду ********..
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https://petition.president.gov.ua/petition/89002?fbclid=IwAR2kR6O8JXuaAKpUlHKkOb8nWnI_ESjdgV0RggRt_yNGWx2MVxA8GUUZaD0

№22/089002-еп
Відкрите звернення до Президента України у зв'язку з відмовою української влади від захисту суверенітету і територіальної цілісності України в умовах російської агресії

Автор (ініціатор): Веселова Наталія Василівна
Дата оприлюднення: 16 березня 2020

Підписуємо!!!
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Как все хочется отвести удар от самого Зеленского, а ведь все наоборот, Ермак-Козак получил от Зеленского этот план! Ермак марионетка на веревочках и самостоятельно, как и Сивохо ни одного шага сделать не в состоянии! Президент отвечает за всех своих протеже и за себя, и кто сомневается, тот тоже несет ответственность за дезу, которую подает народу Украины для обеления действий власти предательского характера!
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Тобто, преЗЕдент не читає того, що йому кладуть на стіл? "Тушітє свєт" (с)
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по жанру , до суфлера звик а тут букави і так багато.
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а наша Буба "...така затуркана, така затуркана!" ( з старезного анекдоту)
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Де він накопав стільки облич не прикрашених інтелектом?
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Ну у москалей,есть давняя традиция при рывке из таёжного лагеря,брать на прокорм кабанчика из лопушков.Бо путь предстоял трудный и голодный "Той, хто покладе такий план президенту на стіл, відверто його підставляє", - "слуга народу" Лерос про реалізацію Мінських угод за планом Єрмака-Козака - Цензор.НЕТ 5112
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66 років тому відбулося «Норильське повстання» в концентраційних таборах системи ГУЛАГ. 25 травня 1953 - Норильськ, 16 травня 1954 - Кенгір. Це були не просто бунти, а масштабні - повстання, які стали "початком кінця" страшної человеконенавістної радянської репресивної машини в жахливій кривавій в'язниці народів срср. І не дивно, що рушійною силою всіх цих подій завжди були українці. Так за свідченням численних очевидців, навіть перша організована хвиля опору в кривавих сталінських концтаборах почалося саме з моменту прибуття етапом туди українських патріотів -повстанців УПА. Дубовський етап привіз до таборів смерті бацилу бунту. Молоді, сильні українські хлопці слов'яни, націоналісти взяті просто з партизанської стежки, вони ... роздивилися, жахнулися цією сплячкою рабства опущених жалюгідних москалів кацапів - і потягнулися до ножа "(О. Солженіцин: Архіпелаг ГУЛАГ).
Результатом хвилі масових кривавих бунтів, що прокотилася таборами Сибіру та Середньої Азії підняті мужніми українськими націоналістами, стало пом'якшення режиму, повного припинення терору карних злочинців проти політичних в'язнів, міжнародний розголос, а також пробудження людської гідності у стероризованої режимом боягузливих жалюгідних кацапів - "ЗЕКІВ". І все це сталося тільки завдяки українським патріотам ..... слов'ян українців для яких Гордість, Гідність і Свобода це святе завжди і всюди, навіть в неволі.
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Очень во время подсовыаются такие предложения Зеле, ведь карантин по всей стране особо и не побастуешь и не собор людей на майдане фиг организуешь, под предлогом борьбы с каронавирусом всех быстро устроят куда надо и Европа даже не вякнет, ведь пандемия всё таки.
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Да что все этого Зебила обсуждают. Он не имеет субьектности. Нет никакого Зеленского, есть актер, играющтй роль президента, клоун, марионетка в руках олигархов.
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"Той, хто покладе такий план президенту на стіл, відверто його підставляє", - "слуга народу" Лерос про реалізацію Мінських угод за планом Єрмака-Козака - Цензор.НЕТ 9133
МЫ С МОИМ СТРОГИМ ШЕФОМ, С СТАРШИМ КОЛЛЕГОЙ )(УЙЛОМ НА 100% ОБЕЩАЕМ ВАМ, ОЧЕНЬ СКОРУЮ КАПИТУЛЯЦИЮ УКРАИНЫ НА МИЛОСТЬ (ЕЁ ЛЮТОГО КРОВАВОГО ВРАГА ОККУПАНТА КРЫМА И ДОНБАССА, ПРОКЛЯТОЙ ВРАЖЕСКОЙ) ПА рАШИ. И КРОВАВУЮ ЛИКВИДАЦИЮ ОБЩИХ ВРАГОВ НАШИХ НАРОДОВ.
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Очень во время подсовыаются такие предложения Зеле, ведь карантин по всей стране особо и не побастуешь и не собор людей на майдане фиг организуешь, под предлогом борьбы с каронавирусом всех быстро устроят куда надо и Европа даже не вякнет, ведь пандемия всё таки.
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