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 Політика України
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Все про:Лерос Гео (17) Сивохо (60)

 Заяви Сивохо - це загравання з агресором і дискредитація президента, - "слуга народу" Лерос

Заяви радника секретаря РНБО Сергій Сивохо про "внутрішній конфлікт" на Донбасі дестабілізують ситуацію в країні.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос.

"Єрмак зустрівся з нами у вівторок, ми йому донесли нашу позицію, в тому числі щодо Сивохо, висловлювання якого дестабілізують ситуацію в країні. Я вважаю, що його заяви - це загравання з агресором і дискредитація Президента", - розповів нардеп.

За словами Лероса, Єрмак погодився з тим, що такі діалогові платформи не повинні бути пов'язані з державою, вони потрібні, але не можуть визначати державну політику.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Був упевнений, що це фейк, але аж розгубився, коли дізнався, що документ справжній, - "слуга народу" Лерос про підписані Єрмаком угоди в Мінську

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардепи від "Слуги народу" просять секретаря РНБО звільнити Сивохо. ДОКУМЕНТ

"Єрмак погодився з тим, що такі діалогові платформи не повинні бути пов'язані з державою, вони потрібні, але не можуть визначати державну політику", - підкреслив Лерос.

Нагадаємо, 11 березня радник глави РНБО Сергій Сивохо заявив, що в процесі інтеграції України до НАТО немає жодних змін, а реальні перспективи вступу в Альянс відсутні.

12 березня Сивоху побили під час презентації Національної платформи примирення та єдності: "Яке ти, ватний клоун, маєш право говорити про примирення". Сам Сивохо під час презентації заявив: "Конфлікт не лише на Донбасі - бурштинова республіка на Волині, гранітна в Житомирській області, є проблеми на Закарпатті". Водночас поліція затримала 15 осіб, причетних до зриву презентації Сивохою платформи примирення.

13 березня стало відомо, що поліція планує оголосити підозри трьом ветеранам за зрив презентації Сивохи - Сергію Тамаріну, Саші Волкову та Юрію Каплі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182944
 
   
 Топ коментарі
 
придурок . позиция Сивохи это и есть позиция президента Заявления Сивохо - это заигрывание с агрессором и дискредитация президента, - "слуга народа" Лерос - Цензор.НЕТ 5939
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только вид сивого- дискриминация страны
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лерус проплатил свой пиар на Цензоре.. типа он "не вина-вата!"... а сам потом проголосовал за венедиктову.. Заяви Сивохо - це загравання з агресором і дискредитація президента, - "слуга народу" Лерос - Цензор.НЕТ 3875
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придурок . позиция Сивохи это и есть позиция президента
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Це кнурятина, вона смердить - відправте кацапам, вони не перебірливі.))
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Тобто Сивохо і Єрмак роблять те, що потрібно путіну, а Лерос відбілює СН, щоб не почався Майдан. Це такий лохотрон для зебілів.
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Слухайте уважно самого Сивохо, хто йому завдання ставить і хто його підтримує. І не треба бути геолеросом, щоб говорити дурню про те, що Сивохо преЗедента дискредитує. То одна шайка коздомордих фанатів.
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Столько воплей. Кто такое Сивохо и Леро??? Пустые места, временные особи в политике.
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Це просто гра така - в поліцейських. Лерос відповідає за зглажування конфліктних ситуації - ми з цим не згідні, ви нас не так зрозуміли, боярє плохіє. Це вже заїзжена схема і засрана мухами.
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Ну дык..Куда б Сивуха не пошел-мухи по вполне понятным причинам летят за ним. Заяви Сивохо - це загравання з агресором і дискредитація президента, - "слуга народу" Лерос - Цензор.НЕТ 459
Заяви Сивохо - це загравання з агресором і дискредитація президента, - "слуга народу" Лерос - Цензор.НЕТ 2988
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Шо тут незрозумілого ; Сцикло працює тільки з обісцявшимися
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Ну це ж очевидно.Бубочка зі своєю зешоблою обсирається на кожному кроці і ні каплі сорому,а у Сивухи цих капель багато,аж штани намокли.
РуЦЦкий мир он такой. Заяви Сивохо - це загравання з агресором і дискредитація президента, - "слуга народу" Лерос - Цензор.НЕТ 7421
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ермаку эти "диалоговые платформы" до одного места....., хоть десять таких платформ - плевать..... ему главное 25-го числа грязную бумажку о капитуляции подписать и ехать в кремль за орденом "героя расеи"....
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- Пане приЗЕдент, платформу не сдвинул, по платформе надавали, в штаны нассал.
- Зашквар.. Ну пойдешь обратно в жюри "лиги смеха" спать. Только не ссать там в штаны.
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Сергей Анато́льевич Сиво́хо - украинский актёр кино и телевидения, телеведущий, продюсер, певец, шоумен, радиоведущий, пародист. Участвовал в КВН, был творческим директором украинских телерадиокомпаний. Википедия

Где хотя бы намек на политика?! Или между пародистом и проф.политиком теперь можно ставить знак равенство. Хотя почему бы и нет ведь могла же юрист руководить МЗО причем на этапе разгара эпидемии. Но это не к нец вопрос и даже не к ее избравшим, а к 73% проголосовавшим. Мало было шоу на экране захтелось поучаствовать в масовке? Так почему то там то сям доносится скулеж?!
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А где вы взяли всё вот это про артиста и т.д.? У него диплом есть артиста?
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Блин! А ведь и правда неужели еще один самозванец.Так теперь понятна сокращение СН "Самозванец Народа.
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Артист,пародист,алкоголист ну и просто глист. Заяви Сивохо - це загравання з агресором і дискредитація президента, - "слуга народу" Лерос - Цензор.НЕТ 5964
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От со всем с вами согласен. Кроме АРТИСТ. А остальное всё верно.
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Имхо-глист-единственно верное слово для цього непотрібу.
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Что то забагато ему "википедия" комплиментов накатала.
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Актор. Актору "режисер" поставив завдання зіграти політика.
Вибір акторів, які б погодилися на роль такого політика обмежена, от і Сивоха пригодився
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Сырожа, из Юзовки, ты свои портки уже отстирал?
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Может хватит этого чурку называть придуманными им же псевдонимами??? По паспорту он Курехян Георг Багратович - вот так о нем и нужно писать.
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а сивоху йому вітром надуло, чи сам приніс?
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Чи ти лох і придурок,чи вважаєш такими інших---це ж твій презик веде таку політику і він набрав в свою команду таких сивох. Тому не намагайся відокремити і відбилити президента-лоха. Вас там більша половина ідіотів ворогів України,та прихильників фашиста-путіна.
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Гео Лерос-творческая личность.Но банально, без всякой выдумки укравшая 3,6 млн бюджетных гривен.
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Яке загравання? Сівоха вже на 100 відсотків показав, що він посібник російських окупантів.
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Юра, сколько ты будешь в новостях постить такую *****
"12 марта Сивохо побили"???
Я внимательно смотрел несколько раз, но так ни одного удара и не узрел. Да и вряд ли другие могли разглядеть, если только они не расеянские пропогандоны и не местная подкацапская вата.
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Так юрко ж за зеленку топил во время выборов. С таким восторгом и упоением о нем отзывался.
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