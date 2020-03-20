 Заяви Сивохо - це загравання з агресором і дискредитація президента, - "слуга народу" Лерос

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос.

"Єрмак зустрівся з нами у вівторок, ми йому донесли нашу позицію, в тому числі щодо Сивохо, висловлювання якого дестабілізують ситуацію в країні. Я вважаю, що його заяви - це загравання з агресором і дискредитація Президента", - розповів нардеп.

За словами Лероса, Єрмак погодився з тим, що такі діалогові платформи не повинні бути пов'язані з державою, вони потрібні, але не можуть визначати державну політику.

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"Єрмак погодився з тим, що такі діалогові платформи не повинні бути пов'язані з державою, вони потрібні, але не можуть визначати державну політику", - підкреслив Лерос.

Нагадаємо, 11 березня радник глави РНБО Сергій Сивохо заявив, що в процесі інтеграції України до НАТО немає жодних змін, а реальні перспективи вступу в Альянс відсутні.

12 березня Сивоху побили під час презентації Національної платформи примирення та єдності: "Яке ти, ватний клоун, маєш право говорити про примирення". Сам Сивохо під час презентації заявив: "Конфлікт не лише на Донбасі - бурштинова республіка на Волині, гранітна в Житомирській області, є проблеми на Закарпатті". Водночас поліція затримала 15 осіб, причетних до зриву презентації Сивохою платформи примирення.

13 березня стало відомо, що поліція планує оголосити підозри трьом ветеранам за зрив презентації Сивохи - Сергію Тамаріну, Саші Волкову та Юрію Каплі.