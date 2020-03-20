 Заяви Сивохо - це загравання з агресором і дискредитація президента, - "слуга народу" Лерос

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос.
"Єрмак зустрівся з нами у вівторок, ми йому донесли нашу позицію, в тому числі щодо Сивохо, висловлювання якого дестабілізують ситуацію в країні. Я вважаю, що його заяви - це загравання з агресором і дискредитація Президента", - розповів нардеп.
За словами Лероса, Єрмак погодився з тим, що такі діалогові платформи не повинні бути пов'язані з державою, вони потрібні, але не можуть визначати державну політику.
"Єрмак погодився з тим, що такі діалогові платформи не повинні бути пов'язані з державою, вони потрібні, але не можуть визначати державну політику", - підкреслив Лерос.
Нагадаємо, 11 березня радник глави РНБО Сергій Сивохо заявив, що в процесі інтеграції України до НАТО немає жодних змін, а реальні перспективи вступу в Альянс відсутні.
12 березня Сивоху побили під час презентації Національної платформи примирення та єдності: "Яке ти, ватний клоун, маєш право говорити про примирення". Сам Сивохо під час презентації заявив: "Конфлікт не лише на Донбасі - бурштинова республіка на Волині, гранітна в Житомирській області, є проблеми на Закарпатті". Водночас поліція затримала 15 осіб, причетних до зриву презентації Сивохою платформи примирення.
13 березня стало відомо, що поліція планує оголосити підозри трьом ветеранам за зрив презентації Сивохи - Сергію Тамаріну, Саші Волкову та Юрію Каплі.
РуЦЦкий мир он такой.
- Зашквар.. Ну пойдешь обратно в жюри "лиги смеха" спать. Только не ссать там в штаны.
Где хотя бы намек на политика?! Или между пародистом и проф.политиком теперь можно ставить знак равенство. Хотя почему бы и нет ведь могла же юрист руководить МЗО причем на этапе разгара эпидемии. Но это не к нец вопрос и даже не к ее избравшим, а к 73% проголосовавшим. Мало было шоу на экране захтелось поучаствовать в масовке? Так почему то там то сям доносится скулеж?!
Вибір акторів, які б погодилися на роль такого політика обмежена, от і Сивоха пригодився
"12 марта Сивохо побили"???
Я внимательно смотрел несколько раз, но так ни одного удара и не узрел. Да и вряд ли другие могли разглядеть, если только они не расеянские пропогандоны и не местная подкацапская вата.