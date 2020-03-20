 У ДБР оголосили про конкурс з відбору членів Ради громадського контролю

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Звертаюсь до всіх вас, хто є небайдужими до діяльності Державного бюро розслідувань, яке дуже важко і повільно розпочинає свою активну діяльність в протидії кримінальним правопорушенням (злочинам), що вчиняються високопосадовцями нашої держави : президентами, народними депутатами, міністрами, чиновниками високого рангу, прокурорами, суддями, поліцейськими, працівниками СБУ", - написав він.

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Сущенко підкреслив, що відповідно до Закону "Про ДБР" повинна бути сформована і діяти Рада громадського контролю за діяльністю ДБР, яка має вагомі повноваження в частині:

а) накладення дисциплінарних стягнень (покарань) на недобросовісних працівників цього органу;

б) контролю за його фінансово-господарською діяльністю в частині витрачання коштів державного бюджету:

в) оцінювання річних Звітів ДБР щодо його діяльності;

г) запровадження етичних стандартів у професійній діяльності працівників ДБР, тощо.

"Прошу тих з вас і ваших друзів, хто відчуває в собі бажання і моральні сили долучитись до роботи такої Ради - подаватись на конкурс. При цьому треба мати на увазі, що робота в складі РГК при ДБР є проявом громадянської позиції і активності, яка є абсолютно безоплатною і потребуватиме витрачення додаткових сил і часу на її здійснення", - написав він.

Говорячи про свою особисту позицію, Сущенко зазначив, що на його думку, або "небайдужі активні і порядні представники громадськості залучаються до реального і неупередженого громадського контролю за реформуванням (лікуванням) правової системи держави, або спостерігає, що робить влада і "посипає голову попелом", критикуючи владу, або - пристосовується до дій влади і "виживає" в таких умовах?! "

Також він додав, що відповідно до Положення про цей конкурс і про РГК при ДБР - її членом може бути обрана особа, яка має достатній життєвий і трудовий досвід - не менше 10 років та проживати в Україні також не менше 10 років, щоби мати моральне і професійне право оцінювати складну роботу працівників ДБР і всього БЮРО - в цілому.

"Це дуже відповідальні повноваження, які вимагають цілого комплексу професійних і морально-психологічних якостей Особистості належного рівня. Переконаний, що оцінювати інших має моральне право лише та людина, яка не викликатиме жодних застережень та сумнівів як з боку переважної частини суспільства, так і тих, кого вона буде оцінювати. Саме на відбір таких Особистостей і спрямована вся діяльність Конкурсної комісії, яку я маю честь і відповідальність очолювати", - написав він.

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Крім того Сущенко звернувся до всіх небайдужих ЗМІ (радіо, телебачення, інтернет-видання) з проханням долучитися до поширення матеріалів роботи Конкурсної комісії і Положення про Раду громадського контролю при ГБР (всі матеріали є на офіційному сайті ДБР).

"Члени Конкурсної комісії готові на ваше прохання надавати коментарі щодо проведення конкурсу", - додав він.







