 Був упевнений, що це фейк, але аж розгубився, коли дізнався, що документ справжній, - "слуга народу" Лерос про підписані Єрмаком угоди в Мінську

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

За словами Лероса, він "спочатку був впевнений, що це фейк, тому не став навіть реагувати".

"Я аж розгубився, коли дізнався, що документ справжній. Є ризик, що своїм підписом голова Офісу Президента де-юре визнає суб'єктність ОРДЛО, та ще й погоджується, що ось це ОРДЛО може сидіти на рівних за столом з Україною. Українські закони стверджують інше. Існують тимчасово окуповані території України, на яких діє окупаційна адміністрація РФ", - підкреслив він.

Також дивіться: Рада і Єрмак: як влада прикриває мінську "зраду" карантином. ВIДЕО

Нардеп зазначив: "Навіщо главі президентського офісу консультації з якимось ОРДЛО замість Росії, не розумію не тільки я, але і велика частина фракції "Слуга народу", і багато громадян нашої країни".

"Якби у нас реально був внутрішній конфлікт, а не війна з РФ, ми б його вирішили ще в 2014 році, коли сили АТО успішно звільняли українські території від терористів. Знадобилася Іловайська трагедія, щоб влада визнала, що війна йде з регулярними військами РФ без шевронів, а не з місцевими "ополченцями", - підсумував Лерос.

Повний текст інтерв'ю з нардепом від фракції "Слуга народу" Гео Леросом читайте тут.

Нагадаємо, 11 березня в Мінську були підписані домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО, а Росія в статусі гаранта-спостерігача опинилася нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.