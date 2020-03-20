 Був упевнений, що це фейк, але аж розгубився, коли дізнався, що документ реальний, - "слуга народу" Лерос про підписані Єрмаком домовленості в Мінську

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
За словами Лероса, він "спочатку був впевнений, що це фейк, тому не став навіть реагувати".
"Я аж розгубився, коли дізнався, що документ справжній. Є ризик, що своїм підписом голова Офісу Президента де-юре визнає суб'єктність ОРДЛО, та ще й погоджується, що ось це ОРДЛО може сидіти на рівних за столом з Україною. Українські закони стверджують інше. Існують тимчасово окуповані території України, на яких діє окупаційна адміністрація РФ", - підкреслив він.
Нардеп зазначив: "Навіщо главі президентського офісу консультації з якимось ОРДЛО замість Росії, не розумію не тільки я, але і велика частина фракції "Слуга народу", і багато громадян нашої країни".
"Якби у нас реально був внутрішній конфлікт, а не війна з РФ, ми б його вирішили ще в 2014 році, коли сили АТО успішно звільняли українські території від терористів. Знадобилася Іловайська трагедія, щоб влада визнала, що війна йде з регулярними військами РФ без шевронів, а не з місцевими "ополченцями", - підсумував Лерос.
Повний текст інтерв'ю з нардепом від фракції "Слуга народу" Гео Леросом читайте тут.
Нагадаємо, 11 березня в Мінську були підписані домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО, а Росія в статусі гаранта-спостерігача опинилася нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.
я - НІ!
тому що й він, й його "колеги" с літка НЕ мішають зливати України в лапи кремля...
тому всі ці балачки Лероса - просто окозамилювання... накшталт - "все гаразд, ми тримаємо під контролем, не дозволемо ... СПІТЕ спокойно й не хвилюйтеся!"
п.с. Смотрю поименное голосование за Венедиктову, так Слуга Народа, Гео Лерос - проголосовал ЗА, всё с этим кадром ясно
как раз перед поездкой в минск ермака... для подписания капитуляции.
т.е. вислюк, ермак и ко заранее подготовили решение о ЧС, поток специально запустили в Украину десятки тысяч потенциально зараженых со всего мира БЕЗ МЕР их карантина - чтобы потом ввести в Киеве и по всей Украине ЧС и запретить протесты..
Є такий код діагнозу - F73. Означає він - глибоку розумову відсталість.
https://mkb10.su/F73.html
Вот это совпадение! )))
А ТОЛКУ????
Никокого нарушения!
чуть не опешил он...
лучше б ты вкакунявся...