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 Політика України, Київські новини
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Все про:карантин (455) КМДА (805) Київ (7482) надзвичайний стан (60) Поворозник (48) COVID-19 (1343) коронавірус (105)

 КМДА ухвалила рішення про введення надзвичайної ситуації в Києві, - Поворозник

Київська міська державна адміністрація ухвалила рішення про введення надзвичайної ситуації в Києві. Зараз готується відповідна документація.

Про це розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Поворозник зазначив, що документи зараз проходять юридичні процедури.

"Насправді, рішення про надзвичайну ситуацію введено державною надзвичайною комісією по всій території країни 10 березня. А ми позавчора підтвердили посилення обмежувальних заходів і ввели надзвичайну ситуацію на території міста Києва. Усі заходи, які є за надзвичайної ситуації, у Києві вже впроваджуються", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медсестра столичної лікарні Козловська просить допомогти із захисними костюмами: "З нас зробили смертників-камікадзе". ФОТО

Зазначимо, на засіданні Кабінетів міністрів глава МВС Арсен Аваков заявив, що уряд буде чекати рішення від влади міста про введення надзвичайної ситуації в Києві у зв'язку з поширенням коронавірусу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182929
 
 
 Топ коментарі
 
черезвычайную ситуацию нужно было вводить еще две недели назад в жулянском и бориспольском аеропортах, когда тысячи туристов и гастербайтеров хлынули без карантина в Украину.
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А организовать 2-х недельный карантин Украина тоже не может для всех возвращающихся - уставших от Венеций-Мальдивов-Египтов?
Или для этого думать нужно, а думать - это тяжело???
КМДА ухвалила рішення про введення надзвичайної ситуації в Києві, - Поворозник - Цензор.НЕТ 3317
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Ні хто не казав "не пускати своїх громадян". Пускати, але всіх їх на 14 діб повинні були ізолювати, а не поміряли температуру, і то в кращому разі, і розпустили по усій Україні під "честное пионерское".
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На самом деле, решение о чрезвычайной ситуации введено государственной чрезвычайной комиссией по всей территории страны 10 марта



а 11 марта они поехали в минск подписыавть капитуляцию...
совпадение?
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П а н д е м і я ....
Президент, Уряд, Парламент мають ВРЕШТІ мобілізувати всі фінансові, матеріальні і енергетичні, інтелектуальні ресурси на порятунок населення!
Ще раз наголошую і закликаю...
На період подолання пандемії НЕОБХІДНО:
-ввести обов'язковість карантину для 100% всіх, хто в'їжджає в Україну із-за кордону ( і це слід було здійснити ще в січні)...
- відійти від РИНКОВИХ методів управління економікою і "заморозити" ціни на всі товари та послуги! Курс валюти адміністративно встановити та тримати на одному рівні, не допускаючи її коливань!
-різко зменшити фінансування всіх статей бюджету, не пов'язаних з боротьбою з ворогом і пандемією
-заборонити репатріацію прибутків в офшори, любий витік валюти за кордон, окрім як платежі за критичний імпорт - за озброєння , медпрепарати, медобладнання і енергоресурси.
- заборонити любі транзакції через офшори, а саму торгівлю через інших (не офшорних) посередників звести до мінімуму. Домовитися з іноземними кредиторами про "заморожування" виплат боргів держави за іноземними запозиченнями на період пандемії...
- заборонити нарахування та виплати зарплат у всіх формах власності .... всім ( окрім працюючих в іноземних фірмах, та тих хто зарплату отримує із-за кордону) вище розміру двох мінімумів, всім категоріям працюючих , управлінців, політиків..., окрім тієї частини медперсоналу, яка задіяна в боротьбі з пандемією та бійцям ЗСУ, що знаходяться на фронті... , інакше слід вважати це мародерством під час лиха ( наприклад, Разумков за лютий отримав з/п в 92 тис.грн. не кажучи про мільйони коболєвих-вітренків і керівників Укрпошти...)
- заборонити нарахування та виплати пенсій ВСІМ категоріям пенсіонерів вище розміру двох мінімальних з/п. (І це пропоную я, "урізання" розміру пенсії якому підпаде під цю ж вимогу)
-заборонити нарахування та виплату дивідендів, процентів, роялті всім, в кого вони вищі 2-х мінімальних зарплат...
- на період подолання пандемії ввести смертну кару за мародерство, згвалтування, крадіжки, рекет, викрадання та торгівлю людьми і їх органами, закупівлю товарів та послуг за завищеними цінами для потреб оборони та охорони здоров'я, за зраду батьківщині, за сепаратизм, за вивіз за кордон індивідуальних та колективних засобів медичного захисту, оголюючи внутрішній ринок
-відмінити статтю ККУ про покарання за "перевищення необхідної самооборони" всім, окрім правоохоронців при виконанні службових обов'язків....
Про всі інші необхідні заходи, в т.ч. в інших сферах взаємин, я вже неодноразово писав,... та й не ставлю собі за мету в цьому дописі... Бо як досвід показує- нинішня влада глуха до думок пересічних...
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А где же взять интеллектуальные ресурсы, если 73% населения ЗЕдебилы?
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Бабки с укропом уже на старте занимать те заветные 10 мест в трамвае.
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черезвычайную ситуацию нужно было вводить еще две недели назад в жулянском и бориспольском аеропортах, когда тысячи туристов и гастербайтеров хлынули без карантина в Украину.
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Україна не має права не пускати своїх громадян на свою територію, жодна країна такого не робить. Це проблеми громадян, які повернувшись з зони ризику не здатні до самоізоляції, або коли самі їдуть в зону ризику через дешеві туристичні тури.
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А организовать 2-х недельный карантин Украина тоже не может для всех возвращающихся - уставших от Венеций-Мальдивов-Египтов?
Или для этого думать нужно, а думать - это тяжело???

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Не може, на прикладі Вінників, Микулинець і Нових Санжар українці показали, що не дадуть владі зробити такий карантин для сотень і тисяч прибулих.
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Скільки заробітчан і туристів повернулись за цей час до Польші і скільки до України?
І карантин в Польші не примусовий у спеціально відведених таборах, а домашній з накладенням карантинних зобов'язань на особу, за їх порушення - реальний і високий штраф.
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карантин в Польщі примусовий, але домашній..... і не важливо скільки людей повернулось..... при такій кількості мусорів і нацгвардії, все можна контролювати
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Ні хто не казав "не пускати своїх громадян". Пускати, але всіх їх на 14 діб повинні були ізолювати, а не поміряли температуру, і то в кращому разі, і розпустили по усій Україні під "честное пионерское".
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Це проблеми громадян, які повернувшись з зони ризику не здатні до самоізоляції, ????????????????????????????????? Это проблема державы которая не может защитить от опасности всех жителей страны , это её проблема как она будет контролировать ,размещать ,изолировать ,на то она и держава и имеет ЗАКОННОЕ право применение силы в отличии от гражданина
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Ті, хто зараз виє чому держава не застосувала силу до своїх громадян - будуть вити ще сильніше про свавілля і авторитаризм, коли влада цю силу таки застосує.
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да не мели ты херни , ты что думаешь демократия это вседозволенность и условия ЖИЗНИДЕЯТЕЛЬНОСТИ в ЧП И Военного стану дураки писали ?
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То шо всіх до *концтаборів * ..!?

Все повинно бути на усвідомленню небезпеки та САМОКОНТРОЛЬ !! КМДА ухвалила рішення про введення надзвичайної ситуації в Києві, - Поворозник - Цензор.НЕТ 806
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самоконтроль в Харькове - переполненные трамваи - смертничками-камикадзе... не осознающими , что лечение дороже той выгоды купитт яйца в другом конце города на 5 грн дешевле....
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если захочешь выжить сам пойдешь в концлагерь ,вот только не будет ли это поздно . Китай от нечего делать миллионы людей войсками блокировал ?Шутки кончились
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Без Паніки "Без Паніки"
- троляка на зарплатні, всюди своє рило висовує і верищить за владу.
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Білорусь аж бігом. І це -вірно! Ці "туристи" тупорилі (знайшли коли їхати) і дупомиї занесли смерть в Україну...
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Израили сразу ввел двухнедельный карантин ДЛЯ ВСЕХ въезжающих. Ни один человек без карантина в страну въехать не может.
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Правда? А ось тут на всіх гілках десятки генієв переважно "илітного" політичного спектру, які волають, що все брехня і карантин взагалі не потрібен КМДА ухвалила рішення про введення надзвичайної ситуації в Києві, - Поворозник - Цензор.НЕТ 4783
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Побольше свозите всех подряд из всех углов,будет лучше.Вместе умереть веселее.
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Поздно предлагать,зебилы уже наделали всем хватит.Единственное,что не лазить по улицам,больше от нас ничего не зависит.
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Ну так,якщо навколо нікого нема потенційно небезпечного.
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+ стерилизовать руки после прикосновения к турникам, лавочкам, перилам, дверям, предметам и отправлять верхнюю одежду после прогулки на стирку
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Не продление карантина запретов с обрушением экономики, за что надо убрать от власти, а организация мер существования народа и экономики в условиях возможного заражения. Из запретов: запретить появляться в транспорте и общественных местах без масок, ограничить массовые мероприятия в закрытых помещениях. Маски выдавать бесплатно, как к примеру рекламные буклеты перед выборами. Всю торговлю на улицу, благо тепло впереди. В закрытых помещениях и транспорте установить бактерицидные рециркуляторы и открытое облучение в технические перерывы при отсутствии людей. Насытить торговлю индивидуальными средствами защиты(маски, антисептики, салфетки, бактерицидные облучатели) Где возможно все двери и окна на распашку. И диджитализация с сокращением контактов между людьми. Рекламные ролики по ТВ с разьяснением, что делать для профилактики, культура людей в время эпидемии, избегать по возможности контактов, не жать руки и не обниматься, одевать маски в помещении. Если невозможно работать людям без контактов не запрещать работу, а создать условия для безопасной работы, за нарушение правил наказывать. Приобрести достаточное количество тестов и принять участие в разработке лекарства против вируса.
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Бред. Причем полный. Вирусу, передающемуся от человека к человеку воздушно-капельным путем, абсолютно плевать на все эти маски и даже фильтрующие противогазы с антисептиками.
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ты идиот? даже маски с уровнем защиты от FFP2 фильтруют все вирусы
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Фильтрует все вирусы, а точнее не допускает их в вдыхаемый воздух, только изолирующий противогаз. Заруби это себе на носу и по носу.
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Результаты тестов:
- проф. респираторы задерживают > 95% частиц размером до 0,007 микрон, которые в 10 раз меньше, чем вирус в Ухане
- хирургические маски остановили 80% частиц
- даже хлопковый платок остановили 28% частиц размером до 0,007 микрон, которые в 10(!) раз меньше, чем коронавирус
https://smartairfilters.com/en/blog/do-pollution-masks-work/
 КМДА ухвалила рішення про введення надзвичайної ситуації в Києві, - Поворозник - Цензор.НЕТ 7144
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Як сказав знайомий автомеханік. сирієць, громадянин України, "я буду таксувати у військовій масці. Як слон" (він не знав слова "протигаз")
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Не ну конечно можно в противогазе с часок поработать, даже окопы рыть, проверено на себе, когда в противогазе окопы рыли в армии за залёт, выливая пот из маски. Но работать смену в средствах защиты с большим сопротивлением дыханию, лёгкие уграются.
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Это аргумент! То есть все, кто указывает на объективную реальность, кацапские троли. Это простая физики даже без химии. Размеры вируса гораздо меньше размеров молекулы кислорода.
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"Размеры вируса гораздо меньше размеров молекулы кислорода."

ох уж эти ЫспЭрды...
але, гараж - простейшая физика:
диаметр короновируса = 0.1 микрона.

диаметр молекулы кислорода = 0.3 нм, 1 нм в ТЫСЯЧУ РАЗ меньше микрона

т.е. короновирус в ТРИСТА+ раз больше молекулы кислорода
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Результаты тестов:
- проф. респираторы задерживают > 95% частиц размером до 0,007 микрон, которые в 10 раз меньше, чем вирус в Ухане
- хирургические маски остановили 80% частиц
- даже хлопковый платок остановили 28% частиц размером до 0,007 микрон, которые в 10(!) раз меньше, чем коронавирус
https://smartairfilters.com/en/blog/do-pollution-masks-work/
КМДА ухвалила рішення про введення надзвичайної ситуації в Києві, - Поворозник - Цензор.НЕТ 6035



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Интернет - великая сила! Можно написать глупость и даже картинку намалевать. Но это не отмени законов физики. Маска, не пропускающая вирусы, не будет пропускать и молекулы кислорода. А глаза? А слуховой проход на конце которого слизистая?
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Ты идиот. Как вирус пападёт на маску?
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И воздуха. Ты вообще в адеквате или тоже умом тронулся?
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Ты идиот. Как вирус попадёт в воздух из зараженного организма?
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"Размеры вируса гораздо меньше размеров молекулы кислорода."

ох уж эти ЫспЭрды...
але, гараж - простейшая физика:
диаметр короновируса = 0.1 микрона.

диаметр молекулы кислорода = 0.3 нм, 1 нм в ТЫСЯЧУ РАЗ меньше микрона
т.е. короновирус в ТРИСТА+ раз больше молекулы кислорода
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ты сначала научись считать.. хотя бы в пределах тысячи))

а то у таких как ты реально шиза: вирусы бегают по молекулам кислорода.. толпами - из одной палаты в другую? КМДА ухвалила рішення про введення надзвичайної ситуації в Києві, - Поворозник - Цензор.НЕТ 8859
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Чому китайські медики приїхали до італії і зразу зробили зауваження що люди без масок ? Вумнік .
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Медицинская маска бесполезна в качестве защиты носителя от вдыхания бактериальных и вирусных частиц. В качестве средств индивидуальной защиты от опасных аэрозолей, в том числе бактерий и вирусов, должны использоваться респираторы.
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и правильно - тебе маска не нужна) премия Дарвина - важнее
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Знавал я тут одного знакомого, который кричал нахрена мне бактерицидная УФ лампа, бред это всё, а затем побежал спрашивать где её купить.
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Каарцевание помещений лишним не будет
ВОПРОС - знает ли зелёная власть что такое КВАРЦЕВАЯ ЛАМПА
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Я кварцюю купюри, картки, гаманець, квитанції. Застереження: заходити до кімнати, де працює кварцева лампа, можна лише у великих сонцезахистних окулярах, які відсікають ультрафіолет від цифри "400" (нанометрів). Це можна безкоштовно перевірити у магазинах оптики. І не інакше.
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Можно глазки закрыть и не смотреть, если кратковременно, пару лет так делаю и ничего, тоесть лампа бактерицидная безопасна для человека, просто надо соблюдать ТБ.
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Ещё желательно заходить в помещение где включена лампа предварительно включив основное освещение, зрачек сужается, меньше облучение.
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Я працюю з УФ лампою виключно так як я написав. Це професійні правила, яких дотримуються і офтальмологи, і технарі. А не "одна бабуся сказала".
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Звісно, але це я кажу для того, щоб люди не боялися бактерицидних ламп, вважаючи їх майже радіоактивними. Але купюри краще гладити праскою, так надійніше, тому що уф опромінення поверхневе, люба складочка зведе на нівець обробку, в цьому випадку кращі озонові уф лампи, але потребують провітрювання.
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Все упирается в МАСКИ - а их ЗЕЛЕНЫЕ ТВАРИ уже ДАВНО ПРОДАЛИ!!!!
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Вирус шизофрении повально заражает всех. От вируса нельзя защитится никакими черезвычайными мерами. Никакими! Останавливать жизнь страны это обрекать всех на голодную смерть! Никакому вирусу такое не под силу.
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Правильно Андрюша, поэтому иди работай.
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Эти меры существуют давно, бред только для власти, которая ничего не желает делать, кроме как подписать указ и скрыться от людей.
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Ну что,киевляне-скоро будем на балконах устраивать дискотеки
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Отнюдь, такое возможно только в странах где у людей есть пенсионные накопления в миллионы евро. У нас будут убивать за кусок хлеба или пачку сигарет.
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А хіба не треба у першу чергу у таких випадках зміцнювати імунітет? Цього слова взагалі не чутно.
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Мы с начала эпидемии разводим в воде насыщенный раствор кухонной поваренной соли, отстаиваем и в пульверизатор, обрабатываем таким образом, распыляя на поверхности моек, туалетов и полов помещений. На поверхности затем блестят если присмотреться еле заметно кристалики соли, безопасно, надолго и дёшево.
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И что это даёт? Вирус от смеха на отдельные нуклеотиды распадается?
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Нет, слюна и прочее упавшее с тебя сразу инактивируется.
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Какая эпидемия? Кучи людей на улицах болеют чтли?
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на данный момент, минимум в 2 недели - инкубационный период - и никто не знает кто заражен а кто нет - симптомы пока не появились.. но так как нулевые пациенті уже попали в больницы (тоесть прошло 14 дней с момента их заражения - в ближайшие 2-3 дня зараженные ими начнут подтягиваться в порядке последовательности заражения с коррекцией плюс-минус 3 дня на иммунитет
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Авакян готовий мародерструвати й влаштовувати геноцид.А,й сумнівів небуло КМДА ухвалила рішення про введення надзвичайної ситуації в Києві, - Поворозник - Цензор.НЕТ 8931
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Больше ада! пипец... и наш аваков, как всегда, готов к чему-то там
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пришло время зваженних и сердитых. вы сделали это сами.
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Имхо все гораздо проще-недопустить майдана при захвате власти аваковым. Либо же волнений при попытке сесть с ордло за один стол вместо рф. Чтоб капитуляция не вызвала народный протест.
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Не забывайте про народное средство - самогон 60 процентный ( им можно и ручки протереть и руки)
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Локалізуйте ті місця, де виявлено короновірус і ізолюйте осіб, які спілкувалися з інфекованими. Даю підказку - Верховна Рада, Кабінет міністрів і президент з обслугою.
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Ці вишкребки схоже запустили механізм Самознищення!!!!! Хлібозаводи й критична інфраструктура повинні працювати КМДА ухвалила рішення про введення надзвичайної ситуації в Києві, - Поворозник - Цензор.НЕТ 5627 Їх неспрацьовування ,це массове знищення людей КМДА ухвалила рішення про введення надзвичайної ситуації в Києві, - Поворозник - Цензор.НЕТ 5627Подібні дії й розпорядження повинні каратися розстрілом на місці
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Коли вже був повний п-ць, десятки тисяч туристів поїхали на відпочинок за кордон! Тільки до Єгипту поїхали більше 20 тисяч. А тепер памагітє, забєрітє нас атсюда!
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зебики готовятся шото голосовать?
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Якби ці уроди послухали людей які в кінці січня казали закрити кордони з китаєм, ввести несильні обмежувальні заходи - поступово.

То зараз вже все було б готово до карантину середнтого рівня і не потрібно було б вводити якись страшні заходи.

Але вони бабло своє заробляли аж до 9 матра. Тому що 8 марта треба було отгуляти масово по країні великипи группами - святий комунячий праздник.

Коронавірус вже скоріше за все був в Україні ще на початку лютого, коли масово почали бігти люди з азії.
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Згадайте економічну кризу 2008 року, нафту, яка впала з 140 до 30 дол. за барель і пандемію свинячиого грипу 2009 з юльою тимошенко, яка доречі, зараз чомусь дуже не активна, а в неї ж досвід в цій свері ого який! А, вона більше зараз заклопотана земельними питаннями на угоду місцевим князькам - лантифундистам. І гривню, яка впала в 2009 після цих заходів по "реагуванню" на виклики, які постали перед людством, з 5 до 8 за доллар. і відповідно ріст цін на все. Вам зараз це що відбувається не здається схожим і тим, що це вже було. От тільки як по закону жанру для більшого ефекти має бути більш перекошмареним.
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Не но !! Я не за Тимошенко , я порохоботка , але , Тимошенко правильно зробила, що завезла Таміфлю , бо в склад Таміфлю входить озельтамивир , який є лікувальним препаратом саме при тому припі , і якого в Україні досі не виробляють .
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Тим вводилам потрібно втямити - про існування Критичної інфраструктури КМДА ухвалила рішення про введення надзвичайної ситуації в Києві, - Поворозник - Цензор.НЕТ 3916 КМДА ухвалила рішення про введення надзвичайної ситуації в Києві, - Поворозник - Цензор.НЕТ 3916 КМДА ухвалила рішення про введення надзвичайної ситуації в Києві, - Поворозник - Цензор.НЕТ 3916
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І шо це значить? З дому не можна буде виходити чи що? Поясніть?
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Зєля, бросай ружьё и всплывай..
пусть Порох со своей командой профессионалов продолжает спасение Украины.. хотя ты, блдь, столько уже накосячила, Моника-разведёнка, но лучше поздно, чем никогда..
спецы хоть, по-возможности, минимизируют потери для Украины от твоих совсместных с 73%ными зебилами-приколистами, экспериментами над державой..
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1. Нужны маски миллионы!
2. Полиция (с ящиком масок). Без маски ? Штраф на месте... ну и вот вам маска.
3. Народ? Даже если по улицам будут лежать трупы, будут выходить ... чтобы посмотреть.
4. Народ 2? Адекватные будут сидеть дома, или в частном или на даче (сезон пошел). Лучше ... переб.деть..
5. Итого. Нация очистится от дебилов -"Зе" . Жуть? Но но это реальность.
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