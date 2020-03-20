 КМДА ухвалила рішення про введення надзвичайної ситуації в Києві, - Поворозник

Про це розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
Поворозник зазначив, що документи зараз проходять юридичні процедури.
"Насправді, рішення про надзвичайну ситуацію введено державною надзвичайною комісією по всій території країни 10 березня. А ми позавчора підтвердили посилення обмежувальних заходів і ввели надзвичайну ситуацію на території міста Києва. Усі заходи, які є за надзвичайної ситуації, у Києві вже впроваджуються", - зазначив він.
Зазначимо, на засіданні Кабінетів міністрів глава МВС Арсен Аваков заявив, що уряд буде чекати рішення від влади міста про введення надзвичайної ситуації в Києві у зв'язку з поширенням коронавірусу.
а 11 марта они поехали в минск подписыавть капитуляцию...
совпадение?
Президент, Уряд, Парламент мають ВРЕШТІ мобілізувати всі фінансові, матеріальні і енергетичні, інтелектуальні ресурси на порятунок населення!
Ще раз наголошую і закликаю...
На період подолання пандемії НЕОБХІДНО:
-ввести обов'язковість карантину для 100% всіх, хто в'їжджає в Україну із-за кордону ( і це слід було здійснити ще в січні)...
- відійти від РИНКОВИХ методів управління економікою і "заморозити" ціни на всі товари та послуги! Курс валюти адміністративно встановити та тримати на одному рівні, не допускаючи її коливань!
-різко зменшити фінансування всіх статей бюджету, не пов'язаних з боротьбою з ворогом і пандемією
-заборонити репатріацію прибутків в офшори, любий витік валюти за кордон, окрім як платежі за критичний імпорт - за озброєння , медпрепарати, медобладнання і енергоресурси.
- заборонити любі транзакції через офшори, а саму торгівлю через інших (не офшорних) посередників звести до мінімуму. Домовитися з іноземними кредиторами про "заморожування" виплат боргів держави за іноземними запозиченнями на період пандемії...
- заборонити нарахування та виплати зарплат у всіх формах власності .... всім ( окрім працюючих в іноземних фірмах, та тих хто зарплату отримує із-за кордону) вище розміру двох мінімумів, всім категоріям працюючих , управлінців, політиків..., окрім тієї частини медперсоналу, яка задіяна в боротьбі з пандемією та бійцям ЗСУ, що знаходяться на фронті... , інакше слід вважати це мародерством під час лиха ( наприклад, Разумков за лютий отримав з/п в 92 тис.грн. не кажучи про мільйони коболєвих-вітренків і керівників Укрпошти...)
- заборонити нарахування та виплати пенсій ВСІМ категоріям пенсіонерів вище розміру двох мінімальних з/п. (І це пропоную я, "урізання" розміру пенсії якому підпаде під цю ж вимогу)
-заборонити нарахування та виплату дивідендів, процентів, роялті всім, в кого вони вищі 2-х мінімальних зарплат...
- на період подолання пандемії ввести смертну кару за мародерство, згвалтування, крадіжки, рекет, викрадання та торгівлю людьми і їх органами, закупівлю товарів та послуг за завищеними цінами для потреб оборони та охорони здоров'я, за зраду батьківщині, за сепаратизм, за вивіз за кордон індивідуальних та колективних засобів медичного захисту, оголюючи внутрішній ринок
-відмінити статтю ККУ про покарання за "перевищення необхідної самооборони" всім, окрім правоохоронців при виконанні службових обов'язків....
Про всі інші необхідні заходи, в т.ч. в інших сферах взаємин, я вже неодноразово писав,... та й не ставлю собі за мету в цьому дописі... Бо як досвід показує- нинішня влада глуха до думок пересічних...
Или для этого думать нужно, а думать - это тяжело???
І карантин в Польші не примусовий у спеціально відведених таборах, а домашній з накладенням карантинних зобов'язань на особу, за їх порушення - реальний і високий штраф.
Все повинно бути на усвідомленню небезпеки та САМОКОНТРОЛЬ !!
- троляка на зарплатні, всюди своє рило висовує і верищить за владу.
- проф. респираторы задерживают > 95% частиц размером до 0,007 микрон, которые в 10 раз меньше, чем вирус в Ухане
- хирургические маски остановили 80% частиц
- даже хлопковый платок остановили 28% частиц размером до 0,007 микрон, которые в 10(!) раз меньше, чем коронавирус
https://smartairfilters.com/en/blog/do-pollution-masks-work/
ох уж эти ЫспЭрды...
але, гараж - простейшая физика:
диаметр короновируса = 0.1 микрона.
диаметр молекулы кислорода = 0.3 нм, 1 нм в ТЫСЯЧУ РАЗ меньше микрона
т.е. короновирус в ТРИСТА+ раз больше молекулы кислорода
- проф. респираторы задерживают > 95% частиц размером до 0,007 микрон, которые в 10 раз меньше, чем вирус в Ухане
- хирургические маски остановили 80% частиц
- даже хлопковый платок остановили 28% частиц размером до 0,007 микрон, которые в 10(!) раз меньше, чем коронавирус
https://smartairfilters.com/en/blog/do-pollution-masks-work/
ох уж эти ЫспЭрды...
але, гараж - простейшая физика:
диаметр короновируса = 0.1 микрона.
диаметр молекулы кислорода = 0.3 нм, 1 нм в ТЫСЯЧУ РАЗ меньше микрона
т.е. короновирус в ТРИСТА+ раз больше молекулы кислорода
а то у таких как ты реально шиза: вирусы бегают по молекулам кислорода.. толпами - из одной палаты в другую?
ВОПРОС - знает ли зелёная власть что такое КВАРЦЕВАЯ ЛАМПА
То зараз вже все було б готово до карантину середнтого рівня і не потрібно було б вводити якись страшні заходи.
Але вони бабло своє заробляли аж до 9 матра. Тому що 8 марта треба було отгуляти масово по країні великипи группами - святий комунячий праздник.
Коронавірус вже скоріше за все був в Україні ще на початку лютого, коли масово почали бігти люди з азії.
...
пусть Порох со своей командой профессионалов продолжает спасение Украины.. хотя ты, блдь, столько уже накосячила, Моника-разведёнка, но лучше поздно, чем никогда..
спецы хоть, по-возможности, минимизируют потери для Украины от твоих совсместных с 73%ными зебилами-приколистами, экспериментами над державой..
2. Полиция (с ящиком масок). Без маски ? Штраф на месте... ну и вот вам маска.
3. Народ? Даже если по улицам будут лежать трупы, будут выходить ... чтобы посмотреть.
4. Народ 2? Адекватные будут сидеть дома, или в частном или на даче (сезон пошел). Лучше ... переб.деть..
5. Итого. Нация очистится от дебилов -"Зе" . Жуть? Но но это реальность.