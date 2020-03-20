 Чому не введено карантин для тих, хто повертається з "заражених" країн? 100% інфікованих - це приїхали з-за кордону, - Ігор Луценко

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав екснардеп Ігор Луценко, передає Цензор.НЕТ.
"Перший випадок коронавірусу у місті Житомир. Пацієнтові 56 років, він нещодавно повернувся з Австрії. У Києві третій випадок коронавірусу. Це 50-річний чоловік, який нещодавно подорожував у Швейцарію. На Дніпропетровщині пацієнти, у яких виявили коронавірус, нещодавно повернулися з-за кордону.У Чернівцях, повідомили медики, усі хворі подорожували до країн, де зафіксовано випадки коронавірусу. Це, зокрема, Італія, Іспанія та Англія. Коротше, 100% інфікованих – це наші громадяни, котрі приїхали з уражених епідемією країн" - написав Луценко.
"Чому з інфікованого Уханя відправили в Санжари, а з інфікованого Мілана – їдьте в Київ, Чернівці, Дніпро, Одесу? Можна було б ввести поріг – приміром, якщо на країну більше, ніж 500 заражених, тоді – в ізоляцію на 14 днів. Для економіки значно дешевше, аніж зупиняти регулярне пасажирське сполучення для мільйонів громадян, закривати бізнеси з сотнями тисяч робочих місць. В кінці-кінців, визнаючи власне безсилля, державі можна було б запровадити законодавчу вимогу самоізоляції для тих, хто приїздить з ризикованих країн. Звісно, її б порушували, бо контролювати важко, але у певній кількості випадків – чим чорт не шуткує, і дотримувалися. Але ні. Не можу осягнути, чого це не робиться", - додав Луценко.
Если ты не согласен, то поясни, почему те кто из Китая прилетели, опаснее этих? При том что меры безопасности в Китае выше
Потому, что "неЛОХи", " по приколу" и "какая разница"?
Одним словом - ИДИОТЫ!
Але, як виявилось, таких дуже мало і кожен подумав що карантин не має жодним чином на нього впливати.
До речі, метро в Києві не працювало декілька днів за часів гарячої фази Революції гідності, і тоді був абсолютно такий же транспортний колапс, але тоді ніхто сильно не протестував, хоча зараз ризик пересування в переповненому транспорті значно більший.
поездите, поймете - вирус выдумка американцев, а если не их, то китайцев - какая разница?
..
Зелебобики прояснитте мне сейчас один момент, почему, когда из Китая народ возвращался, то его закрыли на 2 недели на карантин в санатории? При том что коммуняцкие китайцы жестяково их контролировали у себя и 100 раз проверели перед посадкой на борт.
А вот сейчас когда народ прет из таких же красных зон как был китай, нажираясь жаропонижающих без какого либо контроля, их садить на карантин не надо?
Чем люди из китая были опаснее этих? Или это просто ватная клоунада которую вы усроили со своим нарколыгой?
То що . *концтабори * швиденько будувати !?
ПС )))) ВСЕ ПОВИННО БУТИ НА САМОКОНТРОЛІ ТА УСВІДОМЛЕННЮ НЕБЕЗПЕКИ !!!
Нацполиция объявила закупку 631 разных авто на 275,9 миллиона гривень. В частности - 600 кроссоверов белого цвета с пятью сиденьями и выпуска не ранее 2020 года.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/366421-vo_vremja_karantina_sbu_i_natspolitsija_pokupajut_novenjkie_avto_na_300_millionov_grivenj__statewatch
https://antikor.com.ua/articles/366421-vo_vremja_karantina_sbu_i_natspolitsija_pokupajut_novenjkie_avto_na_300_millionov_grivenj__statewatch