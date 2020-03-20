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 Чому не введено карантин для тих, хто повертається з "заражених" країн? 100% інфікованих - це приїхали з-за кордону, - Ігор Луценко

Державі можна було б ввести законодавчу вимогу самоізоляції для тих, хто приїжджає з ризикованих країн.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав екснардеп Ігор Луценко, передає Цензор.НЕТ.

"Перший випадок коронавірусу у місті Житомир. Пацієнтові 56 років, він нещодавно повернувся з Австрії. У Києві третій випадок коронавірусу. Це 50-річний чоловік, який нещодавно подорожував у Швейцарію. На Дніпропетровщині пацієнти, у яких виявили коронавірус, нещодавно повернулися з-за кордону.У Чернівцях, повідомили медики, усі хворі подорожували до країн, де зафіксовано випадки коронавірусу. Це, зокрема, Італія, Іспанія та Англія. Коротше, 100% інфікованих – це наші громадяни, котрі приїхали з уражених епідемією країн" - написав Луценко.

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"Чому з інфікованого Уханя відправили в Санжари, а з інфікованого Мілана – їдьте в Київ, Чернівці, Дніпро, Одесу? Можна було б ввести поріг – приміром, якщо на країну більше, ніж 500 заражених, тоді – в ізоляцію на 14 днів. Для економіки значно дешевше, аніж зупиняти регулярне пасажирське сполучення для мільйонів громадян, закривати бізнеси з сотнями тисяч робочих місць. В кінці-кінців, визнаючи власне безсилля, державі можна було б запровадити законодавчу вимогу самоізоляції для тих, хто приїздить з ризикованих країн. Звісно, її б порушували, бо контролювати важко, але у певній кількості випадків – чим чорт не шуткує, і дотримувалися. Але ні. Не можу осягнути, чого це не робиться", - додав Луценко.

Чому не введено карантин для тих, хто повертається з заражених країн? 100% інфікованих - це приїхали з-за кордону, - Ігор Луценко 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182926
 
   
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да! Всех на карантин!

Если ты не согласен, то поясни, почему те кто из Китая прилетели, опаснее этих? При том что меры безопасности в Китае выше
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Почему-почему...
Потому, что "неЛОХи", " по приколу" и "какая разница"?
Одним словом - ИДИОТЫ!

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А Ігор Луценко знає де розмістити таку кількість прибулих щоб їх самих це влаштувало, і що робити з рештою громадян типу тих, що відчайдушно протестували в Вінниках, Микулинцях і Нових Санжарах проти карантинних заходів?
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А что делать сейчас, когда они остановили метро и закрыли магазины? Тоесть, сейчас можно, да?
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Самоізоляцію і закриття метро зробили якраз для відповідальних громадян, що будуть сидіти вдома або у невідкладних випадках самоорганізовуватись між собою на приватних автомобілях і таксі, поки робітники критичної інфраструктури скористаються наземним транспортом.
Але, як виявилось, таких дуже мало і кожен подумав що карантин не має жодним чином на нього впливати.
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Не неси херню. Есть такая штука - пропускная способность путей. Именно она причина тех самых пробок и всего остального. А не "видповидальни" громадяны. Это математика, а не добрая воля людей. И никакие законы не могут отменить математику.
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Можно принять закон, чтобы никто не болел. Но когда кто-то заболеет это не потому он не законопослушниый гражданин, а потому что в мире есть вещи которые не подчиняются безумным законам.
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То скільки жителів Києва після карантинного закриття метро змінили свої плани, залишились вдома, або хоча б перепланували роботу і переміщення на більш пізній час, щоб не навантажувати транспорт в години пік? Дуже малий відсоток. Переважна більшість все одно пішла розштовхувати натовп щоб встигнути обов'язково на 9 годину в свій офіс або манікюрний салон. Тому що всі вважають себе найрозумнішим, не хочуть бодай в чомусь себе обмежити і чекають дій лише від влади.
До речі, метро в Києві не працювало декілька днів за часів гарячої фази Революції гідності, і тоді був абсолютно такий же транспортний колапс, але тоді ніхто сильно не протестував, хоча зараз ризик пересування в переповненому транспорті значно більший.
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Потому,что это на СЕБЯ-взять ответственность и расходы.Проще,тех кто в стране-кошмарить. Почему не введен карантин для тех, кто возвращается из "зараженных" стран? 100% инфицированных - это приехавшие из-за границы, - Игорь Луценко - Цензор.НЕТ 4186
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Устроили санжарское шоу на весь мир со здоровыми людьми , а теперь действительно зараженных пускают в страну сотнями , и без всяких обсерваций . Даже и не удивительно , потому что это Зе-влада и этим всё сказано .!! Почему не введен карантин для тех, кто возвращается из "зараженных" стран? 100% инфицированных - это приехавшие из-за границы, - Игорь Луценко - Цензор.НЕТ 7926.
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Верить патологическому брехуну могут только слабоумные. Порошенко - патологический брехун.
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це типовий комент від еталонного зєбіла. браво андруша!
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Ты там хоть вазелином смазывай себе, больно наверное....
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Лікування проводиться тільки за умови наявності посвідчення порохобота! Зебіли проходят мімо!
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вы когда нибудь ездили не на лисапете, а в ексорте в 15 нехилых тачек?
поездите, поймете - вирус выдумка американцев, а если не их, то китайцев - какая разница?
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ну да, по очереди в санжары, зх, ушли скалецкую....
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"Поспішайте у храм, обійміть один одного" : Києво-Печерська лавра ігнорує карантин

Чому не введено карантин для тих, хто повертається з "заражених" країн? 100% інфікованих - це приїхали з-за кордону, - Ігор Луценко - Цензор.НЕТ 3424 ..
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Хмм, вот я считаю Игорька мудаком, не тупым, а именно гнилым человеком, но это сейчас не важно.

Зелебобики прояснитте мне сейчас один момент, почему, когда из Китая народ возвращался, то его закрыли на 2 недели на карантин в санатории? При том что коммуняцкие китайцы жестяково их контролировали у себя и 100 раз проверели перед посадкой на борт.

А вот сейчас когда народ прет из таких же красных зон как был китай, нажираясь жаропонижающих без какого либо контроля, их садить на карантин не надо?

Чем люди из китая были опаснее этих? Или это просто ватная клоунада которую вы усроили со своим нарколыгой?
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В стране где больницы нечем не обеспеченны, и распроданы все маски, туристов две недели надо держать в поле на границе.
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за то шо контролировать сложно, улыбнуло. сегодня тотальный контроль и идентификация всех и каждого, чисто техническая задача.
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Потому что зеленой сопле важен только хайп и пиар. А то что оно не может даже пошив масок организовать не то чтобы государством управлять то ничего!
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В Санжары привезли людей которые в Китае просидели в ожидании вылета более недели на карантине. Сделали для себя любимых такой пиар. Так почему не делали такой же карантин всем прибывающим с Европы. Или нет пиара нет и карантина. Ведь все прекрасно понимали, что Китай, Италия придут в Украину. Это только дело времени. Могут сказать , что прибывает много людей. Наверное. Но за два месяца где то под Киевам /близость с аэропортом/легко можно было бы подготовить воинские казармы для всех прибывающих. По периметру нац гвардию и всем потенциальным прибывшим казарма. Да, условия не санаторий, но и короновирус не именины. Глядишь не пришлось бы страну доводить до экономического и транспортного хаоса.
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"Глядишь не пришлось бы страну доводить до экономического и транспортного хаоса." учитывая методы нарколыги, мне кажется это и есть его цель, ну не может быть человек на столько тупым и сракоруким
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Ще один плять ! ...Тїльки з Єгипту до 30 тис люду !
То що . *концтабори * швиденько будувати !?

ПС )))) ВСЕ ПОВИННО БУТИ НА САМОКОНТРОЛІ ТА УСВІДОМЛЕННЮ НЕБЕЗПЕКИ !!!
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Хитрожопые заробитчане, подхватив короновирус в Европе, собрали манатки и рванули "лечится" в Украину, потому что остатками мозжечка понимали, что в Европе куй их лечить будут Наглотавшись жаропонижающих, успешно перешли границу и погнали разносить заразу по стране. Им пофиг на остальных, главное их самих еще успеют вылечить, ведь они были первыми! А что остальные помрут - плевать, главное я дорогой, любимый, проскочил! )
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Закуповують нові засоби проти вірусу.

Нацполиция объявила закупку 631 разных авто на 275,9 миллиона гривень. В частности - 600 кроссоверов белого цвета с пятью сиденьями и выпуска не ранее 2020 года.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/366421-vo_vremja_karantina_sbu_i_natspolitsija_pokupajut_novenjkie_avto_na_300_millionov_grivenj__statewatch

https://antikor.com.ua/articles/366421-vo_vremja_karantina_sbu_i_natspolitsija_pokupajut_novenjkie_avto_na_300_millionov_grivenj__statewatch
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Потому что голосовали "по прикрлу" теперь идите не обосритесь. Супрун плохая была? Нате министра который не знает что такое обсервация.
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Как часто поговаривают - поздно пить "Боржоми". Остаётся извечный вопрос ЧТО ДЕЛАТЬ и КТО ВИНОВАТ.
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Вопросы не уместны! Большинство выбрало в президенты ИДИОТА. ИДИОТУ задавать вопросы не имеет смысла. Спасибо ЗЮ дебилы за ваш выбор по приколу.
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