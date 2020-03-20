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 На початку епідемії COVID-19 у Китаї українські підприємці вивозили маски з країни, - заступник голови МВС Геращенко

Українські підприємці на початку поширення в Китаї нового коронавірусу COVID-19 вивозили з України медичні маски.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це в ефірі одного з телеканалів повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Було дійсно два листи від секретаря РНБО Данілова від 31 січня і 3 лютого до тодішнього прем’єр-міністра, Олексія Гончарука, з вимогою ухвалити рішення Кабінетом міністрів про заборону вивезення з України медичних масок та іншої такої продукції. Але таке рішення ухвалено не було - воно було ухвалено лише наприкінці лютого. Тому ті підприємці, які хотіли заробити гроші та в яких були маски на складах, вони їх справді вивезли з України, це факт", - сказав Геращенко.

Він уточнив, що, наскільки йому відомо, з державного резерву маски не продавалися.

"Їх (у держрезерві. – Ред.) було близько 10 мільйонів, і нещодавно цей реєстр був розблокований, і ці маски були роздані по медичних закладах", - сказав заступник міністра внутрішніх справ.

Нагадаємо, раніше Кабінет Міністрів України заборонив експорт засобів індивідуального захисту українського виробництва.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182925
 
 
 Топ коментарі
 
не предприниматели, а коррупционеры у власти
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не предприниматели, а коррупционеры у власти
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... ну да, много книг, а водка ... дык это для дезинфекции от вирусов.
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Он похвастался!?Куда вы смотрели,нахрена вас кучу держут кругом,"советники хреновы",или мозга хватает посоветовать только очередное обдиралово для народа!
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В госрезерве 10 млн масок на 40 млн человек? это как фашисты в газовую камеру на 20 чел бросали пару противогазов и смотрели как за них идет драка.
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Да ладно, правда что ли? Не может быть такого!)
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их шьют потные девственгницы на склонах ганга прям на сисечках..
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Распаковывайте стратегический резерв, ***** ! Где десятки миллионов противогазов ? А если-бы рашка хим или био оружие применила ?
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Так антоха давай призвіща в студію, хто вони??? 100 % зелене лайно і мусорськи родичи..
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Но такое решение принято не было - оно было принято только в конце февраля. Гончарук -вася через неделю прийдеться подписать запрет - скупай маски и на китай - прибыль пополам - мне на испанию бабки нада - у тебя неделя больше тормозить не могу Где-то так
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я не вижу уголовного дела от новой гейпрокурорши венедиктовой против "ху#моржового" - радуцкого за вывоз 10 млн масок зарубеж.
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Предприниматели говоришь? Как предпрениматель без помощи зеленой шоблы мог продать за нал партию масок с доставкой в Словакию их правительственным спецбортом?
Не гони фуфло, Тоха.
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Ну а вы что делали в самом начале эпидемии?
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Фамилии этих предпринимателей в студию,на экраны ! Пусть страна увидит
своих "героев ". Иначе зачем эта информация , что кто-то сомневается ,что
индивидуальные средства защиты ,парацетамол и т.д. с полок аптек в одночасье
не ветром сдуло ,а подлыми,жадными руками ?
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Зайшов вчора в АТБ, охоронці та жінки на касах в саморобних масках з марлі, там не те шо вірус, там мальок карася пропливе. Шкода людей, при загрозі така маска як а 4 проти 7,62.
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о как На початку епідемії COVID-19 у Китаї українські підприємці вивозили маски з країни, - заступник голови МВС Геращенко - Цензор.НЕТ 1013 было 15 стало уже 10 , до больниц доедут и аптек 5
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наштампуйте еще, в четыре смены, как китайцы! или заводы по производству масок закрыты на карантин?
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Запрета не было вот и торговали. Что не запрещено, то разрешено.
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Это не ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!-это враги Нации!!
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И что всех уже посадили? А толстожопый? Или вы аваковские шалавы только мусорскую страну сттроить хотите, но никак не защищать Украину?
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