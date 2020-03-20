 На початку епідемії COVID-19 у Китаї українські підприємці вивозили маски з країни, - заступник голови МВС Геращенко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це в ефірі одного з телеканалів повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Було дійсно два листи від секретаря РНБО Данілова від 31 січня і 3 лютого до тодішнього прем’єр-міністра, Олексія Гончарука, з вимогою ухвалити рішення Кабінетом міністрів про заборону вивезення з України медичних масок та іншої такої продукції. Але таке рішення ухвалено не було - воно було ухвалено лише наприкінці лютого. Тому ті підприємці, які хотіли заробити гроші та в яких були маски на складах, вони їх справді вивезли з України, це факт", - сказав Геращенко.

Він уточнив, що, наскільки йому відомо, з державного резерву маски не продавалися.

"Їх (у держрезерві. – Ред.) було близько 10 мільйонів, і нещодавно цей реєстр був розблокований, і ці маски були роздані по медичних закладах", - сказав заступник міністра внутрішніх справ.

Нагадаємо, раніше Кабінет Міністрів України заборонив експорт засобів індивідуального захисту українського виробництва.

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