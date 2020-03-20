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 Суспільство, Здоров'я
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 Двоє інфікованих коронавірусом у Дніпрі - це подружня пара, яка нещодавно повернулася з Франції, - голова ОДА Бондаренко

Двоє інфікованих коронавірусом у м. Дніпро недавно повернулися з Франції.

Про це заявив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Це подружня пара, яка нещодавно повернулася з Франції", – сказав Бондаренко.

За його словами, пацієнти звернулися до лікарні самостійно. Вони перебувають в інфекційних боксах, підвищеної температури в них немає, стан стабільний.

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Чиновник запевнив, що інфекційна лікарня обладнана всіма апаратами, є всі медикаменти і всі засоби захисту.

Як повідомлялось, в Дніпропетровській області визначені дві госпітальні бази: Дніпровська міська лікарня №21 та Криворізька інфекційна лікарня. Загалом вони - на 430 ліжок.

19 березня у Дніпропетровській області виявили перших двох хворих на коронавірусну інфекцію.

За результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України, станом на 19 березня зафіксовано 5 нових випадків інфікування коронавірусом. Пацієнти ізольовані, їхній стан стабільний.

Наразі в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, три з них - летальні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182924
 
 
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ВО ПОНИМАЕШЬ ЮМОР ПОГОВОРКИ И КИНОФИЛЬМА "УВИДЕТЬ ПАРИЖД И ПОДОХНУТЬ В ДНЕПРЕ" Двоє інфікованих коронавірусом у Дніпрі - це подружня пара, яка нещодавно повернулася з Франції, - голова ОДА Бондаренко - Цензор.НЕТ 8403
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Когда то , в начале войны с кацапами, был сюжет по ТВ с каким то молодым пареньком , по моему где то возле Славянска где он рассказывал как ухаживает за двумя бабушками во время боевых действий. Это село, если кто помнит, где местные прихвостни кацапов вышли на улицу с иконами и не пустили наши БТРы . Так вот , этот паренёк сказал буквально следующее …" Если бы тогда наши этими БТРами переехали тех 30 уродов с иконами, сейчас бы всё село было живо и не было столько убитых наших солдат.
Не знаю, может и дико, но у меня почему то именно это всплывает в памяти когда я читаю новости за этих турыстов грёбаных.
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