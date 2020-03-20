 Засоби індивідуального захисту з'являться в медзакладах і аптеках через 3-4 дні, - головний санлікар Ляшко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1".
"Був певний дефіцит, тому ми виділили додаткові кошти, проводиться закупівля і будуть додаткові поставки. Я думаю, що через 3-4 дні ситуація з ЗІЗ у медичних і аптечних закладах значно покращитися", - сказав він.
Ляшко нагадав, що 3 лютого 2020 року було затверджено національний план протидії інфекційним захворюванням, згідно з яким відповідальність за забезпечення медзакладів засобами індивідуального захисту була покладена на органи місцевого самоврядування, які є власниками цих закладів.
Раніше головний санлікар повідомив, що МОЗ провів зустріч з найбільшими виробниками антисептиків, на якій "обговорили питання, чому їх немає на ринку".
Ляшко запевнив, що виявлені за підсумками цієї зустрічі "бюрократичні бар'єри" будуть усунуті вже найближчими днями.
"Перше питання було в реєстрації дезінфекційних засобів, виник один бюрократичний бар'єр, який ми найближчим часом вирішимо. До наступної середи це питання буде знято", - сказав він.
Ляшко також повідомив, що питання з наявністю сировини для виробництва антисептиків також буде вирішене найближчими днями.
"Спирт, який використовується для виробництва антисептиків у звичайному режимі, це глобальна проблема, його не можна дістати. Але Україна є одним з лідерів виробництва спирту етилового, який також використовується як антисептик, тому багато хто змінює свої рецептури. Ми паралельно вирішуємо, як зняти один бюрократичний бар'єр, який обкладає акцизом виробників дезінфікуючих засобів", - сказав він.
Нагадаємо, у державному підприємстві "Укрспирт" через підвищений попит на медичний спирт у зв’язку з поширенням коронавірусу запустили ще 4 заводи. Підприємство збільшує виробництво спирту насамперед для забезпечення потреб медичної системи.
Також "Укрспирт" тимчасово призупинив відвантаження спирту на експорт через пандемію COVID-19. Там заявили, що експорт буде відновлено після того, як повністю забезпечать спиртом внутрішній ринок України.
В Мельбурне то во всех есть.
Не пробовали, нет?
А почему?
"Скрепы" не позволяют?
Дать хоть что-то нужное народу они не умеют.. И так все годы независимости.
Люди (волонтеры, добровольцы, просто небезразличные) все вытягивают на своих
плечах. И войну, и эпидемию..
А паразитирующая влада только лозунгами да обещаниями живет. С-КИ.
как было упустить такой момент для хорошего подъёма
И так каждую неделю.
Мужчина, я же вам говорю -приходите завтра!!!
Что же вы все время то сегодня приходите...
Вірим.
Брехло. Виготовлення ізопропілового спирту мало чим відрізняється від виробництва самогону, тільки в першому випадку брагою служить компоненти нафти або природного газу.
Ляшко, неужели ты врал?
Вопрос риторический. Врал. Зеленым нужна эпидемия. Им нужно на что-то свалить развал экономики. Им нужен повод запретить митинги, чтоб без помех сдать страну путину. Зеленая власть - власть врагов и предателей. Поэтому в стране нети ни тестов, ни средств индивидуальной защиты. Они хотят уничтожить страну.
А где те которые были в госрезерве? Передавай привет морадеру радуцкому...с которым ты скот судя по всему в доле..