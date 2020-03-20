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 Суспільство, Здоров'я
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 Засоби індивідуального захисту з'являться в медзакладах і аптеках через 3-4 дні, - головний санлікар Ляшко

Ситуація з наявністю засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) в медзакладах і аптеках покращитися вже через 3-4 дні, впевнений заступник міністра охорони здоров'я.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1".

"Був певний дефіцит, тому ми виділили додаткові кошти, проводиться закупівля і будуть додаткові поставки. Я думаю, що через 3-4 дні ситуація з ЗІЗ у медичних і аптечних закладах значно покращитися", - сказав він.

Ляшко нагадав, що 3 лютого 2020 року було затверджено національний план протидії інфекційним захворюванням, згідно з яким відповідальність за забезпечення медзакладів засобами індивідуального захисту була покладена на органи місцевого самоврядування, які є власниками цих закладів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацслужба здоров'я знайшла кошти для збільшення оплати праці медпрацівникам, які працюють в епідемії, - заступник голови МОЗ Ляшко

Раніше головний санлікар повідомив, що МОЗ провів зустріч з найбільшими виробниками антисептиків, на якій "обговорили питання, чому їх немає на ринку".

Ляшко запевнив, що виявлені за підсумками цієї зустрічі "бюрократичні бар'єри" будуть усунуті вже найближчими днями.

"Перше питання було в реєстрації дезінфекційних засобів, виник один бюрократичний бар'єр, який ми найближчим часом вирішимо. До наступної середи це питання буде знято", - сказав він.

Ляшко також повідомив, що питання з наявністю сировини для виробництва антисептиків також буде вирішене найближчими днями.

"Спирт, який використовується для виробництва антисептиків у звичайному режимі, це глобальна проблема, його не можна дістати. Але Україна є одним з лідерів виробництва спирту етилового, який також використовується як антисептик, тому багато хто змінює свої рецептури. Ми паралельно вирішуємо, як зняти один бюрократичний бар'єр, який обкладає акцизом виробників дезінфікуючих засобів", - сказав він.

Нагадаємо, у державному підприємстві "Укрспирт" через підвищений попит на медичний спирт у зв’язку з поширенням коронавірусу запустили ще 4 заводи. Підприємство збільшує виробництво спирту насамперед для забезпечення потреб медичної системи.

Також "Укрспирт" тимчасово призупинив відвантаження спирту на експорт через пандемію COVID-19. Там заявили, що експорт буде відновлено після того, як повністю забезпечать спиртом внутрішній ринок України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182922
 
 
 Топ коментарі
 
подякуйте товарісчу Радуцкому(чи жидуцкому) за те, що всі маски продав в Китай Средства индивидуальной защиты появятся в медучреждениях и аптеках через 3-4 дня, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 693
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Ничего вы в своих загнивающих буржуазно-капиталистических странах не понимаете в откатах и наварах... Ганьба вам!
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Дозаторы с жидким мылом (беспалтные) не пробовали в общественных туалетах поставить?
В Мельбурне то во всех есть.

Не пробовали, нет?
А почему?
"Скрепы" не позволяют?
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Ничего вы в своих загнивающих буржуазно-капиталистических странах не понимаете в откатах и наварах... Ганьба вам!
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действительно, не пачеловечески там всё, ни "как у людей"
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Наши власти умеют только - делить, считать (в свои карманы), запрещать и отнимать.
Дать хоть что-то нужное народу они не умеют.. И так все годы независимости.
Люди (волонтеры, добровольцы, просто небезразличные) все вытягивают на своих
плечах. И войну, и эпидемию..
А паразитирующая влада только лозунгами да обещаниями живет. С-КИ.
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Дозатори з рідким милом є всюди в кожному туалеті. Не плутайте Україну з расєєю, це там «скрепи» та немає мила.
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позавчера они в других местах "нужнее" были Средства индивидуальной защиты появятся в медучреждениях и аптеках через 3-4 дня, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 6396

как было упустить такой момент для хорошего подъёма
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Через 3, 4 дня скажут то же самое..
И так каждую неделю.
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В аптеке:
Мужчина, я же вам говорю -приходите завтра!!!
Что же вы все время то сегодня приходите...
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До кінця епідемії нічого не з'явиться. Все буде розгрібатися для перепродажу та спекуляції ще на складах.
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А когда было шоу в Санжарах, всех уверяли, что все у нас есть , не волнуйтесь!!!
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Так у них точно все есть...это у населения нет и у рядовых медработников
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подякуйте товарісчу Радуцкому(чи жидуцкому) за те, що всі маски продав в Китай Средства индивидуальной защиты появятся в медучреждениях и аптеках через 3-4 дня, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 693
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Мародеры евреи зарабатывают на вирусе
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Стесняюсь спросить,а какие будут цены на те же маски,как вы собиретесь контролировать их?То,что они будут в аптеках,не значит,что их смогут купить те же пенсионеры!
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Возможно и появятся, но по какой цене? Если по 15 и выше, то не сильно их покупать будут, разве что перекупщики, чтобы опять скупить и потом продавать по 50. А вот в США маски по 10 центов и во всех аптеках и аптечных автоматах...
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Інфікований коронавірусом житель Житомира, який захворів після повернення з австрійського курорту, возив туди групу туристів.Чоловік це приховав. Казав, що повертався до України разом з товаришем і його сином. Попри це, повідомити їхні дані відмовлявся. Без допомоги хворого вдалося встановити кілька його контактів. Зокрема, членів його сім'ї: дружини, двох дітей і чоловіка, який відвозив їх до аеропорту, повідомив у Facebook міський голова Житомира Сергій Сухомлин.Коронавірус: хворий житомирянин приховав, що возив за кордон групу людей | Новини на Gazeta.ua Средства индивидуальной защиты появятся в медучреждениях и аптеках через 3-4 дня, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 6853
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Так приняли закон для таких ослов, штраф от 17 до 51 тысячи и уголовная ответственность
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мантра для ежедневного повторения. Как в Алисе: "...и варенье на завтра..."
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"Спирт, который используется для производства антисептиков в обычном режиме, это глобальная проблема, его нельзя достать"(с)

Брехло. Виготовлення ізопропілового спирту мало чим відрізняється від виробництва самогону, тільки в першому випадку брагою служить компоненти нафти або природного газу.
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Он каждыйдень это говорит, может ему стоит яйца прикрутить за брехню?
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Страна же полностью готова к эпидемии, какие 3-4 дня?
Ляшко, неужели ты врал?

Вопрос риторический. Врал. Зеленым нужна эпидемия. Им нужно на что-то свалить развал экономики. Им нужен повод запретить митинги, чтоб без помех сдать страну путину. Зеленая власть - власть врагов и предателей. Поэтому в стране нети ни тестов, ни средств индивидуальной защиты. Они хотят уничтожить страну.
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Тупой зеленый идиот...вирус уже 3 месяца...а оно обещает маски через неделю...
А где те которые были в госрезерве? Передавай привет морадеру радуцкому...с которым ты скот судя по всему в доле..
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