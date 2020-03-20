 СOVID-19: кількість смертей від коронавірусу у світі перевищила 10 тис., інфіковано - 244,5 тис. осіб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Гопкінса (США).
Кількість померлих зросла до 10 030 осіб. Водночас одужали від хвороби 86 026 осіб. Зокрема, у Китаї налічується 81 199 інфікованих коронавірусом COVID-19, померло 3249 осіб.
В Італії зафіксовано 41 035 випадків зараження, а кількість жертв вже досягла 3405 осіб. В Ірані вже інфіковано 18 407 осіб, кількість летальних випадків становить 1284.
В Іспанії заразилися коронавірусом 18 077 осіб, померли 833 людини.
Щодо інших країн Європи, то кількість заражених у Німеччині досягла 15 320 осіб, померли - 44; Франції – 11 010, померли 372, Швейцарії - 4164, померли - 43, Великій Британії - 2716, померли - 138, Норвегії - 1781, померли - 7, Нідерландах - 2468, померли - 76, Австрії - 2013, померли - 6.
Кількість заражених у США збільшилася до 14 250, померли - 167.
У Південній Кореї - 8652, померли - 94.
В Україні зафіксовано 26 випадків інфікування коронавірусом COVID-19. Три випадки, або близько 14%, летальні.
Нагадаємо, з 12 березня в Україні введено карантин через загрозу епідемії коронавірусної інфекції і для недопущення її поширення. Він триватиме три тижні - до 3 квітня. МОЗ розглядає варіанти продовження карантину.
я о другом спрашивал...
скоро будет 100 000 трупов, или пойдёт на уменьшение?
цифирка в самом низу страницы , в разделе health
105,665Seasonal flu deaths this year
1,652,555Deaths of children under 5 this year
67,199Deaths of mothers during birth this year
41,648,843HIV/AIDS infected people
365,482Deaths caused by HIV/AIDS this year
1,785,582Deaths caused by cancer this year
213,255Deaths caused by malaria this year
1,086,846Deaths caused by smoking this year
543,766Deaths caused by alcohol this year
233,141Suicides this year
Сколько умрет от коронавируса, если заразится 1/3 населения планеты, например? Посчитай при условии 2-3% смертности. Задачка для 5 класса. Или ты тока копипастить умеешь, дурачок?
Или, как минимум, нужно из их статистики изъять глубоких стариков, которые умирают просто от старости, подхватив лёгкое "апчхи".
Ширится-растет заболевание, если хилый, сразу в гроб
Сохранить здоровье чтоб, применяйте люди обтирание"...
В. Высоцкий
1) Объявлено что в Ухани новых заразившися нет. Вообще нет. Вирус, надо понимать, объявил забастовку. Это при том что человечество по-прежнему продолжает заболевать вирусными болезнями от которых давно разработаны вакцины.
2) Утверждается что этот вирус даёт полный набор возможностей - от лёгкой простуды до смертного исхода. Чего никогда не наблюдается ни с каким другим вирусом: для каждого отдельного вируса клиническая картина всегда идентична от пациента к пациенту. Каждый вирус имеет свой "календарь", т.е. болезнь развивается по строгой схеме и "расписанию". И только этот коронный вирус куролесит как хочет.
«Когда я обнаружил все эти рулоны, у меня было чувство, что я сорвал джекпот», - признался Гуиргис.
В результаті бачимо те що бачимо - ПАНІКА !!!! ХАОС !!! Як в старій русській поговірці -"бей своих, что б чужие бялись"
Короче - інформація "для русских чтоб боялись" Навіть російськомовні сторінки на міжнродних сайтах зберігають цю традицію - ДЛЯ РУССКИХ!!
Якщо подати це явище в картинках, різниця подачі інформаціїї для світу і для "русскіх" то отримаємо такий виглядДля "русскіх"
Для всього всього світу
В то же время,один знатный китаец,принимал гостей у себя дома и решил удивить их меткой стрельбой и обильными явствами на столе.Он достал двухстволку,засунул её в камин...и вуаля,в поднесённое блюдо падает вже прожаренная мышь.Та самая...Клянусь своей треуголкой.