 СOVID-19: кількість смертей від коронавірусу у світі перевищила 10 тис., інфіковано - 244,5 тис. осіб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Гопкінса (США).

Кількість померлих зросла до 10 030 осіб. Водночас одужали від хвороби 86 026 осіб. Зокрема, у Китаї налічується 81 199 інфікованих коронавірусом COVID-19, померло 3249 осіб.

В Італії зафіксовано 41 035 випадків зараження, а кількість жертв вже досягла 3405 осіб. В Ірані вже інфіковано 18 407 осіб, кількість летальних випадків становить 1284.

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В Іспанії заразилися коронавірусом 18 077 осіб, померли 833 людини.

Щодо інших країн Європи, то кількість заражених у Німеччині досягла 15 320 осіб, померли - 44; Франції – 11 010, померли 372, Швейцарії - 4164, померли - 43, Великій Британії - 2716, померли - 138, Норвегії - 1781, померли - 7, Нідерландах - 2468, померли - 76, Австрії - 2013, померли - 6.

Кількість заражених у США збільшилася до 14 250, померли - 167.

У Південній Кореї - 8652, померли - 94.

В Україні зафіксовано 26 випадків інфікування коронавірусом COVID-19. Три випадки, або близько 14%, летальні.

Нагадаємо, з 12 березня в Україні введено карантин через загрозу епідемії коронавірусної інфекції і для недопущення її поширення. Він триватиме три тижні - до 3 квітня. МОЗ розглядає варіанти продовження карантину.