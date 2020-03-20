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Все про:карантин (455) COVID-19 (1343) коронавірус (26)

 СOVID-19: кількість смертей від коронавірусу у світі перевищила 10 тис., інфіковано - 244,5 тис. осіб

Станом на ранок 19 березня у світі зафіксовано 244 523 підтверджені випадки захворювання на коронавірус COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Гопкінса (США).

Кількість померлих зросла до 10 030 осіб. Водночас одужали від хвороби 86 026 осіб. Зокрема, у Китаї налічується 81 199 інфікованих коронавірусом COVID-19, померло 3249 осіб.

В Італії зафіксовано 41 035 випадків зараження, а кількість жертв вже досягла 3405 осіб. В Ірані вже інфіковано 18 407 осіб, кількість летальних випадків становить 1284.

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В Іспанії заразилися коронавірусом 18 077 осіб, померли 833 людини.

Щодо інших країн Європи, то кількість заражених у Німеччині досягла 15 320 осіб, померли - 44; Франції – 11 010, померли 372, Швейцарії - 4164, померли - 43, Великій Британії - 2716, померли - 138, Норвегії - 1781, померли - 7, Нідерландах - 2468, померли - 76, Австрії - 2013, померли - 6.

Кількість заражених у США збільшилася до 14 250, померли - 167.

У Південній Кореї - 8652, померли - 94.

В Україні зафіксовано 26 випадків інфікування коронавірусом COVID-19. Три випадки, або близько 14%, летальні.

СOVID-19: кількість смертей від коронавірусу у світі перевищила 10 тис., інфіковано - 244,5 тис. осіб 01

Нагадаємо, з 12 березня в Україні введено карантин через загрозу епідемії коронавірусної інфекції і для недопущення її поширення. Він триватиме три тижні - до 3 квітня. МОЗ розглядає варіанти продовження карантину.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182919
 
 
 Топ коментарі
 
побольше возвращайте "наших граждан" и не забудьте СМСски им отправить о "самоизоляции", тогда точно победим вирус. дебилы млять...
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В Италии число пациентов, умерших из-за коронавирусной инфекции, увеличилось до 3405. Этим данным можно верить. В Китае на сегодняшний день умерли 3245 человек.Этим данным веры. нет. Кто там знает, что твориться в китайской провинции, в сельской местности. Там нет ни иностранных журналистов, ни туристов. А про положение с эпидемией в Сибири вообще только гадать можно. Ху и Си молчат
СOVID-19: кількість смертей від коронавірусу у світі перевищила 10 тис., інфіковано - 244,5 тис. осіб - Цензор.НЕТ 9950
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2,822,372Communicable disease deaths this year

105,665Seasonal flu deaths this year

1,652,555Deaths of children under 5 this year

67,199Deaths of mothers during birth this year

41,648,843HIV/AIDS infected people

365,482Deaths caused by HIV/AIDS this year

1,785,582Deaths caused by cancer this year

213,255Deaths caused by malaria this year

1,086,846Deaths caused by smoking this year

543,766Deaths caused by alcohol this year

233,141Suicides this year
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Оманський параноїк повернув всіх наших з коронавірусом а лікувати не хочуть врачі тікають від хворих.
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побольше возвращайте "наших граждан" и не забудьте СМСски им отправить о "самоизоляции", тогда точно победим вирус. дебилы млять...
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вообще-то.. 4%, если брать сухую статистику...
я о другом спрашивал...
скоро будет 100 000 трупов, или пойдёт на уменьшение?
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2,822,372Communicable disease deaths this year

105,665Seasonal flu deaths this year

1,652,555Deaths of children under 5 this year

67,199Deaths of mothers during birth this year

41,648,843HIV/AIDS infected people

365,482Deaths caused by HIV/AIDS this year

1,785,582Deaths caused by cancer this year

213,255Deaths caused by malaria this year

1,086,846Deaths caused by smoking this year

543,766Deaths caused by alcohol this year

233,141Suicides this year
 показати весь коментар
 
 
100 тысяч умерло уже от гриппа, а коронавирус в 20-30 раз летальнее. И только набирает обороты.

Сколько умрет от коронавируса, если заразится 1/3 населения планеты, например? Посчитай при условии 2-3% смертности. Задачка для 5 класса. Или ты тока копипастить умеешь, дурачок?
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В Италии число пациентов, умерших из-за коронавирусной инфекции, увеличилось до 3405. Этим данным можно верить. В Китае на сегодняшний день умерли 3245 человек.Этим данным веры. нет. Кто там знает, что твориться в китайской провинции, в сельской местности. Там нет ни иностранных журналистов, ни туристов. А про положение с эпидемией в Сибири вообще только гадать можно. Ху и Си молчат
СOVID-19: кількість смертей від коронавірусу у світі перевищила 10 тис., інфіковано - 244,5 тис. осіб - Цензор.НЕТ 9950
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В Италии тоже никого из журналистов и туристов нет, и все по домам сидят. Почему им можно верить?
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Такое впечатление что найден способ сократить контингент домов престарелых.
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Я не верю итальянским цифрам ни на грош.
Или, как минимум, нужно из их статистики изъять глубоких стариков, которые умирают просто от старости, подхватив лёгкое "апчхи".
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Інститут молекулярної біології і генетики НАН України розробив тест-систему для діагностики китайського коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19. https://gazeta.ua/articles/life/_v-********-rozrobili-testi-dlya-viyavlennya-koronavirusu/956155
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..."Очень вирос в целом мире гриппа вирус, три четыре
Ширится-растет заболевание, если хилый, сразу в гроб
Сохранить здоровье чтоб, применяйте люди обтирание"...
В. Высоцкий
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Нужно под больницы приспособить отели и дома отдыха.Мобилизовать студентов медицинских университетов и колледжей.Для них будет хорошая практика .Нужно военных из внутренних частей привлекать.Объявить набор волонтёров.В Харькове скудоумные перекрывают дороги требуя транспорта.Думаю ,если такие эксцессы будут ,надо вообще убрать общественный транспорт,оставить вахтовый транспорт для служб жизнеобеспечения.
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Как минимум две фундаментальные чепухи в связи с этим вирусом.
1) Объявлено что в Ухани новых заразившися нет. Вообще нет. Вирус, надо понимать, объявил забастовку. Это при том что человечество по-прежнему продолжает заболевать вирусными болезнями от которых давно разработаны вакцины.
2) Утверждается что этот вирус даёт полный набор возможностей - от лёгкой простуды до смертного исхода. Чего никогда не наблюдается ни с каким другим вирусом: для каждого отдельного вируса клиническая картина всегда идентична от пациента к пациенту. Каждый вирус имеет свой "календарь", т.е. болезнь развивается по строгой схеме и "расписанию". И только этот коронный вирус куролесит как хочет.
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Житель Сиднея Майкл Гуиргис (Michael Guirgis) разбирал старую кладовку покойного отца во время карантина и обнаружил 270 рулонов туалетной бумаги сорокалетней давности. Мужчина рассказал, что его отец переехал в Австралию из Египта в начале 80-х годов прошлого века, и после его смерти в доме осталась кладовка, заполненная старинными вещами. Почти десять лет никто не брался разобрать ее, поэтому залежи туалетной бумаги тоже оставались незамеченными.
«Когда я обнаружил все эти рулоны, у меня было чувство, что я сорвал джекпот», - признался Гуиргис.
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Практично по всім ЗМІ тільки й чути про короновірус, карантин і всілякі обмеження, заборони та головне, РЕГУЛЯРНО ПОДАЮТЬ ЗРОСТАЮЧУ КІЛЬКІСТЬ ЗАРАЖЕНЬ І СМЕРТЕЙ БЕЗ ДЕТАЛІЗАЦІЇ ДАНИХ!!! (які вікові групи, чи були у них вади здоров'я і т.д.)
В результаті бачимо те що бачимо - ПАНІКА !!!! ХАОС !!! Як в старій русській поговірці -"бей своих, что б чужие бялись"
Короче - інформація "для русских чтоб боялись" Навіть російськомовні сторінки на міжнродних сайтах зберігають цю традицію - ДЛЯ РУССКИХ!!
Якщо подати це явище в картинках, різниця подачі інформаціїї для світу і для "русскіх" то отримаємо такий виглядДля "русскіх"
СOVID-19: кількість смертей від коронавірусу у світі перевищила 10 тис., інфіковано - 244,5 тис. осіб - Цензор.НЕТ 5520

Для всього всього світу
СOVID-19: кількість смертей від коронавірусу у світі перевищила 10 тис., інфіковано - 244,5 тис. осіб - Цензор.НЕТ 7180
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Короче дело было так.Проснулся ночью китайский летучий мышонок и попросил покушать.Заботливая летучая мышь,тот час взмыла в небо на поиск пропитания малышу.Охота удалась удачной,а ноша добычи так велика,що мышь решила передохнуть и залетела в непонятную постройку в форме вентиляционной трубы уходящей под землю.Мыша не знала,да и откуда?!Що внизу, один учёный китаец передавая другому учёному китайцу эксклюзивную колбу помеченную маркировкой СOVID-19,не удержал её в руках и уронил,разбив о пол.Сигнал тревоги,не заставил себя ждать.Блокирующие двери и включение аварийной вентиляции,потревожили отдыхающую в трубе мышь...Но было поздно....Её мохнатые ноздри вже вдохнули смертоносный вирус.Она встрепенулась и в испуге вылетела в направлении своей пещеры.
В то же время,один знатный китаец,принимал гостей у себя дома и решил удивить их меткой стрельбой и обильными явствами на столе.Он достал двухстволку,засунул её в камин...и вуаля,в поднесённое блюдо падает вже прожаренная мышь.Та самая...Клянусь своей треуголкой.
СOVID-19: кількість смертей від коронавірусу у світі перевищила 10 тис., інфіковано - 244,5 тис. осіб - Цензор.НЕТ 8706
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