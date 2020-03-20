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 Політика України, Здоров'я
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Матеріали за темою:
Все про:заробітна плата (703) карантин (455) лікарі (312) Ляшко Віктор (79) НСЗУ (30) COVID-19 (1343) коронавірус (26)

 Нацслужба здоров'я знайшла кошти для збільшення оплати праці медпрацівникам, які працюють в епідемії, - заступник голови МОЗ Ляшко

Національна служба здоров'я України (НСЗУ) знайшла кошти для збільшення оплати праці медичним працівникам, які працюють з пацієнтами з коронавірусною інфекцією, повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Ми знайдемо кошти, ми сьогодні прораховуємо. НСЗУ найближчим часом поінформує про суму коштів, НСЗУ вже переглянула коефіцієнти і має певну суму з програми медичних гарантій, яка буде спрямована на доплату медпрацівникам, які працюють в епідемії", - сказав він в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Ляшко не уточнив, про яку суму йдеться.

Також читайте: В Україні зафіксовано перші випадки внутрішнього інфікування коронавірусом, - головний санлікар Ляшко

Ляшко повідомив, що МОЗ також звернулося до Мінфіну з проханням виконати рішення РНБО виділити додатково кошти МОЗ, щоб збільшити оплату праці медпрацівників.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182916
 
 
 Топ коментарі
 
Интересно, как они будут определять КТО работает в эпидемии. В медицине все рискуют и санитарка, которая убирает помещение и водитель, и даже электрик ремонтирующий электрооборудование.
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"Нацслужба здоровья нашла средства".....А кто их потерял знают?
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є список мед закладів які будуть задіяні, Нацслужба здоров'я знайшла кошти для збільшення оплати праці медпрацівникам, які працюють в епідемії, - заступник голови МОЗ Ляшко - Цензор.НЕТ 1920
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Интересно, как они будут определять КТО работает в эпидемии. В медицине все рискуют и санитарка, которая убирает помещение и водитель, и даже электрик ремонтирующий электрооборудование.
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А визначати будуть по грошах. На скількох вистачить. Очюсь електрику і санітарні точно не вистачить. Тут навіть Ваегою не треба бути. А от китайці дали статистику лікарів, що заразился вірусом у розрізі лікарських спеціалізацій. Найбільше заразился ОТОЛАРИНГИЛОГІВ!!! і ОКУЛІСТІВ!!!!
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є список мед закладів які будуть задіяні, Нацслужба здоров'я знайшла кошти для збільшення оплати праці медпрацівникам, які працюють в епідемії, - заступник голови МОЗ Ляшко - Цензор.НЕТ 1920
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Какая прелесть. Только больные с температурой как правило сначала обращаются в обычную поликлинику , к тем же семейным врачам или терапевтам.
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в Європі на будинках наклеїли оголошення про контактні номери телефонів лікарів, до яких пацієнти дзвонять а не приходять. Є тест на симптоми. Спочатку питають скільки маєте років, чи є ускладнення по диханню, а потім і прописують режим. Якщо вам більше 50- 60 років, то до вас ніхто не приїде. Потрібно просто відлежати. Рятувати будуть до 40 років Нацслужба здоров'я знайшла кошти для збільшення оплати праці медпрацівникам, які працюють в епідемії, - заступник голови МОЗ Ляшко - Цензор.НЕТ 4307
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У нас совершенно другая система и самое главное финансирование. Большинству медперсоналу ( в основном среднему-получающему около 5000 грн) проще уволиться. Обычная медсестра даже на работу не может нормально добраться. Знаю, потому что у меня жена работает медсестрой у семейного врача. каждый раз на работу я ее возить не могу. да и двое детей у нас. Лично мне проще ее уговорить уволиться или взять за свой счет.

P.S. только не надо про клятву гиппократу )
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я сьогодні дружину завіз на кінцеву, до лікарні їхало 12 чол в автобусі
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"зюЗнайшла" - це мабудь, на дорозі валялся? Як казав кіт Матроскін:"Чтоб купіть что нібудь нужно, нужно продать что-ні будь нєнужноє". Простіше кажучи, не потребу у нашої службы охорони здоров'я просто нема. У неї найнеобхіднішого нема. Тому гроші "знайшли", забравши їх у інших. Кардвохворих, діабетників, проектів з побудови, чи ремонту лікарень і тому подібне.
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Закон сполучених посудин. Вангую у Феоіані' точно нічого не зменшилось.
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Кинуть докторам по штуці гривень та й все
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"Нацслужба здоровья нашла средства".....А кто их потерял знают?
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"Нацслужба здоров'я знайшла кошти для збільшення оплати праці медпрацівникам, які працюють в епідемії, - заступник голови МОЗ Ляшко"- таке враження що МОЗом керує Ляшко.
А всі решту поховалися за шторою. Нацслужба здоров'я знайшла кошти для збільшення оплати праці медпрацівникам, які працюють в епідемії, - заступник голови МОЗ Ляшко - Цензор.НЕТ 4330
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за рахунок пацієнтів яких виписали з лікарень (харчування, лікарства) Як все просто Нацслужба здоров'я знайшла кошти для збільшення оплати праці медпрацівникам, які працюють в епідемії, - заступник голови МОЗ Ляшко - Цензор.НЕТ 1066
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Печатный станочек запустили уже? С чего такой аттракцион неслыханной щедрости при таком-то бюджетном коллапсе? Скоты бездарные
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вы наверное живете на прекрасной планете с единорогами и эльфами
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Живу в той же стране, что и год назад. Изменились только рожи правителей да коронавирус появился. А так ничего не изменилось: ни цены, ни тарифы, ни зарплаты.
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Что то ты на тупого лахтинского мокшу похож или таки зебуин адепт 95 квартала?
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А ты - вылитое хамло. Иди тяпни соточку в твоей любимой разливайке.
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На правду обижаться нельзя,хоть она и некрасивая порой
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Опять нашим медикам-бездельникам будут платить ни за что. Сколько домашнему врачу ни плати, он вас без мзды лечить не будет!
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а где нашли ?неужели суки народа премии за хорошую работу и надбавки за интенсивный труд вернули ?
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