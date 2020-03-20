 Нацслужба здоров'я знайшла кошти для збільшення оплати праці медпрацівникам, які працюють в епідемії, - заступник голови МОЗ Ляшко

"Ми знайдемо кошти, ми сьогодні прораховуємо. НСЗУ найближчим часом поінформує про суму коштів, НСЗУ вже переглянула коефіцієнти і має певну суму з програми медичних гарантій, яка буде спрямована на доплату медпрацівникам, які працюють в епідемії", - сказав він в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Ляшко не уточнив, про яку суму йдеться.

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Ляшко повідомив, що МОЗ також звернулося до Мінфіну з проханням виконати рішення РНБО виділити додатково кошти МОЗ, щоб збільшити оплату праці медпрацівників.