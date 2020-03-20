 Ми зіткнулися з найбільшою кризою за всю історію ООН, - Гутерреш закликав негайно збільшити витрати на охорону здоров'я

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він сказав журналістам у четвер під час відеоконференції.
"Ми зіткнулися з глобальною кризою в галузі охорони здоров'я, не схожою на жодну кризу в цій сфері за всю 75-річну історію ООН. Навіть у найбільш забезпечених країнах ми бачимо, як системи охорони здоров'я прогинаються під тиском", - сказав він.
Генсек заявив, що "витрати на охорону здоров'я мають бути негайно збільшені для задоволення нагальних потреб і різкого зростання попиту".
За його словами, спад в економіці найбільше торкнеться бідних країн, жінок і дітей.
"Нині понад 800 мільйонів дітей не відвідують школу, а для багатьох з них саме школа надає єдиний обід за день. Ми маємо забезпечити їхній доступ до їжі і навчання", - зазначив генсек.
Він підкреслив, що країни "повинні взяти на себе зобов'язання забезпечити необхідні фінансові умови для підтримки держав, що зіткнулися з труднощами".
"Міжнародний валютний фонд, Світовий банк і міжнародні фінансові інститути відіграють у цьому ключову роль", - пояснив він.
"Не забуваймо, що це, по суті, людська криза. Найголовніше, ми маємо зосередитися на людях - найбільш вразливих, низькооплачуваних працівниках, малих і середніх підприємствах. Це означає підтримку заробітної плати, страхування, соціального захисту, запобігання банкрутства і втрати роботи", - заявив Гутерреш.
Він уточнив, що за даними Міжнародної організації праці, працівники в усьому світі можуть втратити до $3,4 трильйона доходу до кінця поточного року.
"На відміну від фінансової кризи 2008 року, вливання капіталу у фінансовий сектор само по собі не є вирішенням проблеми. Це не банківська криза - банки мають бути частиною вирішення проблеми. І це не звичайне потрясіння попиту і пропозиції, це загалом шок для суспільства. Банки мають використовувати власну стійкість для підтримки клієнтів", - заявив також глава ООН.
Развеселил с самого утра !!! Да с нашими банками и банкирами поддержат так что с голоду сдохнешь
Зєлю геть. Дострокові.
Метод Миколи Шевченка
І маску можна зробити власноруч:
Маска за хвилину
да оно уж давно лопнуло))
населення дуже обісралося, як в реальному, так і в переносному сенсі
Источник: https://censor.net.ua/n3182914"
До здравствует новый вид беженца: ОТ КОРОНАВИРУСА.
А не пойти ли вам на три буквы просто, рептилоиды из ООН?
Пусть илитка из этих стран детей в их странах и содержит.
И пусть начнут с простого: например, очистят от пластиковых бутылок дно речки в столице Гаити Порт-о-Пренсе, в котором ВООБЩЕ НИКОГДА НЕ ВЫВОЗИТСЯ МУСОР, служб таких нет. Пусть очистят от мусора реку, до верха их заваленную - вот дела и наладятся.
Денег им.
П**ДЫ им.
вас всех пора разогнать за ненадобностью)))