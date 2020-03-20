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 Економіка, Суспільство
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 Ми зіткнулися з найбільшою кризою за всю історію ООН, - Гутерреш закликав негайно збільшити витрати на охорону здоров'я

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш назвав три найголовніші напрямки в боротьбі з коронавірусом: усунення загрози здоров'ю людей, соціальна підтримка і підняття економік.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він сказав журналістам у четвер під час відеоконференції.

"Ми зіткнулися з глобальною кризою в галузі охорони здоров'я, не схожою на жодну кризу в цій сфері за всю 75-річну історію ООН. Навіть у найбільш забезпечених країнах ми бачимо, як системи охорони здоров'я прогинаються під тиском", - сказав він.

Генсек заявив, що "витрати на охорону здоров'я мають бути негайно збільшені для задоволення нагальних потреб і різкого зростання попиту".

За його словами, спад в економіці найбільше торкнеться бідних країн, жінок і дітей.

"Нині понад 800 мільйонів дітей не відвідують школу, а для багатьох з них саме школа надає єдиний обід за день. Ми маємо забезпечити їхній доступ до їжі і навчання", - зазначив генсек.

Він підкреслив, що країни "повинні взяти на себе зобов'язання забезпечити необхідні фінансові умови для підтримки держав, що зіткнулися з труднощами".

"Міжнародний валютний фонд, Світовий банк і міжнародні фінансові інститути відіграють у цьому ключову роль", - пояснив він.

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"Не забуваймо, що це, по суті, людська криза. Найголовніше, ми маємо зосередитися на людях - найбільш вразливих, низькооплачуваних працівниках, малих і середніх підприємствах. Це означає підтримку заробітної плати, страхування, соціального захисту, запобігання банкрутства і втрати роботи", - заявив Гутерреш.

Він уточнив, що за даними Міжнародної організації праці, працівники в усьому світі можуть втратити до $3,4 трильйона доходу до кінця поточного року.

"На відміну від фінансової кризи 2008 року, вливання капіталу у фінансовий сектор само по собі не є вирішенням проблеми. Це не банківська криза - банки мають бути частиною вирішення проблеми. І це не звичайне потрясіння попиту і пропозиції, це загалом шок для суспільства. Банки мають використовувати власну стійкість для підтримки клієнтів", - заявив також глава ООН.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182914
 
 
 Топ коментарі
 
А может как всегда обойтись озабоченностью, переходящей в обеспокоенность?
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Неплохо подъ@бала. Действительно,в мировую индустрию развлечений,к которой относится и футбол,вбухиваются нереальные деньги. Доразвлекались,бл.
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Ахмєтка з Калломойшею полічать підвищенням цін.
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Кажуть, що коломойша, слухаючи виступ генсека ООН, ридав, погладжуючи голову ЗЄ, і каявся, каявся...
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Хотів теж цю картинку запостити) Фейк звісно. Але чудово підмічено.
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Неплохо подъ@бала. Действительно,в мировую индустрию развлечений,к которой относится и футбол,вбухиваются нереальные деньги. Доразвлекались,бл.
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Не ну Месси тоже прохфффесор только по футболу
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А может как всегда обойтись озабоченностью, переходящей в обеспокоенность?
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Банки должны использовать свою устойчивость для поддержки своих клиентов-- это 5 )))

Развеселил с самого утра !!! Да с нашими банками и банкирами поддержат так что с голоду сдохнешь Мы столкнулись с крупнейшим кризисом за всю историю ООН, - Гутерреш призвал немедленно увеличить расходы на здравоохранение - Цензор.НЕТ 3930
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Таки да. Укрсиб и приват мне напомнили в вайбере, что обязательно не забудьте внести щомисячный платиж на картку. Вот вам бабушка и карантин.
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ООН превратилась в унылое бюро констатации фактов, о которых СNN сообщает с первой секунды проявления... и шо, мне не смеяться над такой организацией?
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ООН старая беззубая баба, для которой слово "вето" 5 стран, повод плевать на любую здравую инициативу. И без разницы, что в ООН водит 193 страны. Все решается по праву сильного
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Ни одного военного геноцида они не остановили. ВИНОВНЫХ НЕ НАКАЗАЛИ
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Яке збільшення, коли в бюджеті діра від зеленої саранчі.
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150 млрд. гр. - діра? Це ПРІРВА!
Зєлю геть. Дострокові.
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Набрали во все властные организации ОБЕЗЬЯН , теперь удивляются кризису 😁😁😁
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Лена, взяли тебя из Донецкой области лечить итальянских бабушек- И ВОТ ИМЕЕМ ИТОГ
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Горілка з сиродавленою олією лікує будь які хвороби. Сам так лікуюсь вже 20 років:
Метод Миколи Шевченка
І маску можна зробити власноруч:
Маска за хвилину
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Судя по всему под ООН он подразумевает только западные страны.
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Шо той Зеленський натворив! Світову кризу визвав! )))
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не подсказывайте тему для порохоботов Ми зіткнулися з найбільшою кризою за всю історію ООН, - Гутерреш закликав негайно збільшити витрати на охорону здоров'я - Цензор.НЕТ 7502
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все пытаешься надуть зеленую жабу-монику?
да оно уж давно лопнуло))
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На рынке ценных бумаг лидирует туалетная.
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Власники Обухівської фабрики уже викупили гугл та епл.
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повторюся...
населення дуже обісралося, як в реальному, так і в переносному сенсі Ми зіткнулися з найбільшою кризою за всю історію ООН, - Гутерреш закликав негайно збільшити витрати на охорону здоров'я - Цензор.НЕТ 4527
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і шо на расію санкції наклали, а вони усіх у пепел радіоактивний та ще багато чого ті кляті виродки казали наприклад цей вірус ага природа, вірю, щиро вірю, а про те що рогаті над цім роками працюють, мовчок, так оон???
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Еврейская нация дала Миру много знаменитостей.Но трое особенно знамениты : Христос дал людям Веру,Карл Маркс дал Надежду,а Альберт Эйнштейн показал язык... Ми зіткнулися з найбільшою кризою за всю історію ООН, - Гутерреш закликав негайно збільшити витрати на охорону здоров'я - Цензор.НЕТ 9448Что дал миру Зеленский...?
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"Он подчеркнул, что страны "должны взять на себя обязательство обеспечить необходимые финансовые условия для поддержи государств, столкнувшихся с трудностями".

Источник: https://censor.net.ua/n3182914"

До здравствует новый вид беженца: ОТ КОРОНАВИРУСА. Ми зіткнулися з найбільшою кризою за всю історію ООН, - Гутерреш закликав негайно збільшити витрати на охорону здоров'я - Цензор.НЕТ 576

А не пойти ли вам на три буквы просто, рептилоиды из ООН?
Пусть илитка из этих стран детей в их странах и содержит.
И пусть начнут с простого: например, очистят от пластиковых бутылок дно речки в столице Гаити Порт-о-Пренсе, в котором ВООБЩЕ НИКОГДА НЕ ВЫВОЗИТСЯ МУСОР, служб таких нет. Пусть очистят от мусора реку, до верха их заваленную - вот дела и наладятся.
Денег им.
П**ДЫ им.
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Клуб импотентов напоминает о своём существовании.
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ты еще про воз расскажи, которая все рассказывала, что никакой опасности нет )))
вас всех пора разогнать за ненадобностью)))
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Кому зараз плохо,так это Золушке.Ей треба крупу рассортировать на бал успеть и принца зацепить
Ми зіткнулися з найбільшою кризою за всю історію ООН, - Гутерреш закликав негайно збільшити витрати на охорону здоров'я - Цензор.НЕТ 738
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В кінці 90-х придумали були срачку, а-ка дизендерія. Лікарі тоді не кисло піднялись.
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