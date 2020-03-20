 В Україні зафіксовано перші випадки внутрішнього інфікування коронавірусом, - головний санлікар Ляшко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua, про це заступник міністра охорони здоров'я головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив в ефірі "1+1".

"У країну зайшла коронавірусна хвороба. Є перші випадки внутрішнього інфікування", - повідомив Ляшко.

Саме тому карантинні заходи, зазначає він, спрямовані на те, щоб зупинити поширення.

За його словами, в Україні зростає кількість підозр на інфікування коронавірусом.

"Дедалі більше зразків надходить у вірусологічні лабораторії на ці дослідження. Сьогодні (19 березня. - Ред.) ми отримали 54 підозри на коронавірусну хворобу. У нас є п'ять позитивних випадків", - заявив головний санітарний лікар.

Він також повідомив, що Міністерство охорони здоров'я розглядає варіанти продовження карантину, якщо збережуться темпи поширення вірусу в сусідніх країнах.

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"Готуємося до продовження карантину, це не секрет. Якщо збережуться такі темпи поширення в сусідніх країнах, карантин буде продовжено", - сказав він.

Ляшко підкреслив, що Україна тільки починає перебудовуватися до режиму карантину, тому оцінювати його ефективність поки рано.

Головний санітарний лікар закликав скоротити мобільність, менше користуватися громадським транспортом і скоротити контакти.

Раніше повідомлялося, що кількість підтверджених випадків COVID-19 в Україні за добу зросла з 16 до 21.

19 березня двох заражених виявили в Дніпропетровській області, по одному - в Києві (50-річний чоловік, приїхав зі Швейцарії), Житомирі (56-річний чоловік, приїхав з Австрії), Івано-Франківській області (56-річна жінка, померла 17 березня), п'ять нових випадків інфікування було виявлено в Чернівцях.

Загалом в Україні зафіксовано 21 випадок інфікування коронавірусом COVID-19. Три випадки, або близько 14%, летальні.