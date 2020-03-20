 В Україні зафіксовано перші випадки внутрішнього інфікування коронавірусом, - головний санлікар Ляшко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua, про це заступник міністра охорони здоров'я головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив в ефірі "1+1".
"У країну зайшла коронавірусна хвороба. Є перші випадки внутрішнього інфікування", - повідомив Ляшко.
Саме тому карантинні заходи, зазначає він, спрямовані на те, щоб зупинити поширення.
За його словами, в Україні зростає кількість підозр на інфікування коронавірусом.
"Дедалі більше зразків надходить у вірусологічні лабораторії на ці дослідження. Сьогодні (19 березня. - Ред.) ми отримали 54 підозри на коронавірусну хворобу. У нас є п'ять позитивних випадків", - заявив головний санітарний лікар.
Він також повідомив, що Міністерство охорони здоров'я розглядає варіанти продовження карантину, якщо збережуться темпи поширення вірусу в сусідніх країнах.
"Готуємося до продовження карантину, це не секрет. Якщо збережуться такі темпи поширення в сусідніх країнах, карантин буде продовжено", - сказав він.
Ляшко підкреслив, що Україна тільки починає перебудовуватися до режиму карантину, тому оцінювати його ефективність поки рано.
Головний санітарний лікар закликав скоротити мобільність, менше користуватися громадським транспортом і скоротити контакти.
Раніше повідомлялося, що кількість підтверджених випадків COVID-19 в Україні за добу зросла з 16 до 21.
19 березня двох заражених виявили в Дніпропетровській області, по одному - в Києві (50-річний чоловік, приїхав зі Швейцарії), Житомирі (56-річний чоловік, приїхав з Австрії), Івано-Франківській області (56-річна жінка, померла 17 березня), п'ять нових випадків інфікування було виявлено в Чернівцях.
Загалом в Україні зафіксовано 21 випадок інфікування коронавірусом COVID-19. Три випадки, або близько 14%, летальні.
https://www.youtube.com/watch?v=6VBSowOA6uQ
Ребенок даже понимает что это полный пи...дец - собственноручно завезти эту срань в страну.
И нехер орать "тамженашилюди", проходили уже... теперь хлебайте "нашихлюдей" и ими же лечитесь... твари безмозглые.
Необходимо было не по оффшорам бабки ныкать, а обеспечить граждан Украины находящихся за рубежом медицинской помощью и всем остальноым... а после всего - жесткий!!! карантин, а не "самоизоляцию"
Внутри блоки-контейнеры.
Цена вопроса одного утепленного контейнера-комнаты - 5000у.е. вмещает 5 чел. аж на ура.
А вот количество смертей и прочей херни, сосчитать будет НЕВОЗМОЖНО! но однозначно дороже чем 1000 на человека...
Только что бы до этого додуматься нужно иметь как минимум - мозг, а не желе зеленого цвета.
ответ из истории: да - будет
главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил в эфире "1+1". Источник: https://censor.net.ua/n3182912
Если в стране эпидемия, то какого хе рожна главный санитарный врач Украины шарится по ток шоу а не координирует и направляет?
а он, вообще-то, и должен быть на разных ток-шоу, чтобы ДОНОСИТЬ информацию до населения...
проблема в том, что наши ток-шоу - это просто бла-бла-бла-бла-бла...
Рост количества заболевших растёт по т.н. S-образной кривой. Вначале это геометрическая прогрессия...
Я бы тоже хотел страдать исключительно от собственной дури, а ещё лучше, не страдать и от неё тоже... В частности не хочу кормить пенсов, которые выбирают макзимально зе- или де- бильную власть. Страдать приходится из-за права жить в относительно цивилизованном обществе. Оно требует учитывать не только твои интересы. Я написал что-то неочевидное? Центральный момент - нахождение баланса интересов... Так что предлагаИшь-то?
Кстати, махеровые береты в основной своей массе голосили за инуковичей и им подобный вилькулов и мертвеччуков. За зебилов жопу рвали дебильные менеджеры по продаже носков из элитных овощных бутиков... т.е. зрители 95 квартала. Это так, для очевидности...
Отвечая на вопрос, что я предлагаю - карантин для прибывающих из зоны поражения. Я об этом уже говорил. Ка-ран-тин... чтобы обезопасить тех, к кому они приезжают. И не бубни про зону. Ты там был?
мест для карантина нет. где найдёшь?
Я сказал, ты ответил... а ведь мог пройти мимо...
Где ты хамство узрел, собеседник?
--
Употребления глаголов "молоть" и "бубнить" достаточно или нужно продолжить?
Внутри блоки-контейнеры.
Цена вопроса одного утепленного контейнера-комнаты - 5000у.е. вмещает 5 чел. аж на ура.
А вот количество смертей и прочей херни, сосчитать будет НЕВОЗМОЖНО! но однозначно дороже чем 1000 на человека...
Только что бы до этого додуматься нужно иметь как минимум - мозг, а не желе зеленого цвета.
Мы можем рассчитывать, что на период карантина, когда мы лишены возможности зарабатывать, вы и государство будете содержать нас? У пенсионеров хоть остался источник дохода, мы же лишены такого источника и нас лишили возможности зарабатывать. Мы же перемрем от голода раньше, чем от коронавируса?
Это огромные деньги в бюджет - и где теперь та защита?
Зато против Федыны Софии возбудили за слова в адрес бубочки
Зелёные зебилы наголосовали
Вся проблема в світі навколо коронавіруса полягає в тому, що всі уряди почали мавпувати поведінку комуністичного Китаю в Ухані, навіть не маючи достовірної інформації , а що-ж там власне відбулося.
Сукі...
Нехай в нас всі хворіють і сидять на карантині. Кордон раніше не можна було закрити?