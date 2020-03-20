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 В Україні зафіксовано перші випадки внутрішнього інфікування коронавірусом, - головний санлікар Ляшко

В Україні зафіксовано випадки інфікування COVID-19 всередині країни.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua, про це заступник міністра охорони здоров'я головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив в ефірі "1+1".

"У країну зайшла коронавірусна хвороба. Є перші випадки внутрішнього інфікування", - повідомив Ляшко.

Саме тому карантинні заходи, зазначає він, спрямовані на те, щоб зупинити поширення.

За його словами, в Україні зростає кількість підозр на інфікування коронавірусом.

"Дедалі більше зразків надходить у вірусологічні лабораторії на ці дослідження. Сьогодні (19 березня. - Ред.) ми отримали 54 підозри на коронавірусну хворобу. У нас є п'ять позитивних випадків", - заявив головний санітарний лікар.

Він також повідомив, що Міністерство охорони здоров'я розглядає варіанти продовження карантину, якщо збережуться темпи поширення вірусу в сусідніх країнах.

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"Готуємося до продовження карантину, це не секрет. Якщо збережуться такі темпи поширення в сусідніх країнах, карантин буде продовжено", - сказав він.

Ляшко підкреслив, що Україна тільки починає перебудовуватися до режиму карантину, тому оцінювати його ефективність поки рано.

Головний санітарний лікар закликав скоротити мобільність, менше користуватися громадським транспортом і скоротити контакти.

Раніше повідомлялося, що кількість підтверджених випадків COVID-19 в Україні за добу зросла з 16 до 21.

19 березня двох заражених виявили в Дніпропетровській області, по одному - в Києві (50-річний чоловік, приїхав зі Швейцарії), Житомирі (56-річний чоловік, приїхав з Австрії), Івано-Франківській області (56-річна жінка, померла 17 березня), п'ять нових випадків інфікування було виявлено в Чернівцях.

Загалом в Україні зафіксовано 21 випадок інфікування коронавірусом COVID-19. Три випадки, або близько 14%, летальні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182912
 
 
 Топ коментарі
 
от що прибульці з інших країн накоїли! а всі ж казали. що вимірювання температури та відсутність карантину прибульців хочаю 14 діб - до цього призведе....
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Ну так квартальные идиоты впустили в Украину сотни тысяч гастеров и туристов без принудительного карантина. Теперь вот жриТЕ последствия конченых недоумков у власти.
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НЕ может быть !!! И кто это сделал ??? Вы же срались и кричали о готовности -- дебилы В Украине зафиксированы первые случаи внутреннего инфицирования коронавирусом, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 3066
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от що прибульці з інших країн накоїли! а всі ж казали. що вимірювання температури та відсутність карантину прибульців хочаю 14 діб - до цього призведе....
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Мало фантастичних фільмів дивились наші можновладці...
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Куди ти десятки тисяч людей запхаєш на карантин? Ти взагалі розумієш, що таке карантин?
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Нахер их вообще сюда тащить было???
Ребенок даже понимает что это полный пи...дец - собственноручно завезти эту срань в страну.
И нехер орать "тамженашилюди", проходили уже... теперь хлебайте "нашихлюдей" и ими же лечитесь... твари безмозглые.
Необходимо было не по оффшорам бабки ныкать, а обеспечить граждан Украины находящихся за рубежом медицинской помощью и всем остальноым... а после всего - жесткий!!! карантин, а не "самоизоляцию"
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Лес, забор, охрана, генераторы, подвоз воды...
Внутри блоки-контейнеры.
Цена вопроса одного утепленного контейнера-комнаты - 5000у.е. вмещает 5 чел. аж на ура.
А вот количество смертей и прочей херни, сосчитать будет НЕВОЗМОЖНО! но однозначно дороже чем 1000 на человека...
Только что бы до этого додуматься нужно иметь как минимум - мозг, а не желе зеленого цвета.
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Як шкода, що ті, хто вміють керувати країною, вже працюють перукарями і таксистами. )))
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Показательный случай произошёл в Нежине два дня назад. В больницу привезли пьяную бабу, которая типа прибыла из Италии и заражена, потом оказалось, что она в жизни никуда не ездила, и паспорта заграничного не имеет. Отправили домой.
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Внаслідок Зовнішнього імпортування. Нарешті Здобуток Перемога
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Высокоразвитое общество гласит о толерантности, пресечении национальной, расовой и профессиональной дискриминации, но я справшиваю. если некая социальная или национальная группа ест говно, крыс и прочую гадость, не моются и гадят на улицах, будет ли к ним нормальное отношение?
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"не моются и гадят на улицах" прям про палаточный городок в киеве 2013-2014....
ответ из истории: да - будет
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Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сказал главный санитарный врач страны Виктор Ляшко в эфире ток-шоу "Право на владу". Источник: https://censor.net.ua/n3182909
главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил в эфире "1+1". Источник: https://censor.net.ua/n3182912
Если в стране эпидемия, то какого хе рожна главный санитарный врач Украины шарится по ток шоу а не координирует и направляет?
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координировать как-раз должны его замы!!!
а он, вообще-то, и должен быть на разных ток-шоу, чтобы ДОНОСИТЬ информацию до населения...
проблема в том, что наши ток-шоу - это просто бла-бла-бла-бла-бла...
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Да ещебы,контрольль за возращенцами в Украину сводится к банальгому измерению температуры вместо того чтоб их отправлять на обязательный карантин.Ведь болезнь то развивается не один день а заробитчане возвращаются толпами.Здесь полный ***** МОЗ.
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Предлагаете сотни тысяч людей отправить в условия типО на зоне?
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Об этом стоило подумать до их возвращения. Кстати, итальянский карантин ты назвал бы условиями "зоны"? Или швейцарский? Или израильские меры? Вот нахера сразу утрировать? Я не находился в зоне риска до их приезда... теперь же опасаюсь распространения в ********** какой прогрессии... я-то в чем провинился перед пришельцами, ответь???
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Все карантины смердят зоной. Временами даже хуже - за пребывание на зоне редко просят платить.

Рост количества заболевших растёт по т.н. S-образной кривой. Вначале это геометрическая прогрессия...

Я бы тоже хотел страдать исключительно от собственной дури, а ещё лучше, не страдать и от неё тоже... В частности не хочу кормить пенсов, которые выбирают макзимально зе- или де- бильную власть. Страдать приходится из-за права жить в относительно цивилизованном обществе. Оно требует учитывать не только твои интересы. Я написал что-то неочевидное? Центральный момент - нахождение баланса интересов... Так что предлагаИшь-то?
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Кирил, мне не интересно впадать в софистику. Ты мелешь языком, а мне - отвечать.
Кстати, махеровые береты в основной своей массе голосили за инуковичей и им подобный вилькулов и мертвеччуков. За зебилов жопу рвали дебильные менеджеры по продаже носков из элитных овощных бутиков... т.е. зрители 95 квартала. Это так, для очевидности...
Отвечая на вопрос, что я предлагаю - карантин для прибывающих из зоны поражения. Я об этом уже говорил. Ка-ран-тин... чтобы обезопасить тех, к кому они приезжают. И не бубни про зону. Ты там был?
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не интересно - проходи мимо. лень отвечать, а хамить не лень...
мест для карантина нет. где найдёшь?
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Экий ты изнеженный Кирил. Уж больно субтильно ты себя несешь, парень. Где ты хамство узрел, собеседник?
Я сказал, ты ответил... а ведь мог пройти мимо...
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Я, деточка, привык, что меня внимательно слушают и выбирают слова, когда мне отвечают. Подробностей не будет. А ты, похоже, приличных людей только в кино видел.

Где ты хамство узрел, собеседник?
--
Употребления глаголов "молоть" и "бубнить" достаточно или нужно продолжить?
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Отвыкай, дитятко... и не мели глупости в приличном обществе форумчан...
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Тому, кто сказал тебе, что ты имеешь какое-то отношение к приличному обществу, плюнь в рожу, предварительно набрав в воздух побольше лёгких. Дольше проживёшь, пупсик хамоватый.
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предварительно набрав в лёгкие побольше воздуха.
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Кстати, смотри парой веток выше: "Почему не введен карантин для тех, кто возвращается из "зараженных" стран? 100% инфицированных - это приехавшие из-за границы"
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Во всех названных странах никого не сажают на карантин. Все идут домой, на самоизоляцию.
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Ті що ляпають постійно про проколи влади на рахунок карантину, уявлення не мають , що таке карантин. Куди можна десятки тисяч людей поселити на карантин?
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Лес, забор, охрана, генераторы, подвоз воды...
Внутри блоки-контейнеры.
Цена вопроса одного утепленного контейнера-комнаты - 5000у.е. вмещает 5 чел. аж на ура.
А вот количество смертей и прочей херни, сосчитать будет НЕВОЗМОЖНО! но однозначно дороже чем 1000 на человека...
Только что бы до этого додуматься нужно иметь как минимум - мозг, а не желе зеленого цвета.
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я знаю, что такое карантин. Мне довелось провести 10 дней в спортзале в непосредственной близи с усравшимися от холеры, доктор-теоретик...
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Здесь ***** всего смысла бытия. Никто бы заробитчан вообще не пускал обратно. Просто заробитчане в общей массе такие бедные что при остановке всего не могут прожить там несколько месяцев без работы. Поэтому и дали пару дней на возвращение самых таких, а в основном кто может протянуть тот в Украину сейчас не поедет.
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Ляшко, граждане Украины содержали это государство и вас, с вашими непомерными, раздутыми непонятно за что зарплатами.( Хотя, зачем вам зарплаты, если у вас есть возможность без проблем продавать народное имущество, да те же маски, за рубеж ).
Мы можем рассчитывать, что на период карантина, когда мы лишены возможности зарабатывать, вы и государство будете содержать нас? У пенсионеров хоть остался источник дохода, мы же лишены такого источника и нас лишили возможности зарабатывать. Мы же перемрем от голода раньше, чем от коронавируса?
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Вроде 12 процентов отчисляли на медицину с предприятий за человека
Это огромные деньги в бюджет - и где теперь та защита?
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Защиту Радуцкий в Китай продал и заработал на этом 186 миллионов.
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И Венедиктова против Крадуцкого никаких уголовных дел не аозбуждает
Зато против Федыны Софии возбудили за слова в адрес бубочки
Зелёные зебилы наголосовали
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Появились тесты на вирус - появились и больные вирусом. Все просто. Не было тестов - не было и больных...
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ляшко-ти балабол, новину млять розкрило... і шо, які дії, оно депутатське лайно теж підхватило, йому масочка знайшлася... а людям що???
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Ну так квартальные идиоты впустили в Украину сотни тысяч гастеров и туристов без принудительного карантина. Теперь вот жриТЕ последствия конченых недоумков у власти.
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І куди прикажете сотні тисяч направити на карантин? В санаторій чи общагу?
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Бубочке на вилу я думаю места там хватит! В Україні зафіксовано перші випадки внутрішнього інфікування коронавірусом, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 6015 Если серйозно то в Ковшаровке харьковской области видел запрошенные многоквартирные дома почти полностью готовы для поселения. Надо не в дороги деньги вбухивать а в борьбу с эпидемией как вариан там можно было 5000 разместить на карантин и таких мест в Украине думаю много.
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Опять же общежития после студентов а студентов развести по домам. Гостиницы есть и базы отдыха!
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Який ти обдарований! Чому ще не президент? Жінка не пускає?
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какая-то странная тенденция смертности. Италия - 8,5% от зараженных, Испания - 4,5%, Франция - 3,5%, Германия - 2,9%.
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Взагалі-то смертність вираховується з розрахунку на 100 000 людей, а так як 80% переносять хворобу в легкій формі і частина з них очевидно взагалі не заражається то реальна смертність не досягає і 1 відсотка!
Вся проблема в світі навколо коронавіруса полягає в тому, що всі уряди почали мавпувати поведінку комуністичного Китаю в Ухані, навіть не маючи достовірної інформації , а що-ж там власне відбулося.
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Медіа ніколи не скаже якщо у Вухані були б нові випадки захворювань.
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Корея - 0.77% - це взагалі дуже якось странно.
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Ви ж дозволили в'їзд інфікованим.
Сукі...
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Спасли громадян України від коронавірусу.
Нехай в нас всі хворіють і сидять на карантині. Кордон раніше не можна було закрити?
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Так - ждали пока все успеют "отдохнуть по скидке": турагенства делали бешеные скидки..теперь вот их собирают по всему свету вместе с заразой.. А надо было ещё месяц назад закрыть кордон.
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Чому ви цього ще місяць назад не повідомили? )))
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В 2015 мы узнали ,что у нас разворованная ,голая ,босая армия ,в результате потеря территорий, десятки тысяч убитых .В 2020 мы узнаем ,что такое отсутствие нормальной медицины и что получим в результате .
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Зате ж бубочка пропіарився як спасітєль батраків і турЬІстів безголових.
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"Именно поэтому карантинные меры, отмечает он, направлены на то, чтобы остановить распространение." - у нас карантинные меры направлены на то, чтобы ускорить распространение коронавируса. Главный санврач Ляшко: Медицинские маски не защищают от коронавируса. Во всём мире дураки, носят маски, один Ляшко умный. Троллейбусы пустые ездят редко, зато на остановках толпы стоят плотненько.
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Якщо введуть значне обмеження прав і свобод, то спеціалисти по працевлаштуванню вважають що з України назавжди ємігрують ще сотні тисяч працездатних людей.
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Да, може хоч цей вірус познімає корони з наших каралей, каралев і прінцесок. Люди бігають за муками, крупами, а жінки вже давно не вміють з них нічого толкового зробити, уявляю чим зараз сімї будуть запихатися в обід. Але це добре хоча б тепер будуть змушені навчитися хоч щось робити, благо ще Ютуб є, а от якщо Інтернет відключити, то то вже точно кінець, повна ****. Гасіть Інет!!!
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ну да все правильно шаховы. итальянцы-труженики. отдыхающие от тяжелой жизни с курортов всего мира. свын со своим выводком приперлось и никто не был изолирован на карантин кроме уханьских. Это как понимать
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