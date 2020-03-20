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 Суспільство, За кордоном
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 Всередині Китаю другу добу відсутні випадки зараження COVID-19, 39 нових хворих прибули з-за кордону, - Держкомітет охорони здоров'я КНР

У материковому Китаї за минулу добу зареєстровано 39 нових випадків зараження коронавірусом, усі хворі прибули з-за кордону

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє Держкомітет охорони здоров'я КНР на офіційному сайті.

З них у Пекіні виявлено шість хворих, Шанхаї - вісім, Тяньцзіні - один, провінціях Гуандун - 14, Фуцзянь - три, Ляонін, Хейлунцзян, Чжецзян, Шаньдун, Сичуань, Ганьсу і Гуансі-Чжуанському автономному районі - по одному. Загалом налічується 228 інфікованих, які прибули в Китай з-за кордону.

При цьому на території материкового Китаю не виявлено жодного випадку зараження COVID-19, зазначається в повідомленні.

За добу в країні з раніше заражених коронавірусом померли три людини: дві в провінції Хубей, яка вважається епіцентром поширення інфекції, одна – у провінції Ляонін.

З грудня кількість жертв коронавірусу в країні становить 3,248 тис. осіб, зареєстровано 80,967 тис. випадків захворювання. З них у Хубеї померли 3,132 тис., захворіли 67,8 тис.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Чернівцях зафіксовано 5 нових випадків інфікування COVID-19, в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків захворювання коронавірусом, - МОЗ

На материковій частині країни нині в медзакладах проходять курс лікування близько 6,6 тис. осіб, стан 2,1 тис. хворих оцінюється як важкий.

Водночас понад 71 тис. осіб одужали і залишили медзаклади.

На китайських територіях поза материковою частиною країни з грудня минулого року зареєстровано 333 випадки захворювання: у Гонконгу - 208 (чотири смертельні випадки), у Макао - 17, на Тайвані - 108 (один випадок смерті).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182911
 
 
 Топ коментарі
 
Китаезам веры нет. Тоталитарный режим, "суверенный" интернет. Что Си скажет, то и статистика. Кстати, в КНДР тоже "нет" коронавируса Всередині Китаю другу добу відсутні випадки зараження COVID-19, 39 нових хворих прибули з-за кордону, - Держкомітет охорони здоров'я КНР - Цензор.НЕТ 4358
Всередині Китаю другу добу відсутні випадки зараження COVID-19, 39 нових хворих прибули з-за кордону, - Держкомітет охорони здоров'я КНР - Цензор.НЕТ 8746
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Коли це все скінчиться, китайців було б добре посадити років на 10 на карантин, та не пускати нікуди, поки вони не зможуть доказати людству що вони перестали жерти усяку гидоту
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Китайцы с перепугу перестали болеть и смерть отступила, вот она вечность!!!
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Боронь Боже...! В лайно невступав. Я,піонера в дупу клюнув
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Коли це все скінчиться, китайців було б добре посадити років на 10 на карантин, та не пускати нікуди, поки вони не зможуть доказати людству що вони перестали жерти усяку гидоту
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Що таке ефективна блокада Внутри Китая вторые сутки отсутствуют случаи заражения COVID-19, 39 новых заболевших прибыли из-за рубежа, - Госкомздрав КНР - Цензор.НЕТ 8940 Й,що робити з прибульцями Внутри Китая вторые сутки отсутствуют случаи заражения COVID-19, 39 новых заболевших прибыли из-за рубежа, - Госкомздрав КНР - Цензор.НЕТ 8940 Внутри Китая вторые сутки отсутствуют случаи заражения COVID-19, 39 новых заболевших прибыли из-за рубежа, - Госкомздрав КНР - Цензор.НЕТ 8940
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Сразу к стенке, нет человека, нет проблем.
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Брешут и глазом не моргнут. Коммуняки они и в Китае коммуняки.
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Есть доказательства что врут или это просто зависть?
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Китай - тоталитарная страна, поэтому там карантинные меры и показали свою максимальную эффективность.
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Не будь наивным. Просто на официальном уровне запретили все сведения о заражённых. Ты видишь сейчас видео из Китая? Нет. Вопрос- почему? Потому что скрывают.
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О сьомій годині вийшов на балькон на перекур. Раніше в цей час по вулиці неслись табуни машин на роботу. Тепер тиша. Лише один чувак проїхав на лісапеті.
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Доктор Айболит заходит в клинику и говорит : так чуваки.ездить запрещено,стрелять запрещено,маски запрещены...все продано в Китай,Словакию и Германию...
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Китаезам веры нет. Тоталитарный режим, "суверенный" интернет. Что Си скажет, то и статистика. Кстати, в КНДР тоже "нет" коронавируса Всередині Китаю другу добу відсутні випадки зараження COVID-19, 39 нових хворих прибули з-за кордону, - Держкомітет охорони здоров'я КНР - Цензор.НЕТ 4358
Всередині Китаю другу добу відсутні випадки зараження COVID-19, 39 нових хворих прибули з-за кордону, - Держкомітет охорони здоров'я КНР - Цензор.НЕТ 8746
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Спасибо Радуцкому за существенный вклад в выздоровление жителей Китая !
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Тайвань - не китайская территория. Алибабаевцы претендуют на остров, как кацапы на крым...
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Тайвань называет себя Китайской республикой и сам претендует на весь Китай. Это китайцы сбежавшие на остров с генералом Чан Кайши. Партия Гоминьдан до сих пор рулит в Тайване.
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Где это они сейчас "претендуют"?
Когда в школах Тайваня школьники изучают ТАЙВАНЬСКИЙ язык?
Не китайский, а именно тайваньский!
Не слышали о таком?
А он есть!
За все эти годы на Тайване сложилась НОВАЯ НАЦИЯ.
Со своим языком, да.
Примите как факт.
А нации, как известно, имеют право на самоопределение.
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На Тайване был язык малочисленных островных аборигенов. Но он фактически исчез. А сегодняшний "тайванский" это южноминьский диалект китайского, на котором говорят и на материковом Китае. "Тайванским" его называют чисто из политических соображений. Конечно на острове язык немного изменился, но не до такой степени чтобы называть его отдельным языком.
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сколько оговорок... у нас здесь рюзьке ******** видоизменился до такой степени, что Майкрософт для спеллчека дикриминирует ру. расея и рус. Украина... а мы по привычке лингва франка рюзькем называем...
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Помню пасня такая была- Я тебе, конечно, верю, разве могут быть сомненья. Всередині Китаю другу добу відсутні випадки зараження COVID-19, 39 нових хворих прибули з-за кордону, - Держкомітет охорони здоров'я КНР - Цензор.НЕТ 2024
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До нас повернулось більше 40 тис заробітчан та туристів.
Рознесли заразу країною...
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