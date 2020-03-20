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Все про:обстріл (6095) поранення (1666) Донбас (15589) втрати (1600) операція Об'єднаних сил (2185)

 Один український воїн загинув, ще одного поранено на Донбасі. За добу - 15 ворожих обстрілів, - штаб ОС

19 березня збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстріляв позиції українських сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, озброєння БМП-1, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Крім цього, було помічено роботу снайперської пари.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано 8 обстрілів, а саме:

- двічі неподалік Красногорівки - з мінометів калібру 120 мм - 6 мін, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
- двічі поруч із Лебединським - з 82-мм мінометів - 16 мін, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- поблизу Павлополя - з озброєння БМП-1, станкового протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- неподалік Василівки - з автоматичного станкового гранатомета;
- поруч з Авдіївкою - з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
- поблизу населеного пункту Славне - з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Сім обстрілів було здійснено в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

- чотири рази в районі населеного пункту Кримське - з мінометів калібру 120 мм - 41 міна, озброєння БМП-1, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- неподалік Новолуганського - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- поблизу Новотошківського - з мінометів калібру 120 мм - 10 мін;
- у районі населеного пункту Новоолександрівка - зафіксовано снайперський вогонь.

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"Учора, 19 березня, внаслідок ворожих обстрілів наших позицій один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув та ще один зазнав поранення", - йдеться в повідомленні.

За інформацією штабу, від початку поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли, втрат немає.

Один український воїн загинув, ще одного поранено на Донбасі. За добу - 15 ворожих обстрілів, - штаб ОС 01
Один український воїн загинув, ще одного поранено на Донбасі. За добу - 15 ворожих обстрілів, - штаб ОС 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182910
 
 
 Топ коментарі
 
Царство небесное загиблому.
Одужання пораненим.
Горіть у пеклі москалі !!!
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а что главнокомандующий? соболезнует?
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почему сивоха не защищает свою страну от сепаратистов и наемников рассии, а сидит в Киеве и обливает помоями патриотов и воинов.
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Царство небесное загиблому.
Одужання пораненим.
Горіть у пеклі москалі !!!
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Вони ще сплять. Нібудіть і при пожежі виносити першим.
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Та не. Он приказывает пиристать стрилядь.
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жиденя как обычно обосралось и засунуло язык в сраку- а то ***** нападет.
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почему сивоха не защищает свою страну от сепаратистов и наемников рассии, а сидит в Киеве и обливает помоями патриотов и воинов.
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Не відволікайте Зечмолоха - може воно халатик з Мендель саме зараз знімає . А новини про поранений і загиблих можуть спричинити певну нестійкість у головкокомандувача .
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А що Євнух Оманський може з Мендель зробити? Хіба що розсмішити.
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Так он и защищает СВОЮ страну ЛУГАНДОНИЮ.
От каклобиндеровцев-аккупантов всея Украины, каторая далжна принадлижадь данбасу, патамушта данбас паражняк ни гонет и пахал када все каклы скакали. И фсида кармил всю какляндею па жизне.
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І коли на тих кацапів прийде вже православноскрепний коронокацаповірус Один украинский воин погиб, еще один получил ранение на Донбассе. За сутки - 15 вражеских обстрелов, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9408
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Уже четвертый месяц после "разведения" цифры только хуже. А они еще хотят на какие-то уступки идти. Терпилы.
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Совсем тупой ?
Кто ТЕРПИЛЫ?
ЗЕлупы???
Они продали страну и всеми силами тянут до капитуляции
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Зе-нечисть поводиться так, наче вже взяли у путінга аванс і поспішають виконати його замовлення.
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Співчуття родині полеглого Героя України ((( Спочивай з миром Воїн України!!! ((( Пораненним воїнам України скорішого одужання!!! смерть клятим расіянсько-масковським окупантам та путін-*****!!!!
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Софія Федина і Маруська Звіробій були праві коли Зелебенському говорили, що воно сцикло!!!
За останні чотири місяці воно не було в частинах і на фронті!
Воно сидить в Києві і жере шаурму!!!
Слава Героям Захисникам України,які віддали життя за Україну!!!
Жаль розриває серце, сьози душать, Зла на нашу дебільну владу не хватає....
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З ********** вже давно все ясно: це вороги України. Потрібно створювати Комітет національного порятунку і діяти відповідно.
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Сивуха свій серед чужих чи чужий серед своїх.
Ну з сивухою усе зрозуміло, інвалід - пропив мізкі.
Але ж його хтось піднімає на щабель.
Гідранту Зе потрібна така погань, для того щоби розшатати, розширити червоні рамки застережень, щоби його поведінка при здачі інтересів країни не світилась, а була під тінню полудурка.
Оманський зашквар несе яйця - цей вірус гірший за пандемію, тому що ним заражені мізки першої особи. Це вже гірше ніж деЗентерія, однак її також лікують локалізацією.
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Надеюсь таварища Путена не рассерчали всякими там ответками
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пора вернуться в киев и очиститься от настоящего вируса-зеленский и ко.
Один український воїн загинув, ще одного поранено на Донбасі. За добу - 15 ворожих обстрілів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 2090
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Надо срочно куда ни будь еще отступить. Говорят помагает, но это не точно.
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