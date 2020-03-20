 Один український воїн загинув, ще одного поранено на Донбасі. За добу - 15 ворожих обстрілів, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстріляв позиції українських сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, озброєння БМП-1, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Крім цього, було помічено роботу снайперської пари.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано 8 обстрілів, а саме:

- двічі неподалік Красногорівки - з мінометів калібру 120 мм - 6 мін, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

- двічі поруч із Лебединським - з 82-мм мінометів - 16 мін, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

- поблизу Павлополя - з озброєння БМП-1, станкового протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

- неподалік Василівки - з автоматичного станкового гранатомета;

- поруч з Авдіївкою - з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

- поблизу населеного пункту Славне - з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Сім обстрілів було здійснено в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

- чотири рази в районі населеного пункту Кримське - з мінометів калібру 120 мм - 41 міна, озброєння БМП-1, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

- неподалік Новолуганського - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

- поблизу Новотошківського - з мінометів калібру 120 мм - 10 мін;

- у районі населеного пункту Новоолександрівка - зафіксовано снайперський вогонь.

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"Учора, 19 березня, внаслідок ворожих обстрілів наших позицій один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув та ще один зазнав поранення", - йдеться в повідомленні.

За інформацією штабу, від початку поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли, втрат немає.



