Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це сказав головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко в ефірі ток-шоу "Право на владу".
"Дійсно є певна проблема з антисептиками. Ми провели зустріч з найбільшими виробниками антисептичних засобів, де проговорили, чому їх немає на ринку. Перше питання було в реєстрації дезінфікуючих засобів. Там виник один бюрократичний бар'єр, який ми найближчим часом вирішимо", - пояснив Віктор Ляшко.
За його словами, через цей так званий бар'єр виробники дезінфікуючих засобів обкладалися податком. Однак, як запевнив заступник міністра МОЗ, ця проблема до наступної середи буде вирішена.
"Друге - це з наявністю сировини. Оскільки з опропилового спирту, який використовується для виробництва антисептичних засобів у звичайному режимі, на жаль (виникла - ред.), глобальна проблема. Його ніде не можна дістати. Водночас Україна є одним із лідерів виробників етилового спирту, який також використовується як антисептичний засіб", - сказав Ляшко.
Нагадаємо, у державному підприємстві "Укрспирт" через підвищений попит на медичний спирт у зв’язку з поширенням коронавірусу запустили ще 4 заводи. Підприємство збільшує виробництво спирту насамперед для забезпечення потреб медичної системи.
Також "Укрспирт" тимчасово призупинив відвантаження спирту на експорт через пандемію COVID-19. Там заявили, що експорт буде відновлено після того, як повністю забезпечать спиртом внутрішній ринок України.
Кат українського народу Ленін взагалі був мешканцем бібліотеки британського музею. Члени ЦК більшовиків тусувалися в Західній Європі значно довше, аніж керівники царської «охранкі».
Ті, хто прийдуть на зміну путіну будуть значно більш прогресивними і європейськими, отже, більш небезпечними людьми.
Російський бунт завершиться не розвалом ерефії, але оптимізацією. На хвилі повстання, якщо таке колись трапиться, до влади прийде більш адекватний режим, який не зменшить ні ціни на газ, ні претензії на Україну. Нехай краще в Кремлі сидять «жуліки і вори», аніж чесні патріоти «єдіной і нєдєлімой».
Не варто забувати, що розстріл парламенту і відторгнення за допомогою ЗСРФ Абхазії та Південної Осетії від Грузії і попередня сепаратистська змова в Криму і збройна московська присутність в Придністров'ї і зруйнування Грозного, все це відбулося не за Путіна, але за демократа і улюбленця Заходу Єльцина. Новий постпутінський Єльцин не буде добрішим.
В Москві нам потрібен застій, Путін з новоросією дедалі більш подібний на Брежнєва з Афганістаном і тупа неефективна реакція, від якої здатен буде втекти навіть тупий, неефективний контрреволюційний Київ.
Дмитро Корчинський
19 березня 2015 р.
так руште уже - харе ныть....
Это не бюрократический барьер - ЭТО БАРЬЕР КОРРУПЦИОННЫЙ
Чим ви займались ?