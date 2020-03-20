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 Суспільство, Здоров'я
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Все про:карантин (455) виробництво (76) Укрспирт (53) Ляшко Віктор (79) COVID-19 (1343) коронавірус (26) антисептик (1)

 "Бюрократичний бар'єр" і брак сировини, - головний санлікар Ляшко назвав причини дефіциту антисептиків

В Україні дефіцит дезінфікуючих засобів, зокрема антисептиків, викликали дві проблеми. Це "бюрократичний бар'єр" і брак сировини для їхнього виготовлення.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це сказав головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко в ефірі ток-шоу "Право на владу".

"Дійсно є певна проблема з антисептиками. Ми провели зустріч з найбільшими виробниками антисептичних засобів, де проговорили, чому їх немає на ринку. Перше питання було в реєстрації дезінфікуючих засобів. Там виник один бюрократичний бар'єр, який ми найближчим часом вирішимо", - пояснив Віктор Ляшко.

За його словами, через цей так званий бар'єр виробники дезінфікуючих засобів обкладалися податком. Однак, як запевнив заступник міністра МОЗ, ця проблема до наступної середи буде вирішена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ розробило 4 сценарії боротьби з коронавірусом, - головний санлікар Ляшко

"Друге - це з наявністю сировини. Оскільки з опропилового спирту, який використовується для виробництва антисептичних засобів у звичайному режимі, на жаль (виникла - ред.), глобальна проблема. Його ніде не можна дістати. Водночас Україна є одним із лідерів виробників етилового спирту, який також використовується як антисептичний засіб", - сказав Ляшко.

Нагадаємо, у державному підприємстві "Укрспирт" через підвищений попит на медичний спирт у зв’язку з поширенням коронавірусу запустили ще 4 заводи. Підприємство збільшує виробництво спирту насамперед для забезпечення потреб медичної системи.

Також "Укрспирт" тимчасово призупинив відвантаження спирту на експорт через пандемію COVID-19. Там заявили, що експорт буде відновлено після того, як повністю забезпечать спиртом внутрішній ринок України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182909
 
 
 Топ коментарі
 
Як красти, ніяких перешкод нема "Бюрократический барьер" и нехватка сырья, - главный санврач Ляшко назвал причины дефицита антисептиков - Цензор.НЕТ 633
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И опять: "Мы скоро все решим", "Скоро все будет"... До этого было куча времени для подготовки и ни хрена не делали.
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а столько конфиската біло! столько его было! тысячами тонн каждый месяц изымали... и где ото все?
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и судя по всеобщей дибилизации на всех уровнях страны - выпито, а затем проголосовано....
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питання,чию сечу ,й в яеій концентрації...
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И опять: "Мы скоро все решим", "Скоро все будет"... До этого было куча времени для подготовки и ни хрена не делали.
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Українських селян покріпачила вольтер'янка Катерина ІІ. Григорій Потьомкін - куратор ліквідації Запорізької Січі щиро захоплювався козацькою романтикою і походив з греко-католицької родини (таких родин тоді було повно на смоленщині).

Кат українського народу Ленін взагалі був мешканцем бібліотеки британського музею. Члени ЦК більшовиків тусувалися в Західній Європі значно довше, аніж керівники царської «охранкі».

Ті, хто прийдуть на зміну путіну будуть значно більш прогресивними і європейськими, отже, більш небезпечними людьми.

Російський бунт завершиться не розвалом ерефії, але оптимізацією. На хвилі повстання, якщо таке колись трапиться, до влади прийде більш адекватний режим, який не зменшить ні ціни на газ, ні претензії на Україну. Нехай краще в Кремлі сидять «жуліки і вори», аніж чесні патріоти «єдіной і нєдєлімой».

Не варто забувати, що розстріл парламенту і відторгнення за допомогою ЗСРФ Абхазії та Південної Осетії від Грузії і попередня сепаратистська змова в Криму і збройна московська присутність в Придністров'ї і зруйнування Грозного, все це відбулося не за Путіна, але за демократа і улюбленця Заходу Єльцина. Новий постпутінський Єльцин не буде добрішим.

В Москві нам потрібен застій, Путін з новоросією дедалі більш подібний на Брежнєва з Афганістаном і тупа неефективна реакція, від якої здатен буде втекти навіть тупий, неефективний контрреволюційний Київ.

Дмитро Корчинський
19 березня 2015 р.
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а не за тем ли зеленые пришли, шо бы барьеры рушить?
так руште уже - харе ныть....
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Это порох сидит в Испании и тихо срет в штаны зебильной власти.
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Крайне необходимо ввести крайнюю меру наказания-расстрел и повешение. Пару сот чиновников привселюдно казнить. Всё быстро наладится.
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Кожного другого можна до стінки ставити - не помилишся
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Эпоха бедности закончилась 19 мая.плакаты с зеленским забыли?
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В Ютьюбе есть юмореска Аркадия Райкина под названием "Дефицит".год выхода 1974... "Бюрократический барьер" и нехватка сырья, - главный санврач Ляшко назвал причины дефицита антисептиков - Цензор.НЕТ 9843
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Ляшко лукавит
Это не бюрократический барьер - ЭТО БАРЬЕР КОРРУПЦИОННЫЙ
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Нехватка мозгов, а не сырья. Сколько идиоту ни дай, ему всё равно мало. На кой улицы поливать? Точечно надо, точечно.
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Помню летом 1989 года с прилавков магазинов исчезло почти все,забастовка шахтеров добавила масла в огонь. "Бюрократичний бар'єр" і брак сировини, - головний санлікар Ляшко назвав причини дефіциту антисептиків - Цензор.НЕТ 417
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главное, что бы название было красивое, например "рябинушка" или "на липовых почках" и тара 0,2л, 0,5л, 1,0л...
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феерические п..итарасы , всё распродали в Китай , а теперь тулят басни о"бюрократических барьерах" "Бюрократичний бар'єр" і брак сировини, - головний санлікар Ляшко назвав причини дефіциту антисептиків - Цензор.НЕТ 2851...
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Сделал позавчера антисептик сам. Два литра этилового спирта мне достали, бо его в магазине не купишь. Глицерин, перекись водорода, масло лаванды купил в аптеке. Пропорции есть в сети.
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Спасибо за высокое мнение обо мне. Но это вынужденная мера. Бида навчыть...
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в этом посте ключевая фраза"мне достали". А вот в прошлом году спирт не надо было"доставать"-можно было купить сколько надо.
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В прошлом году доставали тоже. С государственных спиртзаводов. Я купил тогда 10 л и сделал настоянки на разных ягодах.
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У нас его можно было свободно купить в аптеках.
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Вірус не тиждень тому з'явився.
Чим ви займались ?
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