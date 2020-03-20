 За борги за комуналку в період карантину субсидії пенсіонерам не скасовуватимуть, - Лазебна. ВIДЕО

Про це в ефірі телеканалу "1+1" заявила міністерка соціальної політики Марина Лазебна, інформує Цензор.НЕТ.
"Якщо у них виникне заборгованість, у них ніхто не відніме субсидії. Це вже ухвалене рішення. Якщо виникне така заборгованість, не буде ні пені, ні штрафних санкцій. Я дуже прошу людей заспокоїтися і не ходити туди (в банки платити за комуналку. - Ред.), а убезпечити себе. Зараз не ходіть, не створюйте черги", - сказала Лазебна.
Якщо ж оплатити комунальні послуги вкрай необхідно, можна звернутися по допомогу до соціальних працівників, попросити дітей або онуків здійснити платіж онлайн, додала вона.
а когда бубе 43?
Без м'яса та сметани: рецепт пісного борщу з квашеною капустою (Г+Г)
Зізнавайся, ********* лаптем щі сьорбати?
Тебе угрожает исключительно птичий грипп.
та ґарно ви все скоммунюкали, коммунякі й ти приґлохли і на дупи сіли перед вашим зеленим комнікунянням....
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Це дурня, бо пенсіонери звикли самі платити. Також проблема для багатьох пенсіонерів платити такі послуги при мізерних пенсіях. Вчора я бачив дуже багато пенсіонерів без масок, які сідають на переповнений транспорт.
так срань зеленая, и педалик, к моему сожелению, сказали....
кажись богдан не на совсем ищез и ета падла с мордой
третьего поросенка на выхлопе у нормальной мамы-свинки еще не все отхрюкало,
а все шепчет и шепчет и теребит идиоту ушко )))
Шмаркле тоже надо по молодежной моде одеваться - короткие носки, короткие брУки чтобы в мороз голые щиколотки не потели, и длинное пальто в тугую обтяжку. А да, еще рюкзак. В таком прикиде есть шанс вернуть былой рейтинг.