 За борги за комуналку в період карантину субсидії пенсіонерам не скасовуватимуть, - Лазебна. ВIДЕО

Про це в ефірі телеканалу "1+1" заявила міністерка соціальної політики Марина Лазебна, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо у них виникне заборгованість, у них ніхто не відніме субсидії. Це вже ухвалене рішення. Якщо виникне така заборгованість, не буде ні пені, ні штрафних санкцій. Я дуже прошу людей заспокоїтися і не ходити туди (в банки платити за комуналку. - Ред.), а убезпечити себе. Зараз не ходіть, не створюйте черги", - сказала Лазебна.

Якщо ж оплатити комунальні послуги вкрай необхідно, можна звернутися по допомогу до соціальних працівників, попросити дітей або онуків здійснити платіж онлайн, додала вона.

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