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Все про:Ізраїль (391) карантин (455) Нетаньяху (70) COVID-19 (1343) коронавірус (26)

 В Ізраїлі для боротьби з коронавірусом на 7 днів заборонили виходити з дому без поважної причини

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху підписав нові надзвичайні укази, які перетворюють рекомендації МОЗ на обов'язкові до виконання розпорядження уряду. Починаючи із сьогоднішньої ночі протягом тижня ізраїльтянам заборонено виходити з дому без поважної причини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Новини Ізраїлю.

До "поважних причин" указ зараховує:

  • вихід на роботу і повернення додому,
  • придбання їжі, ліків та отримання медичної допомоги або інших необхідних послуг,
  • заняття спортом у групах щонайбільше 5 осіб,
  • демонстрації,
  • релігійні церемонії (похорон, весілля, молитви),
  • донорство крові,
  • допомога нужденним (людям старшого віку).

Крім цього, громадянам дозволено залишати будинок поодинці або разом з членами сім'ї, що живуть в одному будинку, для коротких прогулянок у своєму районі.

Автомобільні поїздки дозволено здійснювати на самоті або удвох - таксистам не можна брати більше одного пасажира, єдиний виняток робиться для членів однієї сім'ї, які живуть разом.

За порушення заборони громадянам загрожує штраф 5 тис. шекелів (близько 1,4 тис. дол.).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ізраїль запроваджує 14-денний карантин для всіх, хто приїжджає

Пояснюючи сенс дій уряду, гендиректор МОЗ Ізраїлю Моше Бар Сіман-Тов сказав, що зараз головна мета - відстрочити наскільки можливо спалах масової епідемії COVID-19, щоб системи охорони здоров'я і всі державні структури встигли до неї підготуватися. "Час працює на нас", - заявив чиновник.

При цьому гендиректор МОЗ знову підкреслив, що "ми на самому початку шляху", боротьба з епідемією буде довгою і важкою.

Також читайте: Пандемія коронавірусу виявилася набагато легшою, ніж ми думали спочатку, - ізраїльські медики

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182907
 
 
 Топ коментарі
 
В Израиле для борьбы с коронавирусом на 7 дней запретили выходить из дома без уважительной причины - Цензор.НЕТ 5319 Судя по списку разрешенных походов, запретили только посещать дома терпимости.
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На карантине даже конструктор начал вызывать интерес... В Израиле для борьбы с коронавирусом на 7 дней запретили выходить из дома без уважительной причины - Цензор.НЕТ 9423

В Израиле для борьбы с коронавирусом на 7 дней запретили выходить из дома без уважительной причины - Цензор.НЕТ 6802
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А на рыбалку??
Та шотама ловить..
🤣🤣
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"А тут случайно,я впоймал русалку,
Я это помню,это было как вчера.
Крючек я бросил,бросил леску-бросил палку.
А в результате я поймал лишь три пера.
Эх хв
ост,чешуя-не впоймал я ни х..(ничего).
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Зеленский все сделал правильно, закрыв метро. Работает с опережением. В отличие от стран ЕС. При ьом, что у Украины нет ни средств, ни развитой медецины.
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ну так петіки ж не зебіки,котрим в очі сци а вони ся тішуть))
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Аха В Израиле для борьбы с коронавирусом на 7 дней запретили выходить из дома без уважительной причины - Цензор.НЕТ 6798, и маски продал, шоб тупой нарид дома сидел В Израиле для борьбы с коронавирусом на 7 дней запретили выходить из дома без уважительной причины - Цензор.НЕТ 3047
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Краще класти в лікарню людей поступово, ніж всіх разом.
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а на цвинтар можна і всіх разом чи краще по одному?
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любой ценой? Вы же понимаете, что от этих замечательных мер тоже умирают люди?
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значит, выходить утром на работу, будет все население, только по одному..
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Читати не пробували?
К числу "уважительных причин" указ относит:

выход на работу и возвращение домой,Источник: https://censor.net.ua/n3182907
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выпендрежник, эта уважительная причина - практически у 100% взрослого населения..
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кому тогда так громко запрещать?
какой смысл этого заявления, если люди ходят на работу?
не запрещать, а ограничить, и вообще, все должно носить не насильственный характер..
я просто боюсь, что в Украине только покажи дурной пример беспредела властей и полицаев, как говорится, заставь дурака... .. он и лоб расшибет))
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Тим хто просто шастає то по горілку то по клювом пощолкати.
На роботу і назад це один раз на день.
То звісно якби наші прийняли таке то і на роботу би заборонили, бо йолопи. А ізраїльтяни розуміють що повна зупинка всього навіть на пару тижнів матиме наслідки важчі за саму епідемію.
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Походу переехавшие евреи из СССР,решили построить СССР в Израиле
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здесь они доворовывают то, что ещё не украли до них. потом - в Израиль
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ну да))
Хто всрався- невiстка)))
Ваша страна потеряла миллион честнейших, умных и работящих людей. Воруете -вы, друг у друга и сами у себя
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отвали, фашист хасидский. шуруй в Израиль сидеть в концлагере.
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це наша природа..ми іншими бути не можемо.. щоб українець на українці не нажився, той не козак!!!
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шо вы заказали, то и строят)))
Если бы вы все не вмешивались, то построили бы дело, а не г.вно)))
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Ошибаетесь
Евреи посроили Страну, а вы и вам подобные свою- разрушили.
И на.рать им на СССр, и на все остальное.
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ой вей, ты таки знаешь? Посмотрим 9 мая, когда "ветенары" наденут парадные комбинезоны (потому что комбинезон - слово еврейское, как кобзон), значки "отличник вс", "гто", "поплавок" и медали "за выслугу лет" и выйдут с портретами стулина... а те, что помоложе, палки дедам в жопу повтыкают. И будут ходить по Хайфе с просветленными радостными лицами... только не рассказывай мне, что им насрать на СиСиСиПи... таких совков, как еврейские беженцы, включая тебя, еще поискать...
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Судя по списку разрешенных походов, запретили только посещать дома терпимости.
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Шо, и у "Максима" не подсаживаются? Не морочьте голову...
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главное, на демонстрации можно, все предусмотрели..
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2 ґілки львівськоґо метро не працюють почінаючі з зараз.
3-тя - "Кацапоґілляча" буде працювати бесперебійно - повідомляють львівські власті...
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Тих хто намагається пройти у Львівське метро без маски, хапають і ведуть до місцевого гестапо на допит.

Тому що Львівським метро львовяне ніколи не користуються, а користуються лише гості міста, особливо з північних країн колишнього СРСР)))
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На карантине даже конструктор начал вызывать интерес...

В Израиле для борьбы с коронавирусом на 7 дней запретили выходить из дома без уважительной причины - Цензор.НЕТ 6802
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Сегодня была у врача, кровь сдавала - а там телевизор работает (так то я телевизор уже сколько лет вообще не смотрю).
Показывают одного в карантине, а он кроссовки вымыл, на подоконнике расставил сушиться, НЮХАЕТ их В Израиле для борьбы с коронавирусом на 7 дней запретили выходить из дома без уважительной причины - Цензор.НЕТ 4097 и говорит, что пахнут хорошо. В Израиле для борьбы с коронавирусом на 7 дней запретили выходить из дома без уважительной причины - Цензор.НЕТ 9458 Давно я так не смеялась.
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А тепесб сравните с выпердышем советника "ах какого министра" ... Что еще раз говорит - там подумали головой, у нас - а впрочем как модно быть увереным что у него голова а не задница ?
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Ви порівняйте з тим що, нам Варченко обіцяє
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Приступ у тебя?
Сходи к врачу
Дебильное ты существо)))
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Хроники коронавируса в Израиле на утро 19 марта

В 10:30 в четверг, 19 марта, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые постоянно обновляемые данные по коронавирусу. На данный момент в стране зарегистрированы 529 заболевших COVID-19 (102 случая за сутки). Шестеро в тяжелом состоянии, 13 средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко. 12 выздоровевших после коронавируса выписаны из больниц. 279 заболевших находятся в больницах, 86 в условиях домашнего карантина, 36 получают медицинскую помощь в специально выделенной гостинице, 116 на этапе подготовки к госпитализации или карантину дома/в отеле. Число лабораторий, в которых проводят тесты на коронавирус, увеличено до 20. За последние сутки проведено более 2200 таких анализов и правительство рассчитывает довести число ежедневных тестов до 3000. Служба внешней разведки МОССАД доставила из неназванной страны в Израиль 100 тысяч тестов. С целью ускорения процесса эпидемиологического расследования начато использование технических средств Общей службы безопасности Израиля (ШАБАК) для выявления людей, которые могли контактировать с вирусоносителями. В течение суток были выявлены 400 человек, которые, возможно, подверглись угрозе заражения. Им были отправлены СМС-уведомления о том, что они должны немедленно начать соблюдать карантин. Эти сообщения содержит номер телефона адресата, его имя и фамилию, дату и место когда он находился рядом с больным человеком, и рекомендацию позвонить в службу скорой помощи при появлении признаков заболевания. Генеральный директор минздрава поблагодарил ЦАХАЛ и спецслужбы страны. "Мы получили все необходимые нам комплекты проверок. Мы находимся на войне. А на войне, как на войне, необходима интеграция всех сил для того, чтобы одержать победу. Государство использует все средства, силы и лучшие мозги для того, чтобы справиться с задачей, которая стоит перед нами". Завершен призыв 3200 резервистов службы тыла ЦАХАЛ. Резервистов планируется использовать в службах скорой помощи и для возможного развертывания мобильных госпиталей. Четыре самолета авиакомпании "Эль-Аль", зафрахтованные государством, вылетели утром в четверг, 19 марта, в Перу, чтобы забрать застрявших из-за закрытия границ и отмены полетов израильтян. Самолеты сделают в общей сложности четыре перелета в каждом направлении. 95.600 израильтян обратились за последние сутки в государственную службу трудоустройства. С начала месяца в службе было зарегистрировано 330 тысяч обращений. 86% обратившихся были отправлены своими работодателями в неоплачиваемый отпуск. По прогнозам управления, к концу месяца число граждан имеющих право на государственную помощь в размере 80% последней заработной платы составит до 500 тысяч человек.
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израильские зебилы. цель не объявлена, но мы уже поставили всех раком для её достижения.
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Объясняя смысл действий правительства, гендиректор Минздрава Израиля Моше Бар Симан-Тов сказал, что сейчас главная цель - отсрочить насколько возможно вспышку массовой эпидемии COVID-19, чтобы системы здравоохранения и все государственные структуры успели к ней подготовиться.Источник: https://censor.net.ua/n3182907
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это не постановка цели - это бла-бла-бла. "насколько возможно" - это несерьёзно. они собираются там народ 40 лет под арестом держать? да?
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В Каліфорнії ввели офіційний lockdown. Таке ж як і у Ізраїлі
🤔
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Який дермократичний лок даун.

500,000 безхатних.

2,000,000 - 4,000,000 нелегалів, яки хто зна де живуть і куди ходять - неконтрольовані.

Ну, поїде з Каліфорнії через це ще десь 500,000 працездатного населення. Назавжди.
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ничего шо я за свое?
штаты, в которых есть портА с океана - будут зараженными и уже есть раньше и больше других - тут и к бабке не ходи...
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Здається що і мій штат закриють не сьогодні то завтра. Ну що ж, їжа є, горілка також, усі дома. Прорвемось. Одна незручність, не зможу бігати зранку
🤔
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a чем больший аеропорт, тем он больше принимает рейсов - ето потенциальное заражалово.....
и мы на сегодня тока можем вспоминать те времена когда к человеку можна было подойти....
все прыгают в сторону - кенгуря кенгурями...
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У вас тільки за пару годин +551 хворий, але у вас з 14 000 всього 60 у важкому стані, це позитив.
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Ну з цим нічого не поробиш, вірус вскриває всі паталогії, але відсоток людей у важкому стані у вас набагато менший, ніж в Італії, Іспанії чи Франції.
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ну вроде да - звонок и 3 тачки через 10-15 минут под домом - капы, амбюленс и с какого то перепуга еще файерфайтерс прискочут.....
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пока не увижу динамику как бы умерших вниз?
никогда не поверю, шо мы победили вирус.....
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Це да, не хочу каркати, але ви ще тільки на підйомі, а ми ще й до чього не дішли, відстаєм від вас на два тижні.
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очень надеюсь - шо Украину ето все не захлестнет - ну от очень надеюсь!
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Так вже накрило, десь 0,5 млн із за кордону приїхало, просто аналізи довго роблять, а тестів нема.
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Це є сама велика проблема. Потрібно багато тестів та обладнання для їх бистрої обробки. Без цього майже неможливо боротись з потенційною пандемією
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У Південні Кореї проводили масове тестування на COVID-19. Це дало змогу виявити носіїв, ізолювати їх та не допустити зараження більшої кількості людей
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Так тут би хоча б знати кількість захворівших, хоч приблизно
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Проблема у тому що ніхто не знає скільки захворівших є насправді. Вже з'явилось бистріше тестування, можливо ситуація поліпшиться
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та и у нас нихто не знает скока их - честнее было бы сказать из количества
обследованых - от стока и стока....
а о кол-ве зараженных? - пустой базар....
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Не скажіть. Приклад Південна Корея. Там зупинили досить спритно.
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Доречі, приклад з вчорашнього дня. У Нью-Йорці протестували 7500 людей та виявили 1769 заражених. І це лише один день
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когда все началося с Азии и весь мир закипел.
а потом мне вкидывают - а в Китае уже нет? - не верю!
недоговаривают китайчата? - верю,....
шо по всему миру вирус с китайской подачи есть, а у китайцев нет? - не верю ни разу....
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Я їм теж не вірю. І здається що не ми одні. Щось звідти підсмердує комуністами
🤔
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Если, с сегодняшней ночи на протяжении недели всем гражданам Израиля запрещено выходить из дома, то завтра большая часть депутатов Верховной Рады не выйдет на работу.
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И ведь никому в Израиле не придет в голову называть Бибочку диктатором как Бубочку.
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Так Бибочка ж и Эрику не убивал, а за Бубочкой такие дела водятся... В Израиле для борьбы с коронавирусом на 7 дней запретили выходить из дома без уважительной причины - Цензор.НЕТ 8466
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Евреи, вы шо, самые умные? Или говорите, шо вы знаете, или полная изоляция народа и карточки на мацу.
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ну да .. в Испании сейчас лепота.. прогнали вирус мудрыми решениями?.. чи не?
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Кстати, израиль отправляет в принудительный карантин всех прибывших в их страну. А что делают квартальные идиоты? Они навезли в страну 100 тыс гастербайтеров и туристов, частично проверили им температуру и отпустили заражать всех вокруге.
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Так и есть. Санжарские фанфары прохрипели какой-то гундосый мендель, и эта помпа развития не получила. Теперь привозят втихую и выпускают на волю. Я наблюдаю за соседкой. Шота покашливает и кутаться стала. А на дворе 15 градусов. Прилетела 3 дня назад, кобыла тупая. А улетела, стало быть, дней 10 тому. И шо, она ни о чем не задумывалась? Вот так и клоуна выбрали...
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В какой "принудительный карантин", можно узнать?
Израиль всех на въезде заставляет подписывать бумагу что обязуещ=шься сидеть дома и знаешь про штраф.
Это называется "домашний карантин" или "самоизоляция"
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А у нас, второй день - запрещают выходить без масок на улицу...
За нарушение штраф в эквиваленте 800 долларов с носа...
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А деякі дурники носять маски лише на роті.
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Скоро в Украине введут комендантский час, запрет на выход из квартир, как в Италии!
Почему? Да потому, что многие не хотят гробить экономику! Они втихаря работают.
Соседи, швейная мастерская по пошиву спецодежды, закрыли на основании, что работает 15 человек. Да, в пяти комнатах, но входная дверь и коридор общий.
Вчера видел, что фермеры сеют! В Ізраїлі для боротьби з коронавірусом на 7 днів заборонили виходити з дому без поважної причини - Цензор.НЕТ 823
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Это вообще лажа. Смотрю тут многие каментят прочитав только заголовок, а по сути - можно ходить на работу, в магазин, для "занятий спортом в группах до 5 человек", на демонстрации, религиозные мероприятия и т.п.
Т.е. жесткого "сидите дома" нет.
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Як там при Янику було; більше трьох не збиратись?!
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Да, може хоч цей вірус познімає корони з наших каралей, каралев і прінцесок. Люди бігають за муками, крупами, а жінки вже давно не вміють з них нічого толкового зробити, уявляю чим зараз сімї будуть запихатися в обід. Але це добре хоча б тепер будуть змушені навчитися хоч щось робити, благо ще Ютуб є, а от якщо Інтернет відключити, то то вже точно кінець, повна ****. Гасіть Інет!!!
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