 В Ізраїлі для боротьби з коронавірусом на 7 днів заборонили виходити з дому без поважної причини

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Новини Ізраїлю.
До "поважних причин" указ зараховує:
- вихід на роботу і повернення додому,
- придбання їжі, ліків та отримання медичної допомоги або інших необхідних послуг,
- заняття спортом у групах щонайбільше 5 осіб,
- демонстрації,
- релігійні церемонії (похорон, весілля, молитви),
- донорство крові,
- допомога нужденним (людям старшого віку).
Крім цього, громадянам дозволено залишати будинок поодинці або разом з членами сім'ї, що живуть в одному будинку, для коротких прогулянок у своєму районі.
Автомобільні поїздки дозволено здійснювати на самоті або удвох - таксистам не можна брати більше одного пасажира, єдиний виняток робиться для членів однієї сім'ї, які живуть разом.
За порушення заборони громадянам загрожує штраф 5 тис. шекелів (близько 1,4 тис. дол.).
Пояснюючи сенс дій уряду, гендиректор МОЗ Ізраїлю Моше Бар Сіман-Тов сказав, що зараз головна мета - відстрочити наскільки можливо спалах масової епідемії COVID-19, щоб системи охорони здоров'я і всі державні структури встигли до неї підготуватися. "Час працює на нас", - заявив чиновник.
При цьому гендиректор МОЗ знову підкреслив, що "ми на самому початку шляху", боротьба з епідемією буде довгою і важкою.
Та шотама ловить..
🤣🤣
Я это помню,это было как вчера.
Крючек я бросил,бросил леску-бросил палку.
А в результате я поймал лишь три пера.
Эх хв
ост,чешуя-не впоймал я ни х..(ничего).
К числу "уважительных причин" указ относит:
выход на работу и возвращение домой,Источник: https://censor.net.ua/n3182907
какой смысл этого заявления, если люди ходят на работу?
не запрещать, а ограничить, и вообще, все должно носить не насильственный характер..
я просто боюсь, что в Украине только покажи дурной пример беспредела властей и полицаев, как говорится, заставь дурака... .. он и лоб расшибет))
На роботу і назад це один раз на день.
То звісно якби наші прийняли таке то і на роботу би заборонили, бо йолопи. А ізраїльтяни розуміють що повна зупинка всього навіть на пару тижнів матиме наслідки важчі за саму епідемію.
Хто всрався- невiстка)))
Ваша страна потеряла миллион честнейших, умных и работящих людей. Воруете -вы, друг у друга и сами у себя
Если бы вы все не вмешивались, то построили бы дело, а не г.вно)))
Евреи посроили Страну, а вы и вам подобные свою- разрушили.
И на.рать им на СССр, и на все остальное.
3-тя - "Кацапоґілляча" буде працювати бесперебійно - повідомляють львівські власті...
Тому що Львівським метро львовяне ніколи не користуються, а користуються лише гості міста, особливо з північних країн колишнього СРСР)))
Показывают одного в карантине, а он кроссовки вымыл, на подоконнике расставил сушиться, НЮХАЕТ их и говорит, что пахнут хорошо. Давно я так не смеялась.
Сходи к врачу
Дебильное ты существо)))
В 10:30 в четверг, 19 марта, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые постоянно обновляемые данные по коронавирусу. На данный момент в стране зарегистрированы 529 заболевших COVID-19 (102 случая за сутки). Шестеро в тяжелом состоянии, 13 средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко. 12 выздоровевших после коронавируса выписаны из больниц. 279 заболевших находятся в больницах, 86 в условиях домашнего карантина, 36 получают медицинскую помощь в специально выделенной гостинице, 116 на этапе подготовки к госпитализации или карантину дома/в отеле. Число лабораторий, в которых проводят тесты на коронавирус, увеличено до 20. За последние сутки проведено более 2200 таких анализов и правительство рассчитывает довести число ежедневных тестов до 3000. Служба внешней разведки МОССАД доставила из неназванной страны в Израиль 100 тысяч тестов. С целью ускорения процесса эпидемиологического расследования начато использование технических средств Общей службы безопасности Израиля (ШАБАК) для выявления людей, которые могли контактировать с вирусоносителями. В течение суток были выявлены 400 человек, которые, возможно, подверглись угрозе заражения. Им были отправлены СМС-уведомления о том, что они должны немедленно начать соблюдать карантин. Эти сообщения содержит номер телефона адресата, его имя и фамилию, дату и место когда он находился рядом с больным человеком, и рекомендацию позвонить в службу скорой помощи при появлении признаков заболевания. Генеральный директор минздрава поблагодарил ЦАХАЛ и спецслужбы страны. "Мы получили все необходимые нам комплекты проверок. Мы находимся на войне. А на войне, как на войне, необходима интеграция всех сил для того, чтобы одержать победу. Государство использует все средства, силы и лучшие мозги для того, чтобы справиться с задачей, которая стоит перед нами". Завершен призыв 3200 резервистов службы тыла ЦАХАЛ. Резервистов планируется использовать в службах скорой помощи и для возможного развертывания мобильных госпиталей. Четыре самолета авиакомпании "Эль-Аль", зафрахтованные государством, вылетели утром в четверг, 19 марта, в Перу, чтобы забрать застрявших из-за закрытия границ и отмены полетов израильтян. Самолеты сделают в общей сложности четыре перелета в каждом направлении. 95.600 израильтян обратились за последние сутки в государственную службу трудоустройства. С начала месяца в службе было зарегистрировано 330 тысяч обращений. 86% обратившихся были отправлены своими работодателями в неоплачиваемый отпуск. По прогнозам управления, к концу месяца число граждан имеющих право на государственную помощь в размере 80% последней заработной платы составит до 500 тысяч человек.
🤔
500,000 безхатних.
2,000,000 - 4,000,000 нелегалів, яки хто зна де живуть і куди ходять - неконтрольовані.
Ну, поїде з Каліфорнії через це ще десь 500,000 працездатного населення. Назавжди.
штаты, в которых есть портА с океана - будут зараженными и уже есть раньше и больше других - тут и к бабке не ходи...
🤔
и мы на сегодня тока можем вспоминать те времена когда к человеку можна было подойти....
все прыгают в сторону - кенгуря кенгурями...
вчера было 108 .....
никогда не поверю, шо мы победили вирус.....
обследованых - от стока и стока....
а о кол-ве зараженных? - пустой базар....
а потом мне вкидывают - а в Китае уже нет? - не верю!
недоговаривают китайчата? - верю,....
шо по всему миру вирус с китайской подачи есть, а у китайцев нет? - не верю ни разу....
🤔
Израиль всех на въезде заставляет подписывать бумагу что обязуещ=шься сидеть дома и знаешь про штраф.
Это называется "домашний карантин" или "самоизоляция"
За нарушение штраф в эквиваленте 800 долларов с носа...
Почему? Да потому, что многие не хотят гробить экономику! Они втихаря работают.
Соседи, швейная мастерская по пошиву спецодежды, закрыли на основании, что работает 15 человек. Да, в пяти комнатах, но входная дверь и коридор общий.
Вчера видел, что фермеры сеют!
Т.е. жесткого "сидите дома" нет.