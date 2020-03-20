 Для боротьби з коронавірусом уряд Чехії встановив окремий час для здійснення покупок літніми людьми

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

З 20 березня тільки люди від 65 років можуть відвідувати продуктові магазини з 7 по 9 ранку (за празьким часом).

З 19 березня в Чехії заборонено з'являтися в громадських місцях, не закривши рот і ніс маскою, шарфом або іншою захисною тканиною.

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На сьогодні відомо про 572 підтверджених хворих на COVID-19 у Чехії, але без летальних випадків.