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 Для боротьби з коронавірусом уряд Чехії встановив окремий час для здійснення покупок літніми людьми

Чеський уряд встановив окремий час, протягом якого купувати продукти можуть тільки люди старшого віку, щоб перешкодити поширенню коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

З 20 березня тільки люди від 65 років можуть відвідувати продуктові магазини з 7 по 9 ранку (за празьким часом).

З 19 березня в Чехії заборонено з'являтися в громадських місцях, не закривши рот і ніс маскою, шарфом або іншою захисною тканиною.

Також читайте: Закрито кордони і зникли туристи. Уряд гарантує податкові пільги для малого бізнесу - карантин у Чехії

На сьогодні відомо про 572 підтверджених хворих на COVID-19 у Чехії, але без летальних випадків.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182905
 
 
 Топ коментарі
 
а в Украине, сабаков хочет ввести продуктовые карточки))
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он просто хочет ввести диктатуру кваквакова а под каким соусом - это уже детали.
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Снизить вероятность инфицирования - очень грамотный шаг.
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Раньше в магазин с паспортом только подростки ходили а теперь и пенсы
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Тимуровцы могли и доставку на дом делать товаров для пенсионеров в фургонах с кварцевателями.
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а в Украине, сабаков хочет ввести продуктовые карточки))
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он просто хочет ввести диктатуру кваквакова а под каким соусом - это уже детали.
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ничего у него не получится, Украина - не раися, а сабакову многое припомнят, в том числе и убийство Музычко))
сабакова не любят украинцы, поэтому, пусть помечтает..
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а почему пенсионерам такая дискриминация?
Это что бы они не болели или не заражали?
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Снизить вероятность инфицирования - очень грамотный шаг.
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Никто ничего уже не снизит, просто эпидемия накроет несколько позже а медицина по любому ляжет. И кому суждено умереть - умрёт!
Но не всё так плохо, у большинства людей вирус вообще не проявляется и если считать количество умерших на 100 000 населения как принято, то получается статистическая фигня.
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в США с 5-30 до 7-00 утра....вторник и четверг.....
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штраф 2000 штуки зеленных если не соблюдаешь..
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Это фигня но зато чешское правительство на срок карантина отменило требования информировать полицию при покупке оружия 👍
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https://www.mvcr.cz/******/zajistovani-spravnich-cinnosti-v-oblasti-zbrani-v-dobe-nouzoveho-stavu.aspx
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Власти Калифорнии прогнозируют, что примерно 56% населения - 25,5 млн человек - будут заражены вирусом в течение восьми недель.
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як що у цей час на полицях не з'являються додаткові знижки і дефіцит,- це просто звичайний ГЕНОЦИТ за віком
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