 Громадяни, які нещодавно повернулися з ЄС, отримають смс із проханням залишатися вдома, - заступник міністра МВС Геращенко

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Завтра буде масова смс-розсилка всім громадянам, які були на території ЄС, всіма операторами України інформації про те, що "…оскільки ви приїхали з ЄС, просимо Вас залишатися вдома. Якщо у Вас є якісь симптоми ГРВІ або можливо, коронавірусу, вам потрібно зв’язатися із сімейними лікарями та отримувати консультацію", - розповів Геращенко.
За його словами, у цих смс-повідомленнях також буде посилання на сайт, розроблений спеціально для громадян, які повернулися з-за кордону, який містить інформацію щодо цієї ситуації.
Заступник міністра внутрішніх справ уточнив, що в останні дні кожен, хто приїжджає в Україну, має заповнити анкету і вказати в ній свої телефонні контакти.
"Наприклад, сьогодні прилетіло кілька тисяч людей до "Борисполя", всі вони отримали анкети, наскільки я повідомлений; заповнили їх, після того вже пройшли прикордонний контроль, тому в нас є можливість зв’язку з цими людьми", - зазначив Геращенко.
Аваков ходил по воде..
И Антон доставал из воды пескарей,
а Аваков больших стерлядЕй!
И Антон закричал: я покину причал,
если ты не откроешь секрет!
чтоб я тоже ходил,стерлядЕй чтоб ловил,
научи ты меня дурака!
И Аваков ответил: спокойно,Антон!-
у тебя просто нет рюкзака...
ЗЕскоты умышлено распространяют короновирус.
Хороший лисапет
Тю, на вас, а чому відразу не у в'язницю та з космічними штрафами, як то ще вчора лунало із "високих трибун"? Напевно тому, що в'язниці не резинові, де всі місця в них зарезервовані для потенційних учасників III-го Майдану що, можливо, наближається.
Я этому даже не удивлюсь,в ЗЕстаде неадекватов полно.
Так совпало.
Новый коронавирус SARS-CoV-2, появившийся в городе Ухань в Китае в 2019 году и с тех пор вызвавший крупномасштабную эпидемию COVID-19, возник в результате естественной эволюции. К такому выводу пришли ученые Научно-исследовательского института Скриппса, которые раскрыли настоящую природу вируса, проанализировав его геном. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress. В частности, биологи изучили гены, кодирующие белки, что формируют спайки - выступы, позволяющие вирусу присоединяться к клетке и проникать внутрь нее. Ученые сфокусировались на двух важных особенностях: рецептор-связывающий домен (RBD) и сайт расщепления, который позволяет вирусу внедряться в клетку. Оказалось, что RBD эволюционировал, чтобы эффективно взаимодействовать с клеточным рецептором ACE2. Этот домен настолько эффективен для связывания с человеческими клетками, что не может быть создан искусственно на сегодняшний день. Кроме того, если бы вирус был создан искусственно, то был бы использован вирус, который уже известен тем, что вызывает болезнь. Однако основа SARS-CoV-2 существенно отличается от уже известных коронавирусов, заражающих людей.»
Реву, с его диєтою, на арену!
Может автопробег устроить? уже есть, даже самальотами..
Баригі при владі..
У Волинській області не виявлено жодного клінічно підтвердженого випадку зараження COVID-19.
На Львівщині на сьогодні із 33 підозр - 6 не підтвердились.
На Закарпатті 8 людей в лікарні, чекають результати (на 17:00). При цьому, згодом, у 3 не підтвердилося.
На Рівненщині немає випадків коронавірусу.
На Тернопільщині 6 підозр.
На Прикарпатті на 16:50 було 12 підозр. Утім, пізніше прийшли результати тесту і у померлої напередодні жінки з області виявили коронавірус.
На Житомирщині сьогодні було 4 нових підозри, зокрема подружжя, яке контактувало з померлою від коронавірусу в області. Тим часом, один із підтверджених сьогодні заражених - у Житомирі.
На Буковині на ранок, окрім 10 хворих було 28 підозр.
На Хмельниччині немає навіть підозр на коронавірус.
На Вінниччині 8 підозр перевірили - негативні, ще три нові підозри на сьогодні.
У Києві три випадки коронавірусу, скільки підозр, не уточнюється.
На Київщині два випадки і 5 підозр, з яких одна вже не підтвердилася.
Одеська область мовчить, а в Одесі провели вже 30 тестів на коронавірус, випадків коронавірусу не зафіксовано.
На Чернігівщині на самоізоляції троє людей - контактували з зараженим з Києва. Напередодні повідомлялося про одну підозру в області.
Черкащина не оновлювалася сьогодні ще, на вчорашній вечір не було випадків, одна підозра у Смілі негативна.
На Кіровоградщині ані підозр, ані випадків. Одначе, заражений у Києві - з Кропивницького.
На Миколаївщині очікують результати 9 зразків.
На Сумщині чотири підозри.
На Полтавщині 291 людина на самоізоляції.
На Харківщині мовчать, у Харкові 22 підозри.
На Дніпропетровщині два випадки коронавірусу, встановлюють їхні контакти.
Що стосується Луганської області, то, станом на 18 березня, є інформація про 2 підозри.
На Донеччині один хворий з коронавірусом, його стан стабілізували.
Запорізька область - 6 підозр, 2 негативні, чотири досі на перевірці.
На Херсонщині три підозри - одна негативна, дві ще на перевірці.
За даними окупаційної влади, вже більше 130 осіб в Криму перебувають під наглядом через підозру на коронавірусну хворобу (COVID-19). Однак на півострові не поспішають запроваджувати необхідні карантинні заходи, що мали б убезпечити цивільне населення півострова від наслідків пандемії.
Навіть більше того, був вже один летальний - але короновірус там не підтвердився... Грип...
Вы знаете, на карантине дома совсем не скучно! Но как такое может быть, что в 1 кг одного пакета гречки 2789 зёрен, а в другом 2804?
Блін, закінчився серіал, перемкнув на сусідній канал, виявилося Г+Г, випадково почув...
От мразота брехлива...
Надобранiч Панове...Бережiть Себе.
Из Египта прилетели - никаких анкет не было.
Разъехались по домам, завтра идут на работу заражать тех, кто домой в переполненной маршрутке поедут.
а с какого номера будут смс, ну шо бы сразу блокануть номер с ерундой?
К стати, Израиль ввел систему цифрового слежения за перемещениями своих граждан. Она работает с помощью информации с их мобильных устройств...
Израильтяне, у которых был обнаружен положительный результат теста, получили в том числе уведомление, что данные их мобильного телефона теперь будут использоваться для предупреждения других сограждан, которые могут быть подвергнуты опасности заражения.
вроде как бы и смысл есть, а вроде как бы и агент моссада у тебя в каждом кармане - неприятно как минимум.
право на выбор - ето уже елемент ненавистной кацапне и зеленым демократии...
закрыть, запретить, карточки и посады - ето то шо сегодня в кацапии и Украине - они так сегодня похожи, шо мосты строят между кацапским и прикацапленым.....
я про власти сейчас, если у кого шо не то подумалось....
Кроме матерных слов, мне ответить не чем.
Й досить ляпати про "боротьбу з вірусом" Це Ніяка не боротьба,це лише намагання блокувати розповсюдження й носіїв.Дебільні ляпи,ведуть до дебілізму в мізках й Дебільних рішень
Источник: сообщение мэра Житомира Сергея Сухомлина изданию Житомир.info
Детали: По словам градоначальника, мужчина возвращался из-за границы не с другом и его сыном, как он сообщал ранее, а за границу он возил целую группу людей и вместе с ними возвращался в самолете. Сейчас с помощью социальных сетей было установлено, от какой турфирмы они ездили, где они были, и на утро планируется установить весь круг лиц, с которыми инфицированный контактировал. По словам пациента, он сам был на самоизоляции, но неизвестно, были ли на самоизоляции все люди из группы, которые с ним возвращались из-за границы. Он эту информацию скрывал.
Сухомлин добавил, что для сбора информации о членах туристической группы, численность которой пока неизвестна, будут привлечены работники полиции и Службы безопасности Украины.
Как ранее рассказал председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко, по словам самого больного, он возвращался в Украину вместе с товарищем и его сыном, но сообщить их данные инфицированній коронавирусом отказывался.
Также мужчина рассказал, что с 7 по 14 марта путешествовал по Германии и Австрии. Прибыл в Украину 14 марта самолетом. С того дня, по его словам, находился в самоизоляции. 18 марта ему стало плохо, поднялась температура, началась симптоматика, которая указывает на коронавирус, он вызвал неотложку и был госпитализирован.