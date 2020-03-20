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Все про:карантин (455) Геращенко Антон (495) COVID-19 (1343) коронавірус (26)

 Громадяни, які нещодавно повернулися з ЄС, отримають смс із проханням залишатися вдома, - заступник міністра МВС Геращенко

Усі громадяни, які повертаються в Україну з ЄС, отримають смс-повідомлення з проханням залишатися вдома.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Завтра буде масова смс-розсилка всім громадянам, які були на території ЄС, всіма операторами України інформації про те, що "…оскільки ви приїхали з ЄС, просимо Вас залишатися вдома. Якщо у Вас є якісь симптоми ГРВІ або можливо, коронавірусу, вам потрібно зв’язатися із сімейними лікарями та отримувати консультацію", - розповів Геращенко.

За його словами, у цих смс-повідомленнях також буде посилання на сайт, розроблений спеціально для громадян, які повернулися з-за кордону, який містить інформацію щодо цієї ситуації.

Заступник міністра внутрішніх справ уточнив, що в останні дні кожен, хто приїжджає в Україну, має заповнити анкету і вказати в ній свої телефонні контакти.

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"Наприклад, сьогодні прилетіло кілька тисяч людей до "Борисполя", всі вони отримали анкети, наскільки я повідомлений; заповнили їх, після того вже пройшли прикордонний контроль, тому в нас є можливість зв’язку з цими людьми", - зазначив Геращенко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182904
 
 
 Топ коментарі
 
Гигант мысли, отец зелёной демократии! Граждане, недавно вернувшиеся из ЕС, получат смс с просьбой оставаться дома, - замминистра МВД Геращенко - Цензор.НЕТ 4075
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В критические моменты всегда вылазит наружу глубина тупости, и степень идиотизма, которые в повседневной жизни не замечаешь, за словесным поносом этих слащавых мудаков. Представьте себе на секунду, кто сегодня управляет страной!!!! Это опущенное чмо, от детского сада, пионерского лагеря, своего двора, и ВУЗа, всегда на подсрачниках. Им пацаны даже машинку не доверяли посторожить в песочнице, а мы по глупости вручили страну порулить! ПЗДЦ!!!
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Якась частина цих людей проігнорує СМС і розповсюдить короновірус. Зеленій владі слава!
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В критические моменты всегда вылазит наружу глубина тупости, и степень идиотизма, которые в повседневной жизни не замечаешь, за словесным поносом этих слащавых мудаков. Представьте себе на секунду, кто сегодня управляет страной!!!! Это опущенное чмо, от детского сада, пионерского лагеря, своего двора, и ВУЗа, всегда на подсрачниках. Им пацаны даже машинку не доверяли посторожить в песочнице, а мы по глупости вручили страну порулить! ПЗДЦ!!!
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По поводу кто управляет правильно...Но тут жуткая обида на себя самого, да Злой Карлик?) Они управляют, им машинки не доверяли, подсрачники давали, опущенные...ЗАТАИЛИСЬ ДЕТСКИЕ ОБИДЫ....Злому карлику доверяли...а руководят они....Не надо жевать сопли и языком мести, они не жевали и руководят страной...Опущенные с другой стороны, там где твоя...
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Кожна держава має право мати своїх ідіотів ,але щоб ідіоти мали свою державу ,та ще й під керуванням мегаідіотів - це прецидент в історії людства! Громадяни, які нещодавно повернулися з ЄС, отримають смс із проханням залишатися вдома, - заступник міністра МВС Геращенко - Цензор.НЕТ 6099
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С причала рыбачил апостол Антон,
Аваков ходил по воде..
И Антон доставал из воды пескарей,
а Аваков больших стерлядЕй!
И Антон закричал: я покину причал,
если ты не откроешь секрет!
чтоб я тоже ходил,стерлядЕй чтоб ловил,
научи ты меня дурака!
И Аваков ответил: спокойно,Антон!-
у тебя просто нет рюкзака...
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Ну в вот и победил Антоха Пандемию в Украине !!!!!!!
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Если будет требование, возникнет вопрос, а на какие шиши сидящий будет жить.
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Если есть шиши по Европе ездить, то и на продукты найдутся. А вот на какие живут те кто не работает у нас?
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Вижу ещё одного поклонника гулага... Я не ошибся?
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****! с просьбой 😁😁😁😁👍
ЗЕскоты умышлено распространяют короновирус.
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Может все-таки умышленно распространяют мысль о распространении вируса?
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Якась частина цих людей проігнорує СМС і розповсюдить короновірус. Зеленій владі слава!
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смс в жопу засуньте себе....они что там все курят????
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Лучше бы они получили СМС о том что если они будут замечены на улице то получат 10лет тюрьмы)
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Кортеж Зеленского составляю 30 инобрычек,Пороху столько и не снилось Граждане, недавно вернувшиеся из ЕС, получат смс с просьбой оставаться дома, - замминистра МВД Геращенко - Цензор.НЕТ 1935
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"...вернувшиеся из ЕС, получат смс с просьбой оставаться дома..."
Тю, на вас, а чому відразу не у в'язницю та з космічними штрафами, як то ще вчора лунало із "високих трибун"? Напевно тому, що в'язниці не резинові, де всі місця в них зарезервовані для потенційних учасників III-го Майдану що, можливо, наближається.
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Скоро ЗЕскоты из власти будут СМСками изличать короновирус на дому.
Я этому даже не удивлюсь,в ЗЕстаде неадекватов полно.
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Зеленский простил долги олигархам и ввел льготу на недвижимость свыше 75 квадратных метров.У кого из вас такая жилплощадь?
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20 марта 2020. Раскрыта настоящая природа коронавируса.
Новый коронавирус SARS-CoV-2, появившийся в городе Ухань в Китае в 2019 году и с тех пор вызвавший крупномасштабную эпидемию COVID-19, возник в результате естественной эволюции. К такому выводу пришли ученые Научно-исследовательского института Скриппса, которые раскрыли настоящую природу вируса, проанализировав его геном. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress. В частности, биологи изучили гены, кодирующие белки, что формируют спайки - выступы, позволяющие вирусу присоединяться к клетке и проникать внутрь нее. Ученые сфокусировались на двух важных особенностях: рецептор-связывающий домен (RBD) и сайт расщепления, который позволяет вирусу внедряться в клетку. Оказалось, что RBD эволюционировал, чтобы эффективно взаимодействовать с клеточным рецептором ACE2. Этот домен настолько эффективен для связывания с человеческими клетками, что не может быть создан искусственно на сегодняшний день. Кроме того, если бы вирус был создан искусственно, то был бы использован вирус, который уже известен тем, что вызывает болезнь. Однако основа SARS-CoV-2 существенно отличается от уже известных коронавирусов, заражающих людей
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Да-да, конечно. Подождем хотя бы полгодика, а не будем кушать китайскую пропаганду.
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Щось останнім часом "ненавязливо" Громадяни, які нещодавно повернулися з ЄС, отримають смс із проханням залишатися вдома, - заступник міністра МВС Геращенко - Цензор.НЕТ 4255 почали мозолити мозок ,до оскоми,цією "новиною" -хоча 2 тижні тому все було навпаки! Спохватились і пробують промити мозґи ,думають може пронесе.
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Наверно , таки меня забанит цензор , но есть вопрос - почему нет сообщений о коронавирусе из индии ? Извините , просто любопытство .
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Бо в них так само "виявляють", як і в нас.На сьогодні в них 194 випадки вірусу, 4 смерті
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Он уже почти везде есть. Сегодня 25 тысяч случаев по всему миру.
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Таки нове рильце в паху..ойц .. в пуху...??
Реву, с его диєтою, на арену!
Может автопробег устроить? уже есть, даже самальотами..
Баригі при владі..
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КИЇВ. 19 березня. УНН. В Україні станом на 20:00 19 березня підтверджено 21 випадок коронавірусу COVID-19. Кількість підозр на інфікування так само зростає з кожним днем. УНН зібрав усю доступну інформацію з областей України станом на 21:00.

У Волинській області не виявлено жодного клінічно підтвердженого випадку зараження COVID-19.

На Львівщині на сьогодні із 33 підозр - 6 не підтвердились.

На Закарпатті 8 людей в лікарні, чекають результати (на 17:00). При цьому, згодом, у 3 не підтвердилося.

На Рівненщині немає випадків коронавірусу.

На Тернопільщині 6 підозр.

На Прикарпатті на 16:50 було 12 підозр. Утім, пізніше прийшли результати тесту і у померлої напередодні жінки з області виявили коронавірус.

На Житомирщині сьогодні було 4 нових підозри, зокрема подружжя, яке контактувало з померлою від коронавірусу в області. Тим часом, один із підтверджених сьогодні заражених - у Житомирі.

На Буковині на ранок, окрім 10 хворих було 28 підозр.

На Хмельниччині немає навіть підозр на коронавірус.

На Вінниччині 8 підозр перевірили - негативні, ще три нові підозри на сьогодні.

У Києві три випадки коронавірусу, скільки підозр, не уточнюється.

На Київщині два випадки і 5 підозр, з яких одна вже не підтвердилася.

Одеська область мовчить, а в Одесі провели вже 30 тестів на коронавірус, випадків коронавірусу не зафіксовано.

На Чернігівщині на самоізоляції троє людей - контактували з зараженим з Києва. Напередодні повідомлялося про одну підозру в області.

Черкащина не оновлювалася сьогодні ще, на вчорашній вечір не було випадків, одна підозра у Смілі негативна.

На Кіровоградщині ані підозр, ані випадків. Одначе, заражений у Києві - з Кропивницького.

На Миколаївщині очікують результати 9 зразків.

На Сумщині чотири підозри.

На Полтавщині 291 людина на самоізоляції.

На Харківщині мовчать, у Харкові 22 підозри.

На Дніпропетровщині два випадки коронавірусу, встановлюють їхні контакти.

Що стосується Луганської області, то, станом на 18 березня, є інформація про 2 підозри.

На Донеччині один хворий з коронавірусом, його стан стабілізували.

Запорізька область - 6 підозр, 2 негативні, чотири досі на перевірці.

На Херсонщині три підозри - одна негативна, дві ще на перевірці.

За даними окупаційної влади, вже більше 130 осіб в Криму перебувають під наглядом через підозру на коронавірусну хворобу (COVID-19). Однак на півострові не поспішають запроваджувати необхідні карантинні заходи, що мали б убезпечити цивільне населення півострова від наслідків пандемії.
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"На Хмельниччині немає навіть підозр на коронавірус" - брехня, є підозри. Хоча, заради правди - були і раніше, але не підтвердились. Але завтра очікують з Києва парочку (а, взагалі-то - пяток відправили...) результатів аналізів...
Навіть більше того, був вже один летальний - але короновірус там не підтвердився... Грип...
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Важность карантина ещё и в том, что чем меньшее число людей заболеет, тем меньше у вируса шансов мутировать в более агрессивную и живучую форму.
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Все что подписал Зеленский за эти дни,это катастрофа.Коронавирус покажется детским лепетом
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Из жизни на карантине:
Вы знаете, на карантине дома совсем не скучно! Но как такое может быть, что в 1 кг одного пакета гречки 2789 зёрен, а в другом 2804?
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Красивый плакат увидел на стене у Александра Невзорова.надпись на нем...: У ВАС МОЗГ РАКА... Граждане, недавно вернувшиеся из ЕС, получат смс с просьбой оставаться дома, - замминистра МВД Геращенко - Цензор.НЕТ 9828
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Кто такой Невзоров и откуда он знает, что "У ВАС МОЗГ РАКА..."?
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Вот это меры! Эт не то что метро закрыть
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Дійсно проти лайна на голову з метро, якісь "пирожненьки". Виборці неадеквати,але,ж які адекватненькі обрані пердюки!!!
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він ще сказав дослівно "благодаря партии слуг народа на Украине все будет харашо".

Блін, закінчився серіал, перемкнув на сусідній канал, виявилося Г+Г, випадково почув...
От мразота брехлива...
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Да шо ти кажеш? З заробитків прийти і куму рідну не..ото? А пак з кумом упити пувдеці..а не єнну.
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В связи с карантином начал читать Карла Маркса,его работа "Секретная дипломатия XVIII века".это шедевр о дохлятине РАБссии.
Надобранiч Панове...Бережiть Себе. Граждане, недавно вернувшиеся из ЕС, получат смс с просьбой оставаться дома, - замминистра МВД Геращенко - Цензор.НЕТ 6444
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Враньё.
Из Египта прилетели - никаких анкет не было.
Разъехались по домам, завтра идут на работу заражать тех, кто домой в переполненной маршрутке поедут.
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мощно, спасибо....
а с какого номера будут смс, ну шо бы сразу блокануть номер с ерундой?
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Не блоканешь, смс - от оператора!

К стати, Израиль ввел систему цифрового слежения за перемещениями своих граждан. Она работает с помощью информации с их мобильных устройств...
Израильтяне, у которых был обнаружен положительный результат теста, получили в том числе уведомление, что данные их мобильного телефона теперь будут использоваться для предупреждения других сограждан, которые могут быть подвергнуты опасности заражения.
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за израильское нохау мнение двоякое...
вроде как бы и смысл есть, а вроде как бы и агент моссада у тебя в каждом кармане - неприятно как минимум.
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Это понятно, но при выборе "умереть свободным" или "пожить под наблюдением", Израиль выбор сделал на второе...
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выбрал Израиль? - его выбор.
право на выбор - ето уже елемент ненавистной кацапне и зеленым демократии...
закрыть, запретить, карточки и посады - ето то шо сегодня в кацапии и Украине - они так сегодня похожи, шо мосты строят между кацапским и прикацапленым.....
я про власти сейчас, если у кого шо не то подумалось....
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Та досить незвертати уваги на всіляке Сміття Граждане, недавно вернувшиеся из ЕС, получат смс с просьбой оставаться дома, - замминистра МВД Геращенко - Цензор.НЕТ 3222 СМС від Херащенка, хто те лайно читатиме Граждане, недавно вернувшиеся из ЕС, получат смс с просьбой оставаться дома, - замминистра МВД Геращенко - Цензор.НЕТ 625 Граждане, недавно вернувшиеся из ЕС, получат смс с просьбой оставаться дома, - замминистра МВД Геращенко - Цензор.НЕТ 3222
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З якою метою влада не ввела карантин для повернених із епідемних районів?
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Продемонструвати свою нікчемність й Злочинність Граждане, недавно вернувшиеся из ЕС, получат смс с просьбой оставаться дома, - замминистра МВД Геращенко - Цензор.НЕТ 934
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А просто нема таких карантинних зон, де можна тримати пару тижнів декілька тисяч людей.
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Не, ну смска конечно остановит дебилов, кои явно зелебобиков поддерживало...
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В 05:12 уже ТУДА- СЮДА,СЮДА- ТУДА? Вам с окошка видно?
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наш народ настолько законопослушный что обязательно поступит так как написано в смс от геращенко)))) ну зачем он себя преподносит идиотом?))
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Смс должны получать их соседи. Тогда точно бы не выходили.
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Вот оно-Решение. Получат.........
Кроме матерных слов, мне ответить не чем.
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- с просьбой оставаться дома - Не прохання,а примусова ізоляція на термін неменший терміну блокування транспортного сполучення
Й досить ляпати про "боротьбу з вірусом" Граждане, недавно вернувшиеся из ЕС, получат смс с просьбой оставаться дома, - замминистра МВД Геращенко - Цензор.НЕТ 628 Це Ніяка не боротьба,це лише намагання блокувати розповсюдження й носіїв.Дебільні ляпи,ведуть до дебілізму в мізках й Дебільних рішень Граждане, недавно вернувшиеся из ЕС, получат смс с просьбой оставаться дома, - замминистра МВД Геращенко - Цензор.НЕТ 628
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Смс. От говорящей свинки авакова , это гарантия 100% результата незаболеваемости и вдохновения 🤔🤔🤔
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«Граждане, недавно вернувшиеся из ЕС» и получившие упомянутую СМСочку, скинут самому упитанному пупсу МВД Тосику Геращенке месаги-ответочки, в которых попросят вылизать им дупы в самые дрысталочки.
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Житель Житомира, у которого 19 марта обнаружили Covid-19, работает в турфирме и за рубежом находился вместе с группой туристов.
Источник: сообщение мэра Житомира Сергея Сухомлина изданию Житомир.info
Детали: По словам градоначальника, мужчина возвращался из-за границы не с другом и его сыном, как он сообщал ранее, а за границу он возил целую группу людей и вместе с ними возвращался в самолете. Сейчас с помощью социальных сетей было установлено, от какой турфирмы они ездили, где они были, и на утро планируется установить весь круг лиц, с которыми инфицированный контактировал. По словам пациента, он сам был на самоизоляции, но неизвестно, были ли на самоизоляции все люди из группы, которые с ним возвращались из-за границы. Он эту информацию скрывал.
Сухомлин добавил, что для сбора информации о членах туристической группы, численность которой пока неизвестна, будут привлечены работники полиции и Службы безопасности Украины.
Как ранее рассказал председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко, по словам самого больного, он возвращался в Украину вместе с товарищем и его сыном, но сообщить их данные инфицированній коронавирусом отказывался.
Также мужчина рассказал, что с 7 по 14 марта путешествовал по Германии и Австрии. Прибыл в Украину 14 марта самолетом. С того дня, по его словам, находился в самоизоляции. 18 марта ему стало плохо, поднялась температура, началась симптоматика, которая указывает на коронавирус, он вызвал неотложку и был госпитализирован.
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Дебилы, а чего вы киевлянам не разослали смс-ки с просьбой не ездить на метро?
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Читаю, читаю всі ці дописи на цьому сайті і зрозумів, що вірусологів і політиків у нас більше ніж потрібно. )))
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сис-ки с текстом : "...желаем здоровья.." Граждане, недавно вернувшиеся из ЕС, получат смс с просьбой оставаться дома, - замминистра МВД Геращенко - Цензор.НЕТ 7745
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А где твои тесты на таможнях,а советник! Проезжают все, а им даже температуру на отье..ись делают. Вы шо там с рнбо,скалецкими,ляшками дро..те что ли. Маски должны РАЗДАВАТЬ НА КАЖДОМ УГЛУ БЕСПЛАТНО
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