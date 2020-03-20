 У них пожежа і вони не все дають у ЗМІ, - Лукашенко розповів про розмову з російським прем'єром про ситуацію з коронавірусом у РФ. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, відео слів Лукашенка опублікували користувачі соцмереж.
Лукашенко наголосив: "Прем'єр Росії мені сказав (про статистику щодо коронавірусу в РФ), що в них пожежа і вони не все дають у ЗМІ".
Лукашенко в разговоре со своими подчинёнными случайно проговорился, о своем разговоре с премьером РФ о коронавирусе.— 25Mr.Zorg (@BauldganBabukan) March 19, 2020
Премьер России мне сказал (про статистику по коронавирусу в РФ) что у них пожар и они не все дают в СМИ. pic.twitter.com/SVVnDpOvJA
Большой петровский загиб!
И сдохнуть в муках !
дочка її летіла з Бразилії в Україну..
Европейські аеропорти відмовили, посадка була в Дубай..
Там вибір:Мінськ чи Моцква..В Мінську ніякого контролю..
Там вже не почув звідки, але Блабласаr довіз за 500$ чи € до Харькова..
Така фігня , малята..
https://www.youtube.com/watch?v=6r6gCEJoOoE
Много видео на моём канале о Китае 2020.
https://www.youtube.com/c/DennDancer