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 У них пожежа і вони не все дають у ЗМІ, - Лукашенко розповів про розмову з російським прем'єром про ситуацію з коронавірусом у РФ. ВIДЕО

Президент Білорусі Олександр Лукашенко розповів своїм чиновникам про розмову з прем'єр-міністром Російської Федерації про ситуацію з коронавірусом у Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, відео слів Лукашенка опублікували користувачі соцмереж.

Лукашенко наголосив: "Прем'єр Росії мені сказав (про статистику щодо коронавірусу в РФ), що в них пожежа і вони не все дають у ЗМІ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Росії не включили померлу москвичку з коронавірусом у статистику хвороби

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182902
 
   
 Топ коментарі
 
https://petition.president.gov.ua/petition/89002?fbclid=IwAR2kR6O8JXuaAKpUlHKkOb8nWnI_ESjdgV0RggRt_yNGWx2MVxA8GUUZaD0

№22/089002-еп
Відкрите звернення до Президента України у зв'язку з відмовою української влади від захисту суверенітету і територіальної цілісності України в умовах російської агресії

Автор (ініціатор): Веселова Наталія Василівна
Дата оприлюднення: 16 березня 2020

Люди, будь ласка, поширюйте, де тільки можете!!!
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Бацька красавчик, спалил свинопсятинскую власть
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22 апреля - референдум в рашке по коронации пуйла пожизненно...
Поэтому, будут искривлять статистику и приуменьшать по смерности от короновируса, что бы состоялся референдум...
А сколько русских рабов и холопов подохнет к этому времени, для пуйла значения не имеет.
Главное - пожизненная власть для него.
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На Раше сейчас вроде официально 199 больных но думаю цифры сильно занижены. В любом случае скоро через соцсети начнет выходить информация. Замолчать это они не смогут, разве что интерет начнут отрубать.
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Скоро легче будет считать незаболевших .
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Нююю, че им пожелать??
Большой петровский загиб!
И сдохнуть в муках !
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Ну, кацапы, выбрали себе сцаря, получите и корону в придачу.
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Сьогодні підслухав ББС(баба бабі сказала):-
дочка її летіла з Бразилії в Україну..
Европейські аеропорти відмовили, посадка була в Дубай..
Там вибір:Мінськ чи Моцква..В Мінську ніякого контролю..
Там вже не почув звідки, але Блабласаr довіз за 500$ чи € до Харькова..
Така фігня , малята..
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КОРОНОВИРУС ЭТО ЕЩЁ ОДИН ПРОБОЙ ПУТИНА !!! ТЕПЕРЬ ЕМУ ОСТАЛОСЬ САМОМУ ЗАРАЗИТЬСЯ И ПЛЕВАТЬ НА РУБЛИ И РАЗБРАСЫВАТЬ ИХ ИЗ КРЕМЛЯ !)
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о а як же дідиваевалі парад-трупак буде... ??
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А что в Пекине?
https://www.youtube.com/watch?v=6r6gCEJoOoE
Много видео на моём канале о Китае 2020.
https://www.youtube.com/c/DennDancer
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Vrut raska pro virus realno tam gde to 50000 uze dolzny bolet s perspektivoj zabolet do 15 milionov.Ucytyvaja ix medicinu umrut mnogyje
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22 квітня...а потім ще карнавал 9 травня з МакКлауд полками... як той нарід то се витримає?
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Рабам не звикати, лиш бі не біло войни скажуть вони, хоча паРаша постійно воює зі всіма хто навколо неї.
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Теж так думаю , здихатимуть але поповзуть якщо вже не зможуть йти на фейкове голосування та на карнавал Вперьод на Бирлин .
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кацапня может заразить не только вирусами но и традиционными для них блохами и глистами.
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Они с 2000 года заражены ************, который поражает мозг.
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Маємо надію що на Кацапії здохнуть всі.
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Якого хрена радієте? Дивіться у свої штани, а не в сусідські. Підари чи що? У нас мусарня захопить владу за пару днів і буде гопнічати посильніше як зараз
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Ну и чо тебе не спится в такую рань? Или ты вещаешь из паРаши через британский сервак?
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Баби ішо наражають. Москаль то така тварина, що звести дуже складно. А якщо це й станеться, то останній москаль запише у москалі ще пів-світу.
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Думаю наши тоже занижают. 14 заболевших но уже 3 умерших, не вписывается в статистику по другим странам от слова совсем
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