 Інфекційне відділення Олександрівської лікарні Києва, де перебувають пацієнти з підозрою на коронавірус, взяла під охорону Нацгвардія

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це вона заявила в ефірі телеканалу "1+1" у четвер увечері.
"На вихідні були невимовні події, коли люди здорові ломилися в інфекційне відділення, щоб протестуватися на коронавірус. Зараз в Олександрівській лікарні чергує Нацгвардія, тому відділення вже працює спокійніше", - сказала вона.
Вона зазначила, що "всіх протестувати неможливо".
"Всіх протестувати неможливо, це ніхто не може собі дозволити, навіть система охорони здоров'я США. Але, звичайно, у нас буде розширення доступу до тестування", - сказала вона.
Голубовська повідомила також, що в даний час МОЗ готує протоколи лікування COVID-19.
Нацгвардійцям, до речі, індивідуальні засоби захисту видали?
Цирк, рекламу роблять..
мусорня хочет Киев превратить в концлагерь..
Ю. Корея всех тестировала. Но где голубовская, а где инфекционисты Ю. Кореи....
1.Відлов бродячих тварин.
2.Допомога безхатькам: безплатне харчування, душ, дезинфекция одежи (дезінфекція ультрафіолетом), роздача антисептика...
І не впускати в метро без маски, якщо нема де купити, то таку маску можна зробити самому.
Третий месяц пандемии по миру. У нас начали готовить протоколы лечения.
Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року "Про нову редакцію Воєнної доктрини України"