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 Інфекційне відділення Олександрівської лікарні Києва, де перебувають пацієнти з підозрою на коронавірус, взяла під охорону Нацгвардія

Інфекційне відділення Олександрівської лікарні в Києві, в яке госпіталізують пацієнтів із підозрою на коронавірус, охороняють військовослужбовці Національної гвардії, повідомила лікар-інфекціоніст, член оперативного штабу із запобігання поширенню коронавірусу Ольга Голубовська.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це вона заявила в ефірі телеканалу "1+1" у четвер увечері.

"На вихідні були невимовні події, коли люди здорові ломилися в інфекційне відділення, щоб протестуватися на коронавірус. Зараз в Олександрівській лікарні чергує Нацгвардія, тому відділення вже працює спокійніше", - сказала вона.

Вона зазначила, що "всіх протестувати неможливо".

"Всіх протестувати неможливо, це ніхто не може собі дозволити, навіть система охорони здоров'я США. Але, звичайно, у нас буде розширення доступу до тестування", - сказала вона.

Голубовська повідомила також, що в даний час МОЗ готує протоколи лікування COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Чернівцях зафіксовано 5 нових випадків інфікування COVID-19

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182901
 
 
 Топ коментарі
 
зачем? сечас сабаковцы себе премий повыписывают, и будут трындеть, шо они остановили пандемию..
мусорня хочет Киев превратить в концлагерь..
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Голубовская сообщила также, что в настоящее время Минздрав готовит протоколы лечения COVID-19.

Третий месяц пандемии по миру. У нас начали готовить протоколы лечения.
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Зачем ? Чтобы никто не сбежал или чтобы туда никто не мог попасть ?
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Чтобы никто не протестировался ненароком.
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Це кого і від кого захищати вони будуть - хворих від агресивних здорових чи навпаки?
Нацгвардійцям, до речі, індивідуальні засоби захисту видали?
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Щоб кремацію не зробили??
Цирк, рекламу роблять..
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зачем? сечас сабаковцы себе премий повыписывают, и будут трындеть, шо они остановили пандемию..
мусорня хочет Киев превратить в концлагерь..
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всех протестировать невозможно (с)
Ю. Корея всех тестировала. Но где голубовская, а где инфекционисты Ю. Кореи....
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Пропоную таке:
1.Відлов бродячих тварин.
2.Допомога безхатькам: безплатне харчування, душ, дезинфекция одежи (дезінфекція ультрафіолетом), роздача антисептика...
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Потрібно запустити метро, просто деякі зупинки пропускати, тоді буде менше народу.
І не впускати в метро без маски, якщо нема де купити, то таку маску можна зробити самому.
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Ключовими тут є слова "протестестувати всіх неможливо". Це перемовляється із заявою бабці Меркель, що перехворіє 70% населення планети. Пізніше я бачив в новинах інші цифри - 40-70%. Хоча, що я на неме, досить комічна ситуація коли здоровані згуртувались та штурмують шпиталь, щоб здати якісь там аналізи. Щось-таки вони там не дорозповідали....
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Голубовская сообщила также, что в настоящее время Минздрав готовит протоколы лечения COVID-19.

Третий месяц пандемии по миру. У нас начали готовить протоколы лечения.
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У нас военну доктрину на третій рік війни прийняли.
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Хмммм............. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №555/2015
Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року "Про нову редакцію Воєнної доктрини України"
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где кабинки для дизенфекции? почему населению не подвозят дезенфицирующие жидкости? так как люди не смогут зарабатывать деньги, как будет решаться вопрос с обеспечением людей едой, водой и медикоментами (за чей счет?), где план всех этих заходов? мудрый нарид должен понимать, что их ждет.. если это конечно не тотальное нае....во и мы не живем в гребаной матрице.
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А бубачка туда придет пиариться и обниматься с больными, как в новых санжарах?
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Американці не тестують всіх підряд не тому що, не можуть собі дозволити, а тому що не бачать сенсу тестувати поки ще здорових людей у яких мала вірогідність бути вже інфіковані. Але вони тестують всіх хворих та їх оточення.
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