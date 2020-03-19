EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Новий Кабмін Російські терористи збили Боїнг Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Події, Здоров'я
  7982  117
Матеріали за темою:
Все про:Буковина (292) карантин (455) COVID-19 (1343) коронавірус (26)

 У Чернівцях зафіксовано 5 нових випадків інфікування COVID-19, в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків захворювання коронавірусом, - МОЗ

Увечері 19 березня за результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України зафіксовано 5 нових випадків інфікування коронавірусу в Чернівецькій області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ України.

"Пацієнтів ізольовано, їхній стан стабільний", - сказано в повідомленні.

Таким чином, на Буковині вже 15 зафіксованих випадків COVID-19.

Як розповів голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, серед інфікованих - не тільки люди, які повернулися з-за кордону, але і так звані контактні особи, тобто ті, хто спілкувався з зараженими вдома. Тому він знову підкреслив важливість самоізоляції.

Зараз в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 3 з них - летальні.

Дивіться також: МОЗ розглядає варіанти продовження карантину, - Ляшко. ВIДЕО

У Чернівцях зафіксовано 5 нових випадків інфікування COVID-19, в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків захворювання коронавірусом, - МОЗ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182900
 
 
 Топ коментарі
 
сейчас привезут тесты и мы офигеем от количества.........
 показати весь коментар
 
Спочатку по 1 випадку в день, потім по 5, згодом буде по 15, потім по 50, якщо не дотримуватись карантину вже зараз - по 100 в день, а потім як в Італії або в Іспанії.
 показати весь коментар
 
большинство перенесет этот вирус, как обыкновенное орви..
не надо паники, которое разгоняет власть дилетантов..
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Вот забыли тебе отчитаться как при совке -сколько гектаров засеяли в колхозе "Красный Ильич".
 показати весь коментар
 
Як це не цинічно звучить. Серед 400+ летальних випадків та 4000+ підтверджень заражень на коронавірус в Італії кожної доби, ніколи не були такі прозорі та чисті канали у Венеції, як зараз. Природа теж має себе якось захищати від пагубної для неї діяльньсті людини.
 показати весь коментар
 
Это лишь доказывает тот факт, что загаженность человеком земли поверхностная, если бы не пластик и ДДТ.
 показати весь коментар
 
Интересно, а в аптеках появятся тесты ? Люди бы быстрее определяли и быстрее бы вирус удалось свернуть в нуль
 показати весь коментар
 
вроде бы на черном рынке они стоят 600грн....официально кажется 1000грн......в больницах еще дороже............в китае кажется цена 2 доллара (60грн!!!!!!)........вот такие дела...
 показати весь коментар
 
Коронавирус распространяется в Лондоне быстрее, чем в других частях Великобритании
Власти Лондона для уменьшения распространения коронавируса закрывают до 40 станций метро. Об этом сообщает BBC.
Как сообщается, после того, как премьер-министр Борис Джонсон сказал, что вирус распространяется в Лондоне быстрее, чем в других частях Великобритании, было принято решение закрыть до 40 станций метро и уменьшить количество автобусных маршрутов.
 показати весь коментар
 
Складається враження що всі сили лахти кинули на українські ресурси,щоб висміювати епідемію короновірусу і підбурювати не дуже розумних українців проти любих спроб влади їх врятувати.
 показати весь коментар
 
 
как эта власть может врятувать, если элементарно не может завести в аптеки маски и разобраться с тем, как так получилось, что крадуцкий продал весь запас масок за наличку в обход налогов Украины..
эта власть только вредит и создает хаос..
от вируса люди спасутся, а голода и геноцида - большинство украинцев не переживет..
 показати весь коментар
 
80 % в общественном транспорте ездит без масок и далеко не по 20 чел
 показати весь коментар
 
Ок, де можна зробити імунограму на наявність антитіл саме до цього вірусу?
 показати весь коментар
 
Китайские медики исследовав истории болезней пациентов двух больниц города Ухань, сообщили по дням как протекает заболевание. Об этом сообщают thelancet.com, пишет Daily Mail.

По их наблюдениям, симптомы коронавируса похожи на признаки простуды или гриппа - общее недомогание, головные боли, кашель и повышенная температура. Перед вирусом особенно уязвимы пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом.

День 1−4. Основным симптомом является повышенная температура. У некоторых пациентов она может сопровождаться болью в мышцах, сухим кашлем, тошнотой и диареей. При этом, начало болезни может протекать в довольно мягкой форме, из-за чего пациенты не воспринимают симптомы серьезно.

День 5−6. В эти дни у пациентов начинается затруднение дыхания. Коронавирус чаще поражает пожилых людей у которых есть проблемы со здоровьем.

День 7. Существенно усиливаются проблемы с дыханием. В тоже время было выявлено, что у большинства пациентов в этот период симптомы ослабевали.

День 8−9. У пациентов, тяжело переносящих инфекцию, развивались признаки острого респираторного дистресс-синдрома: легкие уже не могли должным образом обеспечивать кислородом жизненно важные органы.

День 10−11. Пациенты, которые тяжело переносят заболевание поступали в реанимацию. Пациенты жаловались на боль в животе.

День 12−13. В эти дни пациенты начинают идти на поправку, снижается температура, прекращается одышка.

День 17. Выздоравливающих пациентов выписывают.

Медики отмечают, что кашель является второстепенным симптомом и после выписки многие излечившиеся продолжали кашлять.

Период выздоровления занимал около 22 дней, однако некоторые пациенты умирали на 18 день.
 показати весь коментар
 
 
Метание людства перед Коронавирусом,напоминает страх малюка перед заходом к стоматологу на удаление зуба.Уже на входе в клинику,малюк вдохнув специфический запах клиники,впадает в панический ужас,дискомфорт давящий на психику и вызывающий страхи.Дальше, само кресло и человек в маске с щипцами.Малюк переполнен эмоциями,нахлынуло чувство паники и хочется убежать...И вот,спустя мгновенье и рывок,зуб летит в отходы.Чик, и зуб на небесах,а малюк и не понял,как это случилось.Но он уже успокоился и не плачет.И спустя некоторое время,будет спрашивать себя:И чего я боялся?
Так и с вирусом.Влада зараз по дороге в клинику.Да так накрутил её запах вируса,що она готова вводить ЧП У Чернівцях зафіксовано 5 нових випадків інфікування COVID-19, в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків захворювання коронавірусом, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5442
 показати весь коментар
 
правительство в патовой ситуации. им нужно объявлять ЧП и полную изоляцию, чтобы спасти людей от вымирания из-за коронавируса, но при этом люди будут умирать с голоду, будут бунты, революции, гражданские войны. либо пустить все на самотек, вымрет 5 млн украинцев и правительство обвинят в геноциде )) я бы выбрал второй путь ) но хорошо, что я не в правительстве ))
 показати весь коментар
 
Этот вирус не победить.Тут я с Меркель согласен.70% должны переболеть,щоб выработался иммунитет.Выйти с ним в открытый бой подняв забрало.Так как он бьёт в основном по пожилым,треба их беречь.А молодёжь должна валить его, пока есть здоровье.Бо это вспышка не последняя.Чем быстрее будет иммунитет,тем меньше будет жертв в будущем.Пока он не мутирует,вже в более агрессивную форму.А прятаться от него,это не вариант.Всю жизнь не побегаешь
 показати весь коментар
 
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору