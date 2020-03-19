 У Чернівцях зафіксовано 5 нових випадків інфікування COVID-19, в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків захворювання коронавірусом, - МОЗ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ України.
"Пацієнтів ізольовано, їхній стан стабільний", - сказано в повідомленні.
Таким чином, на Буковині вже 15 зафіксованих випадків COVID-19.
Як розповів голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, серед інфікованих - не тільки люди, які повернулися з-за кордону, але і так звані контактні особи, тобто ті, хто спілкувався з зараженими вдома. Тому він знову підкреслив важливість самоізоляції.
Зараз в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 3 з них - летальні.
Власти Лондона для уменьшения распространения коронавируса закрывают до 40 станций метро. Об этом сообщает BBC.
Как сообщается, после того, как премьер-министр Борис Джонсон сказал, что вирус распространяется в Лондоне быстрее, чем в других частях Великобритании, было принято решение закрыть до 40 станций метро и уменьшить количество автобусных маршрутов.
эта власть только вредит и создает хаос..
от вируса люди спасутся, а голода и геноцида - большинство украинцев не переживет..
По их наблюдениям, симптомы коронавируса похожи на признаки простуды или гриппа - общее недомогание, головные боли, кашель и повышенная температура. Перед вирусом особенно уязвимы пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом.
День 1−4. Основным симптомом является повышенная температура. У некоторых пациентов она может сопровождаться болью в мышцах, сухим кашлем, тошнотой и диареей. При этом, начало болезни может протекать в довольно мягкой форме, из-за чего пациенты не воспринимают симптомы серьезно.
День 5−6. В эти дни у пациентов начинается затруднение дыхания. Коронавирус чаще поражает пожилых людей у которых есть проблемы со здоровьем.
День 7. Существенно усиливаются проблемы с дыханием. В тоже время было выявлено, что у большинства пациентов в этот период симптомы ослабевали.
День 8−9. У пациентов, тяжело переносящих инфекцию, развивались признаки острого респираторного дистресс-синдрома: легкие уже не могли должным образом обеспечивать кислородом жизненно важные органы.
День 10−11. Пациенты, которые тяжело переносят заболевание поступали в реанимацию. Пациенты жаловались на боль в животе.
День 12−13. В эти дни пациенты начинают идти на поправку, снижается температура, прекращается одышка.
День 17. Выздоравливающих пациентов выписывают.
Медики отмечают, что кашель является второстепенным симптомом и после выписки многие излечившиеся продолжали кашлять.
Период выздоровления занимал около 22 дней, однако некоторые пациенты умирали на 18 день.
Так и с вирусом.Влада зараз по дороге в клинику.Да так накрутил её запах вируса,що она готова вводить ЧП