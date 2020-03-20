 ОБСЄ продовжила роботу Спеціальної моніторингової місії в Україні до 31 березня 2021 року

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

"Засуджуємо той факт, що шість років поспіль Російська Федерація, грубо порушуючи мандат СММ, відмовляє місії в доступі до тимчасово окупованого РФ Кримського півострова. Вимагаємо виконати численні резолюції міжнародних організацій щодо забезпечення доступу СММ в Крим і припинити кампанію із залякування спостерігачів місії на тимчасово окупованих частинах Донбасу", - сказано в коментарі МЗС України, опублікованому на сайті в четвер.

При цьому в МЗС нагадали, що мандат СММ поширюється на всю територію України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи Автономну Республіку Крим та місто Севастополь.

У міністерстві висловили надію на те, що СММ продовжуватиме роботу, спрямовану на сприяння мирному врегулюванню міжнародного збройного конфлікту, який почала Російська Федерація проти України, на основі принципів ОБСЄ і норм міжнародного права з метою відновлення територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. Крім того, МЗС України закликав посилити увагу до ситуації з мілітаризацією Росією Криму та триваючими обмеженнями російською стороною свободи мореплавання в Азовському морі і Керченській протоці, які мають негативні соціально-економічні наслідки для відповідних регіонів України.

"Особливо відзначаємо той факт, що держави - учасниці ОБСЄ навіть у поточних складних умовах погодилися на істотне збільшення бюджету СММ з метою посилення моніторингових можливостей місії. Завдяки згаданим рішенням СММ зможе і надалі інформувати міжнародну спільноту про факти, що підтверджують військову присутність Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей України", - наголошується в коментарі.

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