 У Росії не включили померлу москвичку з коронавірусом у статистику хвороби

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Летальних випадків у Росії не зареєстровано, заявили в штабі у четвер інформаційним агентствам. Станом на 19 березня кількість хворих, які заразилися коронавірусною інфекцією в Росії, зросла на 52 випадки - до 199.
За день коронавірус виявили у пацієнтів у 23 регіонах Росії. Найбільше випадків у Москві - 12 осіб. По п'ять інфікованих виявлено в Московській і Свердловській областях; у Тульській області, в Красноярському і Хабаровському краях - по три нові випадки; в Тамбовській, Воронезькій, Кіровській областях і Краснодарському краї - по два випадки. У ще 13 регіонах - по одному випадку. Всі нові хворі, за твердженням оперативного штабу, за останні два тижні відвідували інші країни.
Раніше мер Москви Сергій Собянін заявив про першу смерть від коронавірусу. Від пневмонії померла 79-річна пацієнтка московської інфекційної лікарні. Пацієнтка була госпіталізована 13 березня. З 14 березня вона проходила лікування в приватній клініці, через два дні її перевели в міську інфекційну лікарню. Результат аналізу на коронавірус виявився позитивним. Хвора перебувала в ізольованому боксі і була підключена до апарату штучної вентиляції легенів. За повідомленням лікарів, смерть настала через тромб, що відірвався.
Ярослав Свиридов
@yasviridov 14 мар.
Гослайтинг - когда государство уверяет, что ничего такого не было.
Kavkaz Center@newkc14
Еще не вечер:
Японский банк #Mizuho прогнозирует падение цен на #нефть ниже нуля
По оценке банка, поставки нефти в мире могут превысить спрос на 15 млн баррелей в сутки. Это 7 супертанкеров в день
Алё, кремлевская крыса. Готовься к реальному обнулению
Дуууже цікавить!
🤗
Какая разница!( цитата "величайшего" политика современности).
фильм как грузины и собачка грибы пробовали и отчего сдохла собачка
Игорь Петрович Сергеев-Градский@Slowpoqq
Умер главный эпидимолог Ставропольского края от короновируса...
Прилетела с Италии 8 марта, сходила на тв где обсудила короновирус, дала лекцию в универе... Что скажешь?
@SverhDerjava, премия Дарвина 2020 года?
Upd... Не эпидимолог, а ифекционист, факт смерти официально пока не подтверждён.
Последняя официальная инфа, что она лежит на ивс в кретическом состоянии.
за 10дней после прилёта из Испании она была на тв, провела лекцию в мед. Институте и конференцию с 300 врачами.
Информацию о её смерти якобы слили врачи, я её получил от сотрудника полиции.