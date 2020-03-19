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 У Росії не включили померлу москвичку з коронавірусом у статистику хвороби

У Росії оперативний штаб у боротьбі з розповсюдженням коронавірусу не став включати загиблу в четвер москвичку з інфекцією в статистику загибелі від хвороби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Летальних випадків у Росії не зареєстровано, заявили в штабі у четвер інформаційним агентствам. Станом на 19 березня кількість хворих, які заразилися коронавірусною інфекцією в Росії, зросла на 52 випадки - до 199.

За день коронавірус виявили у пацієнтів у 23 регіонах Росії. Найбільше випадків у Москві - 12 осіб. По п'ять інфікованих виявлено в Московській і Свердловській областях; у Тульській області, в Красноярському і Хабаровському краях - по три нові випадки; в Тамбовській, Воронезькій, Кіровській областях і Краснодарському краї - по два випадки. У ще 13 регіонах - по одному випадку. Всі нові хворі, за твердженням оперативного штабу, за останні два тижні відвідували інші країни.

Раніше мер Москви Сергій Собянін заявив про першу смерть від коронавірусу. Від пневмонії померла 79-річна пацієнтка московської інфекційної лікарні. Пацієнтка була госпіталізована 13 березня. З 14 березня вона проходила лікування в приватній клініці, через два дні її перевели в міську інфекційну лікарню. Результат аналізу на коронавірус виявився позитивним. Хвора перебувала в ізольованому боксі і була підключена до апарату штучної вентиляції легенів. За повідомленням лікарів, смерть настала через тромб, що відірвався.

Читайте також: Перша смерть від коронавірусу зафіксована в Росії

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182898
 
 
 Топ коментарі
 
Видимо первым должен стать хуйло ... В России не включили умершую москвичку с коронавирусом в статистику болезни - Цензор.НЕТ 9272
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Московиты!нет никакого коронавируса! это все грязная клевета проклятого Запада. Нет никакой необходимости учиться мыть руки несколько раз в день, можно плеваться и кашлять везде, и главное - не забывайте посещать регулярно молельные киоски рпц кгб, взасос сосать раскрашенные доски и немытые ласты шаманов. Только обсасывание предметов в очередь спасeт вас, московиты, от очередного измышления лживой западной пропаганды!
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Это праздник, господа! В России не включили умершую москвичку с коронавирусом в статистику болезни - Цензор.НЕТ 6102США готовят новые санкции против России за дестабилизацию рынка нефти https://www.finanz.ru/novosti/birzhevyye-tovary/ssha-gotovyat-sankcii-protiv-rossii-za-destabilizaciyu-rynka-nefti-1029014299
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Рєхвєрендум. До рєхверєндума каци не хворіють на коронавірус! Й померати не мусять! З цієї громадянки щє "взьіщут посмертно".
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Ярослав Свиридов

@yasviridov 14 мар.

Гослайтинг - когда государство уверяет, что ничего такого не было.
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Kavkaz Center@newkc14

В России не включили умершую москвичку с коронавирусом в статистику болезни - Цензор.НЕТ 4912 Еще не вечер:

Японский банк #Mizuho прогнозирует падение цен на #нефть ниже нуля

По оценке банка, поставки нефти в мире могут превысить спрос на 15 млн баррелей в сутки. Это 7 супертанкеров в день

Алё, кремлевская крыса. Готовься к реальному обнулению
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Уметают 80 летние люди, печально, а если бы эта пневмония развилась после банального гриппа, то всем стало бы легче? У нас вон менты уже комендантский час вводить собираются, и продукты по талонам раздавать. Что то непонятное творится.
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Московські клініки неефективні , шо й казати за наші райлікарні .або самоізоляцію.
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Бросьте! Да кто там это быдло считает. Одной мразью больше одной меньше.
Какая разница!( цитата "величайшего" политика современности).
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Это мне напоминает грузинский фильм как собачка сдохла после того как шашлык попробовала
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Это праздник, господа! В России не включили умершую москвичку с коронавирусом в статистику болезни - Цензор.НЕТ 6102США готовят новые санкции против России за дестабилизацию рынка нефти https://www.finanz.ru/novosti/birzhevyye-tovary/ssha-gotovyat-sankcii-protiv-rossii-za-destabilizaciyu-rynka-nefti-1029014299
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Россия это - ложь и лицемерие, вот и вся Россия !
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Вроде у нас не так же. Пиарить бубочку на фоне экскортницы с собачкой, это святое дело. А вот расскажите почему с транспортом так сделали и про реальное положение дел - "а что при порохе лучше было?".
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https://www.youtube.com/watch?v=Ak-EEh__-Jc

фильм как грузины и собачка грибы пробовали и отчего сдохла собачка
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Це що, новина? Та нехай там вони усі повиздихають, тоді це буде новиною.
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ана била насітілєм русскава язика? ета заразнає?
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особенно всех интересует кацапская статистика - все ли прижмуреные ваньки в ней или не все )))
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Игорь Петрович Сергеев-Градский@Slowpoqq





Умер главный эпидимолог Ставропольского края от короновируса...
Прилетела с Италии 8 марта, сходила на тв где обсудила короновирус, дала лекцию в универе... Что скажешь?
@SverhDerjava, премия Дарвина 2020 года?

Upd... Не эпидимолог, а ифекционист, факт смерти официально пока не подтверждён.

Последняя официальная инфа, что она лежит на ивс в кретическом состоянии.
за 10дней после прилёта из Испании она была на тв, провела лекцию в мед. Институте и конференцию с 300 врачами.

Информацию о её смерти якобы слили врачи, я её получил от сотрудника полиции.
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та ничего страшного, она у них еще на нескольких выборах проголосует
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Московиты!нет никакого коронавируса! это все грязная клевета проклятого Запада. Нет никакой необходимости учиться мыть руки несколько раз в день, можно плеваться и кашлять везде, и главное - не забывайте посещать регулярно молельные киоски рпц кгб, взасос сосать раскрашенные доски и немытые ласты шаманов. Только обсасывание предметов в очередь спасeт вас, московиты, от очередного измышления лживой западной пропаганды!
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наши сейчас пойдут по тому же сценарию. Чтобы не позориться с ужасной статистикой, все будут умирать от ИБС и тромбов. Бинго!
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Брехня! На расєі немає коронавірусу, мені один білорус розказував, що хворіють тільки азіати.
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"у нас ни секса,ни преступности,ни катастроф нет"! В 70-х,80--х я это уже слышал.
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