 МОЗ розглядає варіанти продовження карантину, - Ляшко. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив в ефірі телеканалу "1+1", зазначивши, що в даний час в Україні підтверджено 21 випадок захворювання COVID-19.
Ляшко також повідомив, що Україна очікує надходження експрес-тестів.
Він також повідомив, що Міністерство охорони здоров'я розглядає варіанти продовження карантину, якщо збережуться темпи поширення вірусу в сусідніх країнах.
"Готуємося до продовження карантину, це не секрет. Якщо збережуться такі темпи поширення як у сусідніх країнах, карантин буде продовжено", - сказав він.
Ляшко підкреслив, що Україна тільки починає перебудовуватися до режиму карантину, тому оцінювати його ефективність поки рано.
"Ми тільки починаємо впроваджувати карантин, країна ще не так перебудувалася. Є внутрішньодержавне поширення. Результат поки оцінити відразу буде важко", - сказав він.
Ляшко закликав скоротити контакти, мобільність і менше користуватися громадським транспортом.
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Штурм автобусів і черги на зупинках
И проблема решится сама собой.
І не впускати в метро без маски, якщо нема де купити, то таку маску можна зробити самому.
где доступные маски? хотя бы это?
люди уже на взводе, достали дилетанты, которые только хуже делают и нарываются на народный бунт..
А дальше что?
При полном отсутствии медицины, это заставить людей тихо умирать по домам
Каждый носит свою Сметрь на спине..до первого удобного случая..
Судьба, рок, фатум..
А когда боишься, точняк -киздец¡
Кто верит в Магомета, кто - в Аллаха, кто - в Исуса,
Кто ни во что не верит - даже в чёрта назло всем...
Хорошую религию придумали индусы -
Что мы, отдав концы, не умираем насовсем.©
😇
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Сам по собі карантин, без масового тестування, не допоможе країні побороти епідемію: з економічних та соціальних причин карантин неможливо тримати вічно, а після відміни відбувається нова хвиля. Потрібна схема тестування - пошук - лок.карантин
Вот всё, о чем мы кричали, орали, хрипели, смеялись, гиперболизировали, гипербореизировали, предупреждали и коварно угрожали, вот всё, о чем мы говорили ДО - забудьте. То всё был детский сад, штаны на лямках. Такое, детки баловались.
Уже завтра ваш уютный манямирок станет другим. Абсолютно другим. Категорически и полностью другим от слова на.уй вообще. Уже завтра (не буквально - в пятницу, 20 марта 2020, но в микроскопически близком и болезненно ощутимом близком завтра), вся власть от кое-как, но распорошенных ветвей власти перейдёт в одни руки. И нет, это не руки Вавочки, умеющего лишь отлично сжимать и подносить его ко рту предмет фаллической формы (я про микрофон, а вы про что?). Нет. Власть перейдет к одному Ах какому министру, за которого мы все с детства, прошу занести это в протокол. А о том, какая именно это будет власть, нам уже попунктно рассказал его советник. Расписал, так сказать, распорядок дня от «А» до «пошел на...уй». Но вякнуть вы не успеете. Потому что документально будет - не подкопаешься. Потому что представлено будет - не дое....шься. Ибо пандемия же! Мы вас спасаем! Так надо!
И документики уже готовы. И Кабмин уже допиливает последние запятые в рандомно расставленных местах. И специально обученные «добровольные помощники» уже готовы к перераспределению пищевых запасов. Помните, ваш любимый редактор Алла Комарова с год назад писала тут пост о том, что советы, конечно же, редкого мудацтва античеловеческая форма государства, но ответьте мне, кто _физически_ забирал из хат с девятью детьми последний горшок с мукой? Да-да, ребятки, это был их же сосед. А привёл убийц в хату их родственник, которому гречки досталось меньше на 2 кг. Вы мне тогда что тут рассказывали? «Да как ты можешь, манкуртка! Да мы никогда! Да ни за что!». У мироздания очень забавное чувство юмора. Сейчас у вас - у нас у всех - есть возможность на себе узнать, насколько.
Вы еще не поняли? Всем пиз..ец, котаны! В этом году годовщину Голодомора в ноябре мы отметим ролевыми играми взаправду.
сеть
Китайські фахівці з Уханя, відвідавши Італію, заявили, що власті не достатньо рішуче борються з коронавірусом в Ломбарді та взагалі на півночі країни - заходи повинні бути ще жорсткішими.
Где возможно все двери и окна на распашку. - хоча б з цього почали.
А дайте-ка статистику, сколько у нас умирает людей каждый день от гриппа, от туберкулеза, от инфаркта, от инсульта, ог онкологии !
Лучше посоветуйте открыть и метро, и ж/д сообщение, просто строго контролируйте выполнение там санитарных правил. Иначе после карантина не будет ни экономики, ни денег, не будет и здравоохранения. И все, кто еще остался и поездит еще неделю на работу на маршрутках, сбегут окончательно хоть к черту на рога, в том числе и врачи, и медсестры, и санитарки, и продавцы продуктовых магазинов и супермаркетов, и работники аптек, и уборщицы, и сантехники, и электрики, и будет только полиция смотреть на пустые витрины...
1.Відлов бродячих тварин.
2.Допомога безхатькам: безплатне харчування, душ, дезинфекция одежи (дезінфекція ультрафіолетом), роздача антисептика...