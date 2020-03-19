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 МОЗ розглядає варіанти продовження карантину, - Ляшко. ВIДЕО

В Україні зафіксовано випадки внутрішньодержавного інфікування коронавірусом, повідомив заступник міністра головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив в ефірі телеканалу "1+1", зазначивши, що в даний час в Україні підтверджено 21 випадок захворювання COVID-19.

Ляшко також повідомив, що Україна очікує надходження експрес-тестів.

Він також повідомив, що Міністерство охорони здоров'я розглядає варіанти продовження карантину, якщо збережуться темпи поширення вірусу в сусідніх країнах.

"Готуємося до продовження карантину, це не секрет. Якщо збережуться такі темпи поширення як у сусідніх країнах, карантин буде продовжено", - сказав він.

Ляшко підкреслив, що Україна тільки починає перебудовуватися до режиму карантину, тому оцінювати його ефективність поки рано.

"Ми тільки починаємо впроваджувати карантин, країна ще не так перебудувалася. Є внутрішньодержавне поширення. Результат поки оцінити відразу буде важко", - сказав він.

Ляшко закликав скоротити контакти, мобільність і менше користуватися громадським транспортом.

Читайте також: В Україні розроблено тести для діагностики китайського коронавірусу

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182897
 
 
 Топ коментарі
 
Привезли из Китая 40 человек...устроили цирк на дроти в Санжарах...попытались попиарится...гандонов даже завезли...
А в это время морадер радуцкий продал маски из госрезерва...и теперь их днем с огнем не найдешь...
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А чего бы им тем фактам не быть?
100 тысяч заробитчан в страну безо всякой обсервации запустили...чего другого зеленое стадо ожидало??
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Ничего в карантине страшного нет. Страшно, когда его вводят дегенераты.
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Италия и Испания уже дорого заплатили за это... Хорошо, что не ты у власти...
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Если бы я был у власти, то я бы закрыл границы в начале февраля и этого вируса в Украине бы не было. А так поздно. Джинн из бутылки выпущен. Нужно стараться делать так, чтобы его получилось сдержать, а не устраивать панику.
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А где паника? Посмотри с какого числа карантин и первый заболевший. Куда уж точнее? Всё сделано вовремя. Задача потянуть время выполняется.
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Паника в действиях властей. То, что первый заболевший это не значит, что нужно закрывать метро, не нужно выдумывать меру про десять человек не собираться. Не нужно закрывать заведения по всей стране, где никаких заболевших нет. Это фальстарт, это панические меры. Время начнет играть против уже через пару недель. Всё нужно делать вовремя. И думать наперед. Раньше не думали с закрытием границ, сейчас не думают с этими запретами.
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знаете, спадають на думку слова великого Т.Г.Шевченка... тільки перефразую-"якби ви знали паничі що кажуть люди уночі"...(про цей "заміс" влади з карантином...)
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чого ж...це "обсервація" по-квартальски...шоу має продовжуватись...
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Ваш недолугий карантин не допомагає в боротьбі з вірусом і до всього того гробить всю економіку країни.
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"гробить всю економіку країни." - на це й розраховане це шоу

МОЗ розглядає варіанти продовження карантину, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8721
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А хто ви такий, щоб "пояснювати"? Який досвід або освіта? Які осбисті досягнення? Немає? Так от сидить и не пи...дить..
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какой там вирус или карантин ... мля жек 3111 в десн.районе отключили горячую воду - меняют трубы в общих коридорах, ни помыться, ни постираться
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Несогласным и недовольным нужно разрешить всё.
И проблема решится сама собой.
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А кто то работать собирается? Или ну его нафиг? Дистанционно вспашем и посеем...
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Потрібно запустити метро, просто деякі зупинки пропускати, тоді буде менше народу.
І не впускати в метро без маски, якщо нема де купити, то таку маску можна зробити самому.
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Велосипед тебе в помощь, большинство райцентров уже давно вело освоило.
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в Украине нет министерства здравоохранения, это министерство "рога и копыта", которое только гадит украинцам в этот час испытаний для всего мира..
где доступные маски? хотя бы это?
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Сшей себе ватно марлевых повязок. Нытик.
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крадуцкий, нытик, это твоя новая подпись? я лучше тебе веревку сошью))
люди уже на взводе, достали дилетанты, которые только хуже делают и нарываются на народный бунт..
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Та заспокойтеся, он виступав представник ВОЗ і сказав що, маски не потрібні.
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Поразительно, что мелкий чиновник решает судьбу страны и выступает, вопреки субординации, главным источником о замыслах власти. Все наверху уже обосрались и неспособны принимать решения и нести за них ответственность? Это конец.... Несуществующая угроза уничтожит Украину посредством дезинтеграции ...
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Карантин может и поможет на пару недель
А дальше что?
При полном отсутствии медицины, это заставить людей тихо умирать по домам
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Дивлячись на бюджет, звр вже ясно, хотіли як краще, а вийде як завжди... в зебілів. по закінченню карантину І вірус сидітиме в кожній хаті, і економіку умножать на нуль.
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от рогаті наробили лиха у світі, це їх справа, гебняві як завжди обісрались...
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А че за ажиотаж??
Каждый носит свою Сметрь на спине..до первого удобного случая..
Судьба, рок, фатум..
А когда боишься, точняк -киздец¡

Кто верит в Магомета, кто - в Аллаха, кто - в Исуса,
Кто ни во что не верит - даже в чёрта назло всем...
Хорошую религию придумали индусы -
Что мы, отдав концы, не умираем насовсем.©
😇
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На право на владу сказали что еще +5 заболевших за сегодня..
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TEXTY.Org.Ua@TextyOrgUa





Сам по собі карантин, без масового тестування, не допоможе країні побороти епідемію: з економічних та соціальних причин карантин неможливо тримати вічно, а після відміни відбувається нова хвиля. Потрібна схема тестування - пошук - лок.карантин

МОЗ розглядає варіанти продовження карантину, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6022
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Якщо карантин продовжать, то економіка України накриється мідним тазом. Від голоду помре більше ніж від коронавірусу.
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этого они и добиваются, угробить экономику и украинцев ))
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Задача сейчас - потянуть время пока более развитые медицины других стран найдут максимально эффективные препараты, карты и методы лечения. Экономика сейчас на втором месте, на первом - здоровье.
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Смотрите, собачки, какая х..ня.
Вот всё, о чем мы кричали, орали, хрипели, смеялись, гиперболизировали, гипербореизировали, предупреждали и коварно угрожали, вот всё, о чем мы говорили ДО - забудьте. То всё был детский сад, штаны на лямках. Такое, детки баловались.
Уже завтра ваш уютный манямирок станет другим. Абсолютно другим. Категорически и полностью другим от слова на.уй вообще. Уже завтра (не буквально - в пятницу, 20 марта 2020, но в микроскопически близком и болезненно ощутимом близком завтра), вся власть от кое-как, но распорошенных ветвей власти перейдёт в одни руки. И нет, это не руки Вавочки, умеющего лишь отлично сжимать и подносить его ко рту предмет фаллической формы (я про микрофон, а вы про что?). Нет. Власть перейдет к одному Ах какому министру, за которого мы все с детства, прошу занести это в протокол. А о том, какая именно это будет власть, нам уже попунктно рассказал его советник. Расписал, так сказать, распорядок дня от «А» до «пошел на...уй». Но вякнуть вы не успеете. Потому что документально будет - не подкопаешься. Потому что представлено будет - не дое....шься. Ибо пандемия же! Мы вас спасаем! Так надо!
И документики уже готовы. И Кабмин уже допиливает последние запятые в рандомно расставленных местах. И специально обученные «добровольные помощники» уже готовы к перераспределению пищевых запасов. Помните, ваш любимый редактор Алла Комарова с год назад писала тут пост о том, что советы, конечно же, редкого мудацтва античеловеческая форма государства, но ответьте мне, кто _физически_ забирал из хат с девятью детьми последний горшок с мукой? Да-да, ребятки, это был их же сосед. А привёл убийц в хату их родственник, которому гречки досталось меньше на 2 кг. Вы мне тогда что тут рассказывали? «Да как ты можешь, манкуртка! Да мы никогда! Да ни за что!». У мироздания очень забавное чувство юмора. Сейчас у вас - у нас у всех - есть возможность на себе узнать, насколько.
Вы еще не поняли? Всем пиз..ец, котаны! В этом году годовщину Голодомора в ноябре мы отметим ролевыми играми взаправду.
сеть
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Короче , - статистики нет . Страна не подготовлена . Проще всего сделать запрет на всё , а потом находить козлов отпущения .
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Но панику , тоже создавать не нужно . Пережили птичий грипп , свинячий , януковича , майданы , петю , переживём и это . ))
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Якого нах продлєнія? Та той карантин в Ураїні ще й не починався!

Китайські фахівці з Уханя, відвідавши Італію, заявили, що власті не достатньо рішуче борються з коронавірусом в Ломбарді та взагалі на півночі країни - заходи повинні бути ще жорсткішими.

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и сколько еще Украина будет ожидать тестов.
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а ви думаєте що, Україна їх виробляє? Ото як черга дійде так і будуть тести.
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Не продление карантина запретов с обрушением экономики, за что надо убрать от власти, а организация мер существования народа и экономики в условиях возможного заражения. Из запретов: запретить появляться в транспорте и общественных местах без масок, ограничить массовые мероприятия в закрытых помещениях. Маски выдавать бесплатно, как к примеру рекламные буклеты перед выборами. Всю торговлю на улицу, благо тепло впереди. В закрытых помещениях и транспорте установить бактерицидные рециркуляторы и открытое облучение в технические перерывы при отсутствии людей. Насытить торговлю индивидуальными средствами защиты(маски, антисептики, салфетки, бактерицидные облучатели) Где возможно все двери и окна на распашку. И диджитализация с сокращением контактов между людьми. Рекламные ролики по ТВ с разьяснением, что делать для профилактики, культура людей в время эпидемии, избегать по возможности контактов, не жать руки и не обниматься, одевать маски в помещении. Если невозможно работать людям без контактов не запрещать работу, а создать условия для безопасной работы, за нарушение правил наказывать. Приобрести достаточное количество тестов и принять участие в разработке лекарства против вируса.
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100%

Где возможно все двери и окна на распашку. - хоча б з цього почали.
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Уважаемый (слабо!) минздрав!
А дайте-ка статистику, сколько у нас умирает людей каждый день от гриппа, от туберкулеза, от инфаркта, от инсульта, ог онкологии !
Лучше посоветуйте открыть и метро, и ж/д сообщение, просто строго контролируйте выполнение там санитарных правил. Иначе после карантина не будет ни экономики, ни денег, не будет и здравоохранения. И все, кто еще остался и поездит еще неделю на работу на маршрутках, сбегут окончательно хоть к черту на рога, в том числе и врачи, и медсестры, и санитарки, и продавцы продуктовых магазинов и супермаркетов, и работники аптек, и уборщицы, и сантехники, и электрики, и будет только полиция смотреть на пустые витрины...
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Пропоную відновити УПЛ, якщо там побігає 11 на 11 чоловіків на пустому стадіоні то нічого поганого не станеться.
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Сьогодні розлючені пенсіонери хмиздять водіїв маршруток, а через місяць мародери будуть вбивати за шматок ковбаси. Виживе той, у кого є кулемет чи рушниця.
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Тому уже зараз треба протестувати проти карантину абсурду, нехай організовують роботу та житедіяльність людей в умовах епідемії, а не валять країну, бо валити в першу чергу будуть цих нездар.
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Пропоную таке:
1.Відлов бродячих тварин.
2.Допомога безхатькам: безплатне харчування, душ, дезинфекция одежи (дезінфекція ультрафіолетом), роздача антисептика...

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та вони ще не визначилися з тим, чи допомагає маска? Ці двійочники такі ж медики, як і я.
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