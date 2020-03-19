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 Інфікований коронавірусом житомирянин працює в турфірмі і возив групу в Австрію, - ЗМІ

Житель Житомира, у якого 19 березня підтвердили інфікування коронавірусом, працює в турфірмі і за кордоном перебував разом із групою туристів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Житомир.info стало відомо увечері 19 березня, інформацію надав мер Житомира Сергій Сухомлин.

"Чоловік повертався з-за кордону не з другом і його сином, як він повідомляв раніше, а за кордон він возив цілу групу людей і разом із ними повертався в літаку. Зараз за допомогою соціальних мереж було встановлено, від якої турфірми вони їздили, де вони були, і на ранок обіцяють встановити все коло осіб, з якими інфікований контактував. За словами пацієнта, він сам був у самоізоляції, але невідомо, чи були у самоізоляції всі люди з групи, які з ним поверталися з-за кордону. Він цю інформацію приховував", - розповів наш журналіст після спілкування з мером.

Для збору інформації про членів туристичної групи, чисельність якої поки не відома, будуть залучені працівники поліції і Служби безпеки України. За словами мера Житомира, чолвік працює в турфірмі, від якої возив групу за кордон і разом із нею повертався літаком до України.

Читайте також: У Житомирі підтверджено перший випадок коронавірусу, - мер Сухомлин. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182895
 
 
 Топ коментарі
 
По Житомиру целый самолет зараженных лазит. Спасибо зеленной власти.
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они же приняли закон за сокрытие информации? пусть платит! идиот.
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По Житомиру целый самолет зараженных лазит. Спасибо зеленной власти.
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они через границу нелегально просочились?
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А при том, что все на улице должны носить намордники, а их нет, потому что разокрали и распродали за границу. И клоуну до этого вообще нет ни какого дела, он продолжает забирать туристов из очагов эпидемий, потому что они свои, и умереть поэтому должны даже те у кого нет денег на поездки.
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Ті хто хоче носити маски - вже їх придбали. Ті хто не зміг придбати маски, але хвилюється за себе і своїх близьких - або зробив їх власноруч, або не виходить на вулицю і уникає контактів зі сторонніми. А хто не здатен обмежити себе хоча б у чомусь і чекає дій лише від влади - будуть скиглити про все підряд: сьогодні зелена влада не видала їм пачку безкоштовних масок, завтра зелена влада не організує для них безкоштовне таксі на роботу, післязавтра зелена влада не видасть кожному по 10 тис гривень і безкоштовну комуналку за те що вони сидять без роботи - головне скиглити і ні в чому собі не відмовляти.
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І через те що тебе не забезпечили безкоштовною або майже безкоштовною маскою - ти вирішив на зло всім з такими ж матюками запхатись в переповнений автобус без маски, щоб встигнути на 9 годин ранку на дуже важливу роботу офіс-менеджера, чи як?
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дебил, я не езжу в автобусах, НО у меня нет возможности купить в никакой аптеке ни за какие деньги никакую маску.
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Партизан Ґрутенко 25+@YaYeGrud 6 ч

Йоханий бабай. Оце да.
Суіда моєї мами пронесло (тьфу-тьфу), останні тести негативні.
Але хлопець сам "здався" лікарям, бо ж 8 березня був в гостях там.
А отаке - за гранню просто. Таке враження, що їм не лише на оточуючих, а й на самих себе начхати.
Брусилівські макклауди блін
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они же приняли закон за сокрытие информации? пусть платит! идиот.
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Он представитель турфирмы, тут садить надо, после лечения конечно, если выживет.
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Ну, не пі@ари, га? Але бидло-наріт самі дали зеленім потворам карт-бланш. Робили, як вони думали, разом. Тільки кого? Самі себе без вазеліну. Депутати готують закон про виплату компенсації Коломойському за ПриватБанк https://finclub.net/ua/vse-pro-privatbank/deputaty-hotuiut-zakon-pro-vyplatu-kompensatsii-kolomoiskomu-za-pryvatbank-zmi.html
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таких ******* идиотов , шо наглотались перед таможней жаропонижающих , а потом проскочили границу и потом попёрлись ещё и по родственникам и знакомым праздновать приезды ,- тысячи , а теперь забздели и сидят подорожник к жопе прикладывают в ожидании чуда...
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Видимо, планета устала от идиотов.
Естественный отбор в деле.
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да ладно бы только идиоты умирали...а то ж они и других заразят
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Не знаю , пропустит ли этот пост админ цензора , - надеюсь , что пропустит . Не создавая никакой паники , можно купить в аптеке трёхпроцентный спрей перекиси водорода и пшикать себе в рот под язык и в нос в обе ноздри это простое и недорогое обеззараживающее средство . Главное , чтоб не попадало в глаза . Ничего не сожжёт , я уже попробовал на себе . Даже если глотнёшь - ничего плохого не будет .
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Всіх, хто повертається з-за кордону, треба поміщати на примусову обсервацію і на лобі ставити клеймо "ідіот", яке не змивається 14 днів, щоб всі знали, що він небезпечний.
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