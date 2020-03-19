EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Новий Кабмін Російські терористи збили Боїнг Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України
  2075  59
Все про:Зеленський (4857) РНБО (705) Резніков (17)

 Зеленський ввів віцепрем'єра Резнікова до складу РНБО

Президент України Володимир Зеленський ввів віцепрем'єра - міністра з питань реінтеграції окупованих територій Олексія Резнікова до складу РНБО.

Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Ввести до персонального складу Ради національної безпеки та оборони України Резнікова Олексія Юрійовича - віцепрем'єр-міністра України - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України", - сказано в документі.

Указ набирає чинності від дня його опублікування.

Читайте також: Через коронавірус Кабмін тимчасово змінить порядок підтвердження статусу для пенсіонерів, які проживають в ОРДЛО, - Резніков. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182892
 
 
 Топ коментарі
 



ROSHENLike Page

3 hrs ·

10 000 комплектів костюмів індивідуального захисту медпрацівників закуповує Roshen
Кондитерська корпорація Roshen вже закуповує першу партію комплектів костюмів індивідуального захисту медпрацівників. Roshen протягом багатьох років реалізує благодійні проекти у секторі охорони здоров'я і не залишається осторонь в час боротьби з пандемією COVID-19.

У роботі з соціальними проектами Кондитерська корпорація Roshen завжди дотримується принципів відкритості, системності та раціональності.
«Теперішня ситуація щодо закупок і надання допомоги в критичний для держави момент дуже нагадує ситуацію, яка була в 2013-2014 роках. Тоді, як і зараз, багато представників бізнесу і просто небайдужих людей взялись допомагати, але не було чітко сформованої потреби, не було розуміння першочерговості й усе відбувалось хаотично. Часто щось закуповувалось в надлишку, коли іншого критично не вистачало, розподілялось безсистемно.
Ось і тепер, ми, як багато інших, знаючи про недостатню кількість апаратів ШВЛ, кинулись їх закуповувати, але коли більш детально вивчили питання зрозуміли, що якісні апарати ШВЛ зараз придбати неможливо, терміни постачання коливаються від 15 до 18 тижнів. І для того, щоб зрозуміти, який саме апарат необхідно придбати, треба знати технічні можливості конкретного закладу, а саме чи є, наприклад, система подачі кисню та стисненого повітря, чи вона відсутня. І одними апаратами ШВЛ потреби не обмежуються. Тому ми переконані, що під час кризових ситуацій у питаннях благодійності потрібно тримати голову холодною і дотримуватись чіткого плану. Тому зараз, проконсультувавшись з координатором у МОЗ, відповідальним за формування потреби та координацією з благодійниками, ми закуповуємо те, що є першочерговим для роботи лікарів та лікарень в цілому в умовах пандемії - індивідуальний захист. 10 000 комплектів костюмів - це перша поставка. Ми розуміємо, що це не закриє потребу повністю, але це початок. Ми маємо намір докласти максимум зусиль, щоб допомогти в цій боротьбі. Водночас ми чудово розуміємо, що перемога можлива лише в тісному та ефективному партнерстві, координації всіх представників відповідального бізнесу з МОЗом та безпосередньо з лікарнями. Тому закликаємо усі зацікавлені сторони як на локальному, так і національному рівні координувати дії, а ми, в свою чергу, відкриті до співпраці,» - прокоментувала директор з розвитку соціальних проектів Кондитерської корпорації Рошен, Ірина Пономаренко.
 показати весь коментар
 
Зачєм? Нужно просто перестать болеть
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 



ROSHENLike Page

3 hrs ·

10 000 комплектів костюмів індивідуального захисту медпрацівників закуповує Roshen
Кондитерська корпорація Roshen вже закуповує першу партію комплектів костюмів індивідуального захисту медпрацівників. Roshen протягом багатьох років реалізує благодійні проекти у секторі охорони здоров'я і не залишається осторонь в час боротьби з пандемією COVID-19.

У роботі з соціальними проектами Кондитерська корпорація Roshen завжди дотримується принципів відкритості, системності та раціональності.
«Теперішня ситуація щодо закупок і надання допомоги в критичний для держави момент дуже нагадує ситуацію, яка була в 2013-2014 роках. Тоді, як і зараз, багато представників бізнесу і просто небайдужих людей взялись допомагати, але не було чітко сформованої потреби, не було розуміння першочерговості й усе відбувалось хаотично. Часто щось закуповувалось в надлишку, коли іншого критично не вистачало, розподілялось безсистемно.
Ось і тепер, ми, як багато інших, знаючи про недостатню кількість апаратів ШВЛ, кинулись їх закуповувати, але коли більш детально вивчили питання зрозуміли, що якісні апарати ШВЛ зараз придбати неможливо, терміни постачання коливаються від 15 до 18 тижнів. І для того, щоб зрозуміти, який саме апарат необхідно придбати, треба знати технічні можливості конкретного закладу, а саме чи є, наприклад, система подачі кисню та стисненого повітря, чи вона відсутня. І одними апаратами ШВЛ потреби не обмежуються. Тому ми переконані, що під час кризових ситуацій у питаннях благодійності потрібно тримати голову холодною і дотримуватись чіткого плану. Тому зараз, проконсультувавшись з координатором у МОЗ, відповідальним за формування потреби та координацією з благодійниками, ми закуповуємо те, що є першочерговим для роботи лікарів та лікарень в цілому в умовах пандемії - індивідуальний захист. 10 000 комплектів костюмів - це перша поставка. Ми розуміємо, що це не закриє потребу повністю, але це початок. Ми маємо намір докласти максимум зусиль, щоб допомогти в цій боротьбі. Водночас ми чудово розуміємо, що перемога можлива лише в тісному та ефективному партнерстві, координації всіх представників відповідального бізнесу з МОЗом та безпосередньо з лікарнями. Тому закликаємо усі зацікавлені сторони як на локальному, так і національному рівні координувати дії, а ми, в свою чергу, відкриті до співпраці,» - прокоментувала директор з розвитку соціальних проектів Кондитерської корпорації Рошен, Ірина Пономаренко.
 показати весь коментар
 
 
А 95 квартал сколько и кому уже помог инфа есть?
 показати весь коментар
 
 
Трамп під час брифінгу в Білому домі заявив що дешевий та доступний всьому світу препарат від малярії - хлорохін вбиває коронавірус!
 показати весь коментар
 
та то тупое даже в гугле не смогло посмотреть - тупо запостило фейк))
 показати весь коментар
 
 
Итальянский врач, который пожелал остаться анонимным, в комментарии УНИАН рассказал, какими лекарствами в Италии пытаются лечить больных на коронавирус. «Сейчас нас интересует, какие лекарства дадут лучшие результаты. В Италии пациентов лечат сочетанием Lopinavir/Ritonavir (Лопинавир/Ритонавир) с *********** (Хлорохин), хотя этот препарат предназначен против малярии. Еще один препарат, который, кажется, работает, - это Remdesivir (Ремдесивир), предназначенный для пациентов с эболой.

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/health/worldnews/10910873-unian-uznal-kakim-kokteylem-tyazhelyh-medikamentov-lechat-bolnyh-koronavirusom-v-italii.html
 показати весь коментар
 
Клинические исследования хлорохина, противомалярийного средства, проведенные в одной из больниц Марселя, показали эффективность его применения в лечении коронавирусной инфекции. Как заявила во вторник, 17 марта, официальный представитель правительства Франции Сибет Ндиай, результаты «многообещающи» и исследования будут «расширены». Одновременно она призвала к осторожности, так как пока «не существует научных доказательств» действенности хлорохина.

Накануне, в понедельник, известный французский врач-инфекционист, глава Средиземноморского института инфекционных заболеваний в Марселе Дидье Раульт сообщил, что 24 пациента, зараженных коронавирусом, согласились принимать Plaquenil (это одно из коммерческих названий, под которым выпускается хлорохин). Шесть дней спустя после начала приема препарата лишь четверть из них остались инфицированы. Одновременно 90% тех, кто не принимал препарат, по-прежнему являются носителями вируса, сообщил профессор.
.....
Тем временем ряд экспертов призывают к осторожности в связи с отсутствием более глубинных исследований и из-за наличия побочных эффектов, которые могут быть крайне серьезными, особенно в случае передозировки.
 показати весь коментар
 
Итальянский врач, который пожелал остаться анонимным ... неожидано "спутал" названия и назвал препарат НЕ как его называют в Италии)) не Plaquenil, а хлорохин...))

просто ржака - люди еще ведутся на статьи о "анонимном источнике")))
 показати весь коментар
 
Рекомендации Роспотребнадзора по профилактике коронавируса. Эффективно бороться с коронавирусом помогает также хлорохин
 показати весь коментар
 
а так - да, не фейк... вот цианистый калий - 100% убивает коронавирус. Инфа - проверенная!.. Зеленский ввел вице-премьера Резникова в состав СНБО - Цензор.НЕТ 812
 показати весь коментар
 
Появившаяся в СМИ информация о том, что найден эффективный препарат, способный противостоять коронавирусу, и это хлорохин, похожа на фейк-ньюс. Такое мнение в разговоре с «Парламентской газетой» высказал член Комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач РФ Владимир Круглый. Зеленский ввел вице-премьера Резникова в состав СНБО - Цензор.НЕТ 2997
 показати весь коментар
 
во-во... идеально! для кацапов - самое то!
 показати весь коментар
 
п.с. в том плане - что пусть пьют.. не жалко Зеленский ввел вице-премьера Резникова в состав СНБО - Цензор.НЕТ 9005
 показати весь коментар
 
На відміну від "Рошена", чиї магазини і не подумали закриватись на період карантину - Квартал 95 зараз не проводить сценічних вистав.
 показати весь коментар
 
 
95 квартал и не собирался ничего проводить. 95 квартал закрылся. Они же всю жизнь высмеивали власть, а сейчас кого высмеивать? Уже почти год прошел, а они только и продолжают высмеивать Пороха и прошлую власть не замечая всяких Сивух и продаж собак
 показати весь коментар
 
 
Им некогда, у них кадровый коронавирус в разгаре.
 показати весь коментар
 


Чєрвiк 25% об.@CherviqueUA





А у нас предприимчивые чуваки перекупили марлевые повязки и перепродали в ЕС
Тоже где-то месяц назад, может чуть больше
Знаю точно, что одно из производств повязок работало чисто на экспорт, своим даже по блату не отгружали - мощностя перегружены
 показати весь коментар
 
 
Кажется в СНБО потихоньку собирается Совет ГКЧП...
 показати весь коментар
 
 
Ага.
Там Тимошенко, Гриценко, Саакашвілі, Садовий, Хмара, Тягнибок, Фаріон, Скрипін, Дроздов,....всі незламні борці з баригою-мародьором.
 показати весь коментар
 
Соєвого баригу на нари довічно з конфіскацією.
 показати весь коментар
 
Что самое интересное, этот тоже похоже жид.
 показати весь коментар
 
Корыто все шире и длиннее...зеленых морд возле него все больше и больше..
 показати весь коментар
 
 
Не имеет значения где он был и когда...сейчас он в зеленом стаде...
 показати весь коментар
 
 


******* Такасама@n6j1K0PZH4vMK0y 9 ч

Ничего личного? просто бизнес.
Не барыга и не мародер Пальчевский продает 5-долларовые тесты на коронавирус всего лишь за 50$.
А чего его мимо денег проходить, подумал лучший друг Зеленского.
Интересно, а сколько Зеля перед выборами заплатил за анализы в его "Евролабе"?

Зеленский ввел вице-премьера Резникова в состав СНБО - Цензор.НЕТ 5106
 показати весь коментар
 
 
бл...что это за полоумное в президентах?
 показати весь коментар
 
 
Та не однаково мені
Як Україну злії люди
Присплять лукаві і в огні
Її окраденою збудять...

Зелєбіли ви готові відбудовувати бамбас?
 показати весь коментар
 
 
Вони, ще «сою вальцман чоколят» не висрали, а Ви їх вже новим гімном годувати зібрались
Краще про: «Борщовий набір».
 показати весь коментар
 
 
Нехай не розслабляються, це їм не порох який 5 років здавав здавав країну ворогові і так і не здав...
Нелох усьо зробить по -шуріку, чекаєм народну міліцію лднр на кордоні донецької і дніпровської областей
 показати весь коментар
 
 
Та вони й в «Ісправітєльно-воспітатєльних лагєрях, по лєчєнію от украінства», на сибірських лісоповалах будуть проклинати Порошенка : «Із-за которого, ім патріотам, прішлось голосовать за капітуляцію Украіни !».
 показати весь коментар
 
 
Будьмо оптимістами. Порох прийняв країну з нулем на кожному напрямку і залишив стабільний розвиток і впевненість у завтрашньому дні. Зебільчики хай прозрівають. Я помітив навіть на цензорі деякі упороті зефани приходять до тями. Тепер треба людям пояснювати не голосувати за пейсату табуретку яку пропіарять по г+г під чергові вибори
 показати весь коментар
 
 
Хотілося б вірити. Але, на політичному полі, крім Порошенка, поки не бачу людини, яка вміла б керувати колгоспом під назвою Україна.
 показати весь коментар
 
 
Навіть не уявляю буде порох знову балотуватися чи не буде. Зараз треба оту чуму пережити і то бажано без втрати суверенітету. Зараз все на купу, і влада дурна, і пандемія і економіка впаде і може параші буде не до нас з такими цінами на нафту ніхто не знає що буде за два три тижні. Був би ророх я б не переживав...
 показати весь коментар
 
 
Ага. «Руссскій борщь»...ну, й «УкрАінскіє щі»...
Кацап, як не вкраде щось, то не кацап...
 показати весь коментар
 
моника никуда и ничего ввести не может - девочка она...
 показати весь коментар
 
 
а многослойную алкосивуху он не ввел?
 показати весь коментар
 
 
Поражаюсь я выборочному антисемитизму зебилов. До Зели все (в т.ч. украинцы) при власти были евреями, а при Зеле все Резники стали Резниковыми. Зеленский ввел вице-премьера Резникова в состав СНБО - Цензор.НЕТ 8658
Зеленский ввел вице-премьера Резникова в состав СНБО - Цензор.НЕТ 5125
 показати весь коментар
 
 
А Ви що не знали, що у нас 73,22% же сюї ґебрєй ?
 показати весь коментар
 
 
Нюю, ввьол или интегрировал.. Якби згідно Основному Закону України,
а не Камасутрі...
🤗
 показати весь коментар
 
 
Віктор Алекса

"Москва бросила нахлебников: Терпилы ОРДЛо на собственной шкуре ощутили любовь расиюшки""Курс валют, вообще отдельная тема. Гривны у людей много, курс обмена не выгоден, в Украину или Россию не поедешь, чтобы поменять, приходится сдавать местным «барыгам». Если говорить о глобальных курсах, то доллар дорожает, рубль и гривна падает ...!

Капітулянт, під шумок коронавірусу, вирішив рятувати кинуту кацапами сепарню? І звідки в ордло "много гривны"?! https://www.youtube.com/post/UgyVkMkY167gd0mOKS14AaABCQ
 показати весь коментар
 
 

Helgi Sharp
 с
Ol Sharp

НЕ О ВИРУСАХ ЧИТАТЬ БУДЕТЕ?)

В своём вчерашнем посте я дал аналитику от Again Capital LLC - Нью-Йорской инвестиционно-консультативной компании, специализирующей на энергетических проектах.

В частности, эксперты компании прогнозируют, что если в течение 5 лет стоимость российской нефти будет на уровне 20 дол за брл (к тому всё идёт), РФ за эти 5 лет потеряет 20% своего ВВП. А это экономический коллапс.

В разделе, касающемся Украины, компания советует следовать примеру Китая, который уже начал отказываться от российских углеводородов и сворачивать совместные проекты в энергетике.

Не знаю, почувствовал ли скорый песец российского рынка новый премьер или это просто инстинкт самосохранения, но кабмин вдруг начал подчищать безумные ходы бениных слуг.
Осенью Герус (читай: Коломойский) открыл импорт электроэнергии из России. Но оказалось, что это решение загнало в угол отечественную энергетику.

Мистеру ЗЕ после пары встреч с шахтерами, чей уголь стал стране резко не нужен, пришлось признать: Герус - редкое мудило. Экономика катится в безоблачное никуда, а шахтерам на зарплаты пришлось вынимать деньги из тех средств, которые были предназначены на индексацию пенсий.

И как в этой ситуации можно импортировать э/э из России? - сокрушался на камеру презЕдент, увольняя прошлый кабмин.

Кабмин, конечно, можно уволить, но как вырвать из презЕдентского сердца Игоря Валерьевича?!) Ибо только его люди продолжают топить за этот импорт (Г+Г, Герус и Дубинский в авангарде), только ему нужна эта электроэнергия для своих ферросплавных заводов.

Короче, новый Кабмин ввёл пошлину для того, чтобы такой импорт закрыть. Буду объективным: это первое решение по защите экономики от этой власти за 8 месяцев. Не думаю, что мистер ЗЕ открыто пошёл против своего бенефициара - просто ДАЖЕ эта власть начинает понимать, что ставка на восточное партнёрство может обернуться тем, что рухнувший колос потянет за собой и Украину. Хотя упомянутые слуги Коломойского будут упираться до последнего - мама любит скорость, а они сами любят деньги. Которые не пахнут.

Уже написал текст, когда увидел мнение по этому вопросу Алексея Гончаренко - почти полное совпадение.

И последнее. Одновременно дешевым и качественным бывает только навоз. Независимость не может быть одновременно качественной и дешевой. И энергетика не может, которая и есть основой этой независимости.

Здоровья вам, политологи, вирусологи, энергетики, агностики, пофигисты и финансисты всех мастей!)
 показати весь коментар
 
 
ЧОгось, здається, хлорофілу цієї владі і не вистачає-грибки якісь...
ПОПуредникам заліза...Такі ж падлюки..
🤗
 показати весь коментар
 
ну теперь у Сивохи есть "напарник"...вместе точно "реинтехрирують"...
 показати весь коментар
 
 
Україна- окремо! оРдло- окремо! А їх статеві збочення, не наша проблема
 показати весь коментар
 
 
Нинішня влада ще гірше ніж хто собі тільки міг уявити.

Голосували проти Порошенка, а наголосували: Коломойшу, Ахметова, партію Регіонів і тупих КВНщиків.
 показати весь коментар
 
 
Це той Резніков, що у Львові придбав приміщення для консульства Росії.
 показати весь коментар
 
Ввести бы Зеклоуну держак от лопаты в одно место
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору