 Зеленський ввів віцепрем'єра Резнікова до складу РНБО

Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Ввести до персонального складу Ради національної безпеки та оборони України Резнікова Олексія Юрійовича - віцепрем'єр-міністра України - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України", - сказано в документі.

Указ набирає чинності від дня його опублікування.

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