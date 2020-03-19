 Зеленський ввів віцепрем'єра Резнікова до складу РНБО

Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
"Ввести до персонального складу Ради національної безпеки та оборони України Резнікова Олексія Юрійовича - віцепрем'єр-міністра України - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України", - сказано в документі.
Указ набирає чинності від дня його опублікування.
ROSHENLike Page
3 hrs ·
10 000 комплектів костюмів індивідуального захисту медпрацівників закуповує Roshen
Кондитерська корпорація Roshen вже закуповує першу партію комплектів костюмів індивідуального захисту медпрацівників. Roshen протягом багатьох років реалізує благодійні проекти у секторі охорони здоров'я і не залишається осторонь в час боротьби з пандемією COVID-19.
У роботі з соціальними проектами Кондитерська корпорація Roshen завжди дотримується принципів відкритості, системності та раціональності.
«Теперішня ситуація щодо закупок і надання допомоги в критичний для держави момент дуже нагадує ситуацію, яка була в 2013-2014 роках. Тоді, як і зараз, багато представників бізнесу і просто небайдужих людей взялись допомагати, але не було чітко сформованої потреби, не було розуміння першочерговості й усе відбувалось хаотично. Часто щось закуповувалось в надлишку, коли іншого критично не вистачало, розподілялось безсистемно.
Ось і тепер, ми, як багато інших, знаючи про недостатню кількість апаратів ШВЛ, кинулись їх закуповувати, але коли більш детально вивчили питання зрозуміли, що якісні апарати ШВЛ зараз придбати неможливо, терміни постачання коливаються від 15 до 18 тижнів. І для того, щоб зрозуміти, який саме апарат необхідно придбати, треба знати технічні можливості конкретного закладу, а саме чи є, наприклад, система подачі кисню та стисненого повітря, чи вона відсутня. І одними апаратами ШВЛ потреби не обмежуються. Тому ми переконані, що під час кризових ситуацій у питаннях благодійності потрібно тримати голову холодною і дотримуватись чіткого плану. Тому зараз, проконсультувавшись з координатором у МОЗ, відповідальним за формування потреби та координацією з благодійниками, ми закуповуємо те, що є першочерговим для роботи лікарів та лікарень в цілому в умовах пандемії - індивідуальний захист. 10 000 комплектів костюмів - це перша поставка. Ми розуміємо, що це не закриє потребу повністю, але це початок. Ми маємо намір докласти максимум зусиль, щоб допомогти в цій боротьбі. Водночас ми чудово розуміємо, що перемога можлива лише в тісному та ефективному партнерстві, координації всіх представників відповідального бізнесу з МОЗом та безпосередньо з лікарнями. Тому закликаємо усі зацікавлені сторони як на локальному, так і національному рівні координувати дії, а ми, в свою чергу, відкриті до співпраці,» - прокоментувала директор з розвитку соціальних проектів Кондитерської корпорації Рошен, Ірина Пономаренко.
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/health/worldnews/10910873-unian-uznal-kakim-kokteylem-tyazhelyh-medikamentov-lechat-bolnyh-koronavirusom-v-italii.html
Накануне, в понедельник, известный французский врач-инфекционист, глава Средиземноморского института инфекционных заболеваний в Марселе Дидье Раульт сообщил, что 24 пациента, зараженных коронавирусом, согласились принимать Plaquenil (это одно из коммерческих названий, под которым выпускается хлорохин). Шесть дней спустя после начала приема препарата лишь четверть из них остались инфицированы. Одновременно 90% тех, кто не принимал препарат, по-прежнему являются носителями вируса, сообщил профессор.
.....
Тем временем ряд экспертов призывают к осторожности в связи с отсутствием более глубинных исследований и из-за наличия побочных эффектов, которые могут быть крайне серьезными, особенно в случае передозировки.
просто ржака - люди еще ведутся на статьи о "анонимном источнике")))
Чєрвiк 25% об.@CherviqueUA
А у нас предприимчивые чуваки перекупили марлевые повязки и перепродали в ЕС
Тоже где-то месяц назад, может чуть больше
Знаю точно, что одно из производств повязок работало чисто на экспорт, своим даже по блату не отгружали - мощностя перегружены
Там Тимошенко, Гриценко, Саакашвілі, Садовий, Хмара, Тягнибок, Фаріон, Скрипін, Дроздов,....всі незламні борці з баригою-мародьором.
******* Такасама@n6j1K0PZH4vMK0y 9 ч
Ничего личного? просто бизнес.
Не барыга и не мародер Пальчевский продает 5-долларовые тесты на коронавирус всего лишь за 50$.
А чего его мимо денег проходить, подумал лучший друг Зеленского.
Интересно, а сколько Зеля перед выборами заплатил за анализы в его "Евролабе"?
Як Україну злії люди
Присплять лукаві і в огні
Її окраденою збудять...
Зелєбіли ви готові відбудовувати бамбас?
Краще про: «Борщовий набір».
Нелох усьо зробить по -шуріку, чекаєм народну міліцію лднр на кордоні донецької і дніпровської областей
Борщ від 1+1
Кацап, як не вкраде щось, то не кацап...
Лєні прикро
а не Камасутрі...
🤗
"Москва бросила нахлебников: Терпилы ОРДЛо на собственной шкуре ощутили любовь расиюшки""Курс валют, вообще отдельная тема. Гривны у людей много, курс обмена не выгоден, в Украину или Россию не поедешь, чтобы поменять, приходится сдавать местным «барыгам». Если говорить о глобальных курсах, то доллар дорожает, рубль и гривна падает ...!
Капітулянт, під шумок коронавірусу, вирішив рятувати кинуту кацапами сепарню? І звідки в ордло "много гривны"?! https://www.youtube.com/post/UgyVkMkY167gd0mOKS14AaABCQ
Helgi Sharp
с
Ol Sharp
НЕ О ВИРУСАХ ЧИТАТЬ БУДЕТЕ?)
В своём вчерашнем посте я дал аналитику от Again Capital LLC - Нью-Йорской инвестиционно-консультативной компании, специализирующей на энергетических проектах.
В частности, эксперты компании прогнозируют, что если в течение 5 лет стоимость российской нефти будет на уровне 20 дол за брл (к тому всё идёт), РФ за эти 5 лет потеряет 20% своего ВВП. А это экономический коллапс.
В разделе, касающемся Украины, компания советует следовать примеру Китая, который уже начал отказываться от российских углеводородов и сворачивать совместные проекты в энергетике.
Не знаю, почувствовал ли скорый песец российского рынка новый премьер или это просто инстинкт самосохранения, но кабмин вдруг начал подчищать безумные ходы бениных слуг.
Осенью Герус (читай: Коломойский) открыл импорт электроэнергии из России. Но оказалось, что это решение загнало в угол отечественную энергетику.
Мистеру ЗЕ после пары встреч с шахтерами, чей уголь стал стране резко не нужен, пришлось признать: Герус - редкое мудило. Экономика катится в безоблачное никуда, а шахтерам на зарплаты пришлось вынимать деньги из тех средств, которые были предназначены на индексацию пенсий.
И как в этой ситуации можно импортировать э/э из России? - сокрушался на камеру презЕдент, увольняя прошлый кабмин.
Кабмин, конечно, можно уволить, но как вырвать из презЕдентского сердца Игоря Валерьевича?!) Ибо только его люди продолжают топить за этот импорт (Г+Г, Герус и Дубинский в авангарде), только ему нужна эта электроэнергия для своих ферросплавных заводов.
Короче, новый Кабмин ввёл пошлину для того, чтобы такой импорт закрыть. Буду объективным: это первое решение по защите экономики от этой власти за 8 месяцев. Не думаю, что мистер ЗЕ открыто пошёл против своего бенефициара - просто ДАЖЕ эта власть начинает понимать, что ставка на восточное партнёрство может обернуться тем, что рухнувший колос потянет за собой и Украину. Хотя упомянутые слуги Коломойского будут упираться до последнего - мама любит скорость, а они сами любят деньги. Которые не пахнут.
Уже написал текст, когда увидел мнение по этому вопросу Алексея Гончаренко - почти полное совпадение.
И последнее. Одновременно дешевым и качественным бывает только навоз. Независимость не может быть одновременно качественной и дешевой. И энергетика не может, которая и есть основой этой независимости.
Здоровья вам, политологи, вирусологи, энергетики, агностики, пофигисты и финансисты всех мастей!)
ПОПуредникам заліза...Такі ж падлюки..
🤗
Голосували проти Порошенка, а наголосували: Коломойшу, Ахметова, партію Регіонів і тупих КВНщиків.