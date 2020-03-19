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 Суспільство
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Матеріали за темою:
Все про:карантин (455) Мін'юст (667) пенітенціарна служба (89) Бодня Тетяна (211) Цуцкірідзе Максим (8) COVID-19 (1240) коронавірус (26)

 Побачення заборонено, на прогулянку - тільки з сусідами по камері, - в тюрмах вжили заходів проти коронавірусу

Заступник міністра юстиції Олена Висоцька розповіла, яким чином пенітенціарна система збирається запобігти поширенню коронавірусу серед ув'язнених.

За її словами, мета на даний момент - не дати коронавірусу потрапити в місця позбавлення волі, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми розробили низку планових заходів, сконцентрувавшись на тому, щоб попередити можливе проникнення інфекції в будь-яку з установ, що входять у пенітенціарну систему, - пояснила Олена Висоцька. - Тому змушені були вдатися до непопулярних заходів. Наприклад, обмежити відвідування місць позбавлення волі, скасувавши побачення з родичами. Також щодня на пропускних пунктах перевіряється персонал і, якщо є будь-які симптоми, які вказують, що людина може бути хворою, її не допускають до роботи. Перевіряють в обов'язковому порядку і людей, яких за рішенням суду поміщають під варту. Їх відправляють на 14-денний карантин".

Співробітників пенітенціарних установ зобов'язали забезпечити постійне провітрювання приміщень і додаткове прибирання.

"Все накази спущено, не сумнівайтеся. Але як все це буде дотримуватися залежить від людей на місцях", - сказала Висоцька.

На прогулянку ув'язнених виводять із тими, з ким вони перебувають в одній камері.

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Є й приміщення, куди можна відселити інших ув'язнених, які контактували з хворим.

"Звичайно, стан нашої системи не дозволяє говорити про те, що всі ці заходи повністю будуть результативними. Але сподіваємося на це. Всі можливі в цій ситуації заходи ми вжили. Тут нас консультують експерти з Міжнародного Червоного Хреста та інших донорських організацій, які займаються охороною здоров'я . Ми радимося, просимо про допомогу і органи влади, і міжнародних партнерів. Нам потрібні, насамперед, засоби індивідуального захисту для медперсоналу", - розповіла Висоцька.

За словами заступника міністра, в разі виявлення хворого, його ізолюють, зроблять тест і, якщо вірус буде підтверджено - госпіталізують під охороною у звичайну інфекційну лікарню. Ні тестів, ні лабораторій у пенітенціарній системі немає, аналізи передаватимуть у лабораторії, що працюють у регіонах.

На думку Висоцької, коронавірус в Україні не може викликати тюремні бунти, як це було в Італії.

"Ситуація зараз повністю підконтрольна, вважаємо, що бунтів не буде. Щодня збираємо інформацію, чи є десь надзвичайні або нестандартні ситуації. На сьогодні все абсолютно спокійно. Але ми адекватно оцінюємо ризики, якщо хвороба поширюватиметься інтенсивно", - пояснила вона.

Що стосується ізоляторів тимчасового тримання Нацполіції, то за словами начальника Головного слідчого управління Максима Цуцкірідзе, на даний момент серед людей, які перебувають під вартою, хворих немає.

"Ви знаєте, що в місцях позбавлення волі багато людей хворих на туберкульоз, тому там є спеціальні камери на випадок карантину, - каже він. - Якщо ж люди будуть госпіталізовані в разі зараження коронавірусом, ми готові забезпечити охорону в лікарнях".

З власних джерел Цензор.НЕТ стало відомо, що Офіс генпрокурора направив начальникам міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань Мін'юсту лист з проханням проводити засідання суду виключно в режимі відеоконференцій.

Крім того, керівники таких управлінь мають забезпечити доставку до місця роботи персоналу, з огляду на введені транспортні обмеження. А якщо такої можливості немає, перевести всіх на казармений стан, забезпечивши належні умови.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182890
 
 
 Топ коментарі
 
тю...я думал это зам нач полиции про чрезвычайное положение продолжает рассказывать Свидания запрещены, на прогулку - только с сокамерниками, - в тюрьмах приняли меры против коронавируса - Цензор.НЕТ 6848
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УВЫ, но те кто должен сидеть в этих тюрьмах сидят совсем в других местах !!! Свидания запрещены, на прогулку - только с сокамерниками, - в тюрьмах приняли меры против коронавируса - Цензор.НЕТ 2179
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Трамп під час брифінгу в Білому домі заявив що дешевий та доступний всьому світу препарат від малярії - хлорохін вбиває коронавірус!
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Та Трамп кадр ещё тот и сказать может что угодно ,но если это правда то хорошо !
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Трамп - Президент США і куйні не говорить під час офіційних брифінгів. Якщо сказав то є результати!
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алё, ЫкспЭрд... ты хоть гугл иногда включать научись))

Клинические исследования хлорохина, противомалярийного средства, проведенные в одной из больниц Марселя, показали эффективность его применения в лечении коронавирусной инфекции. Как заявила во вторник, 17 марта, официальный представитель правительства Франции Сибет Ндиай, результаты «многообещающи» и исследования будут «расширены». Одновременно она призвала к осторожности, так как пока «не существует научных доказательств» действенности хлорохина.
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По данным китайского исследования, противомалярийное лекарство показало сравнительную эффективность для сдерживания развития пневмонии, улучшения состояния легких и сокращения продолжительности болезни.
Тем временем ряд экспертов призывают к осторожности в связи с отсутствием более глубинных исследований и из-за наличия побочных эффектов, которые могут быть крайне серьезными, особенно в случае передозировки.
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Вся пандемія коту під хвіст. Трамп все наламав.
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ЫкпЭрд.. снова ты лоханулся.. Побачення заборонено, на прогулянку - тільки з сусідами по камері, - в тюрмах вжили заходів проти коронавірусу - Цензор.НЕТ 9479
впрочем, как всегда..))
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О чекаємо від тебе розгорнутий аналіз чому і як цей препарат вбиває вірус. Ато одне коротке повідомлення якось не звично. Ти здатен на більше я в тебе вірю
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Чекаємо на масове застосування цього препарату під час лікування хворих, щоб уникнути летальних випадків. А аналізи будуть робити паралельно.
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начнем с тебя - всё равно не жалко))
срочно поукпаешь и принимаешь препарат..
родственники потом пусть отпишутся Побачення заборонено, на прогулянку - тільки з сусідами по камері, - в тюрмах вжили заходів проти коронавірусу - Цензор.НЕТ 4461
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А мы так боялись, что они могут заразиться и разнести вирус, когда будут нарушать комендантский час!
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тю...я думал это зам нач полиции про чрезвычайное положение продолжает рассказывать Свидания запрещены, на прогулку - только с сокамерниками, - в тюрьмах приняли меры против коронавируса - Цензор.НЕТ 6848
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Еще вполне гуманно. Могли же организовать и свидания только с сокамерниками
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Правильно, подселить больных коронавирусом к больным туберкулезом. Это сразу решит проблему с туберкулезом
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Наші каземати страшніші за короновірусу.
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Kavkaz Center
@newkc14
#Заключенные лагерей #Мордовии сообщили источнику #КЦ что администрация запрещает свидания с родными и вскоре запретят передачу продуктов

Зеки также получили по своим каналам данные о том, что в Оренбургской обл. в колониях уже более 100 заключенных заболели #коронавирусом
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Гражданам Израиля запретили выходить из дома
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Значит, завтра половина депутатов ВР Украины не выйдет из дому. Да и выход Зели из дому под большим вопросом. Побачення заборонено, на прогулянку - тільки з сусідами по камері, - в тюрмах вжили заходів проти коронавірусу - Цензор.НЕТ 805
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по обе стороны забора - одна и та же муйня.
казалось бы, хто может быть больше изолирован чем сидельцы.
метро им там не забудьте закрыть...
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теперь свидания будут только с сокамерниками))
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"Запретить" коронавирус в тюрьмах собираются те, кто уже "запретил" там туберкулёз, СПИД и прочие прелести. Результат будет таким же.
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