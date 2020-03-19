 Побачення заборонено, на прогулянку - тільки з сусідами по камері, - в тюрмах вжили заходів проти коронавірусу

За її словами, мета на даний момент - не дати коронавірусу потрапити в місця позбавлення волі, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми розробили низку планових заходів, сконцентрувавшись на тому, щоб попередити можливе проникнення інфекції в будь-яку з установ, що входять у пенітенціарну систему, - пояснила Олена Висоцька. - Тому змушені були вдатися до непопулярних заходів. Наприклад, обмежити відвідування місць позбавлення волі, скасувавши побачення з родичами. Також щодня на пропускних пунктах перевіряється персонал і, якщо є будь-які симптоми, які вказують, що людина може бути хворою, її не допускають до роботи. Перевіряють в обов'язковому порядку і людей, яких за рішенням суду поміщають під варту. Їх відправляють на 14-денний карантин".

Співробітників пенітенціарних установ зобов'язали забезпечити постійне провітрювання приміщень і додаткове прибирання.

"Все накази спущено, не сумнівайтеся. Але як все це буде дотримуватися залежить від людей на місцях", - сказала Висоцька.

На прогулянку ув'язнених виводять із тими, з ким вони перебувають в одній камері.

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Є й приміщення, куди можна відселити інших ув'язнених, які контактували з хворим.

"Звичайно, стан нашої системи не дозволяє говорити про те, що всі ці заходи повністю будуть результативними. Але сподіваємося на це. Всі можливі в цій ситуації заходи ми вжили. Тут нас консультують експерти з Міжнародного Червоного Хреста та інших донорських організацій, які займаються охороною здоров'я . Ми радимося, просимо про допомогу і органи влади, і міжнародних партнерів. Нам потрібні, насамперед, засоби індивідуального захисту для медперсоналу", - розповіла Висоцька.

За словами заступника міністра, в разі виявлення хворого, його ізолюють, зроблять тест і, якщо вірус буде підтверджено - госпіталізують під охороною у звичайну інфекційну лікарню. Ні тестів, ні лабораторій у пенітенціарній системі немає, аналізи передаватимуть у лабораторії, що працюють у регіонах.

На думку Висоцької, коронавірус в Україні не може викликати тюремні бунти, як це було в Італії.

"Ситуація зараз повністю підконтрольна, вважаємо, що бунтів не буде. Щодня збираємо інформацію, чи є десь надзвичайні або нестандартні ситуації. На сьогодні все абсолютно спокійно. Але ми адекватно оцінюємо ризики, якщо хвороба поширюватиметься інтенсивно", - пояснила вона.

Що стосується ізоляторів тимчасового тримання Нацполіції, то за словами начальника Головного слідчого управління Максима Цуцкірідзе, на даний момент серед людей, які перебувають під вартою, хворих немає.

"Ви знаєте, що в місцях позбавлення волі багато людей хворих на туберкульоз, тому там є спеціальні камери на випадок карантину, - каже він. - Якщо ж люди будуть госпіталізовані в разі зараження коронавірусом, ми готові забезпечити охорону в лікарнях".

З власних джерел Цензор.НЕТ стало відомо, що Офіс генпрокурора направив начальникам міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань Мін'юсту лист з проханням проводити засідання суду виключно в режимі відеоконференцій.

Крім того, керівники таких управлінь мають забезпечити доставку до місця роботи персоналу, з огляду на введені транспортні обмеження. А якщо такої можливості немає, перевести всіх на казармений стан, забезпечивши належні умови.