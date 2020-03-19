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Все про:карантин (455) НАН України (37) тест (25) COVID-19 (1240) коронавірус (26)

 В Україні розроблено тести для діагностики китайського коронавірусу

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України (ІМБГ НАНУ) розробив тест-систему для діагностики китайського коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу інституту.

ІМБГ НАНУ був залучений до роботи з розробки лабораторного варіанта тест-системи відповідно до доручення Секретаря РНБО України Данілова О. М. від 21.01.2020 року №173/14-04/2-20.

Як сказано в повідомленні пресслужби, співробітники Інституту створили лабораторний варіант патентоспроможної оригінальної "платформи" тест-системи на основі полімеразної ланцюгової реакції в реальному часі для діагностики китайського коронавірусу SARS-CoV-2, яку дуже швидко можна пристосовувати до нових мутацій вірусу.

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Нещодавно тест-система успішно пройшла тестування на ДНК зі зразків виділених у пацієнтів з підозрою на інфекцію згаданого вірусу, яких тестували в Центрі громадського здоров'я МОЗ України. Крім того, як валідацію (доказовість) високої специфічності роботи цієї тест-системи проведено секвенування отриманого фрагмента ДНК. Він повністю збігся з відповідною послідовністю коронавірусної РНК від пацієнта, який показав позитивний результат тестування.

В даний час розроблена в ІМБГ НАНУ тест-система для лабораторної діагностики COVID-19 пройшла реєстрацію в Україні і в разі відповідного фінансування готова до випуску на базі Інституту.

Згідно з постановою президії НАН України від 11 березня створено робочу групу з проблем (наслідків) поширення коронавірусу SARS-CoV-2 в Україні. В її складі - провідні вітчизняні вчені, а очолює групу академік-секретар відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України, директор інституту біохімії ім.О.В.Палладіна НАН України, голова Комісії з біобезпеки та біозахисту при РНБО України академік НАН України Сергій Комісаренко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182889
 
   
 Топ коментарі
 
УДИВИТЕЛЬНО ,как не гробили в Украине науку а она всё живёт ,ну дай ей Бог ЗДОРОВЬЯ ,этих людей надо финансировать а не мусоров ,судей ,чинуш ,прокуроров и прочую нечисть .. Институт молекулярной биологии разработал тест-систему для выявления вируса СOVID-19, - Академия наук - Цензор.НЕТ 5383
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Дай Бог, якщо вона буде якісною та принесе користь.
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Дай Бог, якщо вона буде якісною та принесе користь.
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кто "она"? Читаем новость а не заголовок:
" лабораторный вариант патентоспособной оригинальной "платформы"".
Т.е. никакой тест-системы нет, есть что-то что-то под что можно попросить кучу денег из бюджета на доработку.
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Трамп під час брифінгу в Білому домі заявив що дешевий та доступний всьому світу препарат від малярії - хлорохін вбиває коронавірус!
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Да нет никакой пандемии, а есть ситуация для искусственного создания кризиса в мире.
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Я би сказав, що то не криза. Це намагаються просто загнати всіх в стойло. Ще пару тройку вірусів, і про всю демократію можна буде забути.
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алё, ЫкспЭрд... ты хоть гугл иногда включать научись))

Клинические исследования хлорохина, противомалярийного средства, проведенные в одной из больниц Марселя, показали эффективность его применения в лечении коронавирусной инфекции. Как заявила во вторник, 17 марта, официальный представитель правительства Франции Сибет Ндиай, результаты «многообещающи» и исследования будут «расширены». Одновременно она призвала к осторожности, так как пока «не существует научных доказательств» действенности хлорохина.
.....
По данным китайского исследования, противомалярийное лекарство показало сравнительную эффективность для сдерживания развития пневмонии, улучшения состояния легких и сокращения продолжительности болезни.

Тем временем ряд экспертов призывают к осторожности в связи с отсутствием более глубинных исследований и из-за наличия побочных эффектов, которые могут быть крайне серьезными, особенно в случае передозировки.
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То Арбидол, то Хлорохин - развод на бабки. Тут на ютуб уже куча типа итальяшек на русском чешут, какие таблетки покупать... Лечение проводится по ситуации - т.е. по симптомам которые нужно погасить. Когда температура - сбить температуру, сухой кашель - разжижать и т.д. Толку от Хлорохина человеку у которого уже фиброз 20% легких?
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Ага..только еще никому не удалось вылечить печень от последствий приема хининосодержащих лекарств..китайцы еще в феврале говорили о Делагиле - советский вариант -это как рак и химиотерапия..
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Наконец-то! Я уж думала, все украинские ученые уехали из страны.
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А чим лікувати? Чи дізнатись що в тебе вірус і сконати від інфаркту з купою в штанях?
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Дізнатись що в тебе вірус, самоізолюватись і попередити всіх з ким був близький контакт. Зеленський не переможе вірус замість тебе.
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Понятно.
Ну, це ж не Порошенко, що віповідав за все.
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Але для відправки на карантин від дуже необхідний.
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как говорит Усик - ходить в храм и причащаться.
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Натовпом облизати одну ложечку? В італії померло 15 священників вже. Інфа з фейсбука знайомих моєї матері
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"Ликувати" остальных не зараженных методом изоляции больных. А для выявления нужна быстрая и надежная тест-система.
Это вирус, а 99% вирусов не лечится лекарствами. Против вируса одно лечение - наша иммунная система.
А для поддержания иммунитета на высоком уровне нужно всего-навсего вести здоровый образ жизни.
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Хворі здихлики диктують як жити всім іншим здоровим людям.
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Германия производит сейчас тысячи и при достаточно низкой себестоимости.
Например, фирму в Берлине, перевели на казарменное положение и охраняет армейское подразделение.
Тесты - очень качественные. Гораздо лучше китайских первого периода эпидемии...
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ни в какой стране с развитой медицинской системой, мы и сотни других стран пока, к сожалению, не из них.
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УДИВИТЕЛЬНО ,как не гробили в Украине науку а она всё живёт ,ну дай ей Бог ЗДОРОВЬЯ ,этих людей надо финансировать а не мусоров ,судей ,чинуш ,прокуроров и прочую нечисть .. Институт молекулярной биологии разработал тест-систему для выявления вируса СOVID-19, - Академия наук - Цензор.НЕТ 5383
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Только ишаку не говорите, а то науку добьют
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і знов Майдан... чеський Майдан проти ко-вірусу



Мишаниганз@el_archangel





У нас в Чехии какая-то волна гражданских инициатив по помощи в борьбе с коронавирусом. Новости одна другой краше (тред).
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слава найвеличнейшему зепрезеденту....то он спасаеи мир..урааааа
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Даже не смешно.........
04/02/2020

Разработанные Украиной тесты на коронавирус могут появится в следующий вторник

Об этом корреспонденту УНН сказал научный директор молекулярно-генетической лаборатории Diagen, научный сотрудник Института геронтологии НАМН Александр Коляда.
Прошло полтора месяца........
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И это отлично, что они появились. Или вы каждый день то и дело разрабатываете с нуля тест системы неизвестного ранее вируса только по геному самого вируса. Между прочим сами тест системы разработали и производят единичные страны, и с очень большими возможностями. Так что наши ученые бесспорные молодцы.
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Еще раз....... читаем текст от сегодня и по ссылке, датированный 4-м февраля.
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как можно разработать то, чего нет? Институт в Украине что-то разработал, не смешите, ничего уже не осталось от советской науки.
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та и в советской науке все в основно спивзятое из импортной было В Украине разработаны тесты для диагностики китайского коронавируса - Цензор.НЕТ 4270.даже иод и зеленка...
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Это вы ошибаетесь, о зеленке в мире, кроме стран бывшего СНГ, никто не слыхал. И она принадлежит к препаратам с недоказанной медицинской эффективностью.
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Да у ЗЕленки с эфективностью не все в порядке.
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Партизан Ґрутенко 25+@YaYeGrud 4 ч

Таки да, хоч це й сумно, але правда - купа людей зверталася в Радомишлі з проханням про тести, а зробили одиницям.
Бо тести дефіцитні. Сподівюсь, що хтось, курва, за це колись відповість.
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ну і де ті ТЕСТИ-де ...- під шумок гроші пилять , аж гуде....
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в этом и есть цель, присосаться к бюджету.
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Чого Академія??
Ще разів з п'ять повторно??
Був проффесор, яйценюки та інші , бувші та нинішні при владі, мають якісь наукові ступення.
Доплати мають-результату Мінус!
Гугліть!!
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Подобная новость о том что украинские ученые разработали тест на коронавирус была еще в начале распостранения вируса в Китае. По факту же даже масок в стране пошить не могут не говоря о нормальных респираторах.
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48 МІЛЬЙОНІВ МАСОК УКРАЇНА ПРОДАЛА у Китай.
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вакцина появится не ранее полугода, и то, если будет серьезный научный прорыв и опускание многих формальностей. Обычно вакцина появляется через год - полтора.
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а перспективы начала применения?хотябы противовирусных препаратов,не говоря уже о тест системах
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как таковых эффективных противовирусных препаратов нет. А те, что есть, с очень сильной побочкой, иногда опаснее последствий самой болезни. Например озальтамивир от гриппа.
У ученых есть вариант, как миновать атипичную пневмонию при заражении коронавирусом.
Белок АСЕ-2, с которым связывается сам вирус, и который "запускает" вирус в клетку легких.
Но этот же белок участвует в системе поддержания кровяного давления. Т.е. снижения его можно добиться, и это может помочь избежать пневмонии, но резко увеличивается шанс инсульта.
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А вот только вчера, какой то мужичок в блоге на цензоре писал по ситуации по коронавирусу. Очень заумно, но вроде он про этих ребят тоже упоминал, но так, с недоверием. Дал им, если правильно помню - где то - год, на разработку
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ну если год - это тоже хорошо. вряд ли такой вирус расфигачат как эболу при таком то распространении, а иметь свои гарантированные тесты - необходимо, да и дешевле может выйти если воровать не будут (чтобы не получилось как за десятки лямов по факту вкалывают пара студентов \на практике\ или тупо покупаются китайские за копейки).
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Комисаренко? Который в 2004 в президенты баллотировался? Шутите так???
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Я теж розробив..
Віримо тому, що немаЄ!!
Мій метод краще!
😁
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ПЕРВАЯ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ ,молодцы ,только выпускать надо уже вчера ,а не как обычно , немедленно в производство!!!
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Когда эти тесты будут доступны? Если поднапрячься, то все можно сделать очень быстро - речь идет о жизни и смерти людей.
Давайте ребята, не подведите.
Еще бы лекарство найти....(
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нет. Там нет производственной базы. Руководство института сидит на потоках от сдачи недвиги в аренду, и время от времени пилят бюджетные деньги под какие-то "проекты" которые потом тихо умирают.
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похоже на наши реалии... ну хоть 5 минут надежды у меня сегодня было!...)
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хватит ср@ть как ватник под каждым постом !
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внимательно читаем - они разработали платформу. которую для начала - хотят запатентовать. потом найти покупателей, потом покупатель на основе єтой платформі сможет разраьртать тест, протестировать месяц-два, если платформа не фуфоло - через пол года зарегистрируют систему, потом начнут закупать оборудование и реагенті под віпуск... возможно в Китае
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я вообще никак не оптимист, а махровый реалист, но сейчас, реально хочу верить! В Украине разработаны тесты для диагностики китайского коронавируса - Цензор.НЕТ 8153
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В заголовке: Разработали тест.
В новости: " лабораторный вариант патентоспособной оригинальной "платформы"".
Перевожу: что-то сварганили на коленке, чтобы предъявить лоханутому преЗеденту и под это дело присосаться к бюлджету, т.к. нужны средства "на доработку".
Нет в институте производственной базы. Не может он ничего производить, и создавать тоже.
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ага, щас завод начнут строить под расфасовку мела..
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Тільки радуцькому в руки не давайте.
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Американские власти планируют ввести антироссийские санкции для стабилизации ситуации на нефтяном рынке. Об этом сообщает Wall Street Journal.
Чего именно могут коснуться ограничительные меры в отношении России, не уточняется. В Украине разработаны тесты для диагностики китайского коронавируса - Цензор.НЕТ 4405
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та ідіть у гузно зі своїми тест-системами!
дайош надзвичайний стан!
а шо, па-пріколу!
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Ключевая фраза "в случае соответствующего финансирования готова к выпуску на базе Института".
Если проще монопольное производство в ограниченном количестве по очень высокой цене за очень долгое время.

Речь идет не о помощи стране, не о доступном тесте а о наживе воспользовавшись
страхом и паникой лохов. И это еще хорошо если что то придумали.напомню вам историю

про тимохину тамифлю.
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Думаю зеля продаст по быстрому ... У него создать тут свою Италию цель . Это же не ПАРАШЕНКА !
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На территории экс-Совка тесты на этот вирус сейчас производит только Новосибирский "Вектор", что и не удивительно - это профильный институт Совка.
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К сожалению ПОКА только в СМИ разработаны.. а потом люди забудут и не вспомнят ЧТО им говорили......
Зарплаты научных работников(учёных) равны 5-10 тыс грн. ВСЁ остальное неизбежное следствие этого.=>нет науки и НИОКР =>нет современного производства => деградация образования, инженеров, заводов, системы управления =>деградация и исчезновение обрабатывающей промышленности =>Украина=Папуасия => Нищета =>бегство за границу всех кто может-Лучших =>ослабление страны=>потеря территорий и дальнейшая деградация, нищета и бегство. Закончится исчезновением Украины(10 лет), и постепенным исчезновением украинской нации, украинский язык исчезнет
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Вот теперь статистика заболеваемости точно не пострадает.
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кто-то решил срубить бабла под пандемию...
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"відповідно до доручення Секретаря РНБО України Данілова О. М."
" зі зразків виділених у пацієнтів з підозрою на інфекцію"
Щось ...
В Україні розроблено тести для діагностики китайського коронавірусу - Цензор.НЕТ 7786
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Разработали... Молодцы!...
А теперь, как с БТРами:
отдадим разработку в Польшу и будем у них покупать наши-же тесты?

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Так швейцарська компанія, не пам'ятаю назви, але легко знайти у Інтернеті, вже випускає прилади які обробляють результати тестів на COVID-19 за 4 години. В Америці подібне застосовується. Навіщо винаходити колесо?
Дорого купити? Так це дешевше чекати незнамо скільки коли зможуть щось подібне виробляти в Україні. Тестові, безплатні системи потрібні зараз а не через пів року
🤔
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