 В Україні розроблено тести для діагностики китайського коронавірусу

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу інституту.

ІМБГ НАНУ був залучений до роботи з розробки лабораторного варіанта тест-системи відповідно до доручення Секретаря РНБО України Данілова О. М. від 21.01.2020 року №173/14-04/2-20.

Як сказано в повідомленні пресслужби, співробітники Інституту створили лабораторний варіант патентоспроможної оригінальної "платформи" тест-системи на основі полімеразної ланцюгової реакції в реальному часі для діагностики китайського коронавірусу SARS-CoV-2, яку дуже швидко можна пристосовувати до нових мутацій вірусу.

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Нещодавно тест-система успішно пройшла тестування на ДНК зі зразків виділених у пацієнтів з підозрою на інфекцію згаданого вірусу, яких тестували в Центрі громадського здоров'я МОЗ України. Крім того, як валідацію (доказовість) високої специфічності роботи цієї тест-системи проведено секвенування отриманого фрагмента ДНК. Він повністю збігся з відповідною послідовністю коронавірусної РНК від пацієнта, який показав позитивний результат тестування.

В даний час розроблена в ІМБГ НАНУ тест-система для лабораторної діагностики COVID-19 пройшла реєстрацію в Україні і в разі відповідного фінансування готова до випуску на базі Інституту.

Згідно з постановою президії НАН України від 11 березня створено робочу групу з проблем (наслідків) поширення коронавірусу SARS-CoV-2 в Україні. В її складі - провідні вітчизняні вчені, а очолює групу академік-секретар відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України, директор інституту біохімії ім.О.В.Палладіна НАН України, голова Комісії з біобезпеки та біозахисту при РНБО України академік НАН України Сергій Комісаренко.