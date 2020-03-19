 В Україні розроблено тести для діагностики китайського коронавірусу

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу інституту.
ІМБГ НАНУ був залучений до роботи з розробки лабораторного варіанта тест-системи відповідно до доручення Секретаря РНБО України Данілова О. М. від 21.01.2020 року №173/14-04/2-20.
Як сказано в повідомленні пресслужби, співробітники Інституту створили лабораторний варіант патентоспроможної оригінальної "платформи" тест-системи на основі полімеразної ланцюгової реакції в реальному часі для діагностики китайського коронавірусу SARS-CoV-2, яку дуже швидко можна пристосовувати до нових мутацій вірусу.
Нещодавно тест-система успішно пройшла тестування на ДНК зі зразків виділених у пацієнтів з підозрою на інфекцію згаданого вірусу, яких тестували в Центрі громадського здоров'я МОЗ України. Крім того, як валідацію (доказовість) високої специфічності роботи цієї тест-системи проведено секвенування отриманого фрагмента ДНК. Він повністю збігся з відповідною послідовністю коронавірусної РНК від пацієнта, який показав позитивний результат тестування.
В даний час розроблена в ІМБГ НАНУ тест-система для лабораторної діагностики COVID-19 пройшла реєстрацію в Україні і в разі відповідного фінансування готова до випуску на базі Інституту.
Згідно з постановою президії НАН України від 11 березня створено робочу групу з проблем (наслідків) поширення коронавірусу SARS-CoV-2 в Україні. В її складі - провідні вітчизняні вчені, а очолює групу академік-секретар відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України, директор інституту біохімії ім.О.В.Палладіна НАН України, голова Комісії з біобезпеки та біозахисту при РНБО України академік НАН України Сергій Комісаренко.
" лабораторный вариант патентоспособной оригинальной "платформы"".
Т.е. никакой тест-системы нет, есть что-то что-то под что можно попросить кучу денег из бюджета на доработку.
Клинические исследования хлорохина, противомалярийного средства, проведенные в одной из больниц Марселя, показали эффективность его применения в лечении коронавирусной инфекции. Как заявила во вторник, 17 марта, официальный представитель правительства Франции Сибет Ндиай, результаты «многообещающи» и исследования будут «расширены». Одновременно она призвала к осторожности, так как пока «не существует научных доказательств» действенности хлорохина.
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По данным китайского исследования, противомалярийное лекарство показало сравнительную эффективность для сдерживания развития пневмонии, улучшения состояния легких и сокращения продолжительности болезни.
Тем временем ряд экспертов призывают к осторожности в связи с отсутствием более глубинных исследований и из-за наличия побочных эффектов, которые могут быть крайне серьезными, особенно в случае передозировки.
Ну, це ж не Порошенко, що віповідав за все.
Это вирус, а 99% вирусов не лечится лекарствами. Против вируса одно лечение - наша иммунная система.
А для поддержания иммунитета на высоком уровне нужно всего-навсего вести здоровый образ жизни.
Например, фирму в Берлине, перевели на казарменное положение и охраняет армейское подразделение.
Тесты - очень качественные. Гораздо лучше китайских первого периода эпидемии...
Мишаниганз@el_archangel
У нас в Чехии какая-то волна гражданских инициатив по помощи в борьбе с коронавирусом. Новости одна другой краше (тред).
04/02/2020
Разработанные Украиной тесты на коронавирус могут появится в следующий вторник
Об этом корреспонденту УНН сказал научный директор молекулярно-генетической лаборатории Diagen, научный сотрудник Института геронтологии НАМН Александр Коляда.
Прошло полтора месяца........
спивзятое из импортной было .даже иод и зеленка...
Партизан Ґрутенко 25+@YaYeGrud 4 ч
Таки да, хоч це й сумно, але правда - купа людей зверталася в Радомишлі з проханням про тести, а зробили одиницям.
Бо тести дефіцитні. Сподівюсь, що хтось, курва, за це колись відповість.
Ще разів з п'ять повторно??
Був проффесор, яйценюки та інші , бувші та нинішні при владі, мають якісь наукові ступення.
Доплати мають-результату Мінус!
Гугліть!!
У ученых есть вариант, как миновать атипичную пневмонию при заражении коронавирусом.
Белок АСЕ-2, с которым связывается сам вирус, и который "запускает" вирус в клетку легких.
Но этот же белок участвует в системе поддержания кровяного давления. Т.е. снижения его можно добиться, и это может помочь избежать пневмонии, но резко увеличивается шанс инсульта.
Віримо тому, що немаЄ!!
Мій метод краще!
😁
Давайте ребята, не подведите.
Еще бы лекарство найти....(
В новости: " лабораторный вариант патентоспособной оригинальной "платформы"".
Перевожу: что-то сварганили на коленке, чтобы предъявить лоханутому преЗеденту и под это дело присосаться к бюлджету, т.к. нужны средства "на доработку".
Нет в институте производственной базы. Не может он ничего производить, и создавать тоже.
Чего именно могут коснуться ограничительные меры в отношении России, не уточняется.
дайош надзвичайний стан!
а шо, па-пріколу!
Если проще монопольное производство в ограниченном количестве по очень высокой цене за очень долгое время.
Речь идет не о помощи стране, не о доступном тесте а о наживе воспользовавшись
страхом и паникой лохов. И это еще хорошо если что то придумали.напомню вам историю
про тимохину тамифлю.
Зарплаты научных работников(учёных) равны 5-10 тыс грн. ВСЁ остальное неизбежное следствие этого.=>нет науки и НИОКР =>нет современного производства => деградация образования, инженеров, заводов, системы управления =>деградация и исчезновение обрабатывающей промышленности =>Украина=Папуасия => Нищета =>бегство за границу всех кто может-Лучших =>ослабление страны=>потеря территорий и дальнейшая деградация, нищета и бегство. Закончится исчезновением Украины(10 лет), и постепенным исчезновением украинской нации, украинский язык исчезнет
" зі зразків виділених у пацієнтів з підозрою на інфекцію"
Щось ...
А теперь, как с БТРами:
отдадим разработку в Польшу и будем у них покупать наши-же тесты?
Дорого купити? Так це дешевше чекати незнамо скільки коли зможуть щось подібне виробляти в Україні. Тестові, безплатні системи потрібні зараз а не через пів року
🤔