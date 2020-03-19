 Схованку зі зброєю, викраденою в 2014 р. з частини ЗСУ в Криму, виявлено на Луганщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Зі схованки в лісосмузі поблизу одного з населених пунктів Новопсковського району, оперативники вилучили протитанковий гранатомет РПГ-22, дві осколкові гранати РГ-42, два автомати АК-74 і велику кількість набоїв різного калібру.





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"За оперативною інформацією, схрон ще в 2014 році влаштував учасник одного з незаконних збройних формувань так званої ЛНР. Бойовик мав подвійне громадянство України і РФ і в той час жив на Луганщині. Сепаратист контактував із представниками російських спецслужб і ймовірно причетний до підриву мосту в селі Підгорівка Старобільського району", - сказано в повідомленні.