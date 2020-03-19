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 Події, Фоторепортаж
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Все про:Крим (8910) Луганщина (1950) зброя (1469) Правоохоронні органи (931) СБУ (5408)

 Схованку зі зброєю, викраденою в 2014 р. з частини ЗСУ в Криму, виявлено на Луганщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

На Луганщині співробітники Служби безпеки України виявили схрон зі зброєю і боєприпасами, викраденими в 2014 році з частини ЗCУ в АР Крим.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Схованку зі зброєю, викраденою в 2014 р. з частини ЗСУ в Криму, виявлено на Луганщині, - СБУ 01

Зі схованки в лісосмузі поблизу одного з населених пунктів Новопсковського району, оперативники вилучили протитанковий гранатомет РПГ-22, дві осколкові гранати РГ-42, два автомати АК-74 і велику кількість набоїв різного калібру.

Схованку зі зброєю, викраденою в 2014 р. з частини ЗСУ в Криму, виявлено на Луганщині, - СБУ 02
Схованку зі зброєю, викраденою в 2014 р. з частини ЗСУ в Криму, виявлено на Луганщині, - СБУ 03

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мешканець Лисичанська, який стріляв 15 березня у продавщицю в магазині, "здав" правоохоронцям свій схрон зі зброєю, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Схованку зі зброєю, викраденою в 2014 р. з частини ЗСУ в Криму, виявлено на Луганщині, - СБУ 04

"За оперативною інформацією, схрон ще в 2014 році влаштував учасник одного з незаконних збройних формувань так званої ЛНР. Бойовик мав подвійне громадянство України і РФ і в той час жив на Луганщині. Сепаратист контактував із представниками російських спецслужб і ймовірно причетний до підриву мосту в селі Підгорівка Старобільського району", - сказано в повідомленні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182888
 
 
 Топ коментарі
 
там сдавали танками и кораблями..два ржавых автомата-это улыбка.....
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что значит "похищенными"? Это в 14 году наши части сдале русне их а русня потом на дамбса отправила.
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Официально ни кто-то ни чего не сдавал, это был захват военных частей если правильно писать !!!
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что значит "похищенными"? Это в 14 году наши части сдале русне их а русня потом на дамбса отправила.
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там сдавали танками и кораблями..два ржавых автомата-это улыбка.....
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Официально ни кто-то ни чего не сдавал, это был захват военных частей если правильно писать !!!
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мыролюбный захват и мыролюбная оборона имела место. это факт и один из пунктов обвинения винницких мыролюбцев.
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Пишешь бред, иди лечись..... а лучше есть туда в окупацию если тут не нравится.
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Благодаря "винницким мыролюбцам" ты сейчас крапаешь под Украинским флагом и это факт.
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не благодаря а вопреки. это две больших разницы. а винницкий мыролюбец по кличке порошенка конченая мразь и мыролюбный подонок.
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Вот Порох вам Зелёным Свинарчукам в рот насрал. Прожевать не можете. Зеля уже почти ГОД...Вы скоро по по новой тесла купите со школьной зарплаты. Беня будет заправлять бесплатно.Детей на речку возить будите...
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Вчи військовий статут. Можливо перестанеш дурню писати.
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Автомати з такими прикладами були тоді на озброєнні ЗСУ?
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были и есть. это под 5.45 со складным пластиковым прикладом.
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Инструкция для
«асвабодителей-братьев-защитничков» в Крыму была многослойной и чёткой, фашисты
бы позавидовали «чести русиш зольдатен унд официрен»:

впереди -
ребёнок, затем его мать, затем тот, кто танцует за раSSею, затем «самаабарона» ( кизяки и приезжие) опасля - вооруженные силы с техникой, без опознавательных знаков и
только потом (в случае чего) с
опознавательными, оружие из частей - забираем и "самаабароне"- раздаём, затем - волеизбавление т.е. т.н. «рейхферендумъ»... а чё солдаты - это всего лишь невинные овечки-зелёные человечки... а вооруженный захват чужой территории этими вежливыми людьми- это ж "возвращение в радную говень" придумали у рейхсфюрера пу название для крымской спецоперации 2014 года...оцените красату "чести русиш золдатен унд официрен"
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