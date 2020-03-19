 Схованку зі зброєю, викраденою в 2014 р. з частини ЗСУ в Криму, виявлено на Луганщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Зі схованки в лісосмузі поблизу одного з населених пунктів Новопсковського району, оперативники вилучили протитанковий гранатомет РПГ-22, дві осколкові гранати РГ-42, два автомати АК-74 і велику кількість набоїв різного калібру.
"За оперативною інформацією, схрон ще в 2014 році влаштував учасник одного з незаконних збройних формувань так званої ЛНР. Бойовик мав подвійне громадянство України і РФ і в той час жив на Луганщині. Сепаратист контактував із представниками російських спецслужб і ймовірно причетний до підриву мосту в селі Підгорівка Старобільського району", - сказано в повідомленні.
«асвабодителей-братьев-защитничков» в Крыму была многослойной и чёткой, фашисты
бы позавидовали «чести русиш зольдатен унд официрен»:
впереди -
ребёнок, затем его мать, затем тот, кто танцует за раSSею, затем «самаабарона» ( кизяки и приезжие) опасля - вооруженные силы с техникой, без опознавательных знаков и
только потом (в случае чего) с
опознавательными, оружие из частей - забираем и "самаабароне"- раздаём, затем - волеизбавление т.е. т.н. «рейхферендумъ»... а чё солдаты - это всего лишь невинные овечки-зелёные человечки... а вооруженный захват чужой территории этими вежливыми людьми- это ж "возвращение в радную говень" придумали у рейхсфюрера пу название для крымской спецоперации 2014 года...оцените красату "чести русиш золдатен унд официрен"