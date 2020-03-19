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 Комендантська година, продукти за картками, заборона вечірок, - радник міністра внутрішніх справ Варченко прогнозує надзвичайний стан

Радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко вважає, що Україна може перемогти коронавірус, якщо на всій території країни буде введено надзвичайний стан.

Про це Варченко написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Як Україна подолає коронавірус? Виходячи зі світового досвіду, прогнозую: найлижчими днями в Україні має бути вжито заходи надзвичайного стану. По всій території країни", – припустив він.

На думку радника міністра внутрішніх справ, працюватиме лише той бізнес, який критично необхідний для життєзабезпечення країни.

"Буде встановлено особливий порядок розподілення продуктів харчування... Буде здійснено переорієнтацію окремих підприємств на виробництво необхідної продукції (медпрепарати обладнання тощо)", — написав він.

Варченко передбачає, що оперативні штаби з протидії пандемії матимуть право змінювати керівників державних підприємств, організацій та установ.

"Буде обмежено свободу пересування. Свободу в’їзду та виїзду до окремих пунктів та територій. Люди перестануть їздити на роботу в офіси та організації, на підприємства, які не є критично необхідними. Їздити у громадському транспорті будуть лише медики, військові, правоохоронці, аптекарі, рятувальники, продавці продуктових магазинів та співробітники комунальних служб і систем життєзабезпечення", — написал Варченко.

Походи у гості буде заборонено, діти не будуть гуляти вулицями, а спортсмени - бігати. Будуть встановлюватися комендантські години, вважає радник міністра.

"Право на приватність власного життя, особисті дані, таємниця пересування частково поступляться місцем і будуть підпорядковані праву громадян на життя та здоров’я", - додав він.

На думку Варченка, саме цей перелік заходів дозволить подолати загрозу, яку несе коронавірус.

"Поразка демократії? Ні! Перемога здорового глузду! Щоб не розраховуватися тисячами життів за втрачений час і легковажність. Бо біда тим країнам, у яких демократія - це нездатність приймати відповідальні, непопулярні але ефективні рішення. І біда країнам, у яких права людини - це войовниче невігластво тисяч окремих громадян", - подытожил Варченко.

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Комендантська година, продукти за картками, заборона вечірок, - радник міністра внутрішніх справ Варченко прогнозує надзвичайний стан 01
Комендантська година, продукти за картками, заборона вечірок, - радник міністра внутрішніх справ Варченко прогнозує надзвичайний стан 02
Комендантська година, продукти за картками, заборона вечірок, - радник міністра внутрішніх справ Варченко прогнозує надзвичайний стан 03
Комендантська година, продукти за картками, заборона вечірок, - радник міністра внутрішніх справ Варченко прогнозує надзвичайний стан 04
Комендантська година, продукти за картками, заборона вечірок, - радник міністра внутрішніх справ Варченко прогнозує надзвичайний стан 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182886
 
   
 Топ коментарі
 
Вместо европейской демократии 73% выбрали днровскую демократию
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Дегенерат, иди лечись, но не от вируса.
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Потрібно запустити метро, просто деякі зупинки пропускати, тоді буде менше народу.
І не впускати в метро без маски, якщо нема де купити, то таку маску можна зробити самому.
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вирус закончится и ЗЕбилам придется платить по счетам
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Подібні заяви провокують стрімке зростання цін та порожні прилавки.
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Месяца хватит, чтобы все продукты и деньги кончились, и не начались.. В таких условиях мы больше рискуем помереть от голода чем от короновируса. . Кстати, почему кабинеты стоматологов опечатали? Нам что, еще и стоматологическим самолечением заниматься, вкупе с короновирусным ? (Стоматологу, кстати, грозит 18000 гр штрафа , если будет работать ).
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Да здравствует военный коммунизм от Авикова !!
Ура , товарищи !!😡
ПЗДЦ.....
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