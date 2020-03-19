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Все про:Правоохоронні органи (931) Росія (26720) СБУ (5408) Національна гвардія (679)

 Громадянин РФ намагався вступити на службу в спецпідрозділ Нацгвардії України, - контррозвідка СБУ

Військова контррозвідка Служби безпеки України запобігла вступу громадянина Росії на військову службу в підрозділи Національної гвардії, яка залучається до проведення операції Об'єднаних сил.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що уродженець міста Славутич Київської області, після отримання в Росії середньої освіти, проходив строкову службу в ЗС РФ і брав участь у бойових діях на території Кавказу. У 2014 році чоловік прибув до Києва, де проживають його родичі. У січні 2020 року він звернувся до гвардії України з наміром укласти контракт про проходження військової служби в одному з її спецпідрозділів, яке систематично виконує завдання в районі проведення операції Об'єднаних сил.

При цьому під час подачі документів чоловік свідомо не надав інформацію про наявність паспорта громадянина РФ. Також контррозвідники СБУ виявили особисті контакти "кандидата" з представниками російських правоохоронних органів, зокрема на тимчасово-окупованій території України.

Зараз перевіряється інформація про причетність російського громадянина до мережі військової розвідки РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Контррозвідка СБУ затримала агента спецслужб РФ, який намагався передати секретну інформацію у сфері кораблебудування. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182885
 
 
 Топ коментарі
 
У вас там на Банковой целая шобла таких вот "контрактников". Зеленых и омерзительных.
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А паспорт гражданина Украины у него не попробовали спросить?
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Серпом по яйкам, молотом по члену..
И отпустить...
🤗
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А паспорт гражданина Украины у него не попробовали спросить?
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Серпом по яйкам, молотом по члену..
И отпустить...
🤗
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У вас там на Банковой целая шобла таких вот "контрактников". Зеленых и омерзительных.
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что могло быть более омерзительно чем виницкий мыролюбный реформизм-тамжынаелюдизм?
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Ти певно остаточно ***.нувся коли приписуєш донпєдро те що меле Бубочка і несе сивоха . Лікуйся "абіжений" . Гражданин РФ пытался поступить на службу в спецподразделение Нацгвардии Украины, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 4570
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кому это он дон? винницкий мыролюбец обычный винницкий мыролюбный кондом. да и обищенные как раз из вашей реформистской кибуцы.
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Упрлся? Сивyxa - 19? Лечись, ещё проталкивать -
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Участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе 11 марта в Минске договорились создать так называемый Консультативный совет в составе политической подгруппы.
О документе было объявлено сразу после заседания ТКГ, но сам документ опубликовали только через два дня. Его получило у своих источников издание ZN.ua.
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Ну и чего скрывать рожу этой кацапской твари?
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не скрывать низя. иначе многослойность.
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И что дальше с ним - домой на росию отправите и всё я так понимаю.
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Наверное сдали свои, которые поступили раньше.
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А шо там насчет его родственников в Киеве ? Наверное работают на госслужбе с допуском к гостайне ?
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