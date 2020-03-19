 Громадянин РФ намагався вступити на службу в спецпідрозділ Нацгвардії України, - контррозвідка СБУ

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що уродженець міста Славутич Київської області, після отримання в Росії середньої освіти, проходив строкову службу в ЗС РФ і брав участь у бойових діях на території Кавказу. У 2014 році чоловік прибув до Києва, де проживають його родичі. У січні 2020 року він звернувся до гвардії України з наміром укласти контракт про проходження військової служби в одному з її спецпідрозділів, яке систематично виконує завдання в районі проведення операції Об'єднаних сил.

При цьому під час подачі документів чоловік свідомо не надав інформацію про наявність паспорта громадянина РФ. Також контррозвідники СБУ виявили особисті контакти "кандидата" з представниками російських правоохоронних органів, зокрема на тимчасово-окупованій території України.

Зараз перевіряється інформація про причетність російського громадянина до мережі військової розвідки РФ.

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