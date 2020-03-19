 Від кулі снайпера терористів на Донбасі увечері 19 березня загинув український воїн

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в Фейсбуці.

Вона зазначила: "Погані новини з фронту. Працюють снайпери. О 19.30 в районі Попасної пострілом у голову було вбито нашого військовослужбовця.

Йому було 35 ...

З цим кіпішем з вірусом ми всі забули, що йде війна ".

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Пізніше інформація була офіційно підтверджена штабом ООС. У повідомленні пресцентру наголошується: "Збройні формування Російської Федерації укотре порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил.

На жаль, сьогодні, 19 березня Україна втратила ще одного мужнього захисника. На одній із позицій на Луганщині, від ворожого снайперського вогню загинув військовослужбовець Збройних Сил України.

Командування об'єднаних сил висловлює глибокі співчуття близьким і рідним загиблого воїна. Такі підступні дії окупантів не залишаться безкарними".