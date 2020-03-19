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 Політика України
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Все про:Кабмін (3950) Міністерство соціальної політики (392) Лазебна Марина (3)

 Кабмін призначив першим заступником міністра соцполітики Котика

Кабінет міністрів України призначив першим заступником міністра соціальної політики Євгенія Котика.

"Призначити Котика Євгена Дмитровича першим заступником Міністра соціальної політики України", - сказано в розпорядженні уряду №310 від 18 березня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно з декларацією про майно і доходи, Котик за минулий рік отримав 239 тис грн доходів, а його дружина - 610 тис 264 грн. Також зазначено, що у нього є $10 тис, у дружини - $20 тис, а у дочки - $5 тис готівкових коштів.

Серед іншого, в декларації вказано іпотечний кредит на суму 76 тис 689 грн.

Заступник міністра володіє двома земельними ділянками (2 065 і 2 500 кв. м) у Вінницькій області і квартирою (50,9 кв. м) у Вишгороді Київської області, а дружина орендує будинок (355 кв. м) у Київській області.

Також Котик володіє автомобілем КІА Cerato Koup 2010 року випуску, а дружина - ACURA MDX 20.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182882
 
 
 Топ коментарі
 
Зловіть вже просто котика якогось і призначте.. гірше не буде і какая разніца
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Першим призначили котика! Це правильно бо коти розумніше собак!
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Та ну нах! Назначьте лучше кошечку! У нее и доход выше, и бабла больше, и тачка круче!
А этого кастрированного котика (судя по декларации) - отправьте на опыты!
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Мяу... ( на самом деле это чучело просто пздц)
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Зловіть вже просто котика якогось і призначте.. гірше не буде і какая разніца
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Це не простий котик! Його призначили бо з ним хоче погратися Яременко🤢
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В березні котики трохи зайняті. Краще трохи зачекати.
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але призначати вже можна-нагуляється і приступить..
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Першим призначили котика! Це правильно бо коти розумніше собак!
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Кот умнее собаки примерно, как Зеленский умнее Циолковского!
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оксана ценит в тимофее
что он не курит и не пьёт
что на футболе не помешан
что кот

Кабмін призначив першим заступником міністра соцполітики Котика - Цензор.НЕТ 9700
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*** оттуда жеж )))
девиз котов везде и всюду
просовывать свои носы
а если нос не пролезает
нассы
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Та ну нах! Назначьте лучше кошечку! У нее и доход выше, и бабла больше, и тачка круче!
А этого кастрированного котика (судя по декларации) - отправьте на опыты!
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*****! Шо за дыбілы?! Нє, нуразвєшо такіє партньори вєнєдіктовой нравляцця...))) Головне, шоб Пєтю посадили!!!)))
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Ну фсьо! В квартальних люди вже скінчилися! Котікі вже в ход пошлі! Котофоби квартальні, мля!
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блин, вот только котиков и собачек там не хватало, в добавок к домохозяйкам и фотографам
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Напевно, профессіонал..
Такого злидаря при владі(??) ще пошукати треба..
🤗
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А є якійсь міністр,на прізвисько Бобік? Кабмін призначив першим заступником міністра соцполітики Котика - Цензор.НЕТ 6374
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Є такий. Зам дбр бабіков, який нам ялинковича впихує.
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