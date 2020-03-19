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 Політика України, Суспільство
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Все про:кіно (464) Міністерство культури (185) фінансування (588) Міністерство культури, молоді та спорту (42)

 Український кінопроцес перебуває під загрозою зриву на 2 роки. Повністю заблоковано фінансування, - звернення кіноспівтовариства

Українська кінематографічна спільнота занепокоєна станом справ з державним фінансуванням кіногалузі в 2020 році.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у відкритому листі представників кіноіндустрії на ім'я глави підкомітету у сфері кінематографа і реклами Павла Сушка.

Представники кіноспівтовариства звернулися з офіційним листом до відповідних органів влади, щоб терміново вжити необхідних заходів для вирішення цього питання.

"Станом на 13 березня 2020 паспорт бюджетної програми за КПКВК 3806030 "Державна підтримка кінематографії" не погоджено Міністерством фінансів України і не затверджено Міністерством культури, молоді та спорту України - головним розпорядником коштів за названою бюджетною програмою. Фінансування за програмою не розпочато", - сказано в листі.

Кінематографісти зазначають, що в даний час заблоковано фінансування виробництва і розповсюдження національних фільмів (зокрема, в міжнародній копродукції), повернення частини кваліфікованих витрат іноземним суб'єктам кінематографії (рібейтів), заходи з популяризації, збереження, відновлення, реставрації національних фільмів, фінансової підтримки державного підприємства "Національний центр Олександра Довженка", виплати стипендій членам Ради щодо державної підтримки кінематографії, інші зобов'язання за програмою.

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"Параліч галузі триває третій місяць, що змушує засумніватися в міжнародних зобов'язаннях України в рамках міжурядових копродукційних угод, ставить під загрозу своєчасний запуск знімального процесу літнього сезону, загрожує зривом низки міжнародних подій і кінофестивалів як на території України, так і за кордоном", - зазначається у зверненні.

Кіноспівтовариство також додає: "За обставин, що склалися, під загрозою зриву перебуває весь український кінопроцес: враховуючи виробничу специфіку, блокування фінансування може спричинити призупинення кіновиробництва мінімум на 2 роки, що зі свого боку спровокує декваліфікацію і втрату кадрів через еміграцію".

Представники українського кіноспівтовариства просять владу якнайшвидше втрутитися в ситуацію і вжити термінових заходів щодо розблокування процесу фінансування кіногалузі.

Лист підписали керівники Асоціації кіноіндустрії України, Української кіноасоціації, "СУК - сучасне українське кіно", Національного центру Олександра Довженка, Української Кіноакадемії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182879
 
 
 Топ коментарі
 
А зачем малоросам Киборги, Червоний? Зебилам сваты и квартал подавай
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21 квітня потрібно було думати головою! Украинский кинопроцесс находится под угрозой срыва на 2 года. Полностью заблокировано финансирование, - обращение киносообщества - Цензор.НЕТ 1108
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Они головой не думают, они в нее едят..... пока..... и ею смотрят Слугу народа.
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Блин какой то капец в стране жопа они фильмы хотят снимать -- идите бродите в бюджете мышь повесилась Украинский кинопроцесс находится под угрозой срыва на 2 года. Полностью заблокировано финансирование, - обращение киносообщества - Цензор.НЕТ 7735
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А чому в країні жопа? Де економічний стрибок, де лавіна інвестицій?
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ось свого часу в Україні не знімали кіно - і виродились такі шлунки як ти
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А зачем малоросам Киборги, Червоний? Зебилам сваты и квартал подавай
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Ну и что ты хотел сказать своим "Кто ты есть?"."Крутые" украинские режиссеры и продюсеры ведь сказали,что драматические и серьезные кинофильмы они не могут снимать с озвучиванием на украинском языке.Артисты не могут передать всю глубину чувств на украинском.Только на кацапском,а то у них челюсть сворачивает.Как у Усика от Олександра.Надо таких говнюков финансировать?Да пошли они...на их любимом матовом языке.
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СєнЧовь на знімає фільмі повну тачку,видайте йому євриків десятку!
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21 квітня потрібно було думати головою! Украинский кинопроцесс находится под угрозой срыва на 2 года. Полностью заблокировано финансирование, - обращение киносообщества - Цензор.НЕТ 1108
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Они головой не думают, они в нее едят..... пока..... и ею смотрят Слугу народа.
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"Копро-дукция" - это сильно. Именно так. Украинский кинопроцесс находится под угрозой срыва на 2 года. Полностью заблокировано финансирование, - обращение киносообщества - Цензор.НЕТ 891
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"зокрема, в міжнародній копродукції" смію зауважити,це якесь нове збочення ,що ************ у вузькі рамки ЛГБТ!? Український кінопроцес перебуває під загрозою зриву на 2 роки. Повністю заблоковано фінансування, - звернення кіноспівтовариства - Цензор.НЕТ 2811
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Ви маєте дивитись москальське. Ми один, тупий і дебільний народ. В усякому разі 73%
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Чому держава повинна фінансувати приватним кіновиробникам виробництво фільмів , які не здатні зібрати касу ..?
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Патамушта есть такое понятие, как некоммерческое кино. А лучше прочитать статью. Там написано какие программы заблокированы. И это совсем не съемки.
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Фелліні також не збирав касу... І Бергман не збирав, і Бунюель. То держава помагала, то спонсори. Але їх фільми пам'ятають, а касові фільми тих років (на кшталт третьосортних вестернів) всі давно забули...

"Плем'я" Слабошпицького і "Донбас" Лозниці не зібрали касу, зате зібрали нагороди найпрестижнішого у світі Канського кінофестивалю!
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А хто із цієї індустрії голосував за Зе?
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Точно не Сейтаблаєв, не Вітовська, не Лозниця, не Іллєнко, не Роговцева...
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Але в сумі вони та їхні колеги проголосували🙄
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Там майже ніхто, бо там це розуміли розуміли... Трохи поспілкувався минулого літа з Пилипом Іллєнко...
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У Моники все студии в кацапии, нах ему тут кино снимать?
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Тут жизнь такая, что ни в одном кино такого не увидишь...
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На 11-м месяце правления кремлевского холуя чуваки раздуплились. Да никогда не будет в Украине украинского кинематографа при *********** зеленском! Его не для украинофильства назначали в москве
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Причем киношники в 97% голосовали за зеленского.. думали он станет развивать украинский кинобизнес, но они ошиблись..
Зеленский всегда работал на росийскую публику и там его основной бизнес
Вообщем зробылы себе разом
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Нам только кина не хватает в этой ситуации.
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приостановление кинопроизводства минимум на 2 года, что в свою очередь спровоцирует деквалификацию и потерю кадров из-за эмиграции"Источник: https://censor.net.ua/n3182879

Актеры убегут в рашку?
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Кіна не буде- кіношники наділи кокошники...
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Нинішня влада ще гірше ніж хто собі тільки міг уявити.
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