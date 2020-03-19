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 Складено 270 адмінпротоколів за порушення правил карантину, - Нацполіція. ІНФОГРАФІКА

Сьогодні правоохоронці виявили порушення і склали 270 адміністративних протоколів за ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Складено 270 адмінпротоколів за порушення правил карантину, - Нацполіція 01

Найбільше порушень виявлено в Донецькій області. Там поліцейські склали 58 адмінпротоколів. Також порушення виявлені в Києві (31 протокол), Київській (25), Херсонській (24), Сумській (19), Черкаській (18), у Волинській (14) і Вінницькій (13) областях. Крім того, 10 адмінпротоколів складено у Львівській області, по 9 в Рівненській і Кіровоградській областях, 4 в Миколаївській, по 3 - у Закарпатській, Полтавській і Чернігівській областях, 2 - в Житомирській. Ще по одному протоколу склали поліцейські в Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій областях і в Одеській області.

У заходах щодо запобігання поширення коронавірусної інфекції та охорони громадської безпеки задіяно близько 15 тис. поліцейських і 2,5 тис. військовослужбовців Національної гвардії України.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182877
 
 
 Топ коментарі
 
Таки підвищення штрафів та коммунальні послуги -основа ВПП нашої країни!
Урря!
А коли пенси вимруть, коллапс буде повний..

😂😂
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Зебіл теж пішки ходить, бо хрін на громадський транспорт потрапиш?
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Таки підвищення штрафів та коммунальні послуги -основа ВПП нашої країни!
Урря!
А коли пенси вимруть, коллапс буде повний..

😂😂
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Наслідки будуть у вигляді не виїзду маршруток з Депо.
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Чернигов - первый Горсовет объявил что с субботы никакой транспорт работать не будет
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В Моєму місті випадків ще немаЄ(??!)
А хто владі ще вірить, з часів Чорнобиля??
🤗
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Такий карантин могли придумати тільки зеДебіли, де дозволено торгувати всім хто продає ЗАСОБИ ГІГІЄНИ, у нас торгують всі, виложили на прилавок туалетний папір і вологі серветки і пофіг їм заборона, хоч всі перезаразіця
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А на тих, хто відпустив 44 тис. людей, що тільки повернулися з-за кордону і яких відпустили з аеропортів додому без карантину на 2 тижні, теж?
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теперь рюкзаков введет план по нанарушениям. а кто будет штрафовать президента, меров, губернаторов за отсутствие масок, антисептиков, тест систем, хаос с транспортом.
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