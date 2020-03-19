 Складено 270 адмінпротоколів за порушення правил карантину, - Нацполіція. ІНФОГРАФІКА

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Найбільше порушень виявлено в Донецькій області. Там поліцейські склали 58 адмінпротоколів. Також порушення виявлені в Києві (31 протокол), Київській (25), Херсонській (24), Сумській (19), Черкаській (18), у Волинській (14) і Вінницькій (13) областях. Крім того, 10 адмінпротоколів складено у Львівській області, по 9 в Рівненській і Кіровоградській областях, 4 в Миколаївській, по 3 - у Закарпатській, Полтавській і Чернігівській областях, 2 - в Житомирській. Ще по одному протоколу склали поліцейські в Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій областях і в Одеській області.

У заходах щодо запобігання поширення коронавірусної інфекції та охорони громадської безпеки задіяно близько 15 тис. поліцейських і 2,5 тис. військовослужбовців Національної гвардії України.

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