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 Жінка, інфікована коронавірусом, померла в Івано-Франківську, - МОЗ

В Івано-Франківську померла жінка, інфікована коронавірусом COVID-19

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я.

У повідомленні зазначається: "Пацієнтка поступила в лікарню у важкому стані. Довгий час вона займалася самолікуванням і надто пізно звернулася до лікарів. Жінка померла через добу після госпіталізації, ще до отримання результатів тесту на COVID-19".

МОЗ висловлює співчуття рідним померлої.

Також МОЗ закликав українців: за перших симптомів респіраторних захворювань обов'язково зателефонуйте сімейному лікарю. Залишайтеся вдома! Самоізоляція - найдієвіший спосіб убезпечити себе від інфікування.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За 19 березня сталося 4 нові зараження коронавірусом. Всього підтверджено 21 випадок захворювання COVID-19, - Центр громадського здоров'я

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182872
 
 
 Топ коментарі
 
У нас на практике умереть быстрее, чем пройти тест.
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А у нас все под контролем пока. Даже занятия в школах и вузах не отменили. Просто всех, кто возвращался из Европы, посадили на карантин, проверили на вирус. Из за одного студента, который оказался зараженным, посадили на карантин 250 человек в вузе. И все норм пока. В некоторых областях, например, в Могилевской, ни одного зараженного нет. Надеемся, у нас все будет хорошо.

P.S. Просто у нас не было много тех, кто был за границей. В нашем Витебске, например, это где то 100 человек. Всех взяли на контроль. Такого, как в Украние, когда 300 тыс людей, многие из которых с признаками болезни, наглотавшись жаропонижающих, как зомби, рвались через границу, у нас не было.
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Вам з росії привезуть, або від нас.
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Женщина умерла через сутки после госпитализации, еще до получения результатов теста на COVID-19".Источник: https://censor.net.ua/n3182872

Точно від цього вірусу?
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Виходить що

+ COVID-19 в деяких випадках на початкових стадіях проявляє себе як ГРВІ


Це ...!
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Так. https://apostrophe.ua/ua/news/society/accidents/2020-03-15/kak-britanskiy-uchitel-v-uhane-pobedil-koronavirus-dnevnik-vyijivshego/191033
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Типи вірусів різні, схожа клінічна картина.
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Я понял, почему женщин больше умирает от коронавируса, мужики, когда здороваются, руки жмут, а женщины целуются.
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Способ приветствия может влиять на заражение, а не на смертность среди зараженных.
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чует мое сердце, что Украина таки ославится со статистикой, где больных очень мало, т.к. нет тест систем и с 80% смертностью среди доказанных.
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Правительство США готовится к 18-месячной пандемии и дефициту товаров?

Это следует из 100-страничного плана федерального правительства США, который оказался в распоряжении The New York Times.https://www.nytimes.com/2020/03/17/us/politics/trump-coronavirus-plan.html

Пандемия «продлится 18 месяцев или дольше» и может принять вид «многочисленных волн», говорится в 100-страничном плане федерального правительства США, который оказался в распоряжении The New York Times. Из документа следует, что пандемия может сопровождаться дефицитом различных товаров и станет серьезным ударом по населению и системе здравоохранения страны.
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народ боится признаваться, тянет до последнего.
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Читаеи все молитву против каронавируса Китайская *****,отойди от меня
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"Самоизоляция - самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования. Источник: https://censor.net.ua/n3182872" - и при этом обвинили в самолечении ! СКОТЫ !
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Самоизоляция это когда ты здоровый, а если заболел то надо идти к врачам, логично же?
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Мдааа, кто бы сомневался, что "у нас все под контролем"
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Хто б сумнівався що а нас так мало випадків тільки тому що ніхто толком не перевіряв
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Как же тебя проверить если ты не идёшь к врачу?
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Я вот сумніваюсь шо пішовши до лікаря і сказавши що мене болить горло зразу аналіз проводиться
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Так иди сходи к Комаровскому или Кашпировскому .
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MILITARY Israel

@milisrael2017


В этой войне все средства хороши.
МОССАДу удалось провести операцию по закупке 5.1 миллионов комплектов тестирования на короновирус в стране, с которой у Израиля нет дипломатических отношений.
100 тысяч уже доставлены на нескольких самолетах. Остальные прибудут в ближайшие дни.
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Новость не так звучит:
По информации израильских СМИ, спецслужба "Моссад" добыла для страны 100 тысяч комплектов для проведения теста на коронавирус, в том числе из одного государства, с которым у Израиля нет дипломатических отношений. В ближайшие дни в Израиль должны прибыть еще 4-5 миллионов наборов.

Сообщает DW
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Я трохи поковирявсь у західній пресі і гадаю це буде корисніше ніж висер гепи про завалену трупиками Італію.

статистичні дані
вікові групи
статистичні дані
Percentage of COVID-19 cases (N=11,434) and deaths (N=1,032) by age group

Жінка, інфікована коронавірусом, померла в Івано-Франківську, - МОЗ - Цензор.НЕТ 9226
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Графік нам говорить про те, що карантин треба робити для людей від 50 років, а не для всіх підряд.
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Не зовсім, але не в такому вигляді як це зробили зеблани.
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Вот вроде и график есть, кстати хорошая ссылка. Но, смотрю на него и понимаю, что что то не так. Смотрит человек и думает - ага, мне 59, всё норм будет а вот в 60 уже шанс 50/50 практически. Тут вопрос возникает - а точно одинаковое здоровье у итальянца в пицерии который работает и украинца из Кривбасса? Или у нас порог 50/50 будет от 40 лет?
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Додатково, гадаю розвіє страхи і є посилання на оригінал.
Вчені австралії про коронавірус (посилання на оригінал інтерв'ю з австралійськими вірусологами)

Близько 1500 людей, які загинули по всьому світу. В основному це дуже літні люди з ускладненими хворобами і, ймовірно, мали б такий же ефект, якби вони були заражені грипом. Ми всі повинні залишатися спокійними. Усі ми повинні прийняти той факт, що це частина природи.Ці віруси постійно скрізь.
Раніше ми згадували, що в Італії одна з найвищих на сьогодні смертність. Це може бути тому, що у них насправді є велика кількість людей старше 65 років. Тому насправді це може бути не дивно, враховуючи демографічні показники. Можливо також, що у них водночас виник спалах сезонного грипу.
Майкл Уолах: Я думаю, що одна з причин, по якій ми насторожено ставимось, - це коли почалось в Уханьі, на початку рівень смертності був надзвичайно високим. І з супутніми вірусами, такими як ГРВІ та МЕР, які зросли до 35%, тоді як рівень смертності від грипу зазвичай становить близько 0,1%. Тож саме дуже високий рівень смертності спричинив справжній шок. Якби це тривало, воно було б руйнівним. Нам дуже пощастило, що зараз ми бачимо, що він знижується до рівня 2 до 3%, а деякі кажуть, що набагато нижче.
На жаль, самі маски не працюють. Ми не можемо на них покладатися. Так що це проблема захисту.
Майкл Уолах: Отже, Ангела Меркель фактично оголосила про підготовку Німеччини до зараження 70% населення. Чисельність є меншою, я не знаю, поки ми не виробимо імунітет населення. Питання про рівень смертності, як я вже згадував раніше, я думаю, виходячи з того, що знову говорять, CDC та WHO пишуть, ймовірно, завищено. Деякі вважають, що рівень смертності значно нижчий.
Майкл Уолах: Отже, країною, яка найкращим чином займалася цим спалахом, була Тайвань. Тайванці були дивовижними в тому сенсі, що після початку пандемії в Китаї багато тайванців повернулися до Тайваню. І ви могли б очікувати, що вони дуже сильно посадять цей острів, і це буде великим спалахом. Вони були готові до початку пандемії. І це було багато в чому тому, що вони пережили спалах ГРВІ. У них найкраща система охорони здоров'я у світі.
І вони зменшили чисельність до 45 випадків за період, коли в Китаї це було десятки тисяч.
Щойно ви повернете всіх на роботу і на вулицю, буде друга хвиля? Я думаю, більшість вірусологів сподіваються, що в майбутньому буде велика друга хвиля, третя хвиля і, можливо, продовження. Тому ми повинні продовжувати нашу готовність і сподіватися, що вакцина буде вироблена.

Sunanda Creagh: І Катрін запитує, яка ймовірність передачі через громадський басейн?
Ліза Седжер: Я думаю, що це зовсім мало, тому що: а) вірус буде досить розведений у басейні. По-друге, басейни обробляються, наприклад, хлором, а хлор є дуже ефективним противірусним засобом. Вам доведеться пити багато води в басейні, щоб отримати вірус.

Sunanda Creagh: Кенді хотіла б знати: у Facebook розповсюджуються суперечливі списки симптомів. Один каже, що він починається із сухого кашлю, і якщо у вас ніс запущений, це не COVID-19, що я підозрюю, що це неправильно. Чи можемо ми мати точний список?

Майкл Уолах: Отже, знову ж таки, основними симптомами є, власне, кашель і задишка і лихоманка. Але це не означає, що не можливо, що у вас також будуть впливати верхні дихальні шляхи. Вірус потрапляє в легені і приєднується до альвеолярних клітин або до клітин, що складають наші повітряні мішечки, і які допомагають нашому диханню. І треба дістатися туди, щоб справді викликати це захворювання.
Отже, якщо є ураження верхніх дихальних шляхів, яке включає чхання та нежить тощо, напевно, це не головна дія вірусу. Знову кажу, якщо ви бачите, що хтось чхає і хрипить, і це все, це, мабуть, алергія, але це лякає людей. Я був у поїзді сьогодні вранці, і я знаю, якби я, не дай Бог, чихнув, весь поїзд спорожнів би досить швидко.
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в 70 % областей НЕ проверяют на короновирус вообще! т.е. если есть опасные симптомы - то НИЧЕГО НЕ СДЕЛАЕШЬ. мед система тебя просто посылает. а когда уже пневмония на последней стадии - тебе говорят: поздно обратился! сам виноват. ничем помочь не можем.....
пока у нас летальность прим 14%.. в Ю Корее 0,5%! не случайно там последние 6 президентов сидят в тюряге до конца жизни, а один повесился - не выдержал.
а у нас зеленский НЕ посадит порошенко, потому что тогда его самого посадят. закон отстутсвует. есть лишь разборки ОПГ между собой. а простые люди на положении рабов
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ТУПОРЫЛЫЙ МУДАК, ПРИЧЕМ ТУТ ПОСАДКА ПРЕЗИДЕНТОВ И БОРЬБА С КОРОНВИРУСОМ????
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20 больных и уже 3 смертельных исхода. Прямо Италия какая-то.
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Обязательно позвонить семейному врачу, а что дальше, она благословит по телефону? После "медецинской реформы" Супрун, она же доктор смерть, врачи не обязаны ходить к пациенту на дом, только на личном энтузиазме. В последних числах февраля заболел, благо оказался просто острый бронхит, позвонил семейному врачу, сказала чтобы записался и сам шел в пликлинику, записи не было в этот день, попал только через три дня, слава "реформам" Супрунши!
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