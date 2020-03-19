 Жінка, інфікована коронавірусом, померла в Івано-Франківську, - МОЗ

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я.
У повідомленні зазначається: "Пацієнтка поступила в лікарню у важкому стані. Довгий час вона займалася самолікуванням і надто пізно звернулася до лікарів. Жінка померла через добу після госпіталізації, ще до отримання результатів тесту на COVID-19".
МОЗ висловлює співчуття рідним померлої.
Також МОЗ закликав українців: за перших симптомів респіраторних захворювань обов'язково зателефонуйте сімейному лікарю. Залишайтеся вдома! Самоізоляція - найдієвіший спосіб убезпечити себе від інфікування.
Точно від цього вірусу?
+ COVID-19 в деяких випадках на початкових стадіях проявляє себе як ГРВІ
Це ...!
Это следует из 100-страничного плана федерального правительства США, который оказался в распоряжении The New York Times.https://www.nytimes.com/2020/03/17/us/politics/trump-coronavirus-plan.html
Пандемия «продлится 18 месяцев или дольше» и может принять вид «многочисленных волн», говорится в 100-страничном плане федерального правительства США, который оказался в распоряжении The New York Times. Из документа следует, что пандемия может сопровождаться дефицитом различных товаров и станет серьезным ударом по населению и системе здравоохранения страны.
MILITARY Israel
@milisrael2017
В этой войне все средства хороши.
МОССАДу удалось провести операцию по закупке 5.1 миллионов комплектов тестирования на короновирус в стране, с которой у Израиля нет дипломатических отношений.
100 тысяч уже доставлены на нескольких самолетах. Остальные прибудут в ближайшие дни.
По информации израильских СМИ, спецслужба "Моссад" добыла для страны 100 тысяч комплектов для проведения теста на коронавирус, в том числе из одного государства, с которым у Израиля нет дипломатических отношений. В ближайшие дни в Израиль должны прибыть еще 4-5 миллионов наборов.
Сообщает DW
статистичні дані
вікові групи
статистичні дані
Percentage of COVID-19 cases (N=11,434) and deaths (N=1,032) by age group
Вчені австралії про коронавірус (посилання на оригінал інтерв'ю з австралійськими вірусологами)
Близько 1500 людей, які загинули по всьому світу. В основному це дуже літні люди з ускладненими хворобами і, ймовірно, мали б такий же ефект, якби вони були заражені грипом. Ми всі повинні залишатися спокійними. Усі ми повинні прийняти той факт, що це частина природи.Ці віруси постійно скрізь.
Раніше ми згадували, що в Італії одна з найвищих на сьогодні смертність. Це може бути тому, що у них насправді є велика кількість людей старше 65 років. Тому насправді це може бути не дивно, враховуючи демографічні показники. Можливо також, що у них водночас виник спалах сезонного грипу.
Майкл Уолах: Я думаю, що одна з причин, по якій ми насторожено ставимось, - це коли почалось в Уханьі, на початку рівень смертності був надзвичайно високим. І з супутніми вірусами, такими як ГРВІ та МЕР, які зросли до 35%, тоді як рівень смертності від грипу зазвичай становить близько 0,1%. Тож саме дуже високий рівень смертності спричинив справжній шок. Якби це тривало, воно було б руйнівним. Нам дуже пощастило, що зараз ми бачимо, що він знижується до рівня 2 до 3%, а деякі кажуть, що набагато нижче.
На жаль, самі маски не працюють. Ми не можемо на них покладатися. Так що це проблема захисту.
Майкл Уолах: Отже, Ангела Меркель фактично оголосила про підготовку Німеччини до зараження 70% населення. Чисельність є меншою, я не знаю, поки ми не виробимо імунітет населення. Питання про рівень смертності, як я вже згадував раніше, я думаю, виходячи з того, що знову говорять, CDC та WHO пишуть, ймовірно, завищено. Деякі вважають, що рівень смертності значно нижчий.
Майкл Уолах: Отже, країною, яка найкращим чином займалася цим спалахом, була Тайвань. Тайванці були дивовижними в тому сенсі, що після початку пандемії в Китаї багато тайванців повернулися до Тайваню. І ви могли б очікувати, що вони дуже сильно посадять цей острів, і це буде великим спалахом. Вони були готові до початку пандемії. І це було багато в чому тому, що вони пережили спалах ГРВІ. У них найкраща система охорони здоров'я у світі.
І вони зменшили чисельність до 45 випадків за період, коли в Китаї це було десятки тисяч.
Щойно ви повернете всіх на роботу і на вулицю, буде друга хвиля? Я думаю, більшість вірусологів сподіваються, що в майбутньому буде велика друга хвиля, третя хвиля і, можливо, продовження. Тому ми повинні продовжувати нашу готовність і сподіватися, що вакцина буде вироблена.
Sunanda Creagh: І Катрін запитує, яка ймовірність передачі через громадський басейн?
Ліза Седжер: Я думаю, що це зовсім мало, тому що: а) вірус буде досить розведений у басейні. По-друге, басейни обробляються, наприклад, хлором, а хлор є дуже ефективним противірусним засобом. Вам доведеться пити багато води в басейні, щоб отримати вірус.
Sunanda Creagh: Кенді хотіла б знати: у Facebook розповсюджуються суперечливі списки симптомів. Один каже, що він починається із сухого кашлю, і якщо у вас ніс запущений, це не COVID-19, що я підозрюю, що це неправильно. Чи можемо ми мати точний список?
Майкл Уолах: Отже, знову ж таки, основними симптомами є, власне, кашель і задишка і лихоманка. Але це не означає, що не можливо, що у вас також будуть впливати верхні дихальні шляхи. Вірус потрапляє в легені і приєднується до альвеолярних клітин або до клітин, що складають наші повітряні мішечки, і які допомагають нашому диханню. І треба дістатися туди, щоб справді викликати це захворювання.
Отже, якщо є ураження верхніх дихальних шляхів, яке включає чхання та нежить тощо, напевно, це не головна дія вірусу. Знову кажу, якщо ви бачите, що хтось чхає і хрипить, і це все, це, мабуть, алергія, але це лякає людей. Я був у поїзді сьогодні вранці, і я знаю, якби я, не дай Бог, чихнув, весь поїзд спорожнів би досить швидко.
пока у нас летальность прим 14%.. в Ю Корее 0,5%! не случайно там последние 6 президентов сидят в тюряге до конца жизни, а один повесился - не выдержал.
а у нас зеленский НЕ посадит порошенко, потому что тогда его самого посадят. закон отстутсвует. есть лишь разборки ОПГ между собой. а простые люди на положении рабов