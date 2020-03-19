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Все про:банки (350) валюта (131) НБУ (636) Чурій (10)

 НБУ почав поповнювати каси банків готівковою валютою

Національний банк України отримав від 6 банків заявки на 35 млн доларів і задовольнив їх у повному обсязі. Це було зроблено під час першої операції з обміну готівкової валюти на безготівкову. Такі операції проводитимуть і надалі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу НБУ.

"Перша операція з обміну готівкової валюти на безготівкову з оголошеним граничним обсягом у 100 млн євро відбулася сьогодні, 19 березня. Національний банк отримав заявки від 6 банків на 35 млн євро і задовольнив їх у повному обсязі", - сказано в повідомленні.

У цих операціях братимуть участь 10 банків, на які припадає понад 80% від загального обсягу коштів населення в іноземній валюті.

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"Сьогодні ми вже почали поповнювати каси банків готівкою в євро. Також ми працюємо з контрагентами зі США, щоб доставити велику партію валютної готівки в доларах США. У будь-якому випадку всі громадяни мають можливість купувати і продавати валюту через онлайн додатки банків, що в умовах поширення коронавірусу значно безпечніше, ніж мати справу з банкнотами", - зазначив заступник голови НБУ Олег Чурій.

Наступна така операція обсягом 100 млн євро буде проведена в п'ятницю, 20 березня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не панікуйте, зачекайте, готівкова валюта буде, - Рожкова. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182870
 
   
 Топ коментарі
 
а можно и мне заявочку удовлетворить на пополнение семейной кассы наличной валютой.....
как в том фильме - просю во временное пользование
НБУ начал пополнять кассы банков наличной валютой - Цензор.НЕТ 258
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Валюти усім вистачить чи знову фальстарт?
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Пуйло говорил, что все рухнет когда нефть подешевеет ниже 80$, а Миллер прошлой осенью вещал, что нас ждет аномально холодная зима...
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а можно и мне заявочку удовлетворить на пополнение семейной кассы наличной валютой.....
как в том фильме - просю во временное пользование

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Все эти деятели из НБУ давно должны нары греть !!!
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Они врут.
Позвоните в Укрсиббанк - долларов на снятие со счёта нет!!!
Снимай или гривной по их низком курсу, которая сам НБУ обесценивает каждый день, или перегоняй в евро, продавая доллары по низкой цене и покупая евро по выокой!
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Счасссс...В без АНАЛ..проходили в 90-х..
Где Банки зникли..?
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+1
Что с этим безналом делать??
Подтереться им?
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Нюю, мав на увазі $ та €…
Закупляйте набої на гривасі...чи горох..
Газ буде по закупівлі..))
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Валюти усім вистачить чи знову фальстарт?
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На черном рынке уже перевалил за 30.
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ну зачем этот трындёж
30 и не было, а сёдня и припали немного, олень устал

Средняя покупка: 27,95 грн Средняя продажа: 28,10 грн
не нагнетай, и без тебя НБУ начал пополнять кассы банков наличной валютой - Цензор.НЕТ 5949
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Упсссс...... сорь, не обратила внимания, что они доллар с евро в одной колонке пустили.
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Хотя вопрос, сколько дней эта цифра будет неактуальной такими темпами.
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Попрыгай от восторга, что нашла ошибку. НБУ почав поповнювати каси банків готівковою валютою - Цензор.НЕТ 765
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открываешь сайт обмен валюты, черный рынок и изучаешь........ ссылку дала выше.
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А как быть с коцапами.Пикнуть не успевают сразу-спам.По твоей логике они правы?😂😂🌷
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Алексей Кудрин предсказал крах мировой экономики из за короновируса и падения нефти.Прямо Нострадамус.
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Пуйло говорил, что все рухнет когда нефть подешевеет ниже 80$, а Миллер прошлой осенью вещал, что нас ждет аномально холодная зима...
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То в нас, значить, уже двічі той дехфолт.
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Мы что, переходим на евро? Какого черта банкам отгружают миллионы валюты? В магазинах и аптеках проблема с мелкими деньгами и никого особо это не волнует...
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все цивилизованные люди мелкие покупки давно карточками делают, а не с мелочью возятся

А "какого чёрта банкам валюту отгружают" - вам не понять, потому что у вас нет валюты в банке и вы не пытались её вытащить оттуда.
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пажалуйста помедленнее я записываю, когда и кудой привезут валюту
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Когда - с сегодняшнего дня, кудой - по дорогам, куда - в отделения банков.
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это был сарказм. В Албании три раза самолеты грабили перевозящие миллионы евро. В 16м- 1 млн евро, в 17-м 3,2 млн, в 19-м 10 миллионов. В Мексике в аэропорту с самолета взяли 20 млн песо - 1,1 млн долларов.
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И с банков она попадает валютчикам перекупщикам и делов то....Банкиры в доле....
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с банков валюта должна попадать валютным вкладчикам, которые хотят получить свои деньги
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Объявите весь список пожалуйста!

"В этих операциях будут участвовать 10 банков, на которые приходится более 80% от общего объема средств населения в иностранной валюте."
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Валюту дали только 6 банкам! А остальные чем хуже, там тоже вклады украинцев! Можно названия банков и имя конечных бенефициаров? Кто получил валюту ??
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