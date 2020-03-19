 НБУ почав поповнювати каси банків готівковою валютою

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу НБУ.
"Перша операція з обміну готівкової валюти на безготівкову з оголошеним граничним обсягом у 100 млн євро відбулася сьогодні, 19 березня. Національний банк отримав заявки від 6 банків на 35 млн євро і задовольнив їх у повному обсязі", - сказано в повідомленні.
У цих операціях братимуть участь 10 банків, на які припадає понад 80% від загального обсягу коштів населення в іноземній валюті.
"Сьогодні ми вже почали поповнювати каси банків готівкою в євро. Також ми працюємо з контрагентами зі США, щоб доставити велику партію валютної готівки в доларах США. У будь-якому випадку всі громадяни мають можливість купувати і продавати валюту через онлайн додатки банків, що в умовах поширення коронавірусу значно безпечніше, ніж мати справу з банкнотами", - зазначив заступник голови НБУ Олег Чурій.
Наступна така операція обсягом 100 млн євро буде проведена в п'ятницю, 20 березня.
как в том фильме - просю во временное пользование
Позвоните в Укрсиббанк - долларов на снятие со счёта нет!!!
Снимай или гривной по их низком курсу, которая сам НБУ обесценивает каждый день, или перегоняй в евро, продавая доллары по низкой цене и покупая евро по выокой!
Где Банки зникли..?
Что с этим безналом делать??
Подтереться им?
Закупляйте набої на гривасі...чи горох..
Газ буде по закупівлі..))
))
30 и не было, а сёдня и припали немного, олень устал
Средняя покупка: 27,95 грн Средняя продажа: 28,10 грн
не нагнетай, и без тебя
Ну и ?
А "какого чёрта банкам валюту отгружают" - вам не понять, потому что у вас нет валюты в банке и вы не пытались её вытащить оттуда.
"В этих операциях будут участвовать 10 банков, на которые приходится более 80% от общего объема средств населения в иностранной валюте."