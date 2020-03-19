 За 19 березня виявлено 4 нові зараження коронавірусом. Всього підтверджено 21 випадок захворювання COVID-19, - Центр громадського здоров'я

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомляє Центр громадського здоров'я України.
У повідомленні зазначається: "Підтверджено 21 випадок COVID-19 (станом на 20:00 19 березня)
За результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України отримано всього 17 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (2), Донецька (1), Івано-Франківська (1) області та м. Київ (2).
За результатами досліджень регіональних лабораторій виявлено: Дніпропетровська - 2; Житомирська - 1. Також один випадок підтверджено у місті Києві.
Вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров'я України досліджує не тільки зразки людей, яким встановлено підозру, а й встановлених контактних осіб. Загалом вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров'я України дослідила понад 700 зразків".
шож вы все так задним умом крепки то?после того как...
2020 год для России станет обратной точкой отсчёта. Крах неизбежен и он произойдёт так же стремительно и неожиданно для большинства, как и крах СССР, - Джордж Фридман, аналитик США.
односторонее закрытие собственных границ не имело оснований.ни для одного члена ООН.
и за такие дела обязательно выставили миллиардные иски и полный игнор со стороны всего мира.
Дебилы тупо рискуют. НАШИМИ жизнями!
Короче, большинство диагнозов уже выносится с запаздыванием....
ТИСЯЧІ короновірусоносіїв.
А вот старикам и группам риска ... моменто море(с)
Денис Казанский
17 марта в 16:28
Опублікована статистика по смертності від короновірусу в Італії.
Серед тих, кому менше 30 років, летальних випадків не зафіксовано взагалі. На групу 30-49 років припадає 0,7% смертей. 88% летальних випадків - це люди, яким більше 70 років.
В Україні середня тривалість життя - 71,5 рік.. На відміну від Італії, де середня тривалість життя - одна з найвищих у ЄС і перевищує 80 років. Тобто, середній українець просто не доживає до групи ризику по короновірусу.
Звідси випливає питання доречності жорстких карантинних заходів, які запроваджені в нас. Від розвалу економіки наслідки можуть бути ще гіршими, ніж від пандемії.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2897163450363148&set=a.684949834917865&type=3
Так що не в коня може бути корм!
Это следует из 100-страничного плана федерального правительства США, который оказался в распоряжении The New York Times.https://www.nytimes.com/2020/03/17/us/politics/trump-coronavirus-plan.html
Пандемия «продлится 18 месяцев или дольше» и может принять вид «многочисленных волн», говорится в 100-страничном плане федерального правительства США, который оказался в распоряжении The New York Times. Из документа следует, что пандемия может сопровождаться дефицитом различных товаров и станет серьезным ударом по населению и системе здравоохранения страны.
Коли грип в людини, то горло аж синє і набрякше, а от з цією халепою нормальних признаків не має.
Буду знову дезінфекцію з кумом проводити завтра.
MILITARY Israel
@milisrael2017
В этой войне все средства хороши.
МОССАДу удалось провести операцию по закупке 5.1 миллионов комплектов тестирования на короновирус в стране, с которой у Израиля нет дипломатических отношений.
100 тысяч уже доставлены на нескольких самолетах. Остальные прибудут в ближайшие дни.