 За 19 березня виявлено 4 нові зараження коронавірусом. Всього підтверджено 21 випадок захворювання COVID-19, - Центр громадського здоров'я

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомляє Центр громадського здоров'я України.

У повідомленні зазначається: "Підтверджено 21 випадок COVID-19 (станом на 20:00 19 березня)

За результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України отримано всього 17 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (2), Донецька (1), Івано-Франківська (1) області та м. Київ (2).

За результатами досліджень регіональних лабораторій виявлено: Дніпропетровська - 2; Житомирська - 1. Також один випадок підтверджено у місті Києві.

Вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров'я України досліджує не тільки зразки людей, яким встановлено підозру, а й встановлених контактних осіб. Загалом вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров'я України дослідила понад 700 зразків".

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