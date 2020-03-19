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 За 19 березня виявлено 4 нові зараження коронавірусом. Всього підтверджено 21 випадок захворювання COVID-19, - Центр громадського здоров'я

У Міністерстві охорони здоров'я України опублікували кількість заражених коронавірусом пацієнтів на вечір 19 березня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомляє Центр громадського здоров'я України.

У повідомленні зазначається: "Підтверджено 21 випадок COVID-19 (станом на 20:00 19 березня)

За результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України отримано всього 17 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (2), Донецька (1), Івано-Франківська (1) області та м. Київ (2).

За результатами досліджень регіональних лабораторій виявлено: Дніпропетровська - 2; Житомирська - 1. Також один випадок підтверджено у місті Києві.

Вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров'я України досліджує не тільки зразки людей, яким встановлено підозру, а й встановлених контактних осіб. Загалом вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров'я України дослідила понад 700 зразків".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182864
 
 
 Топ коментарі
 
Нельзя было пускать в страну тех, кто был в Европе. Пусть бы там и сидели. Это была главная ошибка. Теперь будет апокалипсис.
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Не имеют никакого права. После объявляения о закрытии границ, они, как оказавшиеся в зоне инфекции, не имеют права покидать ее. Можно было выделить из бюджета средства на оказание им помощи там за границей, все же было бы дешевле, чем то, что творится сейчас, и еще будет творится дальше
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таки да ,кацапа. За 19 марта выявлено 4 новых заражения COVID-19. Всего подтвержден 21 случай заболевания коронавирусом, - Центр общественного здоровья - Цензор.НЕТ 8638вот и американцы подтверждают

2020 год для России станет обратной точкой отсчёта. Крах неизбежен и он произойдёт так же стремительно и неожиданно для большинства, как и крах СССР, - Джордж Фридман, аналитик США.
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Нельзя было пускать в страну тех, кто был в Европе. Пусть бы там и сидели. Это была главная ошибка. Теперь будет апокалипсис.
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Шо значит не пускать? А если бы тебя дамой не пустили? Они едут дамой и имеют полное право.
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Не имеют никакого права. После объявляения о закрытии границ, они, как оказавшиеся в зоне инфекции, не имеют права покидать ее. Можно было выделить из бюджета средства на оказание им помощи там за границей, все же было бы дешевле, чем то, что творится сейчас, и еще будет творится дальше
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как МООЗ обьявил пандемию-так и стали все страны закрывать границы.а до этого не было оснований.
шож вы все так задним умом крепки то?после того как...
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Ну вы же видите Шо бульбаш от кацапа далеко не ушел. Им пох** где и как граждане его страны будут и что с ними происходит...
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Ты наверное еще не понял, что шутки закончились? Сейчас идет речь о возможности гибели державы. Никак не привыкните к мысли, что все не понарошку?
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таки да ,кацапа. За 19 марта выявлено 4 новых заражения COVID-19. Всего подтвержден 21 случай заболевания коронавирусом, - Центр общественного здоровья - Цензор.НЕТ 8638вот и американцы подтверждают

2020 год для России станет обратной точкой отсчёта. Крах неизбежен и он произойдёт так же стремительно и неожиданно для большинства, как и крах СССР, - Джордж Фридман, аналитик США.
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Я кстати думаю, что в Европе им было бы лучше, чем тут. Вот увидите. Там возможности медицины гораздо выше, и на улице заболевшего бы не бросили, хотя бы из за угрозы распространения заразы. Посмотрю, как здесь их лечить будут, когда из станет много, а это будет уже вот вот.
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Ты из Беларуси или кацап заходящий на цензор через VPN Беларуси?
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Я беларус, из Витебска. Могу рассказать что у нас происходит. В городе на карантине 2 обувные фабрики, Красный октябрь и Белвест, так как их работники были в Милане на выставке. На меховом комбинате нашли зараженных, тоже в Милане были. В витебской области официально 17 зараженных, но вроде не увеличивается.
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Ну и слава Богу, что не увеличивается. Если каждый будет соблюдать гигиену то думаю будет всё нормально. В Италии и игнорировали всё это и вот, что получили к сожалению. Там ведь теплее и все любят сидеть в кафешках пить кофеек и винцо потягивать, обнимашками заниматься ну и все такое...
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Мой руки сто раз на день, не шарься где попало, одевай маску в людных местах в данном случае при посещении продуктового супермаркета или магазина и т.д. Я например придя на работу первым делом мою руки, потом беру салфетки смачиваю их тех.спиртом протираю всё что у меня на рабочем столе. Мышу, клавиатуру, ручки-карандаши, сам стол, тетради-папки что на столе, проветриваю кабинет ну и все такое хотя кроме меня в помещение ночью никто не заходил. Ни с кем не ручкаюсь, все всё понимают...
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Кто-нибудь считает сколько людей в Украине уже переболело коронавирусом в легкой форме? Я думаю таких уже тысячи, если не десятки тысяч. Если в Европе и Китае их не могут точно подсчитать, так как они не обращаются в больницы ведь у них нет всех симптомов тяжелой формы, а там тестов проводят десятки тысяч в день, а не 700 за всё время как в Украине
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Вот для этого мы и выбираем власти. Чтобы у них была политическая воля делать необходимое. Но ни у кого в мире её не оказалось и теперь умирает много людей на ровном месте. А всё потому что не нашлось ни одного чиновника с яйцами.
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ваня,ты ваще понимаешь,что написано? За 19 марта выявлено 4 новых заражения COVID-19. Всего подтвержден 21 случай заболевания коронавирусом, - Центр общественного здоровья - Цензор.НЕТ 2932
односторонее закрытие собственных границ не имело оснований.ни для одного члена ООН.
и за такие дела обязательно выставили миллиардные иски и полный игнор со стороны всего мира.
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Вот пусть бы выставляли. Или жизни людей менее важны чем деньги?
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это ты мне?своему бубочке предьявы кидай За 19 марта выявлено 4 новых заражения COVID-19. Всего подтвержден 21 случай заболевания коронавирусом, - Центр общественного здоровья - Цензор.НЕТ 6441.а также всему своему стаду имени 73%
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Сколько по твоему мы сейчас теряем из-за карантина? Скупой платит дважды. Деньгами и жизнями. А если бы еще полтора месяца назад границы перекрыли - сначала с Китаем, потом с Италией и Испанией, то сейчас бы у нас не было больных и карантин был не нужен. Если бы тоже самое сделала Италия, то у них никто бы не умер от вируса. И так далее. Но жадность и трусость вот что характеризует современные политические элиты.
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а лох-всю жизнь...нефиг было голосовать паприколу
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что МООЗ обьявил? с января мир гудит о коронвирусе, вот и надо было ******** додому в январе, а не сейчас когда уже заразаились и тащат с собой эту гадость сюда.
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То и значит. Возвращать тех, кто там работал- ещё можно понять. Но тех, кто уже во время распространения вируса попхался туда "отдыхать"...... Я б таких не возвращал. А ещё лучше- закрыл бы границу на выезд месяц назад, а может и раньше.
Дебилы тупо рискуют. НАШИМИ жизнями! За 19 марта выявлено 4 новых заражения COVID-19. Всего подтвержден 21 случай заболевания коронавирусом, - Центр общественного здоровья - Цензор.НЕТ 5589
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Если они и уехали, то прежде всего, это должен быть их риск, а не наш!!!
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В НСанжарах не до конца прорепетировали? Нужно было не кидать в автобусы камни, а спалить?
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Не знаю что с ними в Европе, но у нас вы ведь этого хотите.
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та то кацапа,специально присланное панику сеять За 19 марта выявлено 4 новых заражения COVID-19. Всего подтвержден 21 случай заболевания коронавирусом, - Центр общественного здоровья - Цензор.НЕТ 3221.у самого пол-сибири уханцев,а оно тут ошивается
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Именно так. Нужно было еще в начале февраля закрыть границы. Никого не выпускать и не пускать, кроме грузовиков.
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єто заболевшие от тех, кто вьехал 14 дней назад.
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Надо вводить чрезвычайное положение ,выдавать людям каждому тысяч по 20-30 на руки ,вводить контроль за ценами отменять коммуналку и возить продукты по домам ,тогда может и поцарапаемся ...
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По штуке долларов каждому? Даже если 10 миллионам дать, типа на семью, надо 10 миллиардов долларов... А где их взять?
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Как где ,у судей,прокуроров,депутатов,мусоров ,налоговиков,таможенников ,олигархов За 19 марта выявлено 4 новых заражения COVID-19. Всего подтвержден 21 случай заболевания коронавирусом, - Центр общественного здоровья - Цензор.НЕТ 5193там по 10 миллиардов каждому украинцу можно будет взять ...
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"сірий вовк"? чи "серый волк" чо гугл невірно логіни робить неуч?
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Так Вовк это фамилия а Серый это погонялово блатное так шо неуч это ты ...
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Первый подтвержденный случай в Ивано-Франковской области оказался третьим летальным. Коронавирус подтвердился посмертно. ....

Короче, большинство диагнозов уже выносится с запаздыванием....
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Та в нас всю зиму вмирають від якогось грипу та його ускладнення запаленням легень. Люди всю зиму хворіли якоюсь заразою, сухий кашель по дві три неділі , слабкість в бронхах запалення, але ніхто не знає що це. Бо ніхто в нас ніколи в лікарнях не визначав точний діагноз на підставі лабораторних досліджень та ідентифікації збудника хвороби. Всі діагнози беруться з потолка і в кожного лікаря свій. А там як повезе, якщо імунітет відпрацює, то відбудешся лише грошовими втратами, а якщо ні, то паталогоанатом, теж свій діагноз останній придумає.
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я вспоминаю декабрь19 и январь 20г. помню как сейчас. смотрю новости и спраиваю жену. что за херня твориться? по 10 человек в неделю умирают от пневмонии и столько же от осложнений гриппа. зимы ведь нет. теперь начинаю понимать . все сегодняшние цифры про вирус это полная ....уйня
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У Украины очень хорошее распространение. Помедленее раза в полтора чем в большинстве стран.
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Зараз літаками перЗЕдента прилетить нова партія заражених.
ТИСЯЧІ короновірусоносіїв.
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Они привезут тебе заразу в дом, можешь не сомневаться.
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При этом люди знали о том что зараза уже в Европе, но перлись туда. Не будем же путевки отменять. А теперь заразят кучу людей. По мне их всех надо судить, если выздоровеют. Как тех, кто привел неумышленно к гибели людей.
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Тем временем в Беларуси начался новый футбольный сезон. Сегодня сыграны матчи 1-го тура. Со зрителями. "Шахтер" Вернидуба первый матч проиграл.
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Судя по тенденции в других странах каждый день число выявленных зараженных будет умножаться на 5. ( замечу еще раз ВЫЯВЛЕННЫХ)
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Молодым - расслабиться. хоть многие из них и так не особенно напрягались.
А вот старикам и группам риска ... моменто море(с)
Денис Казанский
17 марта в 16:28
Опублікована статистика по смертності від короновірусу в Італії.
Серед тих, кому менше 30 років, летальних випадків не зафіксовано взагалі. На групу 30-49 років припадає 0,7% смертей. 88% летальних випадків - це люди, яким більше 70 років.

В Україні середня тривалість життя - 71,5 рік.. На відміну від Італії, де середня тривалість життя - одна з найвищих у ЄС і перевищує 80 років. Тобто, середній українець просто не доживає до групи ризику по короновірусу.
Звідси випливає питання доречності жорстких карантинних заходів, які запроваджені в нас. Від розвалу економіки наслідки можуть бути ще гіршими, ніж від пандемії.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2897163450363148&set=a.684949834917865&type=3
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Тут окрім віку, ще грає роль стан здоров"я, а він навряд чи у 60 літніх українців кращий, ніж у 80 літніх Італійців.
Так що не в коня може бути корм! За 19 березня виявлено 4 нові зараження коронавірусом. Всього підтверджено 21 випадок захворювання COVID-19, - Центр громадського здоров'я - Цензор.НЕТ 8394
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В нас взагалі країна ідіотів не виліковних, вдень іду по вулиці бачу бабки в основному бігають, це ті що в зоні особливого ризику, а дітей, на яких цей вірус не впливає критично і які повинні перехворіти в дитинстві і набути імунітет і стійкість до хвороби позакривали вдома розігнавши з шкіл та університетів і це вже другий раз за зиму!. Правильно навіщо дітям вчитися, їх дебіли восновному наплодили, то дивись не дай Бог яблучко від яблуньки далеко впаде. Ідіоти! Діти мають перехворіти і набути імунітет так як від краснухи, кору чи інших хвороб спричинених вірусами та бактеріями збудниками! Це нормально. А не жертвуєте імунітетом дітей, щоб рятувати старих, які спокійно бігають по базарах та шастають по маршрутках.
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Ти прямо як бубочка намагаєшся виділятись, теж мабуть "найвеличніший лідер світу"... За 19 березня виявлено 4 нові зараження коронавірусом. Всього підтверджено 21 випадок захворювання COVID-19, - Центр громадського здоров'я - Цензор.НЕТ 4299
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Правительство США готовится к 18-месячной пандемии и дефициту товаров?
Это следует из 100-страничного плана федерального правительства США, который оказался в распоряжении The New York Times.https://www.nytimes.com/2020/03/17/us/politics/trump-coronavirus-plan.html

Пандемия «продлится 18 месяцев или дольше» и может принять вид «многочисленных волн», говорится в 100-страничном плане федерального правительства США, который оказался в распоряжении The New York Times. Из документа следует, что пандемия может сопровождаться дефицитом различных товаров и станет серьезным ударом по населению и системе здравоохранения страны.
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Моя кума сімейний лікар, зайшла сьогодні до нас в гараж з кумом, ми саме там дезінфекцію проводили, боїться до нас підходити, каже що тестів не має і перевіряти не знають як.
Коли грип в людини, то горло аж синє і набрякше, а от з цією халепою нормальних признаків не має.
Буду знову дезінфекцію з кумом проводити завтра.
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MILITARY Israel

@milisrael2017


В этой войне все средства хороши.
МОССАДу удалось провести операцию по закупке 5.1 миллионов комплектов тестирования на короновирус в стране, с которой у Израиля нет дипломатических отношений.
100 тысяч уже доставлены на нескольких самолетах. Остальные прибудут в ближайшие дни.
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Дозвозились, верхівка влади буде мати все для лікування, а народ ...хто виживе, хто ні - невелика втрата...
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